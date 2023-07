Test Geekom AS6 : un mini PC aussi puissant qu’un grand ?

Sortie le 24 avril dernier, l’AS6 est le dernier mini-PC de Geekom en date de la marque. Après nous avoir convaincu une première fois avec le Mini IT8 – petit modèle de bureau – la marque saura-t-elle réitérer la performance ?

Geekom est une marque spécialisée dans les mini PC et si certains modèles sont prévus exclusivement pour la bureautique, le site vend l’AS6 comme un ordinateur capable de « maîtriser n’importe quel travail » et surtout « n’importe quel jeu » ! Forcément, le mini PC qui tient dans la main et offre des performances gaming a attiré notre regard et coup de chance, nous avons eu l’opportunité de le tester. Voici donc l’occasion de vérifier si les belles promesses sont suivies de hautes performances ? On vérifie ça tout de suite.

Une fiche technique prometteuse

Sur le papier, le Geekom AS6 vend du rêve :

Dimensions : 120 x 130 x 58 mm

120 x 130 x 58 mm Stockage : 1 To

1 To Système : Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Réseau : WiFi 6E

WiFi 6E RAM : 32 Go CPU : AMD Ryzen 9 6900HX

AMD Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 7 6800H Carte graphique : AMD Radeon Graphics 680M

AMD Radeon Graphics 680M Poids : 900 g

900 g Prix : 769 €

Unboxing

La première chose que l’on remarque lors de l’unboxing du Geekom AS6 est le grand nombre de ports disponibles sur un si petit appareil. On y trouve :

2 ports USB-C (1 devant / 1 derrière),

5 ports USB 3.2 Gen 1 (2 devant / 3 derrière),

2 ports HDMI 2.1,

1 port display 1.4,

1 prise jack.

Le port display à lui-seul prouve que le Geekom est très orienté pour une utilisation professionnelle. Pour rappel, ce type de connectique permet d’afficher des contenus allant jusqu’à la 8K. Le grand public n’en a pas encore l’utilité, mais pour toutes celles et ceux travaillant dans des métiers de l’image le port display est un incontournable.

L’AS6 trouve donc une place pour ce type de câble – contrairement à bon nombre de ses concurrents – et remporte ici déjà un bon point en ce qui concerne la bureautique.

Seul bémol : il n’y a pas de lecteur de carte SD intégré, dommage. Les amateurs de photographies devront donc passer par un hub…

Il ne faut pas oublier les 2 prises USB 3.2, la prise USB-C et la prise jack à l’avant.

Un PC livré prêt à l’emploi

Le Geekom AS6 est directement équipé de Windows 11 Pro et de tous les pilotes nécessaires pour une utilisation immédiate. Cela peut paraître anodin, mais tous les concurrents ne font pas nécessairement ce geste et les moins geeks peuvent parfois passer de longues minutes à tout configurer au démarrage. Ici, pas de problème : on l’allume et tout marche instantanément.

Vous n’aimez pas Windows ?



Geekom met à disposition l’installation d’Ubuntu en dual-boat pour switcher entre Windows et Linux au démarrage. Même les fans de Linux trouveront leur bonheur sur ce mini-PC.

Un Mini PC qui en a dans le ventre (mais peut encore être rempli)

Concernant, les performances du Geekom AS6 autant le dire tout de suite, dans son état initial, vous pourrez profiter de très bonnes performances pour la bureautique, mais le mini-PC reste dans la difficulté lorsqu’il faut faire tourner des gros jeux.

Par « gros jeux » on entend des jeux qui demandent une résolution de 1080p ou plus et qui ont un besoin constant de ressources graphiques importantes comme Assassin’s Creed : Odissey, par exemple.

Concrètement, la carte graphique AMD Radeon présente dans le mini PC aura du mal à suivre et cela impactera directement les FPS ou vous contraindra à jouer en graphismes « medium » voire « low ».

Un « problème » graphique qui n’en est pas vraiment un

Toutefois, le Mini-PC AS6 est très facilement modifiable pour y ajouter de la RAM ou un SSD. Il n’est donc pas le nec plus ultra du gaming dans son état initial, mais il peut s’en approcher en y ajoutant des éléments.

Ajoutons à cela que le problème de graphisme ne se ressent que sur des jeux AAA, si vous comptez jouer à Civilization, Fortnite ou des jeux plus anciens comme CS : GO, les performances de base de l’AS6 suffiront largement.

4 vis et le mini PC s’ouvre pour accueillir des composants supplémentaires.

Faut-il acheter le Geekom AS6 ?

L’AS6 de Geekom est un bon compromis entre des performances de bureau qualitatives et une expérience gaming convenable. Bien sûr, en fouillant, il est possible de trouver des défauts, mais contenu du prix et de la compacité du produit : il est difficile d’en demander plus.

À titre de comparaison, le dernier Intel NUC comportant un Core i5 et ne coûtant que 549,95€ est livré sans SSD, sans RAM et sans système d’exploitation… L’AS6 affiche certes un tarif plus élevé, mais arrive directement prêt à l’emploi.

Il n’est donc peut-être pas le mini PC que les hardcores gamers espéraient qu’il soit – bien qu’il puisse le devenir en y ajoutant des éléments – mais conviendra parfaitement à toutes celles et ceux qui désirent acheter un mini PC tant pour leurs activités de bureau que pour jouer occasionnellement : un bon compromis.

