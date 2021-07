Dans la série des idées qu’on vient d’avoir et qui sont déjà prises, on vous présente la plateforme Lalal.ai ! Vous l’aurez compris au titre : vous pouvez, en quelques clics, extraire la partie vocale d’un morceau de musique. Comme son nom l’indique (« ai » pour artificial intelligence), ce sont des spécialistes de l’IA et de signaux numériques qui ont développé cet outil. À ce titre, le système d’apprentissage se base sur 20 To de données. L’objectif est de faciliter la tâche à toute personne travaillant sur support musical (musiciens, producteurs, DJs, etc.). Certes, ce logiciel s’adresse donc principalement à une niche. Cela dit, la simplicité d’utilisation fait de l’interface un espace ludique où vous pouvez bricoler même sans but précis. Vous voulez voir ce que ça fait d’écouter Billie Holiday a capella ? On vous montre comment faire.

Interface de Lalal.ai : plus simple, tu meurs !

Pas le temps de niaiser : lorsque vous arrivez sur le site de Lalal.ai, la page d’accueil, aux thèmes noir et jaunes, vous invite à essayer sans attendre. Si vous vous rendez dessus, vous pourrez soit glisser-déposer une piste audio depuis votre terminal, soit passer par votre gestionnaire de fichiers en cliquant sur « Select File ». Remarquez que, même sans être traduite en français, l’interface est très intuitive.

Malgré tout, si vous avez besoin de conseils quant à la manipulation de l’outil, la rubrique « Help » est plutôt fournie. Elle vous indique chaque étape pour exploiter les fonctionnalités de Lalal.ai. Quant à l’onglet « About », il vous donne accès notamment à la politique de confidentialité (rédigée en quatorze points !). Pour les non-anglophones qui auraient peur de s’y perdre, pas de panique : on vous explique comment utiliser le traducteur DeepL ! D’autre part, vous avez en bas à gauche un article détaillant les grands principes de la technologie utilisée par l’outil. De l’autre côté de la diagonale, en haut à droite, vous reconnaissez l’icône d’inscription/login à votre compte perso.

Remarquez enfin, en bas à droite, un bouton d’ouverture de fil de discussion. Vous pouvez donc proposer des retours ou poser des questions. Cependant, n’attendez pas de réponses avant plusieurs heures, comme annoncé par la plateforme.

Extraction de voix ou d’instruments depuis une piste audio : le tuto

Vous vous en doutez, nous nous sommes empressés de tester la machine ! Mais avant de trouver une piste audio à sauvagement scinder entre la voix et l’instru, remarquez la ligne placée sous la sélection de fichiers. Le bouton noir sur fond jaune, situé à gauche, vous donne accès à une version antérieure de l’algorithme. Vous pouvez ainsi tester les progrès réalisés depuis. À droite, vous avez accès à trois niveaux de filtrage : « léger », « normal » et « agressif ». Terminologie étonnante pour le troisième niveau, qu’on suppose le plus abouti, mais soit. Comme nous voulions avoir le résultat le plus propre possible, nous avons surtout testé ce fameux mode « agressive ».

Comme expliqué plus haut, il vous suffit d’importer une piste audio depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Le temps de chargement est très court (à moins d’un morceau de 15 minutes récupéré sur un album de Dream Theater…). En revanche, le processus de traitement en tant que tel est plus long. Cela étant il ne dépassera pas les quelques dizaines de secondes pour une minute d’extrait. Notez, par ailleurs, que la plateforme supporte les fichiers MP4 que vous lui envoyez, n’en restituant que le son.

Une fois que l’outil a achevé son office, il vous propose deux pistes de lecture, la première intitulée « Vocal » et la seconde « Instrumental ». Si le résultat vous paraît satisfaisant, vous pouvez télécharger les deux extraits gratuitement. Et pour essayer avec un autre titre (tentez le 4’33 » de John Cage, l’effet est juste saisissant !), l’option « Restart » apparaît en haut à droite de l’interface.

Niveau qualité audio, qu’est-ce que ça donne ?

En fait, tout dépendra de la qualité de votre fichier audio initial. En effet, plus elle est élevée, plus la division distinguant la voix et l’instrument se veut précise. De ce fait, une piste audio de qualité relativement médiocre obtiendra des résultats un peu moins probants que ceux dont le site vous fait la démonstration lorsque vous scrollez depuis la page d’accueil. Dans l’ensemble le résultat reste assez bluffant et suffisant pour vous entraîner ou à la chanson ou à la guitare. Vous pouvez le constater, par exemple, sur les extraits suivants, téléchargés à partir d’un fichier de moyenne qualité (mode « agressive ») :

On remarque que sur le fichier voix, sur les passages non chantés, l’instru est totalement inaudible. Cependant, lorsque la chanteuse (Sophie Hunger reprenant Noir Désir pour ceux qui voudraient la ref) donne de la voix, on ne peut s’empêcher de percevoir un reste de percussions. D’autre part, si le fichier instrumental parvient à occulter la partie chantée, c’est un peu au détriment de la netteté générale. Notez enfin que le logiciel fonctionne pour absolument tous les types de musique. De quoi peut-être extraire des samples, quitte à les peaufiner dans un second temps sur logiciel pro, et exercer votre flow dessus !

Tarifs : les trois formules de Lalal.ai

Le premier point appréciable de la plateforme est que vous n’avez pas besoin de vous faire un compte pour vous amuser à tester l’algorithme. Mais si vous voulez pousser l’utilisation de ce logiciel plus sérieusement, il faudra vous procurer une version payante. Avec notamment plus de formats supportés, plus de titres et deux ans de stockage de vos fichiers, les versions Lite et Professional coûtent respectivement 8,39€ et 16,78€. Pas par mois ou par an. À vie. Et ça, c’est beau, surtout pour ceux qui travaillent beaucoup sur fichiers audio.

À ce titre, l’entreprise Lalal.ai vous propose de les contacter si vous briguez leurs services au sein d’un projet professionnel. Quant aux musiciens en herbe, on vous conseille la version Lite, parfaite pour les collégiens, lycéens et étudiants. De quoi travailler un morceau en boucle dans votre chambre en remplaçant la voix ou la partie instrumentale. Et pour les passionnés d’intelligence artificielle, n’hésitez pas à partager cette découverte avec autrui, et à vous en inspirer pour développer d’autres bijoux d’innovation !