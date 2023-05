Test Roborock S8 Pro Ultra : l’aspirateur-robot ultime de sa génération ?

Un nouveau robot aspirateur-laveur vient de sortir ! Avec une valeur de près de 1 500€, peut-il encore avoir des défauts ? Ou bien avons-nous déjà atteint le stade ultime de l’électro-ménager high-tech ?

Il semblerait que Roborock remette déjà le couvert ! Après plus d’une quinzaine d’aspirateurs-robots tous plus performants les uns que les autres, la marque pékinoise ne faiblit pas et rassemble sur son dernier modèle toutes les fonctionnalités de pointe que l’on peut trouver sur un appareil de ce type. Dans notre test Roborock S8 Pro Ultra, nous allons donc pouvoir évaluer ce qu’il se fait de mieux en 2023 : application de commandes, fonctionnalités, efficacité de nettoyage, entretien. Enfin, qu’aurons-nous à dire de plus par rapport à notre test Roborock S7 Pro Ultra ? On va voir ça tout de suite !

Fiche technique d’un robot-aspirateur-laveur de pointe

Dimensions station : 42 x 45 x 45 cm

Hauteur robot : 11 cm

Poids : ‎19 kg

Surface lavable : 300 m 2

Autonomie : entre 1h30 et 3h

Aspiration : 6 000 Pa

Moteur : 3000 tours/minute

Réservoir à détritus : 0,35 L
Niveau sonore : 68,5 dB

Lavage à la serpillère : Vibraraise 2.0

Système de navigation : LiDAR PreciSense

Technologie d'évitement d'obstacles : Reactive 3D +

Assistants vocaux : Amazon Alexa, Google Home et Siri

Cartographie 3D : Oui
Prix de sortie : 1499 €

Unboxing et design du Roborock S8 Pro Ultra

Lorsque vous recevez l’engin par livraison, faites simplement attention à une chose : le paquet est assez lourd, soit près de 20 kilos. Mieux vaut être à deux pour le sortir de son colis. À l’intérieur de la boîte, tout est soigneusement protégé ; ça fait plaisir vu le prix ! Mais voyons donc ensemble ce contenu flambant neuf.

Contenu de la boîte d’un robot aspirateur-laveur du futur

Franchement, on aime bien ne pas crouler sous les accessoires et les gadgets. Roborock S8 Pro Ultra est dans cet état d’esprit et fait le choix de la simplicité. Le déballage est assez rapide, et tous les éléments sont déjà quasiment en place.

Pratique pour qui ne s’y connaît pas du tout ! Ainsi, la boîte contient :

le robot aspirateur-laveur ;

la station de recharge, de nettoyage et de vidange ;

le câble d’alimentation ;

un sac à détritus de rechange ;

la notice d’utilisation papier ;

Il faudra juste retirer le plastique transparent qui recouvre une partie des composants de l’appareil avant de passer à la suite.

Design du dernier Roborock : quelques améliorations

On reste sur une forme en disque d’une hauteur de 11 cm (9 cm + 2 cm avec la mini-tourelle laser). Le choix du coloris se limite à blanc ou noir (presque aussi salissants l’un que l’autre).

La brosse Duoroller Riser place un deuxième rouleau en caoutchouc pour une meilleure aspiration, notamment des poils et des cheveux. L’ensemble est désormais rétractable pour ne passer que la serpillère. La brossette sur le côté est déjà installée, et le bac à poussières se trouve sur le dessus de l’appareil, dont il faut soulever le couvercle pour l’atteindre. Enfin, à l’avant, on trouve l’éviteur d’obstacle nommé Reactive 3D pour une navigation encore plus précise que le S7 Pro Ultra.

Quant à la station, elle reste assez volumineuse et intègre, elle aussi, une brossette qui servira au nettoyage de la lingette.

Nota Bene : les trois boutons du haut vous serviront sans doute plus à réinitialiser la connexion Wi-Fi qu’à activer la bête. Sachez aussi qu’une sécurité enfant permet de les verrouiller.

Installation et connexion à l’application : on garde les bonnes habitudes !

Comme pour la plupart des autres aspirateurs-robots que nous avons testés jusqu’ici, trouvez un coin où poser la station avec de l’espace autour (0,7 m de chaque côté et à l’avant et 0,5 m en hauteur pour que le S8 Pro Ultra puisse manœuvrer). Ensuite, remplissez le bac à eau propre et laissez l’aspirateur charger. En une heure, il ne sera pas à bloc, mais au moins déjà prêt à l’emploi.

Quant à l’application (qui vous donne la jauge de batterie) et la mise en route via connexion Wi-Fi, on vous laisse vous munir de votre code et on vous renvoie directement à notre test Roborock S7 Pro Ultra. Spoiler : c’est ultra-facile et ça ne prend qu’une minute.

Nota Bene : l’application procède à des mises à jour régulièrement, qui peuvent prendre jusqu’à dix minutes pour les plus longues.

Cartographie et navigation : toujours plus de fluidité !

Sans plus attendre, on passe à l’un des gros points fort de Roborock : l’appréhension de l’espace. Comme la plupart des aspirateurs-robots, il convient de le faire tourner une fois dans votre appartement ou maison afin qu’il dresse une carte virtuelle des lieux. La précision est toujours plus étonnante et l’affichage admet l’option multi-étage et la 3D, peu importe sur quel appareil vous utilisez l’application.

Une fois la carte complétée, vous pouvez, comme avec son prédécesseur, modifier les pièces dans le menu à la section “Gérer les cartes”, les renommer, proscrire certaines zones entières ou simplement installer une limite virtuelle. À cet égard, l’application est intuitive et conviviale.

Sur l’appli Roborock, vous avez le choix entre l’élévation dynamique de la serpillère dès qu’un tapis est détecté, l’option “Éviter” pour ne pas passer sur les carpettes à poils longs, et enfin “Ignorer”, qui permet de passer la serpillère sur certains tapis lavables. Cela dit, on ne peut pas passer d’une option à une autre pendant un même cycle de lavage. Il faut renvoyer le robot à sa station avant un nouveau paramétrage.

Nota Bene : on peut désormais placer un tapis directement sur la carte afin que le l’aspirateur-robot en tienne compte d’avance sans avoir à tâtonner.

Toujours sur l’application, les options de programmation sont multiples. Par défaut, on peut lancer un cycle sur toute la map, et multiplier par deux ou par trois en cas de gros travail à fournir. Lorsqu’on choisit le lavage seul, les rouleaux amovibles se relèvent. Et quand on demande l’aspiration seule, c’est la serpillère qui reste loin des sols. Enfin, l’on peut, bien entendu, opter pour les deux en même temps.

On peut également configurer des programmes en amont (horaires, nombre de cycles et puissance de frottement et d’aspiration). On conserve par ailleurs la double fonctionnalité “Zone ou pièces” pour cibler les endroits à nettoyer. Dans certains cas, la commande manuelle peut-être sympathique, mais ce n’est pas la vocation première d’un robot autonome.

Nouveauté : vous avez du parquet ? Le Roborock S8 Pro Ultra peut suivre le sens des lattes pour réduire le risque de rayures !

Tout comme les autres membres de sa lignée, le Roborock S8 Pro Ultra offre une navigation précise et fluide. Ce que l’on cherche avec ce type d’appareil, c’est en fait de pouvoir l’oublier pour s’adonner à d’autres activités. Et force est d’admettre que celui-ci nous met vraiment dans ce confort-là. À cet égard, il profite de la technologie “Reactive”, qui utilise la lumière structurée pour scanner son environnement grâce à un algorithme d’imagerie 3D. Cela permet d’éviter de rentrer dans la plupart des obstacles, exceptés les plus petits qui peuvent se faire repousser sans ménagement. Cela comprend les lacets et les fils électriques.

L’option “Moins de collisions” indique au robot d’anticiper davantage les murs et les meubles. Idem avec “Détails des animaux domestique”. En résumé, le Roborock S8 Pro Ultra devient plus prudent, mais il peut perdre légèrement en efficacité de nettoyage (du moins selon l’appli). Quoi qu’il en soit, il n’a jamais bloqué, et a accompli son trajet logiquement, en laissant une illustration de son passage sur la carte virtuelle, via un tracé blanc. Comme toujours, vous avez accès à l’historique des cycles effectués, avec le temps de nettoyage et la surface couverte. Enfin, l’exercice du retour à la station est un sans faute.

Nota Bene : vous pouvez même configurer des heures creuses pour le temps de chargement !

Nettoyage et/ou lavage : paramétrage et efficacité sur le terrain

Avant d’activer le Roborock S8 Pro Ultra, nous vous conseillons d’aller dans le menu, “Paramètres du robot” > “Personnaliser le mode Ne pas déranger”. Là, vous pouvez activer/désactiver :

le rechargement automatique ;

les alertes vocales ;

le vidage automatique

réduire la luminosité des écrans ;

Le vidage automatique est en effet assez bruyant et dure généralement quelques secondes. Les alertes vocales peuvent aussi surprendre si on n’est pas au courant qu’un aspirateur-laveur se promène dans la maison.

En bas à droite de la page d’accueil se situe une double icône (spirale/goutte d’eau). Tapez dessus et l’appli vous posera le choix du type de nettoyage voulu (aspiration, lavage ou les 2), de la puissance d’aspiration (4 niveaux) et de l’intensité de frottement de la serpillère (3 niveaux).

Ces paramètres sont modifiables au cours du même cycle de nettoyage. Il suffit alors de mettre sur pause et de changer les réglages normalement. Enfin, vous pouvez demander au robot de suivre un parcours “rapide” : une bonne idée pour les cycles de routine.

Nouveauté : l’option Max+ vous servira pour les nettoyages en profondeur, notamment sur tapis !

Le Roborock S8 Pro Ultra est-il un grand technicien de surface ?

Nous avons effectué plusieurs tests. Voici ce qu’on en retient :

Round 1 : big crunch pour les pâtes alphabet

Pour le premier, on a ressorti les pâtes alphabet, dont on a fait un petit tas.

Puis, on a lancé un nettoyage de zone avec un bon niveau d’aspiration. À ce titre, même en Max+, le S8 est vraiment discret. Au point que lorsqu’il a roulé sur cette innocente farandole de lettres faites de blé durci, nous les avons entendues se faire méchamment écrasées, puis gober en un battement de cil.

Puis l’ogre robotique s’en est retourné à sa station comme si de rien n’était, non sans nous informer par notification sonore qu’il avait fini son travail.

Round 2 : l’épreuve de la mare de marc

Dominant notre frayeur devant ce mini trou noir déguisé en cylindre mobile, nous avons éparpillé du marc de café bien visqueux sur le carrelage.

Nous avons lancé un cycle aspiration + lavage. Le Roborock S8 Pro Ultra est sorti de sa grotte, puis s’est retourné afin d’imbiber sa serpillère d’eau propre dans le bac. L’opération prend bien une minute. Puis l’appareil s’est jeté sans vergogne sur la flaque noirâtre, à grand coup de VibraRise 2.0.

Pour faire simple, la puissance de vibration est supérieure à celle du S7, pour un frottement plus prononcé. Cependant, la tache n’est pas morte sur le coup, et l’engin a laissé derrière lui une petite traînée de grains humides.

Certes, le gros du carnage était fait, mais pour ce genre de gros œuvre, n’hésitez pas à :

lui faire faire 2 ou 3 cycles ;

; lancer la puissance maximum ;

; concentrer le nettoyage sur une zone pour qu’il puisse rapidement faire l’entretien de sa serpillère avant de repartir exterminer taches et particules ;

pour qu’il puisse rapidement faire l’entretien de sa serpillère avant de repartir exterminer taches et particules ; choisissez une forte intensité de lavage de la serpillère (voir plus loin).

En revanche, lorsque les détritus sont secs ou que la flaque n’est pas trop visqueuse (et pas trop volumineuse, le S8 n’est pas non plus une auto-laveuse, calmons-nous un peu tout de même), vous pouvez baisser d’un ou deux crans la puissance d’aspiration ou de lavage.

Nota Bene : dans la notice, nous n’avons lu aucune contre-indication sur l’usage de détergent, mais nous recommandons fortement de ne pas avoir la main lourde !

Modalités d’entretien d’un Roborock S8 Pro Ultra

Toujours dans le menu de l’application, vous avez accès aux “Paramètres de la station”, qui vous permet de choisir :

l’intervalle de lavage de la serpillère ( entre 10 et 50 min ou entre chaque pièce ) ;

ou ) ; l’intensité mise pour la rendre plus propre ( léger , équilibré ou en profondeur ) ;

, ou ) ; le mode de vidage automatique entre trois niveaux de puissances (on recommande par défaut le mode “intelligent” qui laisse l’appareil choisir le bon)

qui laisse l’appareil choisir le bon) l’activation/désactivation et la durée du séchage automatique de la serpillère (2h, 3h ou 4h).

En effet, une fois la lingette copieusement rincée et brossée, la station lui envoie un léger souffle d’air chaud pour qu’elle sèche sans votre intervention. Cela fait un léger bourdon dont on ne saisit pas forcément tout de suite la provenance, mais on l’oublie vite.

Bien sûr, vu que la station fait quasiment tout toute seule, elle est relativement vite salie, en fonction des travaux que vous faites faire à votre aspirateur-robot. Un coup de chiffon sur la rampe de temps en temps ne lui fera pas de mal. Enfin, pour ce qui est des brosses, du filtre, et autres composants, l’estimation de leur niveau d’usure est indiqué sur l’application. Celle-ci vous indique quoi faire, passé un certain seuil (rincer, laver ou remplacer).

Doit-on acheter le robot-aspirateur Roborock S8 Pro Ultra ?

Pour nous qui avons testé la crème des robots aspirateurs-laveurs, nous pouvons affirmer que le Roborock S8 Pro Ultra ravira les passionnés de domotique. Néanmoins, si vous avez le modèle au-dessous, l’amélioration, bien qu’avérée, n’est pas assez spectaculaire pour remplacer votre machine à tout prix. Aussi, un appareil aussi onéreux va demander quelques précautions d’usage (à lire dans le manuel, mais rien de foufou non plus). Si on ne s’y connaît pas un peu, il peut y avoir des points bloquants, même si nous trouvons personnellement la prise en main intuitive.

Note également aux accros du ménage et peut-être, par extension, du contrôle. Déléguer la tâche ménagère au robot vous soulagera d’une certaine masse de travail, mais on n’est pas encore au stade où le robot fait aussi bien et net que la main humaine. Autrement dit, c’est très satisfaisant, toutes proportions gardées, mais rarement impeccable, surtout quand les surfaces sont maculées avant un cycle. Voyez-le donc comme votre familier domestique, moins compétent que vous, mais toujours volontaire (grâce à sa batterie XL), autonome et plutôt sympathique.