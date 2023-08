Test Netgear Orbi 960 : le répéteur WiFi 6E ultime pour optimiser et sécuriser son réseau

Les répéteurs WiFi permettent d’optimiser la couverture WiFi de votre domicile. Netgear propose sa dernière gamme d’appareils compatibles au WiFi 6E, on a pu la tester et on vous explique ici sa grande utilité !

Vous avez la fibre et cherchez un moyen d’avoir réellement le débit qu’on vous vend dans toutes les pièces de votre maison : les répéteurs WiFi sont inévitablement ce que vous cherchez. Parmi les marques qui proposent ce genre d’appareil, l’une d’entre elles a retenu notre attention : Netgear et sa gamme Orbi 960. En effet, ces modèles sont non seulement compatibles avec le WiFi 5, le 6 mais aussi le 6E !

Quel est l’intérêt aujourd’hui ? Dans quels cas faut-il acheter ce modèle ? On regarde ça ensemble.

Les plus Excellentes performances,

Application simple d’utilisation,

Installation rapide,

Sécurité du réseau. Les moins Son prix élevé.

Unboxing

Lorsque l’on déballe le carton Netgear, on remarque inévitablement 2 éléments :

Les câbles sont fournis (il y a même des prises murales américaines).

(il y a même des prises murales américaines). Les boitiers sont énormes.

Que ce soit sur le routeur ou le satellite, il s’agit surement de la connectique la plus fournie qu’on ait vue jusque-là. Chaque boitier comporte 3 ports RJ45 (ou Ethernet) et a minima un port 2,5G (le routeur a en plus un port 10G).

C’est bien simple, vous pourrez brancher à peu près tout ce que vous voulez dessus : déjà un très bon point pour l’Orbi 960.

Les satellites ont la même connectique à l’exception du port 10G.

Pourquoi l’Orbi 960 est-il si imposant ?

L’Orbi 960 possède à l’intérieur 16 streams et 12 antennes physiques qui lui permettent d’afficher des performances de haute volée.

Et ce n’est pas tout, Netgear intègre à ces satellites et routeurs des systèmes de refroidissement imposants afin d’offrir un appareil parfaitement silencieux.

Le produit final possède donc un design moins compact que les modèles précédents (ou que certains concurrents) mais ce qu’il perd en esthétisme, il le gagne en efficacité : n’est-ce pas surtout ce que l’on cherche dans un répéteur WiFi ?

L’Orbi 960 (à gauche) à côté de son « grand » frère.

Une installation rapide et simple

Deuxième point de ce test et déjà le deuxième bon point pour l’Orbi 960. Alors qu’on se souvenait encore de nos difficultés pour installer le devolo 5400, l’appareil de Netgear s’installe lui en 2 minutes montre en main.

Il n’aura suffi que de télécharger l’application mobile, de suivre les instructions et voilà qu’en à peine quelques clics, le routeur et le satellite sont paramétrés et déjà prêt à l’usage.

Il s’agit donc là d’un véritable bon point pour l’Orbi 960, car si quelques personnes férues de technologie voudront explorer plus en profondeur les fonctionnalités de l’appareil, il ne faut pas oublier que la majorité des utilisateurs voudront simplement un appareil qui marche et s’installe facilement : c’est le cas ici.

Impossible de faire plus simple que ça.

Des performances aussi bonnes que le reste du produit

Grâce au speed test fourni dans l’application, nous avons pu constater que le réseau était bel et bien acheminé du routeur au satellite avec un minimum de pertes (données qui se sont également vérifiées avec un autre speedtest réalisé sur quechoisir.org).

NOTA BENE



Les mesures du réseau se basent sur celui présent au domicile du testeur et varieront inévitablement en fonction de la couverture de votre habitation, de la façon dont votre répéteur capte le réseau (WiFi, Ethernet) et des obstacles sur son parcours (murs, portes, etc.).

Mais si ces boîtiers ont un véritable avantage par rapport aux autres, c’est grâce à leur compatibilité au WiFi 6E.

Pour faire simple, le WiFi est composé de bandes (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) qui permettent de désengorger le réseau et d’avoir une connexion fluide. Jusqu’alors, on parlait de WiFi tri-bande et grâce au « E » du Wifi 6E, on en ajoute une quatrième. En somme, comprenez que le WiFi 6E est encore plus rapide que le 6 qui était déjà extrêmement efficace.

Aujourd’hui, on trouve d’ores et déjà des appareils compatibles avec cette norme réseau comme le Samsung Galaxy S23 et les prochains appareils – tels que l’iPhone 15 – devraient également en être équipés.

Le pack Orbi 960 se destine donc à celles et ceux qui souhaitent être à la pointe de la technologie tant pour aujourd’hui que pour les années à venir.

L’application mobile complète pour les débutants

Autant le dire tout de suite, si vous souhaitez accéder aux fonctionnalités les plus poussées qu’offre l’Orbi 960 : il faudra passer par l’interface web (disponible ici). En revanche, si vous désirez accéder rapidement à des fonctionnalités simples, l’application est sûrement ce que vous cherchez.

Le contrôle parental au cœur de l’application mobile

Pour les parents qui désirent contrôler ce que leurs enfants/adolescents font sur internet, Netgear a pensé à vous. En effet, vous pourrez créer des profils d’utilisateurs et leur attribuer autant d’appareils que nécessaire. Pour ce faire, vous disposerez de 3 niveaux de restrictions :

Enfant : qui bloque les réseaux-sociaux, le contenu explicite/mature et les jeux.

: qui bloque les réseaux-sociaux, le contenu explicite/mature et les jeux. Adolescent : qui bloque uniquement le contenu mature ou destiné aux adultes.

: qui bloque uniquement le contenu mature ou destiné aux adultes. Adulte : qui bloque uniquement le contenu explicite.

Vous pourrez également définir des plages horaires pour limiter l’accès à internet durant la journée ou bloquer directement certaines applications.

Vous aurez également accès à l’historique du profil et pourrez voir les sites qui ont été filtrés.

« Mais non papa je t’assure que je cherchais le réseau-social d’Elon Musk »

Les performances réseaux et le mapping

C’est également via l’application que vous aurez la possibilité d’ajouter d’autres satellites à votre réseau et d’en consulter les performances.

Une fois l’installation faites, vous pourrez les renommer ou consulter des statistiques selon les pièces de votre maison, etc.

La sécurité avant tout

Il s’agit là du volet sur lequel Netgear a mis les bouchées doubles. Si vous passez par l’application mobile, vous aurez accès à un diagnostic de la sécurité actuelle de votre réseau et à une liste de recommandation afin de l’améliorer : pour les configurations plus poussées, il faudra passer par la version web.

Le véritable plus se trouve dans le partenariat effectué par la marque avec BitDefender. Au lieu d’acheter un pack de protection valable sur une quantité limitée d’appareils, vous pourriez protéger directement votre réseau et donc par extension tous vos appareils. Un véritable plus pour celles et ceux qui possèderaient des lampes connectées ou un assistant vocal.

A titre d’exemple, si on prend l’offre de base de ce même antivirus, on pourrait protéger 15 appareils pour 45€ (la première année) puis 105€ pour celles d’après. Ici, Netgear propose via son offre Armor une protection gratuite la première année et à 40€ pour le renouvellement annuel (en profitant de la réduction actuelle de 60% sur l’offre Armor).

Combien coûte l’Orbi 960 ?

Le véritable point noir du routeur Orbi 960 et des packs qui vont avec est très certainement son prix. Comptez :

749,99€ pour le routeur seul ,

, 1299,99€ pour le routeur et un satellite,

1899,99€ pour le routeur et deux satellites.

C’est un sacré coût, d’aucun pourrait même dire qu’il s’agit d’un investissement, qui se justifie assez facilement. En effet, l’Orbi 960 se place – pour le moment – seul sur le marché du WiFi 6E qui sera la norme WiFi des années à venir.

De plus, comme nous l’avons vu au cours de ce test, l’appareil est équipé de nombreux ports RJ45, véhicule parfaitement le réseau d’un point A à un point B et possède de nombreuses fonctionnalités additionnelles tant pour sécuriser votre réseau que pour contrôler ce qu’en font les utilisateurs.

Ce tarif est certes loin des concurrents directs, mais les performances du produit le sont tout autant. Le produit s’adresse donc soit à des personnes qui souhaitent investir sur le long terme, soit à celles et ceux qui désirent être tout de suite à la pointe de la technologie.

Nous ajouterons que si vous ne souhaitez pas franchir le pas d’un tel investissement, la gamme Orbi possède des modèles plus anciens, également très performants et moins chers. À titre d’exemple, si vous vous souhaitez vous contenter du WiFi 6, Orbi propose le modèle 760 qui coûte environ 499,99€ pour le pack routeur + satellite.