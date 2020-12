Bienvenue dans l’ère domotique, avec cette sonnette vidéo connectée WelcomeEye ! Voici une nouvelle manière d’accueillir les invités, tout comme les importuns. Certes, nous n’en sommes pas à notre coup d’essai, comme en témoigne notre test sonnette vidéo eufy versus ring vidéo doorbell… Aujourd’hui, nous nous intéressons au petit portier de Philips. Et pas seulement Philips, puisque se cache derrière la marque néerlandaise d’électroménager le savoir-faire français d’Avidsen ! L’entreprise se décrit elle-même comme créateur d’accessoires connectés, entre autres dans le SmartHome. C’est donc davantage un produit français que nous nous apprêtons à critiquer. Bien sûr, nous n’en serons que plus exigeants avec cette sonnette vidéo sans fil Welcome Eye, et n’hésiterons pas à lui sonner les cloches si quelque chose va de travers…

LES PLUS Installation simple

Bonne autonomie

Carte micro-SD

Qualité son et image

Multi-connectivité LES MOINS Connexion difficile et un peu lente

Interface de l’application mérite de gros ajustements

Des problèmes pour utiliser Google Hub et Google Assistant

Caractéristiques techniques de la sonnette vidéo connectée WelcomeEye Link

Dimensions : 148 x 53 x 36 mm

: 148 x 53 x 36 mm Connectivité : WiFi 2.4 GHz

: WiFi 2.4 GHz Assistants vocaux : Amazon Alexa ; Google Home ; Tmall Genie

: Amazon Alexa ; Google Home ; Tmall Genie Angle de vision : 160° horizontalement ; 90° verticalement

: 160° horizontalement ; 90° verticalement Résolution de l’image : 1920 x 1080p

: 1920 x 1080p Mémoire : micro-SD 128GB

: micro-SD 128GB Étanchéité : IP44 (craint légèrement les intempéries) Vision nocturne : par infra-rouge

: par infra-rouge Niveau sonore : 80 dB

: 80 dB Commande de portail : 12V – 2A

: 12V – 2A Batterie : Li-ion 3.7V 5000 mAh

: Li-ion 3.7V 5000 mAh Autonomie : 200 j (1 sonnerie/j en moyenne)

: 200 j (1 sonnerie/j en moyenne) Recharge : environ 5h

: environ 5h Température d’usage : – 10°C, + 45°C

Unboxing de la sonnette vidéo sans fil WelcomeEye Link

On attaque avec la partie quelque peu subjective qui concerne le packaging. Outre ce fond violet aux contours assombris, nous avons une floppée d’informations bien organisées et facilement compréhensibles. Des pictogrammes bien légendés nous renseignent sur les fonctionnalités, et des photos nous montrent le produit et une partie de ses composants. Ces derniers sont disposés dans un unique moule carton, et enveloppés dans du plastique fin. Quelques mots sur le manuel : d’aspect vieillot, il est néanmoins très utile. Si vous n’êtes pas familier avec les sonnettes connectées, vous aurez accès à des informations très claires et faciles à trouver puisque bien illustrées. Les explications figurent en plusieurs langues, et guident l’utilisateur à chaque étape de l’installation/utilisation.

Accessoires du portier vidéo sans fil WelcomeEye Link

Platine de rue

Batterie

Support mural inclinaison horizontale

Support double face

Carte micro SD Deux câbles commande de portail

Cordon USB

3 chevilles

9 vis

une clé pour vis antivol

Design du visiophone sans fil WelcomeEye Link

Sans la batterie, la caméra et sa coque ne pèsent pas très lourds. Ce n’est jamais qu’une impression, mais on associe souvent la légèreté des composants à la moindre qualité de ses matériaux. Certes, ce n’est pas toujours un indicateur pertinent, mais un utilisateur cherchera toujours à flairer le “truc en toc”. Cela dit, ce parallélépipède rectangle chromé aux angles arrondis est agréable à regarder. Le pictogramme en forme de cloche (on sent des influences épurées d’Apple) nous invite à appuyer sur l’inratable bouton. Celui-ci dissimule des LEDs qui s’allumeront pour confirmer que l’appel a bien été lancé. Un revêtement noir habille le tout. Ce joli travail n’a rien d’anodin, puisque la sonnette sert de premier contact avec votre domicile. Les plus timides auront peut-être moins de mal à venir réclamer les ballons malencontreusement atterris dans votre jardin.

Quelques détails concernant l’ergonomie de votre sonnette vidéo connectée

Il n’est pas simple de retirer la coque de votre sonnette connectée. Une languette a néanmoins été prévue pour y arriver facilement. Donc n’essayez pas de la retirer, ou vous aurez du mal à chaque fois que vous voudrez manipuler la batterie, la carte micro SD ou le bouton Reset. À ce propos, l’ouverture dédiée à la batterie se situe sous le bouton d’appel (à gauche sur la photo ci-dessus). Vous remarquerez sans mal l’emplacement de la micro SD et du bouton Reset, situés sous une protection de caoutchouc.

Installation et Synchronisation de votre visiophone connecté

Avant tout chose, emparez-vous de la batterie, de son câble micro USB, et faites-la recharger pendant près de 5 heures. Si vous n’avez pas cette patience, attendez au moins que le voyant rouge soit passé au vert, en priant pour que le livreur de pizza soit en retard cette fois-ci. Une fois la recharge effectuée, vous pourrez placer la batterie dans la platine de rue et commencer la configuration.

Configuration WiFi avec votre judas digital

Le manuel nous informe que la sonnette vidéo connectée WelcomeEye Link ne fonctionne qu’avec la WiFi 2,4 GHz. Rendez-vous sur l’application Philips WelcomeHome (IOS et Android) pour passer à la synchronisation. Comme pour la plupart des objets connectés, vous devrez créer un compte et vous identifier. La page d’accueil vous semblera déserte au début. L’interface laisse un champ vide assez important pour qu’apparaissent au fur et à mesure tous les appareils que vous voudriez utiliser. Ci-dessus, à droite, l’on voit ce que cela donne avec juste votre visiophone connecté. En conséquence, l’interface, peu ergonomique dégage une forme de simplisme. Il faut sélectionner l’icône “+” pour effectuer des ajouts. Un menu s’ouvre alors (ci-dessus à gauche) et vous devrez choisir “ajouter un appareil”. À partir de là, vous procéderez avec le QR Code ou par enregistrement manuel.

Avant de vous y mettre, munissez-vous de votre code WiFi (c’est celui qu’il faudra mettre quand l’interface vous demandera de taper un code). Assurez-vous également que votre téléphone n’est pas appairé à un objet connecté via Bluetooth, ou vous serez bon(ne) pour recommencer plusieurs fois. Et vous n’en aurez pas du tout envie (on comprendra pourquoi après) ! Normalement, le bouton d’appel clignotera en rouge (comme ci-dessous), signe qu’il est près à se connecter. Dans le cas inverse, appuyez trois secondes sur reset. Une fois que vous avez pu lancer la synchronisation, votre portable émettra un signal sonore plutôt strident. Et pour le savourer pleinement, l’appli vous demandera de monter le son au max ! L’étrange sirène durera une bonne dizaine de secondes (pour le plus grand bonheur de vos collègues de bureau…)

Utilisation de la sonnette vidéo connectée WelcomeEye Link

Lorsque vous aurez réussi la synchronisation (nous espérons du premier coup), il ne vous restera qu’à nommer votre appareil et à choisir la manière dont vous voulez être alerté(e) (notification, mail, message visuel ou rien du tout). L’application vous demande alors de choisir une pièce d’utilisation. Puis retour à la page d’accueil, ou l’icône de votre platine est apparu. Appuyez dessus et voici qu’apparaît, sous vos yeux éblouis :

Outre le barbu à lunettes mal coiffé, vous constaterez que le champ de vision horizontal est assez large. Par ailleurs, on distingue très nettement les formes et les couleurs, malgré un effet loupe marqué. La saturation lumineuse au-dessus provient d’un néon puissant. Le guide indique d’ailleurs qu’il ne vaut mieux pas positionner votre sonnette juste en face d’une forte source de lumière. Quant à la vision nocturne, elle se fait par infrarouge et remplit parfaitement son rôle. Notez également l’affichage de l’heure et de la date, mais aussi la présence d’icônes blancs sur fond violet. Le premier sert à ouvrir le portail (si toutefois vous avez fait les branchements nécessaires). Le deuxième permet d’activer le haut-parleur, afin de recueillir les doléances du tout venant. Le troisième sert à désactiver le micro, au cas où vous ne souhaiteriez pas y répondre…

Interactions avec le monde extérieur

Quand vos invités (ou les témoins de Jéhovah), sonnent, votre téléphone affiche un écran d’appel. Plusieurs points sur l’expérience utilisateur :

on aurait aimé que le visuel s’affiche avant que l’on décide de répondre (ou pas!) ;

(ou pas!) ; l’image peut mettre quelques secondes à s’afficher ;

; pour un laps de temps supplémentaire, le mouvement des visiteurs est fortement ralenti. Ce dernier point nous paraît cependant moins grave que les deux autres.

Côté son, la sonnette est vraiment audible de loin, et les micros de la communication bidirectionnelle fonctionnent du feu de dieu. Pour fermer le visuel du portier, il s’agira de double-cliquer (IOS) ou de faire un retour en arrière (Android).

Fonctionnalités essentielles de WelcomeEye Link

L’on voit ci-dessus les notifications qui vous amènent à l’historique, mais également les réglages dont vous aurez besoin. D’ailleurs la détection de mouvement est difficile à trouver, ce qui est dommage. Cela dit, sa sensibilité est bien calibrée. Enfin le fait que l’application puisse supporter plusieurs appareils vous permet de générer des scénarios. Là, on touche à la domotique pure et dure ! Sans parler des commandes vocales déjà installées pour Alexa et Google Assistant. Stockage et autonomie de votre visiophone connecté WelcomeEye Link On apprécie grandement que la carte micro SD 32 Go soit incluse. Votre portier vidéo se chargera d’y archiver les images prises des personnes qui se sont approchées significativement de votre porte ou de votre portail. Vous pourrez les consulter depuis l’application, ce qui signifie que vous n’aurez à dépenser aucun abonnement pour un Cloud. Concernant l’autonomie, la batterie tiendra plusieurs mois sans flancher, ce qui est fort appréciable. Est-il intéressant d’acheter une sonnette vidéo connectée WelcomeEye Link ? Ce visiophone connecté a de nombreux atouts dans sa manche. Son design est vraiment bien optimisé, la qualité de son et d’image est optimale, et les fonctionnalités sont très intéressantes. Il semblera toutefois impératif de redesigner l’interface, véritable point noir de notre expérience utilisateur. Somme toute, le rapport qualité/prix nous paraît meilleur que les visiophones Ring et eufy, notamment grâce à la carte SD et la détection de mouvement. Même si son étanchéité (IP44) est tout juste correcte comparée à celle d’eufy (IP65)… Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez comparer par vous-même, vous pouvez toujours consulter notre dossier des meilleures sonnettes vidéo connectées 2020 !