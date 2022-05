La marque OneOdio nous propose un compromis inédit. Un casque audio qui profite à la fois de la praticité du sans-fil et d’une connectique qui doit convenir aux DJ en herbe comme aux aguerris. Et tout ça avec la promesse d’un son de bonne facture et de 72h d’autonomie.

Nombreuses sont les personnes qui cherchent à profiter de sa musique sans trop se ruiner. En quête de casques ou d’écouteurs pas chers, elles écument les tops ventes Amazon dans l’espoir d’y trouver quelque chose de décent. Et bien nous voilà avec un casque audio qui compte plus de 9000 avis sur le célèbre site de e-commerce. En plus de cette petite popularité, celui-ci est plein de promesses ce qui a attiré notre attention. Que vaut donc le OneOdio A70 ?

On aime… Confortable

Polyvalence de la connectique et des câbles

Très bon rapport qualité/prix

Son convaincant et agréable On aime moins… Construction et apparence cheap

Isolation phonique médiocre

Présence trop importante des basses

Pas vraiment adapté pour un DJ

Fiche technique du casque OneOdio A70

Poids 0,25 kg Oreillettes Circum-aural Bluetooth 5.0 Codecs SBC, AAC Connectiques Jack 3,5 mm, Jack 6,35 mm & Micro USB Autonomie annoncée 72 heures ANC Non Microphones 1 sur le casque en Bluetooth & et 1 sur la télécommande du câble jack Prix de départ 59,99€

Unboxing du casque OneOdio A70

À l’ouverture, on découvre des choses intéressantes pour la somme dépensée. Le casque arrive dans un petit sac de transport en similicuir. Un cran au-dessus du sac en tissus et un en dessous de la housse rigide, on apprécie ! En outre, la boîte contient câble jack 3,5mm vers 3,5mm pourvus d’une télécommande et d’un micro ainsi qu’un câble jack spiralé 6,35mm vers 3,5mm. Notons que le premier arbore deux crans au départ de sa tige qui lui permettent de se verrouiller dans le casque. Pour fini, on trouve un câble USB A vers micro USB utile pour la recharge de l’appareil.

Le design du casque OneOdio A70

Première chose que l’on voit, c’est l’effet particulièrement cheap du plastique avec une peinture argenté. C’est comme essayer de se faire passer pour un riche avec un costume mal ajusté sur le dos. De loin l’illusion fonctionne un peu, mais quand on se rapproche la magie n’opère plus. Remarquez, on l’a bien cherché, il suffisait de le prendre en noir pour éviter cela. On chipote, mais le cliquetis des boutons contribue aussi à cet aspect cheap. En outre, l’argent se mêle au marron des coussinets rembourrés en similicuir. Nous n’avons pas de commentaires assassins pour ces derniers. Petit dernier pour la route, le OneOdio A70 est un peu volumineux et manque de discrétion dans ce coloris.

Notez que les oreillettes peuvent pivoter en arrière à quasiment 90° et un tout petit peu vers l’avant. Chose pratique pour les DJ qui en décollent souvent un pour écouter ce qui sort des enceintes tout en gardant une oreille sur le son dans le casque. Elles peuvent également se pencher vers le bas et très légèrement vers le haut. Enfin, leurs articulations peuvent se plier vers l’intérieur pour ranger le casque plus facilement.

La connectique du casque OneOdio A70

Avant toute chose, il s’agit d’un modèle sans-fil qui passe par le Bluetooth. Notez que le A70 ne peut se connecter qu’à un seul appareil en même temps. Comme très souvent sur ce genre de casque, on trouve un port jack 3,5mm pour assurer une connexion filaire. De quoi bénéficier d’une meilleure qualité sonore et de pouvoir en profiter même lorsque la batterie est à plat. À l’aide du câble 6,35mm vers 3,5mm, vous pouvez notamment brancher le casque à la plupart des amplificateurs et des platines. Voilà donc l’aspect DJ.

En outre, l’oreillette de gauche possède un port jack 6,35mm. Ce qui sert à brancher le casque à plusieurs éléments en même temps. Et quand vous écoutez de la musique en Bluetooth, ce port permet de connecter le A70 à un autre casque pour que ce dernier diffuse la même en simultanée. Souvenez-vous lorsque vous reveniez du collège en bus et que vous partagiez une paire d’écouteurs à deux pour écouter de la musique. Fini la galère ! C’est un peu tardif en revanche. À présent, Spotify propose de créer des sessions pour que le même morceau passe dans les oreilles de plusieurs personnes en même temps. Comme les écouteurs sans-fil peu cher, le port de charge est en micro-USB et non pas en USB-C. Puisque les smartphones ont abandonné cette connectique depuis un moment, le câble du vôtre ne fera pas l’affaire. Pauvre de vous, il va falloir s’encombrer d’un autre fil avant de partir en vadrouille.

Prise en main du OneOdio A70

La première saisie calme les inquiétudes au sujet du plastique. L’ensemble ne semble pas spécialement fragile, c’est déjà ça ! Une fois sur les oreilles il laisse une impression agréable. Les coussinets se montrent confortables même après quelques heures de ports et l’arceau n’applique pas une pression pénible sur le crâne. Problème inévitable avec le similicuir, ils tiennent un peu chaud. La véritable réserve selon nous se trouve au niveau de l’isolation phonique que le casque procure. Celle si s’avère tout juste correcte pour le quotidien et très insuffisante pour une utilisation pendant un set de DJ. Or, les deux lettres sur sa boîte signifient que le A70 devrait y convenir. Concernant le maintien, nous le jugeons satisfaisant pour un casque, tout va bien tant que vous évitez de secouer brusquement la tête. On ne vous conseille pas de faire du sport avec.

Il serait temps de se connecter

L’appairage avec un ordinateur ou un smartphone se fait sans soucis. Lorsqu’on l’allume, la petite LED à côté du port jack 3,5 clignote en rouge et bleu. Une fois la connexion effectuée elle continue à clignoter, mais uniquement en bleu. Rien de gênant à cela, mais c’est inhabituel. Pour vous indiquer la mise en route et la connexion à un appareil, le A70 lance quelque signaux sonores assez courants pour les casques audios sans-fil.

Et les commandes ?

Juste derrière le port jack de l’oreillette à droite, on trouve le bouton Power au milieu de ses homologues plus et moins. Une pression brève dessus permet de mettre la pause, une prolongée, mais pas trop déclenche l’assistant vocal et deux d’affilée appelle la dernière personne que vous avez jointe. Nous l’avons appris à nos dépens, en essayant les boutons sans avoir lu la notice. En outre, une pression courte sur les deux autres augmente ou baisse le volume et une longue passe au morceau suivant ou au précédent.

Le son du OneOdio A70

Place au clou du spectacle ! À quoi avons-nous droit pour une quarantaine d’euros ? Et bien à un rendu franchement satisfaisant compte tenu de cette somme. Pour ce test, nous l’avons comparé à une référence des casques DJ : le Sennheiser HD25. Bien entendu, le A70 ne s’approche pas de son niveau. Encore heureux, nous parlons d’un casque à 150€ ! La restitution demeure bien moins équilibrée et tire beaucoup vers les basses ce qui peut être plaisant pour certains et inacceptable pour d’autres. Néanmoins, on distingue correctement les différents éléments des morceaux et on profite d’un son assez bien détaillé. En outre, cette signature a le mérite de ne pas fatiguer les oreilles de l’utilisateur trop vite.

En bref, le OneOdio A70 offre un excellent rapport qualité/prix là-dessus. C’est largement suffisant pour écouter de la musique pendant ses trajets quotidiens. En revanche, nous pensons qu’il faut clairement des exigences plus élevées en matière de son pour convenir aux DJ. Si vous comptez prendre un casque parce que vous vous voyez bientôt à Ibiza, investissez dans un casque plus élaboré ça vaut mieux.

Autonomie & micro du OneOdio A70

Sur le papier, ce casque doit tenir 72h d’écoutes avec une seule charge. C’est beaucoup ! On se rapproche des 80 heures du casque Marshall Major IV vendu bien plus cher. Toutefois, quel constat nous renvoie la pratique ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, le casque a fonctionné pendant une quinzaine d’heures et sa batterie se trouve dans les 70 % de charge. Nous mettrons à jour ces informations une fois qu’elle sera tombée à plat. Concernant la captation de la voix, celle-ci ne nous a pas vraiment enchantés. En mode sans-fil, le micro intégré du casque délivre une performance audible qui se gâche très vite lorsque des bruits parasites s’invitent dans votre environnement. Quant au micro placé dans la télécommande du câble Jack, il offre une captation qui sature facilement même en l’éloignant de la bouche. Ça suffira pour prévenir des amis de votre arrivée au rendez-vous avec 20 minutes de retard.

Le OneOdio A70 VS le casque sans-fil JBL Tune 510BT

Difficile de ne pas penser à la marque JBL lorsqu’on parle de matériel audio grand public. On pense par exemple à ses enceintes portables Bluetooth. Bien évidemment, elle commercialise des casques Bluetooth, dont un dans la même gamme de prix que le A70. Pour dix euros supplémentaires, on a la mauvaise surprise de ne trouver aucun sac de transport. Moins un point ! Ce qui ressort avec le JBL Tune 510 BT, c’est son apparence bien plus discrète. Une couleur homogène, un arceau plus étroit et des oreillettes moins volumineuses, voilà le cocktail du casque passe-partout que l’on emporte facilement avec soi.

Une fois sur la tête, on ressent une nette différence au niveau de l’isolation passive. C’est l’avantage d’avoir des coussinets qui reposent sur les oreilles au lieu de les entourer. Par contre, le confort en ressort abîmé. Après quelques heures, le ras-le-bol des pavillons se fait sentir. Pour ne rien arranger, l’arceau bénéficie d’un rembourrage minime qui ne couvre même pas toute sa partie supérieure. En outre, on remarque l’absence de port jack sur le casque JBL. Celui-ci ne profite donc pas de la polyvalence du A70.

Sur la fiche technique, le JBL Tune 510BT affiche 40 heures d’autonomie, 32 de moins que le A70 sur le papier ! Nous indiquerons les chiffres de la réalité dès que possible. Pour finir, que dire du son ? Et bien la restitution de ce casque est clairement plus neutre que celle du A70. Il y a une signature basseuses mais elles ne vous sautent pas autant aux oreilles. Sinon, les médiums ressortent un peu trop ce qui peut gêner d’autres facettes de la musique comme les voix.

OneOdio A70 VS le casque sans-fil Prtukyt 6S

Alors que nous écumions le top des ventes Amazon en quête d’une autre comparaison intéressante, nous sommes tombés sur ce modèle à 26€ qui comptabilise plus de 12 000 avis. Voilà donc une autre référence du public, essayons là ! C’est à peu près ce que nous nous sommes dit avant le drame. Le papier bulle à la place du sac et l’emballage similaire à celui des casques vendus à la sauvette auraient du nous faire réagir. Pour résumer ce qui ne va pas, il nous faut une liste :

La réponse en fréquence indiquée sur la boîte correspond en vérité aux fréquences radios que le casque peut capter avec son mode « FM »

Le revêtement sur la partie inférieure de l’arceau est à peine rembourré en plus de s’ôter facilement

en plus de s’ôter facilement Les charnières pour plier le casque se fatiguent vite

Les boutons sur l’oreille gauche font un bruit qui n’inspire pas confiance

L’annonce vocal quand le casque s’allume et se connecte vous tonne dans les oreilles

L’annonce Amazon annonce 40 heures d’autonomie quand la boîte indique entre 8 et 10

Et bien sûr le son se montre brouillon, ne cherchez pas un sursaut quelque part. Inutile d’étayer davantage, il ne tient pas la comparaison.