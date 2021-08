Test Oclean Portable Oral Irrigator : un outil pour l’hygiène dentaire

Après avoir gagné plusieurs prix de design avec ses brosses à dents électrique, cette firme chinoise s’est intéressée aux hydropulseurs dentaires. Ces appareils projettent un jet d’eau sous pression qui complète le brossage classique en nettoyant les zones difficilement accessibles avec ce dernier. Que vaut donc ce second modèle conçu par Oclean ?

Les plus Joli design

Panel de modes complet

Quatre buses différentes fournies

Bon complément au brossage de dent Les moins Pas de buse de rechange

Contenance un peu faible

Fiche technique du Oclean W10

Fréquence d’impulsion : 1400/min

: 1400/min Intensité : 20-90 psi

: 20-90 psi Capacité du réservoir : 200 ml Port de charge : USB type-C

: USB type-C Capacité batterie : 1400 mAh

: 1400 mAh Étanchéité : IPX7

Unboxing de l’hydropulseur dentaire sans-fil Oclean W10

À la vue de la boîte, nous n’avons pas l’impression de déballer un appareil conçu pour améliorer son hygiène bucco-dentaire. En effet, l’emballage arbore des couleurs chatoyantes et ne montre presque pas d’informations à propos du produit. Au-delà de l’utilité de ce dernier, on nous vend ici l’image que la marque souhaite communiquer avec. Hormis l’appareil en lui-même, la boîte ne cache pas grand-chose. On y trouve un câble de recharge USB C ainsi qu’un quatuor de buses différentes. Nous présumons que chacune va avoir un rôle particulier.

Le design du Oclean W10 Portable

Tout comme l’apparence de la boîte, celle de ce produit dénote par rapport aux autres hydropulseurs dentaires. En effet, ces derniers possèdent rarement un design original. La plupart prennent la forme d’un cylindre, disons peu gracieux bardé de quelques interrupteurs bien voyants. Comme la plupart des modèles sans fil du genre, le W10 est volumineux. Cela peut poser problème si l’espace de rangement autour de votre lavabo s’avère limité. Ici, le cylindre blanc s’est aplati et arbore deux boutons, cinq LED et un port de recharge protégé par un capuchon sur sa face avant. Quant au réservoir à sa base et aux buses sur le dessus, ils troquent le blanc pour un vert transparent qui permet d’apercevoir l’eau qui y circule. Enfin, on trouve dans son dos une lanière verte en silicone tenue par deux petits cercles argentés. Le tout lui donne une esthétique épurée qui donne envie de l’utiliser.

Ce produit a d’ailleurs obtenu un Reddot Award en 2021 pour son design

Utilisation du Oclean W10 Water Flosser

Avant que le nettoyage commence, il faut passer par une étape évidente : remplir le réservoir avec de l’eau. Pour mener celle-ci à bien, il nous a paru logique de l’ôter en appuyant sur le bouton-poussoir situé à l’arrière. Bien que peu pratique, cette méthode fonctionne. Nous étions dans l’erreur, car détacher le réservoir ne sert que pour son nettoyage. En effet, le cercle argenté sur le haut de l’appareil est en fait un capuchon qui cache un accès pour l’eau. Voilà ce qui arrive lorsqu’on lit le manuel en diagonale ! À présent, place au choix de la buse adéquate parmi les quatre fournies :

Buse standard : elle permet nettoyer les espaces entre chaque dent

: elle permet nettoyer les espaces entre chaque dent Buse parodontale : plus précise et moins agressive, elle sert à nettoyer la gencive

: plus précise et moins agressive, elle sert à nettoyer la gencive Buse orthodontique : la brosse à l’extrémité permet de nettoyer facilement un appareil dentaire

: la brosse à l’extrémité permet de nettoyer facilement un appareil dentaire Buse pour la langue : son extrémité en forme de cuillère permet de nettoyer sa surface

Elles se fixent et se retire à l’aide d’un second bouton-poussoir au-dessus du bouton Power.

Une fois le dispositif en place, passons à la pratique. En principe, son utilisation doit avoir lieu une fois par jour après le brossage des dents. Précisons qu’il s’agit d’un appareil qui complète ce dernier et ne le remplace en aucun cas. Un hydropulseur est donc utile pour retirer la plaque dentaire là ou la brosse ne peut se rendre ce qui permet de prévenir la formation de tartre et le développement des bactéries. Lorsqu’on l’allume, la pompe à l’intérieur envoie de l’eau sous pression jusqu’à la buse. Pour éviter un florilège d’éclaboussures, placez au préalable le bout de la buse dans votre bouche puis fermez les lèvres. À moins bien sûr que vous appréciiez repeindre votre miroir à chaque fois. Vous pouvez ensuite passer le jet sur l’ensemble de votre dentition.

Les fonctions du Oclean W10 Water Flosser

Le bouton Power sert à lancer la pompe tandis que celui juste en dessous permet de sélectionner son mode. Ce produit en compte cinq différents, un pour chaque diode sur sa face avant. Les trois premiers fonctionnent de la même manière, ils envoient un flux continu qui s’interrompt un court instant toutes les quinze secondes. Ce temps d’arrêt signale à l’utilisateur que le réservoir a perdu un quart de son contenu. L’irrigation directe peut donc fonctionner pendant 60 secondes environ. Ce trio de mode sert ainsi à choisir la force du jet entre standard, intensif ou doux. Ce dernier s’avère très pratique pour les personnes avec la gencive délicate ou les dents sensibles. En outre, le quatrième mode remplace le flux continu par des salves et le cinquième fait la même chose que le mode standard, mais arrête le jet dès que l’utilisateur lâche le bouton Power.

Notre avis sur l’hydropulseur dentaire Oclean W10

Jusqu’ici, ce type d’appareil nous était étranger, c’est donc une totale découverte. Celui-ci remplit bien son rôle et fait disparaître efficacement les résidus coincés entre les dents après un repas. En tant que néophytes dans le maniement de cet outil, nous relevons la sensation agressive que le jet peut laisser sur une dentition qui n’y est pas habituée. Privilégiez le mode standard voir doux pour vos premières utilisations. Bien qu’il semble que ce soit la norme, les 200 ml du réservoir nous paraissent un peu légers. En effet, les plus consciencieux devront sans doute le remplir une seconde fois pour finir leur toilette. Cela dit, on apprécie la conception fort pratique de ce produit et notamment de n’avoir qu’à lever un petit capuchon pour y mettre l’eau.

