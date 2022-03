Nouveau test d’un aspirateur-balai signé Proscenic, intitulé P11 Smart. Ce petit nom nous rappelle des souvenirs, puisque nous avions déjà testé le Proscenic P11 tout court, la version antérieure, qui avait obtenu l’honorable note de 7,9/10. Nous sommes donc très curieux de découvrir les résultats de cette itération. Et en particulier en ce qui concerne le choix du qualificatif « smart » ! En effet, il semblerait que le nouvel appareil de Proscenic fonctionne avec une application, intégrant donc la longue liste des objets connectés. Si l’internet des objets nous paraît une amélioration évidente pour les aspirateurs-robots par exemple, qu’en est-il pour un aspirateur-balai, fonctionnant principalement à la gâchette et à l’huile de coude ? C’est ce que nous allons essayer de mettre en lumière dans ce test, en plus des éternelles questions de caractéristiques techniques, de rapport qualité/prix et d’expérience utilisateur !

Fiche Caractéristiques techniques P11 Smart : un ensemble de bonne tenue

Dimensions : 113 x 24 x20 cm

113 x 24 x20 cm Poids : ≈ 2,5 kg

≈ 2,5 kg Puissance : 450 W

450 W Aspiration : 30 000 Pa

30 000 Pa Vitesses : 3

3 Écran : Tactile

Tactile Bac à détritus : NC (mais > 0,5L) Volume sonore :

Batterie : Lithium-ion

Lithium-ion Autonomie : 60 minutes max annoncées

60 minutes max annoncées Temps de charge : 150 min

150 min Filtre : HEPA

HEPA Application : Proscenic

Unboxing P11 Smart : design et composants classiques

Les accessoires du P11 Smart sont assez peu nombreux. Par ailleurs, on regrette un peu que la brosse dédiée à nos amis les canidés ne soit pas directement incluse dans la boîte initiale. Malgré cette petite déception, nous retrouvons néanmoins ce qui fait l’essence même d’un aspi-balai, comme vous pouvez le constater ci-desous :

un tube d’extension métallique

métallique le corps principal ( moteur + écran + batterie )

) un chargeur

une station de charge et son kit d’installation (vis ou autocollant) brosse motorisée principale avec LED

principale avec mini-brosse motorisée

motorisée un tube fin d’aspiration

d’aspiration une brosse de nettoyage non-motorisée

un guide d’utilisation

Design et assemblage selon les lois de l’affordance

On évacue la question du design, simple et réussi dans son ensemble : une couleur sombre ornée de petites zones bleu clair, des finitions qui laissent une impression de robustesse et des éléments faciles à clipser. On passe à la suite en détails.

Première étape : recharge de la batterie amovible

Comme d’habitude, on commence par recharger la batterie à fond. Pour cela, la première option est de retirer la batterie en pressant le bouton bleu du bas (voir photo ci-dessus), de trouver la prise où placer l’embout du chargeur (voir ci-dessous).

Petite astuce que l’on trouve souvent sur les batteries d’aspirateurs-balais : la petite ampoule qui indique que la charge est en cours (voir ci-dessous). Une fois pleine, la batterie émet une lueur verte.

La seconde option est d’utiliser le long câble du chargeur pour le faire passer par le socle mural. De cette façon, il suffira de placer le manche du corps principal contre le socle pour recevoir de l’énergie.

Cela étant, vous ne verrez plus si la LED est allumée. Quoi qu’il en soit vous savez que, théoriquement, votre appareil sera rechargé au bout de 2h30 maximum.

Deuxième étape : se connecter (ou pas) à l’application

On doit l’admettre, l’application de Proscenic pour l’usage du P11 Smart nous a paru très superflue. Disponible sur le Play Store et l’Apple Store, elle a au moins l’avantage de permettre une connexion rapide. Cela étant, il nous a fallu brancher l’appareil pour que cela fonctionne.

Activez tout (Wi-Fi, Bluetooth) sur votre smartphone et tapez sur « ajouter un appareil ». Choisissez le modèle P11 Smart et rapprocher votre mobile de l’aspirateur-balai. En quelques secondes, l’appli reconnaîtra l’engin.

Bon et là… vous avez les temps de nettoyage, répartis en mode éco, auto et boost, et l’estimation de quand il faut changer le filtre (après un petit scrolling sur l’image de droite). Voilà voilà… Sachant qu’un filtre se change généralement lorsqu’il ne retrouve plus sa couleur initiale après rinçage, on peut amplement se passer de cette connectivité très gadget. Sincèrement… flemme d’utiliser l’application ! Même pour connaître le niveau de jauge de la batterie ! Ainsi, on espère vivement (ou naïvement) qu’elle n’a pas trop pesé dans le coût du produit, car elle n’apporte aucune plus value. Ma question : auquel de mes besoins utilisateur a-t-on essayé de répondre ? Partager le bilan de mes séances de nettoyage avec mes amis sur Strava ? Blague à part, Proscenic a su marquer des points par ailleurs…

Expérience utilisateur avec l’appareil Proscenic P11 Smart : une prise en main agréable

D’abord, l’aspirateur n’est pas trop lourd : environ 2,5 kg. On est dans la tranche légère de ce type d’appareil. Ensuite, petite surprise au niveau de la gâchette : pas besoin de maintenir le doigt appuyé dessus. Autrement dit, elle fonctionne comme un bouton normal, qui active l’aspirateur à la vitesse intermédiaire. Vous pouvez ensuite modifier la puissance d’aspiration au moyen de l’écran tactile.

Appuyez une fois sur la fleur à quatre pétales pour passer au mode éco, puis une nouvelle fois pour lancer le mode boost (hélice à 6 branches ci-dessus). Tapotez encore sur la fleur et vous revenez au mode éco (hélice à 3 branches). Simple et même faisable à une main ! En revanche, une bizarrerie me turlupine… Pour éteindre le P11 Smart, il faut réappuyer sur la gâchette, ce qui met provisoirement l’appareil en mode boost avant qu’il ne s’arrête au bout d’une seconde et des poussières. Pourquoi ?! En effet, trois problèmes :

on ne comprend pas tout de suite que l’aspi va s’éteindre et l’on est tenté de réappuyer ;

ça fait beaucoup de bruit d’un coup ;

ça use un peu plus de batterie à chaque fois.

Heureusement, ce défaut n’est pas assez gros pour gâcher l’expérience de nettoyage.

Maniabilité et confort d’usage du P11 Smart : toutes les cases sont cochées !

Comme il est relativement léger et qu’on n’a plus besoin de tenir la gâchette, on se fatigue moins les avant-bras. En outre, les angles adoptés par la brosse principale sont très permissifs : 90° à la verticale et 180° à l’horizontale.

Il est donc d’autant plus facile de passer partout que les petites LED au bout de la brosse motorisée projettent leur éclat blanchâtre sur les moindres poils d’animaux et éternelles poussières d’appartement invisibles dans certains coins d’ombre. Quant au niveau sonore, il passe de 70 dB à 80 dB par paliers de 5 à chaque vitesse supplémentaire.

Enfin, on mettra un gros plus à la position parking, vraiment stable, qui permet de poser l’aspirateur-balai debout afin de déplacer les objets au fur et à mesure des séances de nettoyage. Pour moi, c’est l’exemple à suivre dans l’amélioration des aspirateurs-balais, en tout cas bien plus que les idées d’écran ou de connectivité…

Vidange et entretien : simple mais pas sans défauts

Bon, avant de chipoter, on va rappeler qu’on trouve les mêmes éléments que sur les bons aspirateurs-balais déjà testés, que vous retrouverez sur notre comparatif des meilleurs aspirateurs-balais. Cela étant, nous avons eu de petits problèmes au moment de la vidange.

D’abord, nous vous conseillons d’ôter directement le collecteur de poussières, en pressant le bouton bleu ci-dessus. C’est beaucoup plus facile de viser la poubelle au moment de l’ouvrir (voir ci-dessous). Bien évidemment, si vos sols étaient jonchés de cheveux et de poils de chiens, les blocs de poussière auront du mal à se dégager sans qu’on y mette les doigts. Qu’à cela ne tienne, on n’est pas en sucre ! Et puis c’est gage de l’efficacité de l’appareil !

En revanche, pour remettre le bac en place, vous pouvez rencontrer une résistance assez frustrante. Rien de grave, c’est sans doute le filtre HEPA qui est mal fixé. Il faut donc s’assurer qu’il est bien au fond de son emplacement, sans quoi il vous sera impossible de faire levier.

Maintenance du système de filtre

Par ailleurs, nous rappelons la présence d’une mini-brosse d’entretien, qui servira à épousseter les plus petits composants du collecteur. À cet égard, il ne faut pas hésiter à rincer (à l’eau froide) et sécher (mais pas au soleil) les filtres supérieur (HEPA à remplacer tous les 6 mois environs) et central. Nota Bene : le guide explique plutôt bien comment remonter les éléments du système de filtration.

Cela étant, on préfère quand c’est totalement intuitif. Or, la manipulation de cette partie de l’appareil fait un peu peur en vérité… On n’est jamais tout à fait certain que c’est bien assemblé…

P11 vs P11 Smart : lequel choisir ?

Difficile à dire… Déjà, on n’est pas sur le même produit. Pour une raison simple : le P11 Smart embarque la connectivité à l’application là où le P11 proposait une option serpillère. Je vous le dis sans ménagement : l’option serpillère me paraît bien plus intéressante. Quant au reste, on observe une légère amélioration des caractéristiques pour le modèle P11 Smart (certainement pas assez pour le baptiser « P12 »). Voici donc ce qui change :

Proscenic P11 Autonomie : 50 min max

50 min max Temps de charge : 3 h

3 h Puissance : 25 000 Pa max

25 000 Pa max Prix : trouvable entre 160 et 200 € Proscenic P11 Smart Autonomie : 60 min max (+10 min)

60 min max Temps de charge : 2h30 (- 30 min)

2h30 Puissance : 30 000 Pa max (+5 000 Pa)

30 000 Pa max Prix : 239 €

En outre, le P11 Smart est sans doute un peu plus léger que son prédécesseur. Enfin, on reste sur une contenance du bac à poussière sensiblement équivalente (environ 0,65 L)et un volume sonore entre 70 et 80 dB. Cela étant, la position parking m’a paru plus stable. Manipuler le filtre central donne également (un peu) moins l’impression de construire un jouet Kinder Surprise. Quant au système de gâchette, il est perfectible, mais intéressant, comparé à ce que j’avais eu dans mon test Proscenic P11 standard. Enfin, on notera que le prix du dernier arrivant est honnête, sans pour autant être avantageux. Cela étant, un petit bon de réduction de 20 € vous attend si vous ne tardez pas trop !

