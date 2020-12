Économiser de l’eau fait partie de nos défis quotidiens. Mais la prise de conscience environnementale représente une charge qui s’accroît chaque jour pour qui s’en soucie. À ce titre, des innovations technologiques tentent de s’accorder avec ce genre de démarche. C’est notamment le cas du pommeau de douche connecté Hydrao Aloé. Intrigués par cette initiative, nous avons tenté l’expérience. En effet, nous avions soif de comprendre comment se servir d’un pommeau de douche intelligent. Et il nous tenait à cœur de prouver l’efficacité d’un tel objet connecté (de conception française !). Enfin, nous sommes ravis de satisfaire votre curiosité sur un pan de la domotique des plus surprenants !

LES PLUS Application soignée (SAV réactif)

Installation très facile

Durabilité du pommeau

Pas besoin de batterie

Visibilité en temps réel de votre consommation LES MOINS La synchronisation peut être laborieuse

Nécessite une certaine pression pour l’indicateur lumineux

Caractéristiques et Certifications de la douchette intelligente Hydrao Aloé

Détails techniques : Dimensions : 260 x 105mm

260 x 105mm Types de jet : pluie ; massage ; mixte

: pluie ; massage ; mixte Diffuseurs : anticalcaires à picots souples

: anticalcaires à picots souples Pression minimum pour activer les LEDs : 0,8 bars (contre 1,2 bars pour l’Hydrao First)

: 0,8 bars (contre 1,2 bars pour l’Hydrao First) Débit : 6,6 l/min (avec limiteur) ; 9 l/min (sans limiteur)

: 6,6 l/min (avec limiteur) ; 9 l/min (sans limiteur) Connectivité : Bluetooth 4.0

: Bluetooth 4.0 Application : compatible IOS et Android

: compatible IOS et Android Garantie : 2 ans Certifications : ACS

CE

WRAS

Watersense

FCC

Watermark

WELS niveau 4 étoiles (certification n° S14173)

Unboxing et design du pommeau de douche connecté Hydrao Aloé

Le carton a une visée informationnelle, qui vous indique les caractéristiques du produit et quelques chiffres pour l’optimisation de votre consommation d’eau. Au premier abord, le pommeau de douche Hydrao semble comparable à n’importe quel autre. En effet, notre modèle arbore un gris chromé plutôt clinquant, sans pour autant verser dans l’originalité. La tête est bien ronde, comme un champignon. Les picots verseurs anticalcaires sont disposés en alternance avec des formes translucides destinées à laisser passer la lumière des LEDs. L’ensemble suggère vaguement la forme d’un typhon. Au vu du dispositif intégré à la pomme de douche, nous avons été surpris de constater sa légèreté. Quant au tuyau, il est d’un argenté très simple et lisse. Petit conseil d’entretien : tremper le pommeau dans du vinaigre blanc 2 ou 3 fois par an.

Accessoires pour connecter votre douchette intelligente Hydrao Aloé

votre pomme de douche HYDRAO Aloé

deux joints (à grille et sans grille)

un limiteur d’eau

le sachet plastique servant à mesurer le débit

servant à mesurer le débit le guide d’utilisation

Mesure de votre consommation d’eau avec pommeau standard

La douchette Hydrao est livrée avec cet immense sachet de mesure en plastique, que vous pourrez probablement réutiliser pour transporter votre espadon domestique. Blague à part, il vous propose l’expérience suivante : plongez-y la tête de votre pommeau et allumez l’eau pendant 10 secondes. La limite que vous atteindrez vous renseignera sur ce que vous consommez en eau ordinairement. Pas de bol ici pour nous, qui nous douchions déjà à faible pression : même en faisant couler l’eau à fond entre 10 et 12 secondes, nous sommes encore très loin des 6L d’eau par minute ! Cela étant, s’il s’avérait que la plupart des autres douches étaient évaluées à 6, 7 ou 8 L/min, l’on verrait très concrètement l’économie réalisée à grande échelle ! Seul bémol : nous n’avons pas pu le constater de nos propres yeux par l’intermédiaire de ce test…

Installation d’un pommeau de douche connecté Hydrao Aloé

L’installation est archi-simple. Dévissez d’abord votre pommeau de douche actuel pour le retirer. Ensuite regardez si vous pouvez conserver votre joint. Dans le cas inverse, vous n’aurez qu’à choisir entre le joint à grille et le joint normal fournis dans la boîte. Aucun problème ne s’est posé pour nous au moment du revissage. Il vous faudra ensuite allumer l’eau, pour ainsi dire. En effet, le terme est bien choisi lorsque l’on sait que le pommeau s’illumine en diverses couleurs dès que vous montez la pression assez haut (0,8 bars). Ainsi, nul besoin de batterie pour faire fonctionner votre douche connectée… Prometteur ! Autre fait amusant : à faible pression, l’on voit la tête du pommeau se remplir par effet de transparence. Un microphénomène quelque peu hypnotique… Sans surprise, la longueur du tuyau est tout à fait confortable.

Code couleur de la pomme de douche connectée

C’est inscrit au devant de la boîte, mais nous vous le rappelons ici. Les couleurs émises par la pomme de douche lumineuse sont personnalisables. Nous vous expliquons néanmoins la configuration par défaut. Voici, par douche, ce que signifie l’apparition du :

vert : très sérieux(se), vous n’avez pas dépassé les 10L ;

: très sérieux(se), ; bleu : vous êtes entre 10L et 20L , c’est bien, il faut prendre le temps de se détendre, parfois ;

: , c’est bien, il faut prendre le temps de se détendre, parfois ; mauve : entre 20L et 30L , bon… manifestement, la journée à été dure ;

: , bon… manifestement, la journée à été dure ; rouge : entre 30L et 40L… Vous vous êtes endormi(e), rêvant que vous êtes la Seine coulant sous le pont Mirabeau… ;

Vous vous êtes endormi(e), rêvant que vous êtes la Seine coulant sous le pont Mirabeau… ; rouge clignotant : félicitation, vous avez franchi la barre des 40L et votre douchette connectée tente un coup de bluff en menaçant d’exploser !

Nota bene : après avoir été coupée pendant 2 minutes, la douchette connectée se réinitialise. Rallumer l’eau reviendra donc à prendre une nouvelle douche sur l’application. Tenez-en compte au moment d’appliquer l’après-shampoing !

Application et synchronisation pour utiliser la douchette intelligente Hydrao Aloé

C’est à cette étape que nous avons connu quelques phases laborieuses. Il faut d’abord télécharger l’appli (Android et IOS). Attention, toutefois, certains smartphones sont tout bonnement incompatibles avec la douchette ! Nous vous les avons listé ci-dessous :

Xiaomi mi 9

Xiaomi A2 Lite

Xiaomi mi A1

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi Note 8 Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Samsung A8 2018

Samsung A20 e

Samsung A41 (SM-A415F)

Oppo Reno 2Z (sous Android 10)

Une fois l’appli installée, il s’agira d’activer l’eau à pression suffisante au moment indiqué. Votre smartphone ne doit pas se situer au-delà de trois mètres de distance, et il faut laisser l’eau couler. Malgré ces précautions, nous avons eu du mal à synchroniser notre téléphone…

Petits problèmes dans la connexion avec Hydrao Aloé ?

Heureusement, l’application vous guide plutôt bien, laquelle vous permet d’envoyer rapidement un mail afin que l’on vole à votre secours. Nous avons obtenu une réponse dans les douze heures, laquelle nous suggérait plusieurs manipulations. Nous vous les restituons telles quelles, afin de vous faire possiblement gagner du temps :

Vérifier si une mise à jour système est disponible pour votre téléphone , si c’est le cas l’installer et réessayer la connexion ;

, si c’est le cas l’installer et réessayer la connexion ; Redémarrer votre téléphone ou le mettre en mode avion ;

ou le mettre en mode avion ; Déconnecter le wifi (certains modèles ont du mal à gérer bluetooth et wifi à la fois) ;

(certains modèles ont du mal à gérer bluetooth et wifi à la fois) ; Désinstallez et réinstallez l’appli HYDRAO

Nous, on a choisi la méthode “bourrin” : désinstallation/réinstallation. Bilan ? Problème réglé. Cela étant, on aimerait que la synchronisation soit plus immédiate.

Une fois la synchronisation effectuée, vous aurez quelques petits réglages à faire. Entre autres, vous donnerez un petit nom à votre pomme de douche. Les autres réglages auront pour but d’estimer approximativement l’économie que vous vous apprêtez à réaliser. Ensuite, lorsque vous ouvrirez l’appli, vous tomberez sur un screen semblable à celui en haut à droite. L’on apprend dès lors que le pommeau de douche connecté Hydrao garde en mémoire deux-cents douches. Vous pouvez donc laisser dormir l’appli quelques mois et vous renseigner de temps à autres. Pour ce faire, une nouvelle synchronisation est requise. Ci-dessous, deux screens vous montrent l’interface en mode “historique et en mode “paramètres”, pour vous fixer des objectifs (ne pas prêter attention à ma propre douche de référence, encore non personnalisée au moment de la photo !)

Dans l’historique, on remarque les chiffres associés au temps de savonnade (il correspond à toutes les fois où vous coupez l’eau), mais également la température moyenne utilisée ! Ainsi, tant que cela reste dans le cadre d’une saine et bienveillante concurrence, toute la famille peut se prêter au jeu…

Est-il intéressant d’acheter le pommeau de douche connecté Hydrao Aloé?

On sait que le comportement seul permet d’économiser de l’eau facilement. Couper la douche lorsque l’on se savonne, réduire un peu la pression, voire laisser un minuteur si l’on craint de s’oublier sous l’eau chaude, sont autant de pratiques qui existent déjà. Le pommeau de douche connecté Hydrao Aloé a la vertu de convertir ces contraintes en récompense chiffrée. Il contribue ainsi à une forme d’émulation. Dans la mesure où l’appareil est durable, facile à entretenir, et peu dépendant de l’application, vous pouvez sans peine le considérer comme un bon investissement. Ce sera d’autant plus le cas si vous êtes déjà dans une dynamique domotique et écologique. Difficile encore de bien nous représenter son efficacité sur le long terme, mais il a le mérite de ramener quotidiennement à notre esprit le fait l’eau (potable !) est une denrée précieuse.