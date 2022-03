Environ neuf mois après la sortie du Realme GT 5G en Europe, la firme chinoise lance déjà son successeur sur ce marché. En si peu de temps, on peut s’attendre à jouer aux sept différences en difficulté hardcore. Néanmoins, quelques changements sont à relever, notamment au niveau de l’autonomie et du module photo. Que retenir de cette évolution ?

On aime… Excellent rapport performances/prix

Design original

Charge très rapide

Joli écran AMOLED On aime moins… Tendance à chauffer

Peu de différences avec le Realme GT

Où acheter le Realme GT 2 au meilleur prix ?

Fiche technique du Realme GT 2

Dimensions : 1162.9 x 75.8 x 8.6 mm

1162.9 x 75.8 x 8.6 mm Poids : 194 grammes

194 grammes Version OS : Android 12

Android 12 Interface constructeur : Realme UI 3.0

Realme UI 3.0 Taille d’écran : 6,62 pouces

6,62 pouces Définition : 2400 x 1080

2400 x 1080 Densité de pixels : 398 ppp

398 ppp Affichage : Amoled 120 Hz

Amoled 120 Hz Soc : Qualcomm Snapdragon 888 5G

Snapdragon 888 5G Puce graphique : Adreno 660

Adreno 660 Mémoire vive : 8 Go / 12 Go

8 Go / 12 Go Mémoire interne : 128/256 Go

128/256 Go Batterie : 5000 mAh Enregistrement vidéo : 4K 60 fps

4K 60 fps Capteur photo principal : 50Mpx

50Mpx Ultra grand-angle : 8 Mpx

8 Mpx Macro : 2 Mpx

2 Mpx Appareil photo frontal : 16 Mpx

16 Mpx 5G : oui

oui NFC : oui

oui Wi-Fi : Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth : 5.2

5.2 Capteur d’empreintes : oui

oui Ports : USB Type-C

USB Type-C Couleurs : Noir, Blanc papier , Vert papier

Noir, Blanc papier , Vert papier Prix : 549/599 €

Unboxing du Realme GT 2

Voici le moment le plus trépidant du test, celui où constate que le contenu de la boîte est identique pour tous les smartphones. On y trouve un manuel d’utilisation qui ne sera jamais ouvert, un câble USB A vers USB-C et évidemment la tige pour éjecter le lecteur de carte. Au rayon des trucs intéressants, on note la présence d’une coque en silicone avec un coloris gris opaque qui reprend le design du GT 2. En outre, on déniche une grosse prise qui doit assurer la charge dite ultra rapide « SuperDart » à 65W.

Le design du Realme GT 2

Avec sa gamme GT, la firme chinoise continue de proposer des apparences originales. Après le design inspiré de la course automobile du Realme GT avec une bande noire et des tranches chromées, la marque est partie sur quelque chose de plus sobre. Pour réaliser celui-ci, elle a travaillé avec le designer japonais Naoto Fukasawa. Plus de cuir végétal jaune, mais du biopolymère qui donne un aspect papier au dos du téléphone. Lorsqu’on le prend en main, la texture striée de la matière laisse une impression plaisante. Pas de risques de traces de doigts ! Quant aux tranches, elles arborent une teinte argentée moins clinquante.

Le placement des capteurs photo passe d’une ligne verticale à une disposition en triangle. Ce trio repose sur une plaque blanche avec des bords eux aussi couleur argent, ce qui le rend particulièrement voyant. Pour achever cela, le grand angle et l’ultra grand-angle dépassent du module photo ce qui n’était pas le cas sur le GT. À droite de cet attirail, le logo Realme ainsi que la signature du designer apparaissent sur un petit rectangle de silicone par-dessus le biopolymère. La matière du GT 2 et son relief en font un smartphone à la fois agréable à l’œil et au touché. On apprécie l’effort réalisé pour ne pas tomber dans le générique.

Le placement des boutons n’a pas changé, avec ceux pour le volume à gauche et celui pour la mise en veille à droite. Même chose pour le capteur frontal qui apparaît toujours dans un poinçon en haut à gauche de l’écran. En revanche, Realme s’est débarrassé la prise Jack du GT, à la place on trouve l’emplacement pour la carte SIM. Et malgré ce retrait, le GT 2 ne bénéficie pas d’une certification IP. C’est dommage pour un appareil qui coûte plusieurs centaines d’euros.

L’écran du Realme GT 2

Ses concepteurs l’ont équipé d’un affichage AMOLED de 6,62 pouces avec une définition Full HD+. Chose de plus en plus courante sur Android dans le milieu de gamme, l’écran peut aller jusqu’à une fréquence de 120Hz. Il est d’ailleurs possible de la bloquer au maximum ou à 60 Hz si le mode automatique ne vous convient pas. Avec cet écran, on constate assez rapidement un gain de luminosité significatif par rapport à son prédécesseur. De quoi atténuer sa réflectance en plein soleil. Si les couleurs ne vous plaisent pas, il y a plusieurs rendus disponibles dans les paramètres. Vous pouvez choisir entre les options « Vive », « Naturel » ou « Éclatant » et régler la température des couleurs. Notons que le GT 2 profite de la technologie d’optimisation vidéo « Moteur 01 Ultra Vision ». Cette fonction au nom grandiloquent permet entre autres d’améliorer la netteté de vos contenus vidéos et d’élargir la gamme de couleurs affichée.

L’OS du Realme GT 2 : RealmeUI 3.0

Cette surcouche d’Android 12 très ressemblante au ColorOS de chez OPPO apporte un lot de personnalisation appréciable pour l’interface de l’utilisateur. En rafale on peut citer la taille et la forme des icônes, les transitions d’un écran à un autre, l’affichage Always-on, la police de l’interface et sa taille ou l’animation du capteur d’empreinte digitale. En outre, cette surcouche vient avec les inévitables bloatwares bons qu’à être désinstallés. Cela dit, ils restent peu nombreux sur ce Realme GT 2, on gagne du temps !

Les performances du Realme GT 2

Comme avec son prédécesseur, Realme propose un prix plus qu’avantageux pour un téléphone avec une fiche technique haut de gamme. Compte tenu de son tarif, on ne peut espérer la présence du Snapdragon 8 Gen 1 dans ce smartphone. Pour bénéficier de la puce Qualcomm la plus puissante actuellement, il va falloir se tourner vers sa version Pro. Trahison et disgrâce, le GT 2 doit se contenter du Soc sur la seconde place du podium, le Snapdragon 888. Ce dernier est accompagné par 8 ou 12 Go de mémoire vive, des valeurs plus que suffisantes pour la plupart des usages. D’ailleurs, notez qu’avec Android, il est possible d’étendre la RAM en piochant dans l’espace de stockage vide. Ici l’augmentation peut aller jusqu’à 7 Go. En outre, le menu déroulant permet d’activer le « Mode GT ». Celui-ci fait passer l’affichage en 120 Hz constant et doit doper les performances du téléphone. Dans la pratique, nous n’avons pas l’impression qu’il ait une quelconque incidence.

Voici venue l’heure des benchmarks ! Le Realme GT 2 s’en sort à merveille et tient aisément tête à des modèles haut de gamme. Sur Antutu v9.3.4, il a obtenu un score de 837 981 pendant nos essais. Un résultat qui le place huitième dans le classement des smartphones Android les plus efficace sur le benchmark. Précisons que derrière on trouve le Rogue Phone 5 vendu par Asus à 800€ et que tout les modèles devant se situent au minimum dans cette gamme de prix. Concernant les performances graphiques, le Realme GT 2 obtient de meilleurs résultats que 87% des autres smartphones sur le benchmark 3DMark Wild Life. Autrement dit, une session de jeu sur PlayerUnknown’s Battlegrounds ne lui pose aucun problème. En revanche, le Realme GT 2 a tendance à chauffer lorsqu’il doit supporter plusieurs tâches en simultanés.

Quelle autonomie pour le Realme GT 2 ?

Nous avons effectué une journée type avec le rafraîchissement adaptatif pour répondre à cette question. Un programme chargé avec de la musique en Bluetooth, du visionnage de contenu sur YouTube et Twitch, un peu de navigation web et de la procrastination sur les réseaux sociaux. Malgré sa grosse batterie de 5000 mAh, le Realme GT 2 assure une autonomie moyenne sur cet essai avec 13 heures de fonctionnement. Si vos journées sont vraiment longues ou que vous avez besoin de tromper l’ennui pendant plusieurs heures ça fait un peu juste. Toutefois, la charge rapide « SuperDart » compense cela avec un 0 à 100% effectué en une trentaine de minutes.

Faire des photos avec le Realme GT 2

Parmi les trois capteurs qu’il porte dans le dos, on peut d’ores et déjà être expéditif sur le macro de 2 mégapixels. Les photos de très près qu’il prend demeurent sans intérêts, il vaut mieux reculer le téléphone et utiliser le capteur principal. Sous une bonne lumière, les clichés obtenus avec ce dernier sont tout à fait convaincants avec des couleurs justes et un bon contraste. Par défaut, il capture des images en 12,5 Mpx, mais ses photos peuvent atteindre les 50 Mpx avec un mode dédié pour un peu plus de détail. Une fois l’obscurité venue, le mode nuit devient nécessaire et permet d’éclairer efficacement la prise de vue pour la rendre lisible. Compte tenu du tarif proposé, le zoom optique manque à l’appel. Il faut se contenter d’un remplaçant numérique qui ne va qu’en X2.

Photo avec le capteur grand-angle en 50 Mpx

Ce même mode nuit fonctionne également avec l’ultra grand-angle de 8 mégapixels. De jour, ce capteur remplit correctement son rôle, mais souffre d’un manque de cohérence au niveau des couleurs par rapport au grand-angle. Rien à signaler à propos de l’objectif frontal, celui-ci donne des photos détaillées si les conditions lumineuses demeurent bonnes. Pour finir, le Realme GT 2 peut prendre des vidéos jusqu’en 4k 60 fps avec son capteur principal et jusqu’en 1080p 30 fps avec l’ultra grand-angle. En bref, c’est un photophone plus que décent.

Photo avec le capteur ultra grand-angle

Quelles différences entre le Realme GT et le Realme GT 2 ?

Hormis celles au niveau du design et de la luminosité que nous avons déjà évoqué, les autres ne sautent pas aux yeux. Pourtant, il y en a bien quelques-unes ! Tout d’abord, l’écran du Realme GT 2 possède un revêtement Corning Gorilla Glass 5 + ce qui le rend moins sensible aux rayures. Bien que les deux téléphones contiennent le même SoC et 12 Go de RAM dans leur configuration la plus chère, le GT 2 a de meilleurs résultats sur le benchmark Antutu. En revanche, les scores sont identiques du côté de Geekbench et 3DMark. En outre, la batterie du Realme GT est inférieur de 500 mAh à celle du GT 2. Par conséquent, il se montrera moins tenace pendant une longue journée.

Sur l’aspect photo ?

Les deux smartphones ne possèdent pas le même capteur grand-angle. En effet, le Sony IMX 766 du Realme GT 2 se limite à 50 Mpx au lieu des 64 Mpx du GT. Honnêtement, cet écart ne signifie pas grand-chose. Néanmoins, il y a bien une différence entre les deux objectifs. En comparant quelques clichés, on constate que ceux du Realme GT sont plus flatteurs voir un peu trop. Le successeur propose des photos aux couleurs moins saturées et plus naturelles. Avec le mode nuit, on peut faire le même constat et ajouter que le Realme GT 2 éclaire mieux la scène que son grand frère. Pour la vidéo, notez que le capteur Sony IMX 766 intègre une technologie de stabilisation optique. Enfin, la version de base du Realme GT coûte 499,99€ lorsque le GT 2 démarre à 549,99€.

Capteur principal du Realme GT à gauche et Realme GT 2 à droite

Mode nuit du Realme GT à gauche et Realme GT 2 à droite

Tarifs du Realme GT 2