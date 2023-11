Test Mini Robot Vacuum K10+ : le plus petit aspirateur robot du monde a-t-il tout d’un grand ?

La domotique miniature, ça vous tente ? Après une campagne de crowdfunding sur Makuake, le Mini aspirateur Robot Vacuum K10+ séduit l’IFA 2023 de Berlin et remporte un Good Design Award. Voyons donc ce qu’il a dans le ventre !

Aujourd’hui, la marque japonaise SwitchBot nous offre l’occasion de tester le plus petit aspirateur-robot au monde ! Déjà connue et reconnue pour ses produits de domotique, en particulier par la population nippone, la firme a l’habitude de se démarquer grâce aux innovations ergonomiques de ses designs et à ses recherches sur l’intelligence artificielle.

L’écosystème Switchbot comprend déjà un interrupteur intelligent, un thermo-hygromètre, des rideaux automatisés, etc. Désormais, leur pièce maîtresse pourrait devenir le Mini Robot Vacuum K10+, dont la particularité centrale est d’être deux fois plus petit que la moyenne des aspirateurs-robots qu’on a pu tester jusqu’ici.

Qu’apporte un si petit modèle au monde des aspirateurs-robots ? L’efficacité en est-elle amoindrie ? Quelles améliorations peut-on déjà espérer pour la suite ? C’est ce que nous allons voir dans notre test du Mini Robot Vacuum K10+ !

Les plus La compacité,

L’autonomie,

L’application,

Les accessoires,

Très silencieux (sauf auto-vidange),

La contenance,

L’autovidange. Les moins Serpillère anecdotique,

Assez lent,

Assez cher,

Pas de voix française,

Mode télécommandé sans aspiration.

Caractéristiques techniques du Mini Robot Vacuum K10+

Marque : SwitchBot

SwitchBot Nom de modèle : K10+

K10+ Dimensions du produit : 24,8L x 24,8l x 9,2H centimètres

24,8L x 24,8l x 9,2H centimètres Batterie : Lithium-ion

Lithium-ion Durée de vie de la batterie : 100 minutes

100 minutes Surface nettoyable : 120 m2

120 m2 Tension : 24 Volts Capacité : 4 Litres

4 Litres Capacité du petit bac : 150 ml

150 ml Poids de l’article : 2,3 kg

2,3 kg Application : Switchbot

Switchbot Navigation : Slam

Slam Puissances d’aspiration : 600pa/1100pa/1600pa/2500pa

600pa/1100pa/1600pa/2500pa Supporte : Alexa, Google Home, Siri shortcuts, SmartThings, IFTTT

Unboxing du Mini Robot Vacuum K10+ : design et accessoires classiques

En plus d’innover par la taille, le K10+ donne une véritable impression de robustesse, avec des finitions très propres.

Les caractéristiques que l’on trouve généralement sur ce type d’appareil sont respectées, à savoir :

Un système de navigation SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), matérialisé par la présence d’un télémètre laser sur le dessus de l’appareil ;

Des capteurs tout autour de l’appareil, notamment pour éviter les chutes ;

Deux roues capables de franchir des obstacles de 2 cm maximum ;

Une brosse à rouleau en caoutchouc, avec des fibres conçues pour capturer la poussière, les poils et les cheveux ;

Une brossette rotative à 3 + 1 branche.

Selon les principes d’affordance, on retrouve les boutons d’allumage, de nettoyage rapide et de retour à la station d’accueil. Pour le premier, il faudra soulever le couvercle légèrement aimanté.

Si besoin, vous aurez également accès au réservoir à poussières, en tirant simplement sur la poignée. Sur le papier, vous ne devriez pas en avoir besoin souvent.

Que trouve-t-on dans la boîte du K10+ de SwitchBot ?

Aspirateur,

Station d’accueil,

Support de serpillère,

30 lingettes,

Filtre de rechange. Sac 4L de rechange,

Mini-brosse de dépoussiérage,

Brossette à 4 branches de rechange,

Manuel d’utilisation.

Installation du Mini Robot Vacuum K10+ : facile si on respecte les étapes

Si vous avez déjà utilisé un aspirateur-robot datant d’après 2020, vous savez déjà comment faire fonctionner un Mini Robot Vacuum K10+.

Pour les autres, dans le fond de la salle, on fait un rappel en 2-2 du process à suivre :

Trouver un coin où brancher la station (50 cm d’espace de chaque côté et 1,50 m devant) ;

(50 cm d’espace de chaque côté et 1,50 m devant) ; Retirer de l’appareil et de la station toutes les protections plastiques et étiquettes – sans quoi l’aspirateur ne retrouvera pas son point d’ancrage ;

– sans quoi l’aspirateur ne retrouvera pas son point d’ancrage ; Recharger le robot (pare-choc face à soi), et allumer l’appareil avec le bouton sous le couvercle ;

(pare-choc face à soi), et allumer l’appareil avec le ; Installer l’application SwitchBot et se faire un compte grâce à une adresse mail ;

et se faire un compte grâce à une adresse mail ; Connecter le Mini Robot Vacuum K10+ à votre réseau wi-fi en suivant les instructions.

Dans un second temps, on pourra lancer l’aspirateur-robot depuis l’extérieur de la maison. Le trajet de l’appareil sera alors retransmis en temps réel sur l’interface.

Nota Bene : le Mini Robot Vacuum K10+ n’admet que le wi-fi 2,4 GHz. Si vous avez un réseau à 5 GHz, vous pouvez probablement diviser la bande passante en configurant votre box en ligne.

Une application très agréable à prendre en main

L’appli SwitchBot est une de celles qui nous a le plus plu. La petite mascotte robot est sympathique, l’interface arbore de jolies couleurs pastels, et les éléments sont bien agencés pour faciliter sa prise en main.

L’arborescence est très équilibrée, ce qui permet à l’utilisateur d’en faire rapidement le tour sans se sentir perdu. On trouve ainsi quasiment toutes les fonctionnalités qui existent :

4 niveaux d’aspirations ;

Le mode détection de tapis (qui augmente la puissance d’aspiration) ;

Le mode anti-collision (l’appareil fait plus attention aux obstacles mais peut oublier des détritus à aspirer) ;

Le mode “ne pas déranger” ;

Le mode télécommandé ;

Le verrouillage enfant (les boutons manuels sont inactifs) ;

Les plans de nettoyage (zones, pièces, niveaux d’aspiration, ordre et nombre de passages) ; Le choix entre un mode “serpillère” et un mode “aspiration” ;

Planification de l’auto-vidange ;

Modification de la carte ;

Historique des sessions de nettoyage ;

Durée de vie des accessoires ;

Un signal sonore pour retrouver le robot ;

Choix de voix (uniquement en japonais et anglais pour le moment) ;

Bien entendu, l’application envoie des notifications push pour chaque évènement notable (passage en mode serpillère, appareil coincé, retour à la station, etc.).

Cartographie : une manipulation rapide mais nécessaire

La plupart du temps, les applis d’aspirateurs-robots proposent spontanément de cartographier votre domicile. Là, non. Il faut lancer l’application, de sélectionner le K10+, puis “More”. Ensuite, en bas à droite de l’interface, faites “Plus > Carte > Create > Cartographie Rapide.

À la clé, il affichera une carte bien plus complète, avec quelques zones noires symbolisant les obstacles rencontrés sur son chemin.

Nota Bene : les obstacles représentés sont actualisés à chaque passage du robot, tout comme les zones accessibles.

Par ailleurs, la configuration de la map comprend les fonctionnalités essentielles que l’on connaît toutes et tous, à savoir :

Définition des zones interdites ;

; Placement de limites virtuelles ;

; Possibilité de nommer les pièces ;

; Possibilité de diviser ou de fusionner des pièces ;

Nota Bene : les murs virtuels et les zones interdites seront indispensables pour le passage de la serpillère, car le K10+ n’évitera pas les tapis de lui-même dans ce mode-ci.

Utilisation et efficacité du Mini Robot Vacuum K10+

On est partis sur une très bonne première impression, alors place au test proprement dit !

Navigation : du haut niveau, mais attention…

Le robot-aspirateur va râtisser la zone à nettoyer et tirer avantage de sa petite taille pour se glisser aisément sous les meubles, entre les pieds de tables, etc. On peut suivre le tracé directement sur l’application, et lui demander de recommencer exactement le même. Lorsque la batterie est faible, il revient automatiquement à la station, avant de reprendre le nettoyage là où il s’était arrêté. À ce titre, les quelque 90 m2 à explorer n’ont pas entamé plus de 45% de la batterie, laquelle se recharge à toute vitesse.

Néanmoins, on retrouve les mêmes difficultés que la concurrence : les fils, magazines et autres chaussettes ne doivent pas se trouver au sol à son passage, ou il risque de s’empêtrer dedans. Les obstacles un peu plus gros sont légèrement touchés, puis contournés, même avec la fonction anti-collision. Le mieux reste encore de dégager le passage au maximum pour faciliter son travail.

Aspiration : très bien, mais perfectible !

En test “passage de routine” dans l’ensemble de l’appartement, la plupart des saletés (poussières, résidus de la litière du chat, etc.) ont été aspirées. La brosse principale est conçue pour récupérer les poils et les cheveux, lesquels peuvent néanmoins obstruer l’ouverture par laquelle passent les détritus (à retirer avec une paire de ciseaux).

Le K10+ est-il vraiment silencieux ?

Lorsqu’on lance une session de nettoyage en mode aspiration, le Mini Robot Vacuum K10+ émet un bruit si modéré qu’on se demande s’il aspire vraiment, même à la puissance maximum, soit 2500 Pa. Selon SwitchBot, cette performance est due à 3 ans de R&D en aérodynamique pour aboutir au dispositif SilenTech™, lequel permet de rester autour des 50 dB max.

Test de densité : beaucoup de saletés sur une petite superficie

Nous avons répandu sur sol dur des résidus de litière, de vieilles amandes et des pelures d’oignon, avec M. Nounours au milieu de l’arène pour corser un peu le challenge.

Le K10+ a bien quadrillé la zone, mais son système de ventilation a éjecté les déchets les plus volatiles, à savoir une partie des pelures d’oignons : peut-être avons nous joué de mal chance. D’autres éléments ont été écartés au lieu de se faire engloutir, et nous avons dû relancer un nettoyage de zone.

Cette fois, il n’est resté, en tout et pour tout, que deux pelures d’oignons : une un peu trop grosse pour passer à travers les fibres de la brosse, et une tellement petite que le moindre mouvement d’air la soufflait hors du chemin (le boîtier de collecte était quasiment vide lors de l’aspiration).

Pour finir, nous avons essayé le mode télécommandé, espérant récupérer « manuellement » ces deux derniers éléments résistants et… Surprise ! Pas d’aspiration ! Le mode télécommandé semble réservé à la serpillère

Mode serpillère : totally gadget

Pour installer la mop, vous devez récupérer le support accroché sous le couvercle de la station, l’équiper d’une lingette jetable (ou d’une serpillère normale) d’une façon relativement peu intuitive, puis ôter la brosse principale, enfin fixer le support à l’appareil, qui le détectera automatiquement pour changer de mode.

Nous avons choisi de ne nettoyer que la cuisine et le cellier adjacent, avec une des 30 lingettes jetables, laquelle s’est vite retrouvée complètement sèche. Entre ça et la pression assez superficielle exercée sur le sol, quand bien même la lingette en est ressortie relativement noire, on ne peut honnêtement pas parler d’efficacité. Aujourd’hui, la plupart des aspirateurs-robots 3-en-1 sont capables d’aspirer et de passer la serpillère en même temps !

Nous n’avons donc même pas essayé sur une tache plus sérieuse : c’est trop de préparatifs pour un résultat trop modeste ; tant qu’à faire, on est tenté de prendre la lingette et de se baisser nous-même pour frotter à la main.

On dira que le pari est réussi, mais uniquement sur la forme.

Entretien : de bonnes surprises à noter

D’abord, on apprécie la contenance des sacs à poussières de 4L, qui tiennent facilement 70 jours. Lorsque le K10+ a terminé son travail, il se rend à la station d’accueil pour une auto-vidange express. Contrairement à l’aspirateur, celle-ci devient très bruyante – pendant quelques secondes –, afin de récurer les 150 ml de contenance du bac à détritus amovible.

D’autre part, il s’agira d’épousseter le filtre avec la mini-brosse blanche, rincer les brosses de temps en temps avant de les faire sécher à l’air libre pendant 24 heures, changer d’accessoires quand l’appli vous le recommande, etc. !

Est-il intéressant d’acheter un Mini Robot Vacuum K10+ ?

Profitez d’une réduction de 20% durant le Black Friday que ce soit sur Amazon ou sur le site officiel de SwitchBot.

Vous avez un budget d’environ 500 € et vous hésitez ? Alors si vous :

Habitez une surface se situant entre 30 m 2 et 120 m 2 avec sols durs, moquette et tapis ;

; Avez des animaux à poils courts ;

; Disposez d’assez peu de place pour installer une station d’accueil ;

; Envisagez, à terme, un environnement domotique plus développé…

… alors vous êtes à peu près sûr et certain que cet achat sera rentabilisé. Quoi qu’il en soit, vous pouvez rendre le Mini Robot Vacuum K10+ sous trente jours, et bénéficiez d’une garantie de 2 ans.

Enfin, on regrettera juste de ne pas avoir trouvé l’indice de réparabilité de l’appareil, ce qui nous aurait définitivement rassurés quant à sa durabilité…

