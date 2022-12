Test OneOdio A10 hybrid : un casque pas cher à forte autonomie !

La marque OneOdio propose un nouveau casque abordable équipé du système ANC et du « transparency mode ». Un compagnon idéal pour les transports à moins de 80€ !

Après notre test du OneOdio A70, nous voici à nouveau face à un casque de la marque hongkongaise. Bien déterminé à envahir le marché, le OneOdio A10 Hybrid arrive avec de toutes nouvelles fonctionnalités. Une réduction active du bruit pour seulement 78 euros ? Ça fait rêver et c’est pourquoi il a attiré notre regard. Que vaut donc le OneOdio A10 Hybrid ?

À consulter également : Test du casque audio connecté Anker Life Q35

On aime… Confortable

Son convaincant et agréable

Autonomie excellente pour le prix

ANC / Transparency mode On aime moins… Construction et apparence cheap

Fragilité / Durabilité

Taille du casque

La fiche technique du casque OneOdio A10

Poids : 295 g

Oreillettes : Supra-Auriculaire

Bluetooth : 5.0

Connectiques : Jack 3,5mm et USB-C Autonomie : 45 heures (en Bluetooth)

ANC : Oui (et transparency mode)

Microphone : 1

Prix de départ : 77,95€

L’unboxing du casque OneOdio A10

Nous avons eu une bonne surprise à l’ouverture du coffret. Le OneOdio abandonne le sac en similicuir qui accompagnait l’A70 et abrite son A10 Hybrid dans une véritable housse rigide, de quoi protéger convenablement votre casque en toutes circonstances.

Niveau connectiques, le OneOdio A10 Hybrid est livré avec deux câbles :

1 jack de 3,5mm,

1 USB-C pour la charge.

Pas de quoi sauter au plafond, mais cet étui de protection illustre tout de même l’effort constant de la marque dans l’amélioration de son packaging.

Le design du casque OneOdio

Beaucoup moins cheap que son prédécesseur, le OneOdio A10 Hybrid conserve tout de même un aspect plastique qui n’est pas des plus gracieux et qui ne semble pas des plus solides non plus. Son esthétique est également alourdie par la partie supérieure plus épaisse que ses concurrents…

Pour autant, tout n’est pas à jeter dans ce nouveau casque OneOdio. Les boutons sont bien plus discrets et accessibles que sur le A70 et les mousses offrent un confort d’écoute très satisfaisant, même après plusieurs heures avec l’objet sur les oreilles.

Petit plus, les oreillettes peuvent pivoter en arrière à quasiment 90° et un tout petit peu vers l’avant : pratique quand on souhaite juste entendre une annonce dans les transports sans pour autant retirer entièrement le casque. Elles peuvent également se pencher vers le bas et très légèrement vers le haut.

La connectique du casque OneOdio A10

Le OneOdio A10 est un modèle sans-fil passant par le Bluetooth. Il vous sera possible d’appairer deux sources différentes au casque. L’intérêt ? Vous êtes chez vous, casque sur les oreilles appairé à votre téléphone et vous souhaitez regarder une vidéo sur votre PC en conservant votre casque : c’est possible ! Un léger délai de 10 secondes retardera votre visionnage, mais cela reste largement plus rapide que de déconnecter son téléphone pour se reconnecter avec son PC.

Pour appairer différents appareils, vous devrez les connecter les uns après les autres. Si le casque repère un appareil avec lequel il est déjà couplé, il s’y connectera automatiquement, rendant impossible l’appairage d’un nouvel outil.

En outre, le casque possède une prise USB-C pour la charge. Devenu obligatoire en Europe pour les prochains appareils électroniques à partir de 2024, vous n’aurez pas à vous séparer de votre OneOdio pour être à la page.

La prise en main du OneOdio A10 Hybrid

À première vue, le OneOdio A10 Hybrid semble robuste et pourtant… À peine sorti de son étui de protection et de sa sangle élastique qu’un petit « clic » se fait entendre. Après examination, le pivot permettant à l’oreillette gauche d’effectuer une rotation à 90° s’est abimé. Le casque n’en est pas pour autant inutilisable, mais là où l’oreillette droite tient parfaitement, la gauche pivote un peu toute seule…

Alors, il peut s’agir d’un défaut de fabrication ou d’une mauvaise manipulation, il en ressort tout de même que le mécanisme est fragile (promis on ne l’a pas martyrisé). De même, les réglettes semblent peu solides sur le long terme…

En revanche, une fois placé sur votre tête, le casque est impeccable ! Confortable et intuitif, le OneOdio A10 Hybrid a tout pour plaire. Ses boutons + et – moins sont répartis autour du bouton « On/Off »- très facile à identifier au toucher, car il est le seul à disposer d’un relief.

À cela, il convient d’ajouter les deux points forts du casque hongkongais : l’ANC et le « transparency mode ». Tous deux sont de bonne facture, même si le « transparency mode » produit un léger souffle quand il n’y a pas de son. L’ANC gagnerait aussi à être plus isolant.

Ces deux modes vous permettront de switcher facilement entre la réduction de bruit extérieur et l’écoute de votre environnement comme si vous n’aviez pas le casque sur les oreilles. Pour l’activer, rien de plus simple. Un bouton ANC est situé sur l’oreillette gauche et par une simple pression, vous pourrez passer en revue 3 modes :

ANC ON : réduction de bruit active.

ANC OFF : casque audio normal.

Transparency mode : amplification des bruits extérieurs.

L’appairage avec le OneOdio A10 Hybrid est d’une simplicité enfantine.

Appuyez sur le bouton ON (celui avec un quadrillage en relief),

Lorsque la lumière clignote en orange et bleu, cherchez les appareils Bluetooth à proximité dans les paramètres de votre téléphone ou PC (le casque devrait rapidement apparaitre).

Retrouvez aussi notre test du Bose QuietComfort 35 !

Le son & micro du OneOdio A10 Hybrid

L’esthétisme et les connectiques sont importants, certes, mais si on achète un casque audio, c’est bel et bien pour le son ! Et ça tombe bien, le OneOdio A10 Hybrid devrait vous satisfaire dans ce domaine. Pour ce test, nous l’avons comparé à l’Ankbit E700 (79.99€) !

Résultat ? Le OneOdio A10 n’a pas à rougir face à son concurrent, bien au contraire ! Plus englobant que l’E700, le OneOdio offre un rapport qualité/prix très compétitif ! On remarquera que les aigües pourraient encore être un peu mieux égalisées, mais, pour son prix, la qualité sonore reste de très bonne facture.

On l’évoquait plus haut, mais l’ANC gagnerait à être plus marqué. Une véritable différence existe entre le mode ANC ON et l’ANC OFF, mais on entend encore assez aisément les bruits extérieurs… Pas de quoi paniquer pour autant, car l’Ankbit E700 ne fait pas mieux.

Côté transparency mode : contrat rempli. Les bruits extérieurs s’entendent bien plus facilement qu’en mode ANC OFF (mode normal) ce qui est l’intérêt principal de la fonctionnalité donc sur ce point rien à signaler.

Enfin, le micro nous a convaincus pour son prix. Un léger grésillement peut se faire entendre, mais on reste sur une qualité sonore convenable, surtout pour 78€ avec une réduction active du bruit efficace durant les appels.

L’autonomie de l’A10 Hybrid

La marque hongkongaise vend une autonomie de 50 heures en Bluetooth, de 40 heures avec le Bluetooth et l’ANC ON et de 62 heures avec juste l’ANC et une connexion filaire. Après une semaine d’utilisation (à peu près 20 heures d’utilisation), le casque était encore chargé à plus de 70%. Par ailleurs, la charge complète du casque prend moins de 2h et pour les plus pressés, vous pourrez avoir plus d’une heure et demie d’autonomie en 10 minutes de charge !

Faut-il acheter le OneOdio A10 Hybrid ?

Le OneOdio A10 Hybrid présente donc tous les atouts nécessaires à un bon casque audio Bluetooth (bonne qualité son, ANC correct, grande autonomie, confort impeccable) et qui, malgré un aspect esthétique rigide, possède de grandes qualités pour son prix – si tant est que vous preniez soin de lui (car il semble relativement fragile) !

Alternative : le OneOdio A10 Hybrid VS le casque sans-fil Ankbit E700

Relativement équivalent en termes de son, les deux casques se démarquent-ils sur d’autres points ?

Plus léger, plus grand et aux mousses internes moins proches des oreilles, le casque OneOdio domine son concurrent sur le terrain du confort ! Par ailleurs, le casque Ankbit souffre dans les transports ; on peut y entendre de fortes vibrations à l’intérieur des oreillettes…

L’E700 possède tout de même des qualités ! Étant plus petit, il se range aisément dans n’importe quel sac, là où le OneOdio est bien plus imposant (mais profite d’une véritable housse de protection rigide)

L‘Ankbit se démarque également sur le design. Plus fin et ne possédant pas ces disquettes dorées sur le côté, l’E700 parait plus noble que son concurrent qui se rattrape sur les boutons. Loin d’être un point négatif sur l’Ankbit, le casque OneOdio dispose son bouton ON/OFF et ceux du son sur l’oreille droite. Le bouton gérant l’ANC se situe quant à lui à gauche.

Chaque côté est donc utilisé et rend plus intuitive la gestion des boutons une fois le casque sur les oreilles. L’Ankbit E700 place lui l’intégralité de ses boutons du même côté. Rien de bien grave, mais il peut arriver de confondre la touche « – » avec l’activation de l’ANC…

Sur la fiche technique, l’Ankbit E700 présente 60h d’autonomie en Bluetooth avec un son à 60%, soit 15 heures de plus que le OneOdio qui n’en présente « que » 45. L’E700 semble alors plus adapté à ceux préférant voyager avec le strict minimum alors que l’A10 Hybrid satisfera davantage les auditeurs à la recherche de confort.

Une alternative à moindre coût ?

Nous avions également testé le Soundcore Life Q30 qui pour moins de 100€ proposait également l’ANC, le transparency mode, la connexion à 2 appareils et une qualité audio de haute volée ! Le modèle d’Anker reste une meilleure alternative dans cette gamme de prix, mais peut avoir un coût très variable selon les couleurs (de moins de 60€ pour le modèle rose à plus de 100€ pour le noir).

Sources & crédits Source(s) : Nos remerciements à @ambre_ouilles (sur TikTok) notre modèle photo !