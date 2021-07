Conclusion : notre avis sur Xiaomi Mijia vs Brita On Tap

Les filtres à eau permettent d’éliminer calcaire, chlore et impuretés que pourraient contenir l’eau de notre robinet. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se décident à filtrer leur eau. Ces filtres peuvent être placés dans le prolongement du robinet ou dans une carafe adaptée. La marque Brita, avec son filtre pour robinet On Tap, en a fait son fer de lance : éliminer le calcaire et adoucir une eau trop « dure ». Face à elle, un produit de chez Xiaomi permettant de purifier l’eau a récemment fait son apparition sur le marché des filtreurs d’eau et se place comme un concurrent de taille. Mais qu’en est-il réellement ? Mijia, le nouveau filtre à eau de la marque chinoise, a-t-il réussi son entrée sur le marché ?

Prix du filtreur d’eau Mijia

Le purificateur d’eau Mijia de Xiaomi est disponible sur Aliexpress à un prix défiant toute concurrence. Pour 27€ – promotion de 24% en ce moment -, le filtreur pour robinet est accompagné de 4 filtres. Comparé au On Tap de Brita, c’est on ne peut plus rentable ! En effet, ce produit allemand coûte environ 75€ avec seulement une cartouche filtrante de rechange. Une cartouche supplémentaire vaut 30€ de plus ! Quand on sait qu’un filtre dure en moyenne 3 mois, le Mijia est de loin la solution la plus économique.

Le kit Mijia (+ 4 filtres) coûte 35€ sur aliexpress. L’équivalent chez Brita est de 155€ !

Présentation et fonction du Xiaomi Mijia

En recevant le produit, à vos traductions : que ce soit le packaging, la notice ou bien les indications sur le produit, tout est en chinois ! Mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer : comment monter le produit – rien de bien complexe – ou encore l’utiliser.

Installation du purificateur d’eau Mijia

Dans la boîte, le produit est fourni avec de nombreux accessoires. En plus des 4 filtres, on trouve cinq adaptateurs robinets avec joints, trois bagues d’étanchéité, une bague de serrage et une notice. Suivant votre type de robinet, le système d’attache est différent. Après avoir enlevé le joint d’origine sur le robinet, regardez l’adaptateur qui lui ressemble le plus. Reportez vous ensuite aux étapes suivantes :

Insérez dans l’adaptateur pour robinet une bagues d’étanchéité

Vissez l’adaptateur à votre robinet à l’aide de la bague de serrage

Accrochez la base du purificateur à cette installation

Clipsez ensuite un filtre à la base

Il ne reste plus qu’à faire couler l’eau pendant 10 secondes et le filtreur d’eau est opérationnel

Design du Xiaomi Mijia

Une fois installé, le produit est discret, il peut se fondre dans tous les décors. Aussi, même en plastique, le Xiaomi Mijia donne l’impression d’un produit qui dure. Et quand bien même les composants viendraient à lâchent, ils peuvent être remplacés à prix mini. L’usure du produit n’est plus un problème. À l’inverse, le Brita On Tap est un système de filtration qui, en intégrant un écran de « durabilité », est moins facile à changer – et beaucoup plus coûteux –. A noter, un seul adaptateur par type de robinet est proposé, un achat supplémentaire à prévoir avec le temps si on doit le changer ! À part ça, au niveau design les deux produits « passe partout » se valent.

Utilisation du Xiaomi Mijia

Le purificateur d’eau Mijia possède trois modes de sorties d’eau. L’eau purifiée – débit plus faible, mais eau filtrée au maximum -, l’eau traitée qui élimine simplement les impuretés et enfin l’eau « pour les fruits et légumes » avec un jet plus puissant. Pour changer de mode, il suffit de bouger la molette située à droite du purificateur. L’eau est purifiée lorsque la molette est en haut et le mode avec jet puissant fonctionne lorsque la molette est en bas.

Enfin, on retrouve sur le produit une molette numérotée de 1 à 12. C’est un réglage manuel qui permet de se rappeler quand changer le filtre – soit après 3 mois -. Une fonctionnalité plutôt gadget. Mieux vaut noter la date à laquelle il faut mettre un nouveau filtre ou regarder l’usure du filtre à travers sa vitre.

Efficacité du purificateur d’eau Mijia

Mais que vaut ce purificateur d’eau Xiaomi ? La marque, qui n’est pas spécialiste en la matière, peut poser question. Pourtant, le filtre semble complet et efficace. Avec un filtre tissé, une couche de charbon actif et une membrane de filtration en fibre creuse, l’ensemble laisse présager une bonne efficacité dans le filtrage de l’eau.

Lors du test de dureté, on remarque que le taux de calcaire diminue entre l’eau non filtrée et l’eau passée dans le filtreur Mijia. En calculant le titre hydrométrique (TH), on passe d’une eau dure – plus de 21°F – à une eau douce – 14°F de TH –. Ainsi, le calcaire est parfaitement filtré.

La dureté carbonate permet de connaître notamment le taux de calcaire présent dans l’eau. Adoucir la dureté permet de donner une meilleure durée de vie à nos machines électroniques en limitant les traces de tartre. La vaisselle gardera blancheur et transparence. Mais attention, boire une eau calcaire est bon pour la santé, car elle apporte des nutriments tels que calcium, magnésium ou sels minéraux.

Le purificateur d’eau Xiaomi possède aussi avec son mode « eau claire » une filtration moindre du calcaire. Ce mode est intéressant lorsque l’on veut boire l’eau du robinet. Bon à savoir, le taux de dureté des bouteilles d’eau est assez faible. L’eau est considérée comme douce, donc pauvre en calcaire.

Conclusion : notre avis sur Xiaomi Mijia vs Brita On Tap

Lorsque l’on compare le Xiaomi Mijia au Brita On Tap, une différence saute aux yeux, le prix. Le produit On Tap justifie-t-il-il que l’on débourse près de 5 fois plus ? On reste quand même assez sceptique. Les deux produits sont presque similaires, autant dans l’efficacité que dans leur usage. Seul un écran et des matériaux plus nobles sont à mettre au crédit de la Brita, ce qui n’explique pas, selon nous, l’écart de prix. On penchera donc vers le purificateur Mijia qui frappe un grand coup sur le marché des filtres à eau !