Dans cet article, nous nous penchons sur l’analyse d’un traceur GPS pour véhicule, le Monimoto 7. Dernière version du modèle déjà très plébiscité, il est l’arme idéale pour lutter contre le vol et récupérer en bonne et due forme votre moto volée.

La sécurité des deux roues est un élément primordial pour lutter contre le vol de votre véhicule. Une étude menée en 2017 par le Club ICA recense un vol de moto toutes les 10 minutes, dont plus de la moitié, sur la voie publique.

Alors que de nombreux motards ont recours à des antivols de toutes sortes, l’étude montre que dans 87% des cas de vol, la moto était équipée d’un antivol ou alarme. De quoi faire froid dans le dos ! Ces dispositifs de sécurité ont vocation à dissuader, mais sont inutiles une fois l’acte accompli. C’est là tout l’intérêt de les coupler avec un tracker GPS intelligent, qui vous averti et localise les déplacements de votre véhicule. Voyons ce que vaut le dernier né de Monimoto.

LES PLUS Simplicité d’utilisation

Précision après 5mn (réseau LTE-M)

Discrétion

Autonomie LES MOINS Prix

Abonnement (36€/an)

Le tracker GPS de Monimoto, qu’est ce que c’est ?

Monimoto est une marque qui travaille dans le domaine de la protection contre le vol depuis 2013. Son premier tracker GPS a été commercialisé en France en 2019 et elle en est déjà à la 7e génération de son modèle, le Monimoto 7. Ce petit boitier noir à pile s’active lorsque votre véhicule se met à bouger anormalement. Il est alors géolocalisable en direct pour connaître les moindres mouvements de votre moto.

Le support Facebook de Monimoto est très réactif et a répondu à toutes nos demandes sur la configuration du produit.

Unboxing et qualité de fabrication du Monimoto 7

Le Monimoto 7 est livré avec une clef de détection connectée en Bluetooth et permettant d’empêcher l’alarme de s’activer quand elle se trouve à proximité. Aussi, on peut retrouver 2 attaches zippées amovibles pour l’installation sur votre véhicule.

Le boitier noir d’une dimension de 94x61x19cm est en plastique épais de bonne qualité certifié IP65. Il est donc résistant à l’eau, à la poussière et aux vibrations de votre moto. Sa force réside aussi dans le fait qu’il soit très compact, discret et facile à dissimuler avec ses deux attaches (qui paraissent solides, mais sont à surveiller avec le temps pour pallier une certaine usure, le changement étant très facile).

Configuration et mise en place du Monimoto 7

L’installation est très facile, elle vous prendra maximum 10 minutes avant d’être pleinement fonctionnelle. Dans un premier temps, il faut installer l’application Monimoto (disponible sur IOS ou Android) et suivre les instructions qui s’affichent sur votre smartphone. Une fois votre tracker GPS configuré, vous pouvez l’installer sur votre 2 roues à l’aide des attaches (ou sans si vous souhaitez le poser dans la boîte à gant ou sous le siège). Attention néanmoins à ne pas couvrir votre tracker par une plaque métallique, qui brouille le signal GPS et rendrait inutilisable votre Monimoto.

Chiffres sur la protection du vol de moto par traceur GPS Selon une étude menée en juin 2021, seuls 28% des motos sont retrouvées après le vol, d’où d’importance d’avoir un tracker GPS, encore méconnu trop du grand public (seuls 7% des 2 roues en sont équipés). Pour les utilisateurs de tracker GPS, le taux de satisfaction est de 91% dû à leur efficacité, leur assurance ainsi que leur facilité d’utilisation. Le principal frein est le prix de l’abonnement et le coût à l’achat.

Utilisation du tracker GPS Monimoto 7

L’intérêt de ce tracker GPS réside dans le fait qu’il autonome (aucun branchement nécessaire) et qu’il fonctionne de façon très simple : lorsque le boitier détecte un mouvement, il vérifie automatiquement si la clef est à proximité via Bluetooth. Si c’est le cas, il reste en mode silencieux. Sinon, il se déclenche d’abord avec une notification sur votre smartphone. Puis, si le véhicule continue de bouger après 1 minute, vous recevrez un appel de la part du tracker. Enfin, une notification de localisation sera envoyée toutes les minutes ou les 5 minutes (en fonction de vos paramétrages).

Aussi, dans le cas où vous oubliez ou perdez votre clef, il est possible de couper les messages sur l’application. Enfin, vous pouvez demander au tracker d’envoyer un message sur son état tous les 5, 10 ou 30 jours pour être sûr qu’il fonctionne toujours.

Un conseil : lorsque vous êtes alerté du vol de votre véhicule, un numéro vous appelle. On vous conseille de renommer ce numéro de sorte à ce que vous ne croyez pas à un appel publicitaire le moment venu. Ca serait dommage !

Connectivité repensée du Monimoto 7

La connexion du Monimoto 7 est double : en Bluetooth pour reconnaître la clef de détection et en réseau LTE-M (4G/5G) pour la localisation en cas de vol. Avec sa carte eSIM intégrée (2 premiers mois gratuit), Monimoto est déjà connue pour la fiabilité et l’efficacité de sa géolocalisation. Mais avec ce modèle, la marque a repensé son signal GPS avec l’intégration du LTE-M, un réseau basse consommation bien moins énergivore que la 2G ou 3G, mais tout aussi réactif et couvrant même les zones à faible signal (parking souterrain ou tunnel). Aussi, le signal de la carte eSIM est disponible à l’international, pas d’inquiétude donc si votre véhicule quitte la frontière.

L’alerte a été lancé à 15h22 et il faudra attendre 15h27 pour avoir une position précise En attendant une position exacte, le scooter est déjà loin (point bleu) Lorsque les 5mn sont passées, l’actualisation est précise et actualisée Un exemple de coordonnées GPS (le scooter était exactement à cet endroit)

Autonomie record du tracker GPS

L’autonomie est la force de ce tracker GPS. À pile et non connecté à la batterie de votre véhicule, il marche avec deux piles lithium AA 1.5V fournies. La durée de vie du tracker est doublée voir triplée avec l’intégration du réseau LTE-M (par rapport à un réseau 3G ou 2G). Quand on sait que les versions précédentes du modèle pouvaient durer plus d’un an, on n’imagine pas l’autonomie du dernier né de Monimoto ! En plus, sur l’application, on peut surveiller l’état des piles du traceur et une notification est envoyée lorsqu’elles sont en fin de vie.

Différence entre le Monimoto 7 et le Monimoto 6

Alors que la différence entre le MM5 et le MM6 se faisait principalement au niveau de la connectivité (réseau 2G contre 3G), le Monimoto 7, lui fait peau neuve : nouveau design en devenant un boitier (tube pour le MM6), nouveau réseau LTE-M et nouvelle clef. Tout a été revu avec cette version en prenant en compte les avis des clients. Le prix, lui, reste le même (199€ + abonnement de 36€ par an).

Monimoto 7 vs Invoxia

Face au tracker GPS le plus vendu en France, comment se défend le Monimoto 7 ? Au niveau du prix, avantage au Invoxia (99€ et 3 ans d’abonnement gratuit puis 10€ par an). Mais, plusieurs points expliquent (en partie) cette différence de prix :

L ‘autonomie : alors que le Invoxia doit être rechargé tous les 3 mois (par USB), le tracker GPS Monimoto peut tenir un an avant de changer ses piles.

: alors que le Invoxia doit être rechargé tous les 3 mois (par USB), le tracker GPS Monimoto peut tenir un an avant de changer ses piles. La discrétion : le Monimoto est fait pour être attaché à un emplacement discret dans votre véhicule. Le Invoxia n’a pas vocation à être fixé et doit être posé dans votre 2 roues.

: le Monimoto est fait pour être attaché à un emplacement discret dans votre véhicule. Le Invoxia n’a pas vocation à être fixé et doit être posé dans votre 2 roues. La réactivité : Le Monimoto 7 active sa géolocalisation après 5 mn de mouvement alors que le Invoxia en met 30 !

: Le Monimoto 7 active sa géolocalisation après 5 mn de mouvement alors que le Invoxia en met 30 ! La connexion : Invoxia utilise le réseau basse fréquence Sigfox (ce qui explique qu’il ne demande pas d’abonnement), moins précis et réactif que le réseau LTE. Par exemple, lorsque la vitesse du véhicule volé dépasse 50km/h, le traceur a du mal à capter la position, il faudra alors attendre son arrêt total pour avoir un géolocalisation.

La question est donc, est-ce que ces points forts du Monimoto valent son prix assez conséquent ?