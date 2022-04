Jusqu’ici, la marque française proposait un masque taillé pour un usage sportif ainsi qu’un autre conçut pour les cyclistes et les motards. Pour que les quidams disposent d’un produit du même genre, mais qui leur correspond davantage, R-PUR a lancé le modèle FiiT. Moins imposant, passe-partout et personnalisable à souhait, il ressemble à ce que l’on attend d’un masque pour le quotidien. En pratique ça donne quoi ?

On aime… Port confortable et filtration FFP3

Personnalisation poussée…

Suivi très complet avec l’app

Filtres moins cher que ceux pour les masques R-PUR Nano On aime moins… Prix élevé

…mais onéreuse

Unboxing du masque R-PUR FiiT

À l’ouverture, on tombe sur un premier QR code qui mène vers une série de tutoriels. Le masque arrive déjà assemblé et prêt à l’emploi. Il est accompagné par un sac de transport en tissu. Pour avoir quelque chose de plus robuste, il faut se pencher sur les accessoires où l’on trouve un étui spécifique au R-PUR FiiT pour une trentaine d’euros. La boîte contient un autre petit sac qui accueille deux mousses à coller sur l’intérieur du masque pour améliorer son confort et un bouchon Stop-Valve. En outre, on y déniche une carte d’activation où figure un QR code à scanner avec l’application, un bandeau pour attacher le masque différemment et un rivet de rechange en cas de perte.

Le design du masque R-PUR FiiT

Si le Nano Light et le Nano Sport se ressemblent beaucoup sur cet aspect, ce nouveau modèle marque une rupture avec ses aînés. Pas de grosse couture centrale à la verticale, ni de bague en aluminium en face de la bouche. Le R-PUR FiiT recouvre un peu moins l’arrête du nez, laisse un écart plus faible entre les lèvres et la valve. Cette dernière est aussi plus sobre, l’impression d’avoir affaire au masque de Bane disparaît avec le FiiT. Autre nouveauté par rapport aux modèles Nano, vous avez le choix entre deux tailles au lieu d’une seule.

Le masque R-PUR Nano Light

Un masque en pièces détachées

Lorsque les deux autres masques de la marque se divisent en deux parties, le FiiT va plus loin. En effet, la devanture en tissu, la couche intérieure qui entoure le nez et la bouche et le filtre peuvent se dissocier les uns des autres. D’ailleurs, ce dernier n’est pas lié à sa valve et son bouchon peut s’en détacher si besoin. Tous ces éléments restent ensemble grâce aux paires de rivets logées de part et d’autre des deux attaches. Ils se clipsent dans la couche intérieure en passant par tous les étages. Pendant l’assemblage, le bouchon de valve se place à la toute fin pour coincer le tissu et empêcher qu’il ne bouge.

Ce puzzle permet de remplacer aisément un élément abîmé sans devoir tout changer et facilite un éventuel nettoyage. En dehors de cette vision pratique, R-PUR l’a conçu ainsi pour qu’il soit entièrement personnalisable ou presque. Une proposition judicieuse puisque dans une utilisation au quotidien, le masque devient un élément vestimentaire à part entière. Ça serait dommage qu’il gâche votre belle tenue du jour ! Pour éviter ce drame, R-PUR propose de nombreux choix :

8 couches intérieures pour varier les couleurs et les matières (tissu, cuir grainé et cuir de lézard)

pour varier les couleurs et les matières (tissu, cuir grainé et cuir de lézard) Des couches extérieures disponibles en beige, noir ou bleu marine avec la possibilité d’y ajouter un imprimé comme des fleurs ou une vague

disponibles en beige, noir ou bleu marine avec la possibilité d’y ajouter un imprimé comme des fleurs ou une vague Des valves et des attaches en bleu marine, noir et beige

en bleu marine, noir et beige Des rivets en forme de lune, d’étoile ou de fleur avec une teinte noire métallisée, argentée ou dorée.

R-PUR vend également toute une panoplie de chaines pour garder le masque autour du cou quand on ne l’a pas sur le nez. On espère que la marque va continuer à proposer de nouvelles options comme elle le dit et notamment des imprimés. En outre, une baisse des tarifs serait appréciable, car 29€ pour une valve et 19€ pour des rivets, ça pique un peu par exemple.

Prise en main du masque R-PUR FiiT

Puisqu’on s’est amusé à le démonter, remettons-le dans une forme prête à l’emploi. Dans la pratique, l’assemblage se fait plutôt aisément. La seule difficulté notable peut résider dans le placement du bouchon de valve. Il faut parfois s’y reprendre à deux fois pour que la couche extérieure soit correctement coincée dessous.

Par défaut, le R-PUR FiiT se maintient sur le visage avec une paire d’attaches autour des oreilles. Pour assurer une tenue fiable et une bonne herméticité, vous pouvez les resserrer à l’aide des sangles sur leurs extrémités. Comme mentionné dans les tutoriels, il faut appuyer sur les rivets pendant la manipulation pour éviter d’en éjecter un. Un geste un peu brusque est vite arrivé. Honnêtement, on se passerait bien de ce devoir de vigilance au quotidien. Petit détail pour les barbus, il n’est pas impossible qu’un poil se coince au niveau des sangles. Si cette configuration ne vous plaît pas, il reste toujours l’option du bandeau. Certes moins discret, il a le mérite de laisser vos oreilles tranquilles.

Vous l’avez certainement compris, les produits R-PUR sont assez chers. Or, on trouve que l’addition passe moins bien pour un masque en kit. Surtout lorsque sa couche extérieure semble fragile et que ses rivets ont tendance à s’envoler. À l’inverse, la pièce de tissu unique des Nano Light et Nano Sport laisse plutôt une impression de robustesse et de durabilité.

Le R-PUR FiiT est-il confortable ?

Et bien oui, et heureusement compte tenu de son tarif. Bien que l’espace entre la bouche et la valve soit modeste, vos lèvres n’entrent que rarement en contact avec l’intérieur du masque. En pleine discussion, cela peut arriver en prononçant certaines voyelles comme le O. Son épaisseur plus faible lui permet de tenir moins chaud que ses grands frères. Néanmoins, si comme beaucoup de monde vous êtes habitué au masque chirurgical, un temps d’adaptation va quand même être nécessaire. En outre, le R-PUR FiiT assure un excellent maintien. Et ce, même dans des situations extrêmes comme un sprint désespéré pour attraper le dernier train.

Et la respiration ?

Sans être aussi bonne que celles du Nano S et du Nano Light, la respirabilité du R-PUR FiiT reste très satisfaisante. La valve évacue efficacement l’air expiré et permet d’inspirer sans difficulté. Notons que pour une utilisation du masque en intérieur, vous pouvez l’obstruer à l’aide de la Stop-Valve fournie dans la boîte. Comme avec ses autres masques, R-PUR met en avant une filtration avancée pour échapper à la pollution de l’air. D’après la firme, les filtres FiiT comptent huit couches différentes et vous protègent des particules supérieures ou égales à 20 nanomètres. Chose qui nous surprend, car c’est une performance supérieure à celles des filtres Nano S et Nano light qui coûtent pourtant 10€ de plus à l’unité.

L’application R-PUR

L’autre intérêt majeur qu’apporte la firme, c’est le suivi particulièrement détaillé de l’air que vous respirez grâce à son application. L’expérience reste la même d’un masque R-PUR à l’autre. Après avoir créé un compte, il suffit de scanner le QR code de la petite carte d’activation du filtre et ça y est, le suivi débute. Tout d’abord, l’app vous indique le degré d’usure et la durée d’utilisation restante du ou des filtres que vous utilisez. Pour le connaître, l’utilisateur doit renseigner le type de déplacement qu’il fait (marche, vélo, moto…) pour tel jour de la semaine ainsi que sa durée. Il a également la possibilité de renseigner le lieu de départ et d’arrivée même si l’application utilise déjà sa localisation en temps réel. Pour des raisons pratiques, une activité peut être assignée à un jour de la semaine pour ne pas avoir à l’inscrire systématiquement.

Tout ce suivi permet à l’application d’estimer la quantité de jours d’utilisation qui reste à votre filtre. D’après la firme, celui-ci devrait tenir entre 5 et 15 semaines avant d’être obsolète. De plus, maintenant que l’application connaît votre routine, elle affiche tout un panel de données sur l’air que vous respirez là où vous serez localisé et sur votre exposition :

Un indice de sa qualité et son évolution pendant la journée

et son évolution pendant la journée Le taux de pollen

Une prévision sur le volume de microparticules et de gaz comme le monoxyde de carbone dans les prochaines heures

comme le monoxyde de carbone dans les prochaines heures Votre exposition moyenne au fil des heures à ces mêmes microparticules et gaz

En plus de ces informations sur le jour même, l’application R-PUR indique votre exposition moyenne hebdomadaire et mensuelle. Avec trois déplacements sur Paris dans la semaine, l’app indique que nous avons été exposés à une quantité dangereuse de particules faisant 2,5 microns par exemple. L’utilisateur peut également connaître la quantité de particules que son masque aurait filtrée. Pour mieux comprendre cette partie, R-PUR indique ce que cela représente en nombre de cigarettes fumées. En bref, on regarde des choses qu’on ne comprend pas forcément mais c’est amusant.

R-PUR FiiT vs Airinum Urban Air Mask 2.0

Le principal défaut de ce masque est donc son prix. À titre de comparaison, un produit similaire comme le Urban Air Mask 2.0 de la marque Airinum coûte 75€ et offre une protection très satisfaisante contre la pollution — contre 129€ pour le FiiT ! Certes, la personnalisation et le confort sont légèrement supérieur sur le R-PUR FiiT, mais est-ce que les 54€ de plus sont réellement justifiés ?