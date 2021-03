Aujourd’hui, on s’intéresse à un espace de stockage en ligne : pCloud. En effet, avec la digitalisation permanente de l’information, il est des besoins récurrents : stockage des données, accessibilité à ces mêmes données, protection de vos fichiers sensibles, pour les plus courants. Répondre à ces trois besoins est possible grâce à l’information en nuage, ou “cloud computing”, un service informatique en ligne sous forme de PaaS. Là, normalement, vous me citerez Dropbox et Google Drive… Voici, cependant, une alternative qui fait parler d’elle : le fournisseur suisse pCloud. Depuis 2013, il a servi plus de 10 millions d’utilisateurs avec un hébergement de 10 Go minimum, un système de coffre-fort et des prix attractifs. Bien plus connu aux States et en Asie, pCloud s’étend en Europe, notamment depuis l’installation d’un data center au Luxembourg. Voyons donc plus avant ce qu’il en est.

LES PLUS Logiciel et applications très intuitifs

La vitesse de téléchargement

Chiffrement max optionnel

Offres “Lifetime”

Multi OS et multi navigateur

Le pCloud Drive

Paiement en Bitcoins accepté LES MOINS Extension pCloud Save indisponible en Europe

Pas d’intégration d’applications autres

Pas d’édition des documents depuis le Cloud

Pas de téléchargement via FTP/FTPES, SFTP ou Rsync

Premiers pas avec la Plateforme p Cloud

Comme tout service d’hébergement des fichiers en ligne, pCloud permet de stocker et de partager des fichiers avec une simplicité et une rapidité déconcertantes. En effet, on le remarque d’emblée, l’interface, très épurée, est intuitive, en plus d’être traduite en français. On repère tout de suite les actions possibles, et tout se fait en un minimum de clics. En résumé, on se sent rapidement à l’aise en ouvrant pCloud. D’ailleurs, même pas besoin de télécharger le logiciel : vous pouvez effectuer des opérations dans votre espace privé directement depuis l’interface web.

Pour aller sur n’importe quel appareil : pCloud web

Bien sûr, un des intérêts majeurs du cloud computing, c’est d’avoir accès à plusieurs Go de données n’importe où. C’est comme avoir un disque dur en permanence sur soi, avec des dossiers de travail, de la paperasse administrative et même des fichiers multimédias. Concernant l’interface, pCloud Web s’utilise exactement de la même manière que sur logiciel : vous avez accès à vos dossiers, y compris les versions antérieures de fichiers et ceux qui ont fini à la corbeille. Idem quant aux données surprotégées.

Très léger bémol : pour y ajouter de nouveaux fichiers en glisser-déposer, il faut ouvrir au préalable le dossier visé, ou bien il le placera dans le gestionnaire par défaut. Autre point auquel on s’habitue relativement vite : on ne peut glisser-déposer un fichier depuis pCloud sur son bureau. Ainsi, il faut passer par les options, ce qui rajoute une étape.

pCloud Drive : un gros point positif

Ce service-là s’intègre rapidement et très facilement à votre ordinateur. En fait, vous avez l’impression d’avoir branché une clé ou un disque dur virtuel. En outre, l’application de bureau pCloud Drive est disponible sous macOS, Windows, Linux, sans parler du responsive (Android, iOS et Plus de Windows Phone). Avec ça, il est aisé de naviguer au moyen de l’explorateur de fichiers dans un espace pouvant atteindre les 2 To. En revanche, vous le voyez venir : si vous êtes hors ligne, vous n’aurez mécaniquement accès à vos documents qu’en passant par un dossier synchronisé. Ainsi, n’oubliez pas de le créer au préalable.

Comment générer un dossier de synchronisation ?

Avec pCloud, créer un espace synchronisé pour vos documents se fait en un tournemain. Il suffit de sélectionner le dossier voulu (clic droit) et de le désigner comme tel en choisissant l’option “sync to pCloud”. Ça y est, la synchronisation automatique est activée ! Bien sûr, vous pouvez intégrer cette fonctionnalité dès la création d’un dossier. Attention cependant à ne pas vous faire surprendre : si vous supprimez le fichier depuis le dossier synchronisé, celui de la plateforme suivra le mouvement. À titre de comparaison, il existe des systèmes plus flexibles comme le Dropbox Smart Sync, pour trier ce qui doit aller à la corbeille ou non. Enfin, on apprécie grandement le fait de pouvoir enregistrer le contenu d’autres comptes (drives, réseaux sociaux, etc.). Attention néanmoins : cette fonctionnalité ne peut être utilisée sur Dropbox Business ni sur OneDrive Business.

pCloud : son interface responsive gage de qualité

Il suffit d’aller dans le store de votre OS pour trouver pCloud (sur ordinateur, il suffit de vous rendre sur la page web). Ensuite, les opérations sont aussi simples que sur ordinateur. Vous pouvez, par exemple, synchroniser rapidement les photos de votre appareil avec l’espace en ligne, afin de les partager plus facilement dans un second temps.

Fonctionnalités multimédias développées par pCloud

Une singularité de ce cloud, c’est la fonctionnalité très aboutie de lecture de fichiers vidéo, audio et PDF. Un peu comme si vous aviez un petit YouTube personnel, pour streamer vos morceaux préférés ou vos montages de séquences vidéos. Le visualiseur de PDF est également très pratique pour un mode liseuse sur votre téléphone ou tablette.

Un lecteur musique et vidéo très satisfaisant

Ainsi, l’application propose l’édition de playlists avec un mode de lecture en boucle ou aléatoire. C’est valable sur toutes les applis sur n’importe quel appareil. En outre, comme sur YouTube, une option “télécharger” pour écouter de la musique hors ligne est à votre disposition. Quant aux vidéos, elles se convertissent automatiquement au format adéquat. Cela étant, voici un petit tip : les utilisateurs du lecteur multimédia Kodi devraient pouvoir l’utiliser pour lire les fichiers stockés sur pCloud. Enfin, vous bénéficiez de l’option “download converted” pour exporter des vidéos sans limites de taille. Performance !

Sécurité des données : du très haut niveau

C’est un point sur lequel pCloud a bien insisté quant à la qualité de son service. D’office, la plateforme chiffre les données avec le protocole TLS/SSL pour garantir leur confidentialité. D’autre part, les dossiers sont chiffrés en AES 256-bits, réputé pour sa haute fiabilité. Un autre type de chiffrement renforcé est également disponible, à savoir le RSA 4096-bits qui va au-delà des recommandations de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).

pCloud intègre la double authentification

Comme iCloud, Dropbox et autres acteurs du marché, pCloud offre une authentification à deux facteurs, via Google Authenticator, SMS et notifications. En outre, pour parer à d’éventuels problèmes d’identification, pCloud prévoit des codes de récupération à stocker en zone sûre. Vous pouvez les réinitialiser depuis votre espace. Enfin, les appareils que vous avez désignés comme étant de confiance ne subiront qu’une seule authentification par an.

Tarif pCloud Crypto : le coffre-fort payant pour des fichiers inviolables

Pour bénéficier de la sécurisation maximale, l’option payante Crypto pourra vous intéresser. Elle consiste à générer une clef de chiffrement supplémentaire (le Crypto Pass), dont vous êtes l’unique détenteur. Nous avons essayé l‘essai gratuit de 14 jours, mais si vous souhaitez connaître les tarifs d’abonnement, les voici :

5€/mois

48€/an

125€/vie

Avec cette clé, vous pouvez sceller vos informations sensibles dans un coffre-fort virtuel. En deux minutes chrono, vos données sont ultra protégées. Pour l’anecdote, pCloud a fait un coup de promo en défiant les hackers. Celui qui outrepasserait le chiffrement le premier remporterait 100 000 dollars. Durant 6 mois, près de 3 000 individus s’y sont essayés, sans succès. Le genre de test qu’on aimerait voir plus souvent !

Conservation des données sur pCloud : rien ne s’égare

La sécurité passe également par la conservation des fichiers. Là-dessus, pCloud ne transige pas non plus, puisque cinq copies sauvegardes de chaque document seront sauvegardées sur pas moins de trois serveurs différents. Mais là n’est pas le plus intéressant, à part pour rassurer l’utilisateur. En effet, le meilleur est dans ce qui suit…

Fiabilité de la fonction Rewind

Cette fonction est simple, mais tout bonnement excellente pour travailler. En effet, il permet d’accéder à des versions antérieures de vos documents et de les restaurer. Avec cet outil, l’utilisateur premium peut revenir jusqu’à 30 jours en arrière, tandis que la version gratuite n’offre que 15 jours, ce qui est déjà très confortable. Enfin, le maximum de 365 jours vous sera délivré pour 39€/an.

Corbeille : fichiers recyclables 30 jours

Pour la corbeille, c’est le même principe, à ceci près que l’historique des fichiers supprimé peut remonter jusqu’à six mois (sur pCloud Business uniquement), voire un an en arrière si l’on opte pour un abonnement plus avancé.

Collaboration et partage : autre point fort du support pCloud

Bien entendu, on ne saurait parler d’information nuage sans évoquer les modalités de partage et de collaboration. D’abord, vous pouvez procéder depuis n’importe quelle interface. Avec, notamment, la fonctionnalité Transfert, c’est 2 Go de fichiers (images, vidéos, audio) qu’il est possible de partager avec quelqu’un qui n’a pas de compte pCloud. La taille permise augmente jusqu’à 10 Go lorsque l’intéressé(e) utilise pCloud également. Cette solution est plus pratique que les mails ou autres What’s App qui compressent les fichiers au détriment de leur qualité. En outre, vous décidez de qui peut modifier les contenus, en ajouter ou en ôter. Cela étant, et de manière assez logique, les documents contenus dans votre coffre Crypto ne sont pas partageables sauf abonnement Business. Enfin, la page statistique servira à suivre votre trafic de téléchargement de liens, lequel est limité dans le mois.

Vitesse de téléchargement optimale

Même si ce n’est pas une surprise, on notera que pCloud est un fournisseur rapide capable d’envoyer des fichiers relativement loin à plus de 5 Mbps pour 80 Mbps concernant les téléchargements. Certes, cela dépend également de l’opérateur qu’on utilise, mais disons que le nouveau data center luxembourgeois facilite grandement les choses. Enfin, pour les fichiers très volumineux, il est possible de limiter leur vitesse de téléchargement sur le panneau configuration.

Les offres et tarifs de pCloud : pour tout type d’utilisateur

Pour les abonnements payants, voici les grandes offres pCloud :

Annuel : 47,88€/an pour 500 Go et 95,88€/an pour 2 To de stockage.

Lifetime (licence à vie) : 175€ pour 500 Go et 350€ pour 2 To de stockage.

Même si l’abonnement annuel est un bon deal en soi, il vaut bien mieux, sur le très long terme, envisager le Lifetime, dont on estime qu’il sera rentabilisé au bout de deux ans d’utilisation. Quoiqu’il en soit, vous bénéficiez de 10 jours de délai de rétractation, peu importe l’abonnement que vous essayez. Si vous y renoncez, vous n’aurez qu’à demander votre remboursement sur support@pcloud.com. Pas d’inquiétude : la réponse arrive vite et en français !

Les premiers avantages de pCloud gratuit

Juste après inscription on peut d’ores et déjà jouir de la version gratuite. Mais pCloud est malin : il vous incite à explorer ses fonctionnalités pour débloquer des Go de stockage. D’autre part, si vous invitez d’autres personnes à devenir eux-mêmes utilisateurs du service (trois au maximum), vous gagnez encore 1 Go supplémentaire par inscription, et ce jusqu’à 10 Go (ce qui reste 5 de moins que pour Google Drive). En outre, une petite loterie concours vous permet d’espérer gagner un abonnement de 500 Go.

Offres spéciales et tarifs pCloud pour le stockage collectif

Outre les offres classiques, vous découvrirez des services plus spécifiques à vos activités ou situation personnelle. Une excellente manière de rentabiliser plus rapidement tout l’espace de stockage mis à votre disposition.

p Cloud Business

Comme son nom l’indique, ce service est adapté aux activités professionnelles avec des fonctions collaboratives très poussées. Vous pouvez, à ce titre, paramétrer les autorisations individuellement sur votre licence multiutilisateur. Chaque nouvel invité obtient 1 To d’espace, à condition qu’il y ait au moins trois personnes à profiter du service. Ainsi, pour 29.97 € / mois ou 287 € / an, vous aurez un excellent support de manipulation de vos données de travail.

p Cloud Famille

La solution familiale de stockage en ligne mérite d’être envisagée elle aussi. Simplement, pCloud propose 2 To pour cinq personnes (ne pas compter les animaux domestiques). En principe, tout cet espace est réparti en zones distinctes. Ainsi, pour 500 €, c’est à vie que vous et les autres membres de la maisonnée profitez d’un espace sécurisé pour leurs données personnelles et sensibles. Nous n’avons vu la même offre encore nulle part ailleurs.

SAV de pCloud

C’est finalement sur ce point que pCloud fait le job, sans plus. Pas de chat (contrairement à Dropbox ou Google Cloud), ni de support téléphonique, mais des réponses en moins de 24 h par mail. La page d’aide est également très bien faite, et il est difficile de ne pas y trouver ce que l’on cherche.

pCloud avis de la rédaction : est-ce que ça vaut le détour ?

Après la fermeture d’Hubic OVH, le Cloud français, pCloud est en phase de s’imposer comme un candidat européen de choix sur le marché du cloud computing. Ce service archi conforme aux normes RGPD est vraiment agréable à découvrir. Pour une prise en main sans blocage, des offres flexibles, une connivence installée avec les utilisateurs à travers des concours et des fonctionnalités très permissives, pCloud peut devenir un outil parfait pour gagner un temps précieux. En outre, c’est une alternative avantageuse aux acteurs connus iCloud, Google Drive, OneDrive, etc. Car ces derniers ne garantissent pas le même degré de confidentialité : la plupart de temps, vos données sont analysées. Cela signifie que si ces fournisseurs se faisaient pirater, les informations auxquelles il ont accès seraient exposées. Avec pCloud, les documents sont cryptés avant d’être stockés, donc le problème ne se pose pas, et c’est une différence aussi importante que peu visible…