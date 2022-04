Nipponia, acteur grec de la mobilité deux roues électriques, a présenté en 2021 un scooter style rétro « idéal pour vivre la dolce vita » en milieu urbain, le E-Legance. Cet équivalent 50cc cherche à se différencier autour de trois axes : la légèreté, le design et la puissance.

Nipponia n’en est pas à son coup d’essai. Le constructeur grec, créé en 1988, possède un vrai savoir-faire dans la mobilité urbaine. Il prend dès sa naissance le parti de sous-traiter en Chine pour la fabrication de ces scooters. Ce qui permet avec Nipponia d’offrir des produits abordables ainsi q’une qualité supérieure à certains produits concurrents du fait de leur 30 ans de collaboration avec les mêmes usines. Toujours est-il que les scooters sont aujourd’hui un succès et mondialement connus. Mais, ce n’est qu’en 2021 que Nipponia prend le pas de la mobilité électrique en France en s’associant à Eccity pour commercialiser son offre. Aujourd’hui, ce sont quatre modèles proposés dans l’hexagone, trois équivalents 50cc et un équivalent 125cc.

Après notre test du très bon E-Viball, le scooter 125 de Nipponia, il nous tenait à cœur de tester les autres scooters du constructeur grec. C’est chose faite avec l’arrivée dans nos colonnes de son petit frère, le E-Legance. Ce scooter équivalent 50cc sans permis spécifique (pour plus d’informations, voir notre guide sur les différents permis pour scooters) arbore un style proche des Vespas 70′ et n’attend qu’à être chevauché. Il nous tarde maintenant de vous dévoiler notre avis et verdict sur le test du Nipponia E-Legance.

On aime…

Les nombreux rangements avec espace sous la selle et top case offert

Le confort de conduite avec un très bon rayon de braquage

L’autonomie et le temps de rechargement des deux batteries

On aime moins…

Le manque de puissance en côte ou à deux, évitez les gros dénivelés

La seule batterie incluse sur la version de base (400€ de plus pour la version 2 batteries)

Caractéristiques Techniques du scooter E-Legance Autonomie réelle 50-100 km (1 ou 2 batteries) Puissance 3 000 W Vitesse de pointe 45 km/h Mode Mode unique Poids 87 kg (avec batterie) Accélération 0 à 45 en 12s Temps de charge 4 à 6 heures Accessoires Top case, boîte à gants, prise USB Prix A partir de 2100€ en fonction des aides

Design et ergonomie : Look rétro d’un scooter électrique moderne et bien pensé

La première impression est toujours ce que l’on retient le plus d’un produit. Elle est primordiale quand on veut acheter son nouveau portable, sa nouvelle voiture ou son prochain appart. Mais aussi, son scooter. Avant de voir le moteur électrique du E-Legance, sa conduite ou son autonomie, concentrons-nous sur son apparence. Et sur ce point, le E-Legance saura ravir les amoureux de la dolce vita avec un look très proche des scooters italiens des années 70. Son design rétro fait très bonne impression. Et quand on s’approche de plus près, le similicuir de la selle et le carénage solide nous font presque oublier que tout vient de Chine.

Le scooter E-Legance est disponible en quatre coloris : bleu électrique,

rouge vermillon, noir étoilé et crème nacré. Notre modèle de test, le noir étoilé, apparait sobre, design et classe.

Au niveau de l’ergonomie, on est, à l’inverse du design, très loin des scooters du siècle dernier. Écran LCD, port USB ou mode parking, tout y est. Tout, vraiment ? Si on pouvait reprocher une chose, nous citerions l’absence de boite à gants. Mais, ne vous inquiétez pas pour autant, niveau rangement, on n’est pas en reste : le scooter possède un espace bienvenu sous sa selle permettant d’y mettre aisément un sac et un top case est offert avec le scooter ! C’est un geste que l’on ne peut que saluer quand on connait son prix — on économise au moins une centaine d’euros.

Verdict : le design rétro et l’ergonomie pensée pour tous les usages sont une réussite sur ce scooter Nipponia. Un bon point sur la forme donc, passons maintenant au fond !

Performances du E-Legance : un 50cc qui se contente de faire le job

Les performances sont un point décisif dans le choix d’un scooter. Sur ce point, comparé à ses concurrents, le E-Legance ne démérite pas même si on peut se rendre très vite compte des limites de sa puissance. En effet, cet équivalent 50cc qui possède un moteur Bosch de 3 000W et un couple de 72nm perd de sa superbe dès qu’il emporte deux passagers (une constante chez de nombreux scooters 50cc).

De même, en côte, la vitesse max de 45km/h tombe plus autour de 20km/h en fonction du dénivelé — le constructeur annonce un maximum de 15° de pente. Heureusement que les bureaux de Nipponia ne sont pas situés en face de l’acropole d’Athènes !

Niveau accélération, même si le 0 à 20km/h reste dans la moyenne (environ 3 secondes), il faut attendre 12 longues secondes avant d’atteindre 45km/h. Certes, la puissance est logiquement contenue puisque le scooter possède une petite motorisation, mais c’est un point plutôt regrettable quand on connait les qualités d’un Askoll ou d’un Govecs de Cityscoot qui, eux, s’en sortent beaucoup mieux.

Point positif, le E-Legance performe dans son système de freinage. Ses freins hydrauliques à disque font très bien le job et sont efficaces en cas d’arrêt brutal.

Utilisation quotidienne : conduite agréable du E-Legance pour un usage citadin

Quand on prend en main le scooter, plusieurs points ressortent. D’abord, il faut savoir que l’usage du E-Legance est exclusivement citadin. La conduite en ville est la plus logique pour ce type de scooter, et de préférence dans une ville sans côte — voir performances –.

La première utilisation du scooter électrique est plutôt prometteuse. Sur le E-Legance, on est très bien installé : de la place pour les jambes, une selle et une posture confortable, peu importe la taille — plusieurs personnes l’ont essayé et l’avis est le même que l’on fasse 1m60 ou 1m95. Aussi, lors de la conduite, le scooter est agréable, accélère en douceur, sans à-coup et possède un rayon de braquage important.

Le E-Legance est équipé d’une béquille centrale et une autre latérale, ainsi que d’un mode parking qui empêche de faire une fausse manipulation avec l’accélérateur.

Lors de la conduite, l’absence de modes de conduite ne gêne pas même si on s’interroge sur le fait qu’un bouton le permettant soit quand même installé bien qu’il ne fonctionne pas – il marche seulement dans les pays où le limitateur est obligatoire, dommage qu’il ne l’ait pas enlevé dans ceux où ce n’est pas nécessaire.

Finalement, après plusieurs sorties, l’avis est le même : le E-Legance est un scooter parfaitement adapté à la vie citadine, à condition de ne pas être pressé. pressé. Le réglage trop souple de la puissance moteur au profit l’autonomie ternit ses performances, mais il reste agréable à conduire avec une ergonomie bien pensée pour le confort de l’utilisateur.

Batterie : un placement intelligent et une bonne autonomie pour le E-Legance

Une seule batterie (60V et 26Ah) est incluse dans le prix de la version de base du E-Legance. Il existe une version à 2 batteries qui grâce au jeu du calcul des bonus permet d’acquérir un eLegance 2 batteries pour 440€ de plus. Un chargement complet permet d’atteindre une cinquantaine de kilomètres en utilisation classique pour un temps de charge d’environ 4h — un très bon point. On vous conseille néanmoins d’en acheter une autre pour une meilleure praticité. Avec une deuxième, l’autonomie est évidemment doublée (jusqu’à 110km) et, si une batterie est en charge, pas besoin d’attendre, vous pouvez utiliser l’autre.

Attention, le scooter n’intègre pas de changement intelligent de batteries dans son BMS (Battery Management System). Quand l’une est à 0% en route, il faudra vous-même switcher sur l’autre batterie à l’aide d’un interrupteur situé sous le siège.

Au niveau de la praticité, une batterie pèse 10 kg, mais reste assez ergonomique pour être transportée sans trop de difficulté. Une impression à prendre avec des pincettes, car 10 kg, ce n’est pas tout léger et déconseillé si vous avez des problèmes de dos ou que vous habitez dans un immeuble au 6e étage sans ascenseur. Mais, comparé aux autres scooters de la gamme, le poids est dans la moyenne. On regrette simplement l’anse un peu petite si l’on a de grandes mains.

Enfin, la force des batteries du E-Legance est qu’elles sont assez compactes et bien agencées sous le siège pour laisser de l’espace de rangement. Avec seulement une batterie, la capacité est étendue et atteint 10L. Avec deux batteries, elle est réduite, mais permet quand même d’y ranger aisément un sac à main.

Et le prix dans tout ça ?

Que penser du prix ? Pour 2 890€ sans aides (retrouvez notre guide pour bénéficier des meilleures aides lors de l’achat de votre scooter), ce scooter est un milieu de gamme, au même titre qu’un Brumaire ou qu’un Niu MQi. Ses caractéristiques font bien écho à un 2 roues de cette gamme. Mais ses performances le placent plus au niveau de scooters moins cher. Alors, le prix est-il trop important ? Tout dépend de l’usage. Le E-Legance mise sur son confort et son autonomie (il faudra ajouter 440€ pour vraiment y voir un avantage) plus que sur sa puissance pour se démarquer et justifier son prix. Ainsi, en fonction de l’utilisation que l’on a du scooter Nipponia, le prix peut sembler surestimé.

En plus du prix du scooter, il est nécessaire de souscrire une assurance. On estime un coût pour ce genre de scooter entre 250€ et 500€ par an en fonction de la formule. Pour tout savoir de la démarche à réaliser, on vous conseille de jeter un œil à notre guide sur les assurances pour scooter électrique.

Finalement, le scooter électrique E-Legance vaut-il le coup ? Nipponia possède le savoir-faire d’un constructeur de deux roues, c’est indéniable. La marque grecque a fait le choix avec son E-Legance de proposer un scooter électrique équivalent 50cc confortable en utilisant toutes les connaissances accumulées depuis sa naissance en 1988. Si on devait noter une chose, à l’époque l’électrique n’existait pas. En effet, le scooter en lui-même est très réussi, confortable, spacieux et pratique. Mais sur la partie motorisation, il peine à être au niveau de ses concurrents. Le constructeur a pris le parti de mettre l’accent sur la batterie au détriment de la puissance de reprise. Ce problème n’est pas rédhibitoire pour autant puisque le scooter reste agréable à utiliser, à condition de ne pas chercher à tout pris un maximum de puissance. D’ailleurs, le terme de « dolce vita » employé par le constructeur pour décrire l’usage du E-Legance ne trompe pas : avec ce scooter, prenez le temps d’apprécier la vie à bord d’un deux-roues idéal pour vos promenades ensoleillées !

