Vous avez besoin d’un antivirus plus avancé que Microsoft Defender ? Vous cherchez logiciel simple d’utilisation qui vous délivre des pubs sans avoir à payer très cher ? On a testé pour vous la version la plus basique de Norton Antivirus : un rempart solide et discret contre les malwares…

Vers la fin des années 80, Peter Tippett fondait Norton Antivirus, solution anti-malware dont le succès fulgurant lui a valu le rachat par Symantec quelques années après. Pendant deux décennies, la société a prospéré avant de connaître une perte de vitesse aux alentours de 2010, devant une concurrence de plus en plus rude, avec des acteurs à la fois plus fiables et plus innovants.

Ce n’est qu’au cours de l’année 2015 que la firme refait surface avec Norton Internet Security, reconnu aujourd’hui comme un des meilleurs acteurs du marché. AV Comparatives a d’ailleurs récompensé NortonLifeLock plusieurs fois pour sa performance et la qualité de son interface Si bien qu’avec McAfee, il fait partie des antivirus les plus préinstallés sur des appareils neufs.

Par ailleurs, Avast et Norton ont fusionné en août 2021, ce qui devrait permettre aux deux géants de mettre leurs savoirs en commun et d’asseoir leur hégémonie sur le secteur. Après Avast, AVG et Avira, que penser de Norton Antivirus Plus, le premier échelon des abonnements proposés par l’éditeur ?

Quelles fonctionnalités, options, ergonomie et performance nous réserve le célèbre logiciel anti-malware ? Peut-on raisonnablement l’acheter ? Pour quelle utilisation ? On débroussaille tout ça ensemble !

Les plus Ultra fiable,

Peu d’impact sur les performances du PC,

Le Gestionnaire de mot de passe,

2 Go d’espace de stockage en ligne,

Abonnement intéressant la première année. Les moins Une installation qui peut s’avérer fastidieuse,

Des options plus chères que n’importe quel abonnement,

Un seul appareil protégé.

Installation de Norton Antivirus Plus : des petits problèmes au décollage

On commence par faire un tour sur le site officiel de Norton (lien sur le bouton ci-dessus), qui propose une page comparant point par point tous les abonnements disponibles, à savoir Norton Antivirus Plus et les trois niveaux de Norton 360. Nous avons donc cliqué sur le premier choix, ce qui nous a permis de nous faire un compte, de télécharger puis d’installer le logiciel sur notre PC.

Message d’erreur obtenu après redémarrage de notre PC

Et là, pour la première fois depuis que nous faisons des tests antivirus, l’appli a planté. Non seulement il a fallu redémarrer l’ordinateur, mais en plus l’installation s’est faite fait en sous-marin : nous n’avons eu aucune jauge pour voir l’avancée du processus. À la fin, tout a eu l’air de se débloquer comme par magie, et nous avons pu nous connecter normalement. Comme le mentionne le message d’erreur ci-dessus, on doit sans doute ce comportement étrange à la présence d’autres logiciels antivirus (Bitdefender et McAfee, en l’occurrence), installés lors de tests antérieurs. En effet, il est courant que certaines solutions antivirus cohabitent mal. D’autres ne semblent pas se déranger mutuellement : la présence d’Avira n’a pas eu l’air de poser autant de souci, par exemple.

La manipulation Ctrl + J risque de vous être utile si vous ne savez pas où est passée l’application en cours de téléchargement

Le support en ligne que nous avons consulté répertorie pas mal d’autres anomalies éventuelles : on vous conseille donc de vous y référer dès que vous avez un doute. Bref, un véritable point noir sur l’expérience utilisateur qui, bien que sans grandes conséquences, nous a vraiment donné une mauvaise première impression…

Nous n’avons pas automatiquement bénéficié d’une période d’essai. Pour cela, il faut vous rendre sur le site et cliquer sur l’onglet « évaluation gratuite ». Vous aurez alors vos 14 jours gratuits de Norton Antivirus Plus et 360. Mieux : en fouinant un peu, on a trouvé un petit détail sympa : si vous procédez à une mise à niveau depuis Norton Antivirus Plus (acheté) vers Norton 360 Standard, vous pouvez l’obtenir gratuitement pour la première année (ou du moins le reste de votre première période d’abonnement).

Certes, cela n’inclut pas grand-chose de plus, si ce n’est la protection de la webcam et le VPN en sus qui va bien. Il faudra néanmoins penser à gérer votre abonnement avant renouvellement, si jamais vous voulez revenir à la version la plus basique.

Nota Bene : on regrettera simplement que les versions payantes les moins chères ne couvrent pas au moins un appareil mobile en plus du PC ou du Mac…

Interface de Norton : une prise en main en douceur

Une fois l’application installée, elle s’ouvre sur la page “Mon Norton”, qui donne notamment accès aux fonctionnalités principales, à la gestion du compte, à la messagerie et aux paramètres.

Nous vous recommandons d’aller directement sur l’icône en forme d’écrou > “Lancer la vue” > cocher “Classique”. Désormais, à chaque ouverture de Norton s’affichera une page plus complète, depuis laquelle il sera facile d’ouvrir la fenêtre “Mon Norton” en supplément. Un peu tarabiscoté, mais pas méchant. D’autant plus qu’on ne se noie pas tout de suite sous un torrent d’informations, ce qui est, somme toute, plutôt agréable.

Convivialité : un cran au-dessous d’Avast et d’AVG

Si l’interface joue la carte de la lisibilité, avec des icônes simples, et une bonne organisation des onglets, on ne retrouve cependant pas la patte esthétique d’Avast, qui en plus fait apparaître à côté de chaque élément cliquable une brève explication sur son utilité.

Cela permet d’épurer les fenêtres, mais on peut se retrouver à lancer une fonctionnalité sans savoir exactement ce qu’elle est censée faire. Seule la partie “Paramètres” fait exception à ce sujet.

Paramètres : un panneau de commandes très bien géré

Chaque fois qu’on se lance dans un test antivirus, on redoute un peu la partie “Paramètres”, qui nous confronte généralement à un énorme fatras de réglages possibles, le tout présenté par des listes arborescentes relativement arides.

Sur ce point, Norton parvient à nous donner une vision d’ensemble sur les 7 catégories de paramètres (ci-dessous) et à offrir une bonne granularité via l’usage d’onglets, ce qui permet d’épurer les listes et d’y naviguer plus facilement, sans avoir l’impression de se perdre sur plusieurs niveaux de profondeur.

D’ailleurs, des appendices didactiques accompagnent cette fois chaque icône, ce qui est plutôt pratique pour configurer le pare-feu, la protection contre les “exploits” ou l’anti-spam, quand on n’y connaît rien !

Fonctionnalités de base et options payantes : un menu complet et équilibré

Parcourons ensemble les 4 grands onglets contenant toutes des fonctionnalités disponibles sur Norton Antivirus Plus. On ne compte pas l’onglet “Mon Norton” qui n’est autre qu’une page d’exécution rapide des différentes fonctionnalités énumérées ci-dessous.

Sécurité

En plus des analyses qu’on trouve sur tous les antivirus de renom (Smart Scan, analyses complète et personnalisée), Norton propose une analyse profonde qui va chercher uniquement les menaces difficiles à détecter. Cela permet de ne pas accaparer les performances de l’ordinateur trop longtemps lors d’un scan complet.

Vous pouvez aussi demander à l’application de rechercher lui-même les fichiers suspects qui se seraient glissés dans votre machine. On passera rapidement sur le Live Update (qui met à jour l’antivirus afin de ne pas vous faire surprendre par de nouveaux malwares), sur l’historique et les réglages rapides qui vous donnent la main sur l’activation ou non du pare-feu et les diverses protections disponibles (navigateur web, anti- exploit, etc.).

Sécurité Internet

Cela correspond plus ou moins à la “Confidentialité” qu’on trouve par ailleurs. Ici, Norton propose en extension un gestionnaire de mots de passe, qui fonctionne comme un Lastpass et vous crée un mot de passe à la demande chaque fois que vous vous loguez sur un site.

Vous pouvez également installer rapidement les autres extensions Norton Safe Search, à savoir :

la page d’accueil Norton ;

Norton ; Norton Safe Search , qui sert de moteur de recherche confidentiel ;

, qui sert de moteur de recherche confidentiel ; Norton Safe Web qui analyse en temps réel la sécurité des URL que vous affichent les pages de résultats de recherche (très efficace contre le phishing par exemple) ;

Nous ne détaillerons pas plus loin, car ces extensions-là sont tout bonnement gratuites. L’application nous donne juste les liens pour les obtenir. Toutes les infos sont rassemblées sur le site officiel de Norton.

Sauvegarde

Nous ne sommes pas habitués à cette fonctionnalité qui consiste tout simplement à nous laisser 2 Go d’espace de stockage en ligne (cloud) pour garder la copie de nos fichiers les plus importants.

L’application vous offre la possibilité d’enregistrer automatiquement les modifications apportées à ces fichiers (ou dossiers), aux intervalles qui vous vont (hebdomadaire, mensuel, etc.).

Il vous suffit, plus tard, en cas de besoin, de demander à Norton de restaurer le (ou les) jeu(x) de sauvegarde. Bien entendu, le cloud est sécurisé, donc chiffré. Ce peut être le moment de faire ce duplicata d’un travail de longue haleine que vous procrastinez à enregistrer au chaud sur un disque dur externe !

Performances

Ici, on a trouvé les services de Norton assez sommaires, avec une optimisation du disque dur, sans guère de détails sur ce que l’application mettait en œuvre pour le rendre plus rapide. Idem concernant le nettoyage des fichiers inutiles : le logiciel se contente de nous donner le poids gagné en nous débarrassant d’eux, ce qu’on croit volontiers sur parole.

Le gestionnaire de démarrage, quant à lui, nous dresse une liste d’applications pouvant ralentir votre PC lorsque vous l’allumez. Il vous suffit de les décocher pour empêcher leur mise en route en arrière-plan.

Enfin, un graphique nous permet de suivre mensuellement les interventions de Norton pour augmenter les performances de votre machine.

Mises à niveau possibles

Pour des services supplémentaires à la carte, vous n’avez qu’à vous rendre sur l’onglet “Mon Norton” et cliquer sur la flèche noire (à côté de “Apps et Services Supplémentaires”) qui pointe vers le haut. Vous aurez alors accès, moyennant quelques dizaines d’euros, aux options suivantes :

Utilities Ultimate , un optimisateur de performances plus avancé, dont nous n’avons qu’un aperçu avec cette version de Norton à 39,99 €/an ;

, un optimisateur de performances plus avancé, dont nous n’avons qu’un aperçu avec cette version de Norton à ; AntiTrack , ce qui vous protège des traqueurs et augmente de facto votre niveau de confidentialité sur internet à 39,99 €/an ;

, ce qui vous protège des traqueurs et augmente de facto votre niveau de confidentialité sur internet à ; un VPN à 19,99 €/an (on n’oublie pas la recommandation en début d’article !) ;

(on n’oublie pas la recommandation en début d’article !) ; Identity Advisor Plus , qui vous protège contre les tentatives d’usurpation d’identité à 29,99 €/an ;

, qui vous protège contre les tentatives d’usurpation d’identité à ; Ultimate Help Desk qui vous offre un support technique complet par un service de dépannage auquel vous pourrez téléphoner. À ne prendre qu’en cas de problème sérieux, car c’est une option à usage unique et à 79,99 €.

Oui, c’est cher, et nous vous recommandons de d’abord passer par les abonnements Norton 360 avant d’aller chercher plus loin, à moins que votre besoin corresponde pile à l’un de ces services. Sinon, la précaution risque de s’avérer superflue.

Efficacité et performances : le haut du panier

Comme vu un peu plus haut, Norton Antivirus Plus propose pas moins de 7 modules d’analyse, en plus d’un rapport détaillé à la demande. Le Smart Scan et l’analyse rapide se ressemblent : ils permettent de savoir en une ou deux minutes si rien d’urgent ne menace votre appareil.

L’analyse complète a scanné environ 20 fois plus d’éléments (2 M) que le Smart Scan (100 K)

Seul le mot de passe trop faible de notre réseau Wi-Fi a été détecté. Ensuite, il y a les coutumières analyses personnalisées qui vous permettent de vous concentrer sur une zone de votre PC ou Mac. Enfin, il y a le gratin avec :

l’ analyse complète , un grand nettoyage beaucoup plus profond, lequel ne nous empêche pas de travailler ni de regarder des vidéos (tous nos autres tests observaient un vrai ralentissement des performances avec ce type de scan) ;

, un grand nettoyage beaucoup plus profond, lequel ne nous empêche pas de ni de (tous nos autres tests observaient un vrai ralentissement des performances avec ce type de scan) ; Norton Power Eraser : plutôt à utiliser en cas de gros doute, car le programme est assez agressif et peux accidentellement supprimer des éléments non contaminés par un logiciel malveillant (c’est le Destop de l’anti-malware en somme) ;

: plutôt à utiliser en cas de gros doute, car le programme est assez agressif et peux accidentellement supprimer des éléments non contaminés par un logiciel malveillant (c’est le Destop de l’anti-malware en somme) ; Norton Insight : qui parcoure tous vos fichiers afin de faire remonter les plus suspects.

Comme nous avons un PC propre (aucune pratique dangereuse + plusieurs antivirus qui sont passés par là), nous nous en référons aux plus experts pour vous donner la mesure d’efficacité de l’anti-malware Norton.

Résultats en laboratoire indépendant

Pour ce qui est de la protection antivirus en elle-même, les résultats de AV-Comparatives en décembre 2022 sont les suivants :

85.7% de menaces détectées en hors ligne ;

99.4% des menaces détectées en online ;

99.9 % des menaces éliminées sur l’ensemble des détections online ;

3 fausses alertes.

Si le mode hors ligne perd près de 15% de l’efficacité du logiciel – ce qui est courant – Norton domine la concurrence concernant la détection online (il est le seul avec McAfee à dépasser les 99%). Quant à phase d’élimination des logiciels malveillants, tous les produits se valent à ce sujet (entre 97 % et 100 % de réussite).

Enfin, AV-Test nous donne le tableau complet de son impact sur les performances de l’appareil sur lequel il tourne. On observe un taux de ralentissement systématiquement inférieur à la moyenne des produits du marché sur diverses tâches, avec deux 0% observés sur les téléchargements de programmes et la copie de centaines fichiers.

Notre avis sur Norton Antivirus Plus : un achat raisonnable ?

Nous avons comparé toutes les solutions disponibles. Pour nous, tout dépend vraiment de votre utilisation d’internet. Si vous vivez seul·e et que vous avez tendance à multiplier les comptes sur pas mal de sites web, et garder des fichiers précieux en un seul exemplaire, Norton Antivirus Plus suffira à vous satisfaire. Profitez de la mise à niveau gratuite Norton 360 comme vu plus haut, sinon prenez un VPN à part, comme Surfshark.

Les deux dernières solutions de la suite antivirus, j’ai nommé Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced conviendront mieux à une famille ou à une colocation (respectivement 5 et 10 appareils), d’autant plus avec le contrôle parental et le fameux Dark Web Monitoring. Les promos sont toutes très alléchantes pour la première année ; profitez-en peut-être pour vous offrir un surplus avant de passer à une version plus basique, mais en parfaite adéquation avec votre réel besoin !

