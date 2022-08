Test Roborock S7 Pro Ultra : l’arme de nettoyage ultime ?

Avez-vous déjà vu un robot aspirateur-laveur à 1200 € ? Je veux dire, pouvez-vous imaginer ce qu’offre un appareil de nettoyage automatique très haut-de-gamme ? Dans notre test Roborock S7 pro ultra, nous avons mis au défi le dernier modèle de la firme chinoise, sorti le 7 juillet 2022. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est pas laissé faire, et même qu’il a fait preuve d’une certaine insolence. Oui, parfaitement ! À peine arrivé chez moi, le Roborock S7 pro ultra a pris la confiance. Il a vu mon appart, l’a cartographié et m’a fait comprendre qu’il allait mettre un peu d’ordre dans tout ça, en installant son énorme station de recharge (41 x 42 x 50 cm) du côté de la cuisine. Voici donc mon retour sur cette rencontre, les différents tests effectués sans omettre les caractéristiques d’un robot aspirateur-laveur très sophistiqué !

Les plus Aspiration extrême

Serpillère extrême

Auto-nettoyage

Silence extrême

Autonomie extrême

Appli mobile sympa Les moins Prix extrême

Fiche caractéristique du Roborock S7 Pro Ultra : c’est quoi ce monstre !?

Dimensions : 35,3 x 35 x 9,65 cm

35,3 x 35 x 9,65 cm Bac à poussières : 400 ml

400 ml Réservoir d’eau : 200 ml

200 ml Aspiration : 5100 Pa

5100 Pa Volume sonore : 67 dB max

67 dB max Serpillière : 3 000 vibrations/minute

3 000 vibrations/minute Batterie : 5 200 mAh

5 200 mAh Autonomie : 180 minutes Superficie de nettoyage : 300 m 2

300 m Durée de charge complète : > 6 heures

> 6 heures Assistants vocaux : Amazon Alexa, Google Home et Siri

Amazon Alexa, Google Home et Siri Navigation : LiDAR PreciSense®

LiDAR PreciSense® Filtre : à air lavable classé E11

à air lavable classé E11 Appli : Roborock

Roborock Prix de sortie : 1 199 €

Sur le papier, le qualificatif « ultra » n’a pas été usurpé. Même la durée de charge, qui pourrait sembler énorme, se justifie par l’autonomie de 3 heures max. Autrement dit, il faut vraiment le vouloir pour vider la batterie. Mieux encore : une fonctionnalité est prévue sur l’application pour programmer la recharge uniquement aux heures de pointes. On attend de voir cette innovation avec impatience !

Unboxing et installation du Roborock S7 Ultra Pro : la simplicité ultime

La boîte ne contient guère d’accessoires, à part le sac à poussières de rechange et le guide d’utilisation rapide qui tient tout entier sur une énorme fiche cartonnée. Bonne idée pour éviter de trop tâtonner au début. Vous l’aurez compris, tout le reste se trouve dans la station de recharge et dans les fonctionnalités de l’appli Roborock. Passons sur le design efficace et passe-partout (noir, blanc, arrondi, à la mode, quoi !) et sur la conception du dessous de la machine, somme toute assez classique.

On le voit mal sur cette image, mais le Roborock S7 Pro Ultra embarque plusieurs types de capteurs :

1 localisateur de station ;

; 1 capteur de murs ;

; 1 capteur d’ entretien de la serpillère ;

; 1 capteur de tapis ;

; plusieurs capteurs de vide.

. La brosse en caoutchouc présentent quelques points en relief pour améliorer la récupération des poils et autres cheveux. Les roues sont bien entendues designées pour bien adhérer à tous les types de sol et se rétractent d’un bon centimètre lorsqu’une margelle ou un tapis se présente sur la trajectoire de l’appareil.

La station de charge multi-fonction : l’atout premier du Roborock S7 Pro Ultra

Donc voilà, monsieur Roborock arrive avec ses bagages, il faut lui faire de la place pour sa station de cosmonaute.

Alors certes, elle sert absolument à tout :

recharger la batterie ;

la batterie ; collecter les poussières ;

les poussières ; laver et brosser la serpillère régulièrement ;

régulièrement ; récupérer les eaux usées.

Mais bon voilà, il lui faut 50 cm de chaque côté, 1m50 à l’avant et 1m au dessus, pour son espace vital. C’est vrai que comme ça, l’appareil regagne facilement sa station, et ce à tous les coups. Par ailleurs, une fois qu’elle est branchée à un endroit stratégique comme la cuisine ou le salon, la phase d’installation est déjà presque terminée…

Connexion avec l’appli Roborock : réussie quasiment sans faire exprès

C’est ça le truc avec ce modèle : il fait tout tout seul, il n’a quasiment besoin de rien. C’est un peu le petit cousin parfait que vos parents adorent et qui vous tape sur les nerfs. Fun fact pour l’exemple : j’ai téléchargé et lancé l’application alors que j’étais aux toilettes. Or, le modèle de notre test s’est directement affiché sur l’interface, visiblement reconnu d’assez loin par l’appli mobile. Dans l’élan, j’ai amorcé la connexion en tapant mon code Wi-Fi et tout s’est calibré à distance en quelques secondes.

Avec un Roomba i3 ou même un Yeedi Vac Station, il aurait fallu considérablement rapprocher le téléphone de l’aspirateur. Et là, j’aurais presque pu assurer tout le reste du test depuis le trône. Mais vous n’auriez pas eu les jolies photos qui vont suivre… Et c’est pas fini ! Juste après la synchronisation, l’aspirateur me demande hardiment combien il y a d’étages chez moi. Quand j’ai répondu qu’il n’y en avait qu’un seul, il m’a fait remarquer, non sans quelque condescendance qu’il pouvait générer jusqu’à 4 cartes différentes à la fois. Désolé de ne pas habiter un château, hein !

Tour de chauffe pour cartographier mon (petit) appartement

Avant de passer au lavage proprement dit, il est conseillé, évidemment, de charger l’appareil au max, puis de le laisser faire un tour du proprio pour un repérage des lieux. Ensuite, libre à vous de modifier la carte à votre convenance. Configurez, puis nommez les pièces, dressez des murs invisibles ou choisissez des zones interdites s’il y en a.

Je précise qu’évidemment, l’interface est hyper ergonomique et intuitive, ce qui permet d’effectuer les modifications en 2-2. Encore raté pour trouver un reproche à lui faire, c’est énervant… Nota Bene : le Roborock S7 Pro Ultra détecte les tapis à l’avance, ce qui lui permet d’anticiper pour les cycles de nettoyage à venir.

Nota Bene : il existe une cartographie 3D très sophistiquée, mais la carte matricielle est disponible uniquement sur appli d’iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Moi je tourne sur Android, désolé les amis !

Test Roborock S7 Pro Ultra : un monstre puissant et complet du nettoyage

Bon, c’est là que ça va devenir hardcore. Mais avant de remettre d’abominables mixtures sur mon carrelage, j’ai simplement testé le comportement de la machine pour un cycle de routine.

Navigation efficace, mais pas exceptionnelle

On vous avait fait part de notre test Yeedi Vac Pro vs Roborock S7 vs Roomba i3 et des modalités de navigation du télémètre laser juché sur le haut de l’aspirateur. Ici, je n’ai pas perçu d’amélioration particulière à cet endroit. L’appareil est capable de suivre des trajectoires rectilignes en se fiant à sa carte, et ne manque aucune zone à laver. D’ailleurs, l’application vous permet de suivre par un trait blanc le chemin tracé par le robot-nettoyeur.

J’ai ensuite essayé de le faire slalomer entre deux petits obstacles, à savoir M. Nounours et un Rubik’s cube. Mais dommage, même avec de l’espace, le robot-aspirateur a fini par rentrer un peu dedans, et à décaler les deux objets.

Donc autant dire que tout ce qui est lacets ou fils devra également être retiré du sol si vous ne voulez pas recevoir une notification de type « brosse « emmêlée ». Enfin, aucun changement concernant les tapis, le fonctionnement du S7 étant déjà optimal dans ce domaine. Pour rappel, les derniers aspirateurs-robots laveurs de Roborock surélèvent la plaque de serpillère d’un demi centimètre sur les moquettes ou les tapis, afin de ne pas les humecter ou les salir.

Roborock S7 Pro Ultra en plein gainage

Une fonctionnalité qui trouve néanmoins sa limite sur les tapis à poils longs : dans ce cas, il suffit de lui demander de contourner toutes les zones où il détecte un sol mou. Quoi qu’il en soit, il pourra activer son mode boost automatiquement afin de faire jouer tout son potentiel d’aspiration lorsqu’il quitte un sol dur. Le reste du temps, libre à vous de décider à n’importe quel moment de la puissance et de l’intensité de frottement.

Enfin, on notera que la serpillère se surélève également dès que le cycle se termine ou que vous le mettez en pause : un processus ingénieux qui permet de faire sécher la lingette à l’air libre ! D’autre part, le robot-aspirateur laveur n’hésite pas à faire régulièrement un petit arrêt à sa station pour rincer et brosser la serpillère usagée, afin qu’elle puisse rapidement reprendre du service. Mais à présent, place au challenge !

Test Roborock S7 Pro Ultra sur nourriture renversée

Bon , cette fois-ci, j’ai essayé de simuler une tache imitant le vomi de chat ou d’enfant de 2 ans qui mange des petits pots (oui, je fais des expériences d’une qualité scientifique rare).

J’ai sélectionné la zone à laver directement sur l’application, puis lancé les hostilités avec le niveau maximum d’aspiration et de débit d’eau. Avec une discrétion de 67 dB, le Roborock S7 Pro Ultra a englouti la tache de riz d’un seul coup. Puis il est retourné à sa station en baillant. J’ai donc décidé de réagir à la provocation en renversant mon petit déjeuner sur le sol.

Corn flakes + café + confiture d’abricot : tu vas faire quoi, M. Roborock ?

Spoiler : pour ce genre de très grosse tache (un peu irréaliste), lancez un cycle de zone avec double ou triple passage. En effet, après un premier essai, le Roborock à pleine puissance avait déjà bien bossé, mais il y avait du rab…

Roborock en pleine action

Mais dès le second passage, après avoir spontanément mis un coup de propre sur la lingette, l’appareil a eu le dernier mot, ou presque.

Reste quelques menus morceaux

Restaient de légères finitions : j’ai donc profité de l’occasion pour tester le mode « Contrôle à distance ». C’est toujours une fonctionnalité que je trouve très ludique, à ceci près que j’ai constaté une certaine latence dans la réactivité du robot-aspirateur connecté. Une fois le sol totalement clean, j’ai redonné la main à l’appareil. Petite remarque à ce sujet : la carte 1 que j’avais faite en amont a malencontreusement été dé-selectionnée, ce qui a un peu désorienté le robot. Mais il a suffit de la réactiver pour que le Roborock reprenne ses esprits. Plutôt impressionnant !

Vu l’ampleur de la tâche, ça ne m’a pas choqué de devoir passer plusieurs fois, puisque même à la main, il m’aurait fallu me pencher pour ramasser, puis pour rincer et essuyer. Verdict : autant, je suis incapable de vous expliquer comment la puissance des 3 000 vibrations soniques par minute de la technologie VibraRise en arrive à de tels résultats, mais le fait est que le Roborock S7 Pro Ultra ne se laisse pas facilement impressionner. Je vous l’ai dit : il m’a nargué tout au long du test !

Entretien : presque plus rien à faire avec la station auto-nettoyante Roborock

Bon, on va pas se mentir, si on est prêt à dépenser près d’un smic pour un aspirateur-robot laveur, c’est pour avoir le moins de choses à faire soi-même. Bien sûr, il y a quand même quelques manipulations à faire de temps à autres. À ce titre, il convient d’abord de préciser que le Roborock S7 répond aux principes d’affordance, avec des éléments situés à des endroits faciles à retrouver et des mécanismes intuitifs.

La brosse principale ci-dessus se nettoie environ tous les 15 jours et se fait remplacer tous les 6 à 12 mois max. La brosse latérale à 5 branches est un peu moins robuste, qui devra être changée tous les 3 à 6 mois pour un usage optimal.

Pour le collecteur de poussières et autres détritus, malgré la station, il y aura des moments où il faudra le désemplir (surtout lorsque vous avez demandé à votre robot-aspirateur laveur de passer sur des flaques pas très catholiques…). Vous pourrez alors en profiter pour rincer le filtre. Le tout sèchera à l’air libre pendant 24h, comme pour à peu près tous les modèles actuels.

Station auto-nettoyante : trois réservoirs et une brosse d’entretien à haute vitesse

D’abord, veillez à ce que le réservoir d’eau propre (celui du milieu) soit plein, lequel sert à laver la serpillère en cours de cycle, du moins tant que vous utilisez l’appareil. Le réservoir d’eau sale, à gauche quant à lui, aura besoin d’être vidé régulièrement, mais pas de panique : il fait près de 2 L, donc pas besoin d’y toucher tous les jours. Reste le collecteur de détritus, qui s’ouvre sur un sac à poussière jetable classique. Notez que vous pouvez déclenchez manuellement l’aspiration des poussières depuis le bac situé dans le robot. Attention : l’opération fait beaucoup du bruit sur quelques secondes et ne récupère pas très bien les corps humides, alourdis par l’eau et collant aux parois.

Petit aperçu de l’intérieur

D’ici, vous pouvez apercevoir la pipette d’où s’écoule l’eau destinée à mettre un coup de propre sur la serpillère, entre deux passages. Quant à la brosse d’auto-nettoyage, vous pouvez l’ôter facilement pour un petit entretien manuel.

Celle-ci est évidemment garnie de fibres afin de retirer un maximum de saletés de la serpillère. Pour finir, j’attire votre attention sur le fait que plus vous demandez au Roborock S7 Pro Ultra des tâches difficiles, plus vous retrouverez des détritus naufragés dans cette partie de la station. Il n’est donc pas impossible de devoir de temps en temps y passer un coup de sopalin, si vraiment vous l’avez rudement sollicité ! Sans vous assommer davantage de détails, je souligne que le guide traduit en français est optimal pour vous assurer que chaque pièce est bien entretenue ! Même l’application vous renseigne en pourcentages sur le degré d’usure de chaque élément !

Verdict du test Roborock S7 Pro Ultra : peut-on l’acheter ?

En vrai, ça va aller très vite : pour un minimum d’entretien et une efficacité redoutable, le Roborock S7 Pro Ultra est résolument le meilleur que j’ai pu tester jusqu’ici. Alors oui, avec autant d’atouts dans sa manche, on pourrait se dire que c’est un robot qui se la pète. Mais tous les possesseurs d’un aspirateur-robot laveur n’aiment-ils pas frimer un peu, eux aussi ? N’oubliez pas, cependant, que c’est un produit de luxe qui coûte très cher. Même s’il est très pratique, il ne changera pas votre vie. Par contre, il vous ôtera clairement un peu de charge mentale, ce qui est très appréciable ! Donc si vous voulez assister à un magnifique récital high-tech, foncez, et surtout prenez-en soin !

Enjoy !