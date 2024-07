Test NivOmatic : le régulateur de niveau d’eau ultime pour votre piscine ?

La piscine à la maison, c’est sûr, c’est banger ! Mais c’est aussi beaucoup d’entretien, et ce qui doit avant tout servir à vous détendre peut devenir un sujet de préoccupation…

Peut-être l’ignorez-vous, mais il existe des accessoires pour vous assister en automatisant certaines tâches pas franchement amusantes, comme vérifier le niveau d’eau et remplir votre bassin jusqu’à la bonne hauteur.

C’est le cas de l’objet que nous testons aujourd’hui qui, depuis quinze ans, se met au service des propriétaires de piscine : NivOmatic, le régulateur de niveau universel récompensé par le label Observeur du Design ! Un équipement simple à installer dans tous les points d’eau artificiels, qui vous dispense de jouer du tuyau d’arrosage durant toute la saison des baignades ! On vous présente ce petit galet bien pratique disponible à 129€ sur Amazon !

Les plus Installation facile et universelle,

Design discret,

Pas de composants électroniques,

Système anti-fuite,

SAV de qualité. Les moins Le design unique ne plait pas à tout le monde (si installation extérieur).

Caractéristiques

Marque : NivOmatic

Résistance : chlore, brome, le sel, les UV, etc.

Dimensions du colis : ‎30 x 30 x 10 cm

Type d’alimentation : ‎Hydraulique

Poids : 900 grammes

Durée de vie de la membrane : 5 ans

Temps d’installation : 2 minutes

Lieu de fabrication : France

Matière : Acrylonitrile butadiène styrène

Garantie constructeur : ‎2 ans

Dans la boîte du NivOmatic

1 tuyau d’alimentation long (2 m),

1 raccord 3/4 de pouce standard,

1 raccord rapide si besoin,

1 fixation au sol, 1 support équerre (inox 316L),

2 supports standards,

1 notice complète anglais/français.

Il existe des accessoires supplémentaires en boutique, comme le raccord coudé (7€), la membrane de rechange (10€ livré – à remplacer tous les 5 ans environ) ou encore l’indicateur de consommation d’eau (24 €).

Nota Bene : en cas de doute sur vos besoins d’installation, il est possible de contacter l’équipe de NivOmatic pour leur demander un kit sur mesure !

En quoi consiste le régulateur de niveau NivOmatic ?

Le NivOmatic existe depuis 15 ans, mais le dernier modèle date de 2023. Il permet de contrôler le niveau d’eau de votre piscine et de la remplir automatiquement si nécessaire. En outre, il offre de multiples avantages, puisqu’ il est non seulement facile à installer (de manière fixe ou amovible), mais également à démonter pour un entretien express, ce qui le rend plus pratique que beaucoup de régulateurs traditionnels. Enfin, nul besoin de piles, son système fonctionne entièrement sur énergie hydraulique.





Qui peut utiliser le NivOmatic ?

Quasiment tout le monde ! L’appareil est compatible avec tout :

piscines creusées, hors sol ou à débordement ;

ou ; piscines au chlore ou au sel ;

ou au ; toutes les formes de margelles ;

; n’importe quel matériau (polyester, bois, métal, etc.) ;

(polyester, bois, métal, etc.) ; les bassins d’agrément (cuves, fontaines, etc.).

Ainsi, en tant que produit tout-terrain, on peut l’installer dans :

une traversée de paroi ;

; un skimmer ;

; un bloc filtrant ;

; un bac-tampon ;

Nota Bene : le modèle le plus récent (2023) répond directement aux besoins utilisateurs recueillis par la firme, et bénéficie donc d’une solidification du clipsage sur le support, afin d’éviter tout glissement, une meilleure fixation de la vanne et un design de flotteur flambant neuf !

À savoir avant d’acheter le NivOmatic

Si vous n’êtes pas nés de la dernière pluie, vous risquez fort de me dire : “les régulateurs automatiques, c’est du carottage, car en cas de fuite, le bassin se remplit automatiquement, on n’y voit que du feu et on paye une facture d’eau monstrueuse”. Mais c’est sans compter la fonction off (incluse), exclusive à ce régulateur. Elle vous permet de détecter facilement une fuite au moindre doute, en insérant un jeton (ou une pièce d’1€) dans la fente du NivOmatic pour procéder au test du seau. Sinon, il y a toujours le compteur d’eau en option pour être certain d’éviter de très mauvaises surprises !

La société précise aussi que « pour les installations fixes sous le caillebotis d’une couverture automatique, le produit permet une maintenance et un entretien que ne proposent pas les autres produits qui sont installés dans des bacs scellés dans le béton » ainsi que « pour les installations fixes dans les bacs tampon, le NivOmatic se place au niveau le plus bas souhaité par le propriétaire, et se déclenche lorsqu’il sort de son immersion, ce qui en fait non seulement l’appareil le moins cher mais également le plus simple à paramétrer du marché (les autres consistent en systèmes d’électrovannes et de capteurs électroniques complexes…) ».

D’autre part, il arrive qu’un tuyau mal serré déplace la vanne, ce qui rend le NivOmatic dysfonctionnel. Pas d’inquiétude, il suffit de bien la replacer pour corriger le tir, non sans contacter le SAV pour effectuer correctement la manœuvre. Notez également qu’un entretien complet est possible en changeant de modèle (pour la version la plus récente) et de membrane pour une trentaine d’euros environ.

Ainsi, le NivOmatic nous paraît être la solution de régulation d’eau la plus intéressante en termes de rapport qualité/prix du marché. Après 2 semaines de tests, le produit fonctionne parfaitement, nous le recommandons.