Test Geekom Mini IT13 : un petit PC léger et puissant qui a tout d’un grand

Geekom, une marque spécialisée dans les mini PC, possède dans ses rangs le Mini IT13 : un petit ordinateur de 650g qui tient dans la main et qui promet des performances de bureautique de haute volée, mais est-ce vraiment le cas ?

Marre d’avoir une grande tour à vos pieds ou qui encombre un pan complet de votre bureau ? Et si Geekom volait à votre rescousse avec un de ses nombreux PC ? Nous avons déjà pu tester les excellents Mini A5 et AS6, c’est donc tout naturellement que nous continuons notre route à travers les modèles de la marque pour tester le Mini IT13 : est-il à la hauteur de ses prédécesseurs ? On regarde ça ensemble.

Unboxing du Geekom Mini IT13

Comme pour les autres modèles, on retrouve le kit habituel à savoir :

Une alimentation,

Un câble HDMI,

Et une plaque métallique : pour fixer votre Mini PC derrière votre écran et gagner encore plus d’espace de travail.

L’appareil en lui-même mesure 117 x 112 x 49,2 mm et pèse 652 g : soit les mêmes dimensions que le Geekom Mini A5 dont nous vantions déjà la compacité et la légèreté. Il en est donc de même pour l’IT13 qui gagne déjà ici un bon point.

Comme d’habitude, Geekom fourni exactement ce qu’il faut pour le bon fonctionnement de son Mini PC.

La même connectique ultra-complète

Comme d’habitude, Geekom propose un PC de petite taille qui ne fait aucun sacrifice sur les connectiques. On retrouve donc encore une fois :

3 ports USB-A 3.2 (2 devant, 1 derrière),

1 port USB-A (derrière),

2 ports USB-C 3.2 (derrière),

1 prise jack pour le casque (devant),

1 port LAN RJ45 2,5G pour la connexion en Ethernet (derrière).

1 lecteur de carte SD (sur le côté),

1 prise DC pour l’alimentation (derrière).

Et pour l’aspect sans fil ? Le Geekom Mini IT13 est compatible au Bluetooth 5.2 mais surtout au Wi-Fi 6E : la prochaine norme Wi-Fi pour les années à venir. Il s’agit encore là d’un très bon point pour le PC de Geekom car cela signifie que vous pourrez l’utiliser et profiter de ses meilleures performances sur le très long terme, là où des appareils qui ne possèdent que le Wi-Fi 6 pourraient ne plus être au top dans quelques années.

Ni plus, ni moins que la connectique habituelle des Mini PC Geekom, mais elle est si complète : pourquoi changer ?

Une installation facilitée par Geekom et Windows

Nous passerons très vite sur ce point, mais il n’en reste pas moins appréciable, le Geekom Mini IT13 s’installe très facilement grâce aux nombreuses options de Windows qui vous permettent de réinstaller votre ancienne configuration sur le nouvel appareil en quelques clics.

Et si le Geekom Mini IT13 est déjà à la page en termes de Wi-Fi, il l’est également sur son système d’exploitation et possède déjà Windows 11 Pro.

Un excellent PC de bureau avant tout

Comme de nombreux autres PC Geekom, l’IT13 est avant tout destiné à une utilisation professionnelle. Son processeur (l’Intel Core i9-13900H) vous permettra de faire tourner à peu près tout et n’importe quoi : on pense surtout aux personnes travaillant dans le graphisme ou l’édition vidéo qui pourront, en plus, tirer pleinement profit des deux prises HDMI compatibles avec la 8K.

Autrement, vous pourrez bien évidemment l’utiliser pour du traitement de texte, des tableaux Excel ou des juste pour regarder des vidéos sur YouTube.

Vous pourrez travailler comme vous voulez sur ce Mini PC.

Des performances gaming en retrait

Geekom le mentionne rapidement dans sa présentation : vous pourrez jouer aux jeux-vidéos sur le Mini IT13. Toutefois, tous les jeux ne seront pas nécessairement adaptés aux performances de ce PC…

En effet, la carte graphique d’Intel (IRISxe) a certes des meilleures performances que d’autres modèles, mais elle n’atteint pas le niveau des dernières Nvidia… En des termes plus clairs, si vous comptiez jouer au dernier Assassin’s Creed sur votre mini PC, vous devriez reconsidérer votre achat… Y jouer ne sera pas impossible : vous devrez juste faire des sacrifices sur les fps et/ou la qualité vidéo.

En revanche, si vous avez l’habitude de jouer à des jeux vidéo peu gourmands : l’IT13 devrait faire l’affaire. On pense notamment aux jeux 2D ou à ceux sortis avant 2010.

Augmenter le stockage de son PC : un jeu d’enfant

C’est un des points avancés par la marque pour vanter les mérites de son produit et on comprend parfaitement pourquoi !

De base, le Geekom Mini IT13 comprend un SSD de 2 To et 64 Go de mémoire vive et contient en plus de ça deux emplacements pour y placer deux SSD (un de 1 To et un autre de 2 To) : autant dire qu’une fois blindé de 3 SSD pouvant gonfler la capacité de stockage jusqu’à 5 To, vous ne devriez pas avoir de problème pour stocker quoique ce soit.

Petit par la taille, mais grand pour le stockage.

Faut-il acheter le PC Geekom Mini IT13 ?

Dans la version que nous avons testée (Intel Core i9), le Geekom Mini IT13 coûte (hors promotion) 899 €. Nous le recommandons si vous êtes sûrs d’utiliser pleinement ses capacités ou si vous voulez investir une fois et conserver votre PC plusieurs années.

Autrement, nous vous conseillons de vous tourner vers les autres modèles de la marque (comme le Mini A5) qui devraient largement suffire à une utilisation classique de bureau.