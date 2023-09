Test Netgear Nighthawk M6Pro : le meilleur boost Wi-Fi et 5G qui tient dans la main

Netgear est une marque experte dans les appareils permettant de véhiculer le réseau d’un point A à un point B avec un minimum de perte et son Nighthawk M6Pro pourrait bien être la solution pour toutes celles et ceux qui souhaitent avoir un réseau de qualité même lorsqu’ils ne sont pas chez eux.

Vous voyagez souvent dans des régions où la connexion n’est pas excellente ? Ou votre logement est souvent victime de coupures de réseau ? Le Netgear Nighthawk M6Pro est sûrement ce que vous cherchez. Sur le principe, ce petit appareil (hotspot) vous permettra d’optimiser et de sécuriser votre connexion !

Après avoir été séduit par les Orbi 960, c’est donc tout naturellement que nous nous sommes penchés sur le Nighthawk M6Pro.

Les plus Excellentes performances,

Installation rapide,

Sécurité du réseau,

Autonomie. Les moins Son prix élevé.

Écran tactile pas très réactif.

Unboxing : un carton plein pour le Netgear Nighthawk M6Pro

En ouvrant le colis : première bonne nouvelle ! Il ne manque aucune pièce importante. On y retrouve pour le pack standard :

Le produit (bien évidemment),

Le chargeur,

Et en supplément dans le pack « MR6450AB » :

Une batterie supplémentaire,

Une antenne pour améliorer un peu plus la réception.

Seuls petits bémols que l’on pourrait noter, il manque peut-être une pièce pour retirer la carte SIM de votre smartphone (mais à la rigueur, vous en avez une dans la boîte de votre smartphone et un trombone fera très bien l’affaire) et on pourrait également regretter l’absence d’un étui de transport, qui aurait été un bonus appréciable.

Mais dans l’ensemble, il ne manque pas de pièces majeures et vous pourrez très bien utiliser le Netgear Nighthawk M6Pro sans avoir à repasser à la caisse.

Il y a aussi un câble USB-C !

Une installation simple, mais parsemée d’embuches

Il n’est pas difficile d’installer et paramétrer votre réseau Wi-Fi / partage de connexion sur le Netgear Nighthawk M6Pro, il suffit juste de savoir où et comment cliquer sur l’écran.

Ne vous faites pas piéger par l’écran tactile

Il s’agit sûrement de son défaut majeur : l’écran tactile…

Ne vous attendez pas à une dalle aussi réactive que votre smartphone et soyez prudent lorsque vous cliquerez dessus. C’est en voulant paramétrer l’appareil pour la première fois que nous avons commis une erreur : en cliquant un peu trop vite, nous nous sommes retrouvé sur une interface complètement en arabe… Pas simple pour configurer son Wi-Fi.

Alors tout n’est pas perdu, grâce à Google Lens, vous pourrez toujours traduire en temps réel toutes les langues qui vous sont inconnues :

Une solution bien plus simple existe.

Mais la marque a bien sûr pensé à cette éventualité et nous aurions pu nous passer d’une installation fastidieuse, il suffisait de glisser un trombone ici pour réinitialiser l’appareil :

Même pas besoin d’enlever la batterie pour y accéder.

Alors, on se fait piéger une fois et après, on fait attention.

Une installation facile

En ce qui concerne l’installation du réseau, rien de plus simple : il suffit de suivre les indications fournies par le boîtier qui vous guidera pas à pas vers le bon paramétrage de votre réseau. Pour avoir les meilleures performances possibles, on vous conseille toutefois d’activer le mode « Performances » qui réduira la batterie beaucoup plus vite que les autres modes, mais qui aura un véritable impact sur la réception du réseau.

Avec ce mode, c’est vraiment le jour et la nuit en termes de « performances ».

Pour les personnes qui souhaiteraient pousser un peu plus les paramétrages, Netgear propose une application mobile (sur Android et iOS) et une interface web (il suffira d’entrer « mywebUI.net », de vous connecter avec le login par défaut « admin » et le mot de passe situé sous la batterie).

D’excellentes performances réseau

On en arrive au cœur du sujet et si vous achetez le Netgear Nighthawk M6Pro, c’est bien entendu pour améliorer (ou sécuriser) votre réseau. Alors, nous sommes partis d’un cas vécu récemment : une perte de connexion.

Que faire quand votre Wi-Fi domestique vous lâche et que vous êtes en télétravail ? La réponse classique : faire un partage de connexion ! Seulement deux points viennent alors ternir le tableau :

Votre connexion ne sera pas sécurisée,

Et surtout, il y aura une grande perte de réseau entre votre smartphone et votre PC.

Et bien le Nighthawk M6Pro répond à ces deux défauts. En effet, vous pourrez facilement configurer un mot de passe sur votre partage de connexion (afin d’éviter que votre voisin profite de votre forfait mobile) et en ce qui concerne les performances :

Il n’y a pas photo…

En effectuant le même test sans Nighthawk M6Pro directement depuis le smartphone et sans partage de connexion, nous obtenions ces valeurs :

Réception : 123,6 Mb/s,

Envoi : 100 Mb/s.

Il y a donc une perte substantielle, mais qui n’a rien à voir avec le partage de connexion basique.

Un prix conséquent pour un produit unique en son genre

Il est vrai que les 999,95 € du Nighthawk M6Pro peuvent effrayer certains acheteurs. Mais il convient de préciser qu’il s’agit presque d’un investissement long terme. Comme pour les Orbi 960, Netgear a déjà franchi le pas du Wi-Fi 6E et de la 5G (qui sont respectivement les normes réseaux Wi-Fi et mobile des prochaines années).

Les derniers smartphones comme l’iPhone 15 Pro et Pro Max (comme 250 autres produits) sont déjà équipés du Wi-Fi 6E : signe qu’il s’agit bien là de la prochaine norme réseau grand public.

Vous n’aurez donc pas à racheter un autre Nighthawk avant plusieurs années !