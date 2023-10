Test Geekom Mini A5 : le PC idéal pour le travail et libérer de l’espace sur votre bureau ?

Vous cherchez à vous débarrasser de votre grosse tour encombrante et à acquérir un mini PC plus compact et discret : nous avons testé le Mini A5 de Geekom.

Votre PC prend trop de place et vous cherchez à libérer de l’espace sur votre bureau ? Les mini PC sont probablement faits pour vous. Depuis quelques années, Geekom s’est fait une place de choix dans l’industrie des mini PC. Ce sont généralement des petits pavés d’environ 15 cm sur 15, qui peuvent soit être posé sur une table soit accroché directement derrière le PC.

Et si le côté pratique est évidemment un argument de poids, comment se débrouille l’A5 Mini en termes de performances ? Nous l’avons testé et on vous détaille tout ici.

Unboxing du PC Geekom A5 Mini

Lorsque l’on sort le Geekom Mini A5 de sa boîte, on remarque certes sa jolie couleur rose métallisée, mais aussi que le PC arrive avec son alimentation et un câble HDMI (merci, ce n’est pas toujours le cas).

Comme vous pourrez le constater, il s’agit d’un petit rectangle de 117 mm x 112 mm x 49,2 mm et de 652 g : le poids n’importera que si vous comptez l’accrocher à l’arrière de votre écran grâce à la petite plaque métallique (qui est bien sûr fournie).

Il y a même une petite dalle pour fixer votre mini PC derrière votre écran.

Une connectique à toute épreuve

Mais s’il est bien un élément qui a attiré notre regard, c’est bien évidemment la vaste connectique de cet appareil :

3 ports USB-A 3.2 (2 devant, 1 derrière),

1 port USB-A (derrière),

2 ports USB-C 3.2 (derrière),

1 prise jack pour le casque (devant),

1 port LAN RJ45 2,5G pour la connexion en Ethernet (derrière).

1 lecteur de carte SD (sur le côté),

1 prise DC pour l’alimentation (derrière).

En plus de cette large palette de connectiques possibles, le Geekom Mini A5 possède une compatibilité au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.2 (pour connecter vos écouteurs sans-fil par exemple). C’est bien simple que ce soit pour les connectiques ou les possibilités offertes par ce mini PC : tout est parfait.

Il y a plus de ports sur ce mini PC que sur notre vieille tour…

Une installation facile

Pour peu que vous ayez enregistré vos fichiers et applications sur votre compte Microsoft, les différentes options Windows s’occuperont de les récupérer et de les réinstaller comme sur votre ancien appareil.

Si ce n’est pas le cas, pas de soucis, ce n’est pas difficile de tout réinstaller : juste un peu long… Il faudra juste prendre son mal en patience et apprendre à utiliser Windows 11 Pro (si ce n’est pas déjà le cas).

D’excellentes performances pour le bureau…

Avant de passer à l’achat, il est toujours important de savoir comment vous utiliserez votre Mini PC, si votre objectif est de vous en servir pour une utilisation de bureau, écrire des documents Word, faire des tableaux sur Excel, regarder quelques vidéos sur YouTube ou écouter de la musique en travaillant : le Mini A5 de Geekom répondra parfaitement à vos demandes.

En effet, son processeur (AMD Ryzen 7 – 5800 H) est particulièrement efficace sur ce genre de tâche et se trouve clairement dans le haut du panier des mini PC en ce qui concerne la bureautique et les utilisations classiques.

Pour la bureautique : c’est parfait.

… et pas pour le gaming

Nous précisons cela, car malheureusement, le Geekom Mini A5 ne brille pas particulièrement côté Gaming… Alors bien sûr, tout dépend des jeux auxquels vous jouez et la qualité graphique que vous attendez de vos sessions de jeu. Mais si vous voulez jouer à des jeux un peu gourmands dans une résolution supérieure à la 1080p sans perdre de nombreux FPS, il ne s’agira pas du PC idéal…

La qualité vidéo ne sera un problème que pour les jeux vidéo : autrement si vous voulez simplement profiter de vos films et séries, le mini PC vous permettra a minima de regarder vos vidéos en 4K (voir 8K sur l’USB-C).

Toutefois, tous les jeux ne seront pas injouables, si vous possédez des vieux jeux (avant 2010) ou qui ne demandent que très peu de ressources, il sera tout à fait possible de les faire tourner convenablement.

Précisons également que Geekom ne vend pas l’A5 comme un PC de jeu vidéo : il ne s’agit donc pas là d’un mauvais point, mais nous attirons juste votre attention pour ne pas être pris au dépourvu une fois le produit en main.

Faut-il acheter le PC Geekom Mini A5 ?

Actuellement, le Geekom Mini A5 est en réduction sur le site officielle à 429 € au lieu de 599 €. Il va sans dire qu’avec la promotion le mini PC devient très intéressant à la vue de ses performances. Comme nous l’évoquions déjà dans notre test de l’AS6 (de Geekom également), les Mini PC se trouvant autour des 500-600 € ne possèdent pas toujours de système d’exploitation ou de SSD.

Le Geekom Mini A5 arrive lui prêt à l’emploi avec un SSD de 512 Go et la possibilité d’y ajouter un autre disque dur de taille standard en dévissant 4 petites vis.

Vous l’aurez compris, si vous comptiez vous en servir pour une utilisation de bureau ou du quotidien (regarder des vidéos ou des séries), nous vous conseillons chaudement ce mini PC.