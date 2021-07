C’est juste avant l’été qu’un rutilant « flagship killer » fait son entrée. Du moins c’est comme ça que ses concepteurs considèrent leur nouveau bijou. En effet, la fiche technique de ce smartphone 5G a de quoi impressionner avec la mention « Snapdragon 888 ». Voilà donc un composant haut de gamme ! Mais ceci n’est justement pas un smartphone haut de gamme. Bien qu’il en ait l’air, le nouveau Realme GT ne coûte que 449€ pour sa version 128 Go et 599€ pour sa version 256 Go. Ce puissant appareil à un prix pas si élevé fait-il de l’ombre aux fers de lance des autres marques ?

Les plus Un design « Jaune racing » original

Une Puissance impressionnante

Bel écran AMOLED

La fluidité du 120 Hz

Une prise jack en 2021

Le prix Les moins Pas de résistance à l’eau

Pas de port micro SD

Performances Photo en retrait

Chauffe un peu

Fiche technique du smartphone Realme GT 5G

Dimensions : 158,5 x 73,3 x 9,1 mm

158,5 x 73,3 x 9,1 mm Poids : 186 grammes

186 grammes Version OS : Android 11

Android 11 Interface constructeur : Realme UI

Realme UI Taille d’écran : 6,43 pouces

6,43 pouces Définition : 2400 x 1080

2400 x 1080 Densité de pixels : 409 ppp

409 ppp Affichage : Super Amoled 120 Hz

Super Amoled 120 Hz Soc : Qualcomm Snapdragon 888 5G

Snapdragon 888 5G Puce graphique : Adreno 660

Adreno 660 Mémoire vive : 8 Go / 12 Go

8 Go / 12 Go Mémoire interne : 128/256 Go

128/256 Go Batterie : 4 400 mAh Enregistrement vidéo : 4K 60 fps

4K 60 fps Capteur photo principal : 64 Mpx

64 Mpx Ultra grand-angle : 8 Mpx

8 Mpx Macro : 2 Mpx

2 Mpx Appareil photo frontal : 16 Mpx

16 Mpx 5G : oui

oui NFC : oui

oui Wi-Fi : Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth : 5.1

5.1 Capteur d’empreintes :

Ports : USB Type-C, Jack 3,5 mm

USB Type-C, Jack 3,5 mm Couleurs : Jaune, Bleu , Argent

Jaune, Bleu , Argent Prix : 599 €

Unboxing du Realme GT 5G

Rien de bien surprenant pour l’accompagnement de ce nouveau challenger. On trouve d’abord une coque souple en caoutchouc qui offrira une protection décente au smartphone. Prudence étant mère de sureté, optez pour un verre trempé et une coque plus robuste. À moins que vous soyez d’une vigilance à toute épreuve bien sûr. En outre, la boîte contient un câble USB A vers USB type-C ainsi qu’une prise pour la charge rapide. Où sont donc les écouteurs ? Les fiches du chargeur nous permettent de comprendre que le paquetage du smartphone reçu pour ce test convient au standard américain et non pas français. Seul irréductible pays qui exige la présence d’une paire d’écouteurs avec un téléphone. Pas d’inquiétude, il y en aura dans la boîte de votre modèle. Enfin, on distingue le petit éjecteur de carte par-dessus le carton qui accueille les manuels que tout le monde lit avec grande attention.

Précisons que pour ce test, c’est la version 128 Go qui passe entre nos mains.

Le design du smartphone Realme GT 5G

Avant de le dissimuler sous une coque, intéressons-nous en premier au dos du smartphone. En plus des versions bleu et argent recouvertes de verre, Realme propose l’apparence particulière Jaune Racing. Le téléphone passe ainsi d’un dos lisse à un dos plus rugueux, mais franchement agréable au toucher. Le coupable ? Du cuir végétal teint en jaune ! Sur sa partie droite, celui-ci se voit traverser par une bande noire dans la continuité du module photo. Sous la lumière on y distingue d’ailleurs des stries les sur toute sa longueur. Quant au logo de la marque, il se trouve en bas à gauche avec une teinte argentée. Ce design pour le moins original renvoie aux voitures GT. Des véhicules équipés d’une motorisation sportive et d’un intérieur luxueux débordant de cuir et d’aluminium.

En temps normal, cette apparence est réservée aux modèles dotés de 256 Go de stockage. Exception qui confirme la règle, notre exemplaire de test l’arbore tout en ayant 128 Go. Notons que contrairement au verre, le cuir ne récupère pas les traces de doigts et les rayures. En revanche, il n’est pas impossible qu’il s’abîme au fil du temps.

Et le reste ?

Ô surprise, on trouve un écran de l’autre côté ! Il ne figure pas parmi les plus grands, mais ses 6,43 pouces occupent déjà une place conséquente dans la poche. Le Realme n’est pas non plus le smartphone avec les bordures d’écrans les plus fines du marché, rien de bien grave. Quant à l’appareil photo frontal, il apparaît dans un petit poinçon en haut à gauche de l’écran. Plus en dessous, on trouve évidemment un capteur d’empreinte sous le verre. Bien que faites de plastiques, les tranches rappellent encore une fois l’univers de la voiture sportive grâce leur allure chromée. Elles accueillent, le bouton marche/arrêt sur la droite, ceux de volume sur la gauche et le port de charge ainsi que les haut-parleurs en bas. D’ailleurs, on trouve une prise jack 3,5 mm au même endroit ce qui est appréciable à l’heure où cette connectique disparaît. Enfin, deux défauts retiennent notre attention : l’absence de certification IP pour l’étanchéité et un port micro SD qui manque à l’appel.

Quel écran pour le Realme GT 5G ?

En guise d’affichage, ce smartphone possède un écran Super AMOLED cadencé à 120 Hz avec une définition FHD+ et une luminosité maximale de 562 nits. Notons que ce taux de rafraîchissement, garant d’une fluidité plaisante, peut être descendu à 60 Hz pour économiser de la batterie. Histoire de simplifier la chose, il y a un mode automatique qui ajuste tout seul la valeur en fonction de vos usages. Par défaut, l’écran offre un rendu franchement beau et un peu plus intense que la réalité. Si vous souhaitez voir une reproduction des couleurs plus fidèles, passez du mode « vive » au « doux » dans les paramètres. On apprécie également sa bonne lisibilité sous le soleil ou toute autre forme de lumière prononcée. Sans surpasser les performances des écrans qui équipent les smartphones très haut de gamme, celui du Realme GT reste donc efficace peu importe l’usage.

Notons aussi la présence d’un mode « ultra vision » qui vous permet au choix d’améliorer la netteté d’une vidéo ou d’élargir sa palette de couleur.

L’OS du Realme GT 5G : RealmeUI 2.0

Cette surcouche d’Android 11 ressemble beaucoup à celle de la marque Oppo qui appartient aussi à BBK Electronics : le ColorOS . Celle-ci propose notamment un panel de personnalisations assez large avec entre autres :

Taille, forme et couleur des icônes

Ce qu’affiche le Always-On Display

L’animation du détecteur d’empreintes digitales

La police de texte et sa taille

L’éclairage des bords

On y trouve aussi une bonne gestion du multitâche avec la possibilité de transformer une app en fenêtre flottante et de scinder l’écran en deux. Notons enfin la présence d’une fonction pour créer un système à part entière du premier avec ses paramètres, ses données et sa propre empreinte digitale. Vous pouvez par exemple attribuer celle de votre pouce au système principal et votre index au secondaire. L’accès à l’un ou à l’autre se fera donc en fonction du doigt qui déverrouille le téléphone.

De très bonnes performances pour le Realme GT 5G

Autant le dire tout de suite, il va être très difficile d’obtenir un ratio prix/puissance supérieur à ce smartphone. À titre de comparaison, le Mi 11 ou et One Plus 9 contiennent aussi le puissant Snapdragon 888, mais ils coûtent au minimum 700 € ! Avec notre version, le processeur est accompagné par 8 Go de ram en LPDDR5 et d’une mémoire flash de 128 Go. Cette dernière possède le format UFS 3.1 ce qui rend ses capacités d’écritures et de lectures particulièrement véloces. Ainsi, ce cocktail obtient d’excellents résultats sur les différents benchmark que nous avons réalisés. Il se paie même le luxe d’apparaitre en tête du classement Antutu devant le Mi 11 Ultra ! Le Realme inclut d’ailleurs un mode GT qui doit améliorer ses performances, mais aucun score de benchmark n’a été chamboulé par celui-ci. Sa seule utilité semble être la petite animation sympathique lorsqu’on l’active.

Une petite partie ?

Le Snapdragon 888 équipe donc une grande partie des smartphones haut de gamme du marché ainsi que ce Realme GT qui saute une classe en termes de performances grâce à lui. À l’occasion de ce test, nous avons fait quelques parties de PUBG mobile avec les graphismes en HDR et les fps au maximum. Ce n’est pas ce jeu qui va pousser le processeur dans ses retranchements. En effet, il a maintenu les 60 fps tout le long sans aucun stigmate d’instabilité à l’horizon. Le Realme GT devrait donc faire tourner la plupart des titres existant sur le Playstore y compris les plus gourmands. Relevons la présence de l’application Espace de jeu qui permet de bloquer notifications et appels lorsque vous jouez et de choisir entre trois modes de performances : économie, équilibré et joueur pro. D’ailleurs, une partie de cette interface peut s’afficher directement en jeu.

Ça chauffe ?

Selon ses concepteurs, le Realme GT possède un système de refroidissement qui dissipe mieux la chaleur que les autres. Cela ne l’empêche pas sa face arrière de monter en température au bout de quelques minutes de jeu sur PUBG. Entendons-nous bien, vos doigts ne brûleront pas, mais le smartphone chauffe un peu malgré tout. En revanche, il est vrai qu’il se refroidit plutôt rapidement une fois au repos.

Pour une raison qui nous échappe, le compteur de l’overlay affiche 0 fps alors que le jeu est fluide

L’autonomie du Realme GT 5G : dans la norme

Avec ses 4400 mA h, ce smartphone tient facilement toute une journée faite d’activités raisonnables (musique, YouTube, messagerie instantanée). Dans le cas d’une utilisation intensive avec l’écran bloqué sur 120 Hz, la batterie ne perd pas ses forces trop rapidement, mais n’atteint pas le top niveau pour autant. Une partie de PUBG qui dure entre 15 et 20 minutes lui prendra environ 8 % de batterie. Le test d’autonomie de l’application PC Mark donne un score dans la moyenne avec un peu plus de 9 h 30 de fonctionnement. Toutefois, le Realme GT se distingue par sa charge rapide « Superdart » à 65 W. Celle-ci remet complètement sur pieds le téléphone en une bonne trentaine de minutes ! On aurait apprécié la possibilité d’effectuer une recharge sans fil, mais ce n’était, semble-t-il, pas au programme de Realme.

Les modules Photo du Realme GT 5G

Pour obtenir ces performances impressionnantes avec ce tarif, Realme doit bien compenser quelque part n’est-ce pas ? Par exemple, son écran ainsi que son autonomie restent en dessous du très haut de gamme. Et bien, il semble que l’appareil photo rencontre lui aussi des limites. Disons qu’il se montre efficace mais ne se distingue pas de la masse. Avec une bonne luminosité, le grand angle offre un rendu détaillé doté de couleurs flatteuses. Quant au mode 64 Mpx, il suis ce chemin en y ajoutant plus de finesse et de naturel. Les résultats que donne cet objectif principal sont donc plutôt satisfaisants. Lorsque la lumière se raréfie, la scène perd en détail et gagne en bruit numérique. Le mode nuit permet justement de camoufler ce dernier point et d’illuminer la prise de vue. Magie ! Des photos faites à la lueur d’un lampadaire deviennent exploitable, tant que vous n’êtes pas trop regardant sur la colorimétrie ou les détails.

Sans et avec le mode nuit

Quid des autres capteurs ?

Tout d’abord, l’ultra grand-angle de 8 Mpx s’avère décevant. Les clichés perdent en netteté pour obtenir une scène large et voient leurs coins subir des déformations. De plus, la colorimétrie manque de cohérence avec celle de l’objectif principal. Une fois la nuit tombée, le résultat passe de peu intéressant à peu exploitable. Bien que rarement utile, le capteur macro montre un niveau de détails satisfaisant pour par exemple prendre en photo la flore qui vous entoure. Concernant les selfies, la caméra frontale de 16 Mpx délivre des clichés précis sans soucis de couleur. Enfin, le Realme GT peut filmer jusqu’en 4K60 fps et profite d’une stabilisation numérique qui fait plus qu’efficacement son boulot. On en oublierait presque l’absence de stabilisation optique.

De face comme de dos, le mode portrait fonctionne bien et délimite correctement le sujet même s’il n’échappe pas à quelques erreurs.

Photo prise avec l’ultra grand-angle