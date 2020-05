La Surface Go 2, la nouvelle tablette de Microsoft, a été mise en vente le 12 mai dernier. Que vaut donc cette nouvelle tablette tactile annoncée à un prix pour le moins abordable ? Notre test complet du nouveau produit de Microsoft.

En 2018, la première version de cette tablette de Microsoft était mise en vente. Deux ans plus tard, le géant américain remet le couvert. Cependant, la nouvelle mouture est-elle suffisante pour affronter les limites de l’originale qui était souvent jugée trop juste ? On fait le point, aspect par aspect, afin de vous permettre de juger si c’est la tablette qu’il vous faut. Précisons-le d’emblée, si elle possède de vrais points forts, cette tablette a aussi des faiblesses que nous avons relevées durant notre évaluation et que vous pourriez bien considérer comme rédhibitoires pour vous.

Caractéristiques Techniques de la tablette



Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ses caractéristiques, voici la fiche technique de base de la Surface GO 2. Elle tourne sous Windows 10 Famille en Mode S, avec une puce Pentium Gold 4425 Y, avec 4 GO de RAM et 64 GO de stockage EEMC. D’un point de vue des dimensions, on est sur un modèle similaire à un iPad classique. On apprécie particulièrement pour travailler le petit stand qui vous permettra d’ajuster l’angle jusqu’à 165°. Si vous voulez travailler après que vos enfants aient joué, mieux vaut remercier cette souplesse d’usage. Pour le stockage, on bénéficie aussi d’un emplacement pour une carte microSD, un port jack et un port USB-C.

On n’oublie pas non plus le port propriétaire Surface Connect. Bref, un package plutôt complet. Côté dimensions, on augmente donc la taille de l’écran par rapport à la version précédente de la tablette tactile, sans pour autant ajouter trop de poids grâce à un jeu intelligent sur les bordures. Pour rappel, la Surface Go faisait 522 grammes contre 544 grammes pour la Surface Go 2. Les dimensions sont les mêmes : 245 x 175 x 83 mm. Le tout dans un boîtier en aluminium.

Les points forts de la Surface Go 2

Une caméra de bonne qualité et très bien intégrée

De façon surprenante, nous avons particulièrement apprécié la caméra qui se trouve bien située… c’est-à-dire en haut de votre tablette quand vous la prenez en main horizontalement. Le résultat s’avère, pour avoir pu le comparer durant ces dernières semaines avec le confinement, beaucoup plus pratique à l’usage que sur un PC. Le rendu est meilleur, plus interactif et on réalise très vite tous ses avantages.

Ecran Surface Go 2 : une résolution améliorée



L’écran est un peu plus grand, avec 10,5 pouces en diagonale, et toujours un ratio 3:2. La résolution de 1.920 x 1.080 pixels permet un rendu pour le moins agréable. On augmente un peu la résolution par rapport au modèle précédent, et cela permet d’acquérir un peu de confort d’utilisation. Pour ce qui est des appareils photo, ils proposent 5 Megapixels en façade et 8 Megapixels en dos. La qualité est globalement au rendez-vous, sans faire non plus de miracles.

Un design soigné et un produit solide



D’un point de vue de l’esthétique et de la solidité, la Surface Go 2 joue sur ses acquis de la première génération. L’ensemble tient bien en main et se révèle pour le moins solide. Cependant, en ce qui concerne le clavier (à acheter à part, voir plus bas), l’ergonomie n’est clairement pas au rendez-vous de façon permanente. Si vous n’avez pas trop de difficultés sur une surface plate comme une table, nos expériences menées dans un usage plus souple, par exemple le clavier posé sur les genoux, en étant enfoncé dans le canapé, se transforme là très vite en activité d’équilibriste.

L’audio est correct mais sans plus

L’audio ne se distingue pas vraiment d’un point de vue de la qualité, avec deux écouteurs stéréo 2W qui seront suffisants pour la majorité des usages que vous voudrez avoir. N’espérez toutefois pas pouvoir gérer l’ambiance à une soirée si vous n’avez pas une enceinte externe.

Les points faibles de la Surface Go 2

Au final, difficile de parler de cette tablette sans parler de l’éléphant dans la pièce. Certes, Microsoft propose bien des petites améliorations par rapport à sa version précédente, mais pour avoir eu les deux entre les mains pendant un certain temps, les différences se révèlent au final plutôt minimes. On ne peut pas vraiment dire que la firme de Richmond ait complètement bouleversé le marché avec ce nouveau produit.

Une autonomie dramatiquement faible



C’est notamment le cas pour ce qui est de l’autonomie. Deux ans après, on regrette toujours de ne pas pouvoir pousser la Surface Go 2 de Microsoft un peu plus loin. Pourtant, c’est possible, il suffit de voir ce que propose la concurrence comme vous pouvez le voir dans notre comparatif des tablettes tactiles d’entrée de gamme. On ne peut pas se contenter de cinq à 6 heures comme c’est le cas pour la Surface Go 2.

Un environnement limité au Microsoft store



Du point de vue de l’ergonomie, le problème se trouve là du côté du choix de Microsoft, qui a maintenu le mode S par défaut. Autant dire, que vous allez très vite regretter de ne pas pouvoir installer d’applications extérieures au Microsoft Store. À force de vouloir nous guider et de nous encadrer, l’entreprise américaine nous bloque et nous frustre. Surtout, les applications ne sont pas du tout adaptées à un usage en mode tablette. En 2020, on peine encore à comprendre comment c’est possible et on rage devant la tablette.

Des performances un peu faibles



Au final cependant, l’aspect qui nous pose sans doute le plus de problèmes est la rapidité d’usage de la tablette. Si vous êtes patients et n’ouvrez pas de multiples applications en même temps, alors ce sera acceptable, sans pour autant faire de prouesse. Et ce bilan, pour le moins mitigé, est pourtant livré en utilisant une des meilleures versions de la tablette. On peine donc à imaginer de ce que seraient les choses le cas échéant.

Ce n’est pas pour autant que l’on a envie de parler d’une tablette lente… elle n’est juste pas réactive. Si vous commencez à la pousser un peu dans ses retranchements, alors le lag sera très vite au menu pour vous. Nous avons ainsi fait le test d’une activité récurrente, qui est l’édition de photo, et plus concrètement de fichiers Raw. Au fur et à mesure des usages, vous réaliserez très vite que la lenteur s’accumule.

Réparation & démontage pas optimums



Si nous n’avons pas eu besoin de la réparer ou de la démonter, les experts du site iFixit s’en sont chargés. Les techniciens ont attribué une note de 3/10 concernant la réparabilité de la tablette de Microsoft. C’est peu, mais cela est meilleur que la note de 1/10 donnée il y a 2 ans pour la première version de la Surface Go 2.

Les points positifs se trouvent désormais du côté de l’écran qui serait plus facile à désassembler et une batterie qu’il est désormais possible de déconnecter rapidement. Processeur, mémoire vive et stockage sont en revanche stockés à la carte mère. Si vous avez un problème avec votre Surface Go 2, il s’agira donc d’une petite roulette russe. Cela veut aussi dire que très concrètement vous ne pourrez pas l’améliorer, avec de la RAM supplémentaire ou bien de la batterie. Il s’agit là d’un problème évident alors que cela aurait pu compenser les faiblesses de la tablette tactile.

Devriez-vous acheter la nouvelle tablette Microsoft Surface Go 2 ?

La réponse à cette question dépend avant tout de l’usage que vous lui dédiez. Si vous voulez en faire votre équipement numérique principal, alors à notre avis, et nous ne sommes pas les seuls à le considérer, ce n’est sans doute pas le meilleur choix possible. En revanche, pour un appareil secondaire, la tablette Surface Go 2 constitue un choix qui pourrait alors être considéré comme intéressant. La question qui se pose alors est celle du tarif, (voir plus bas) qui pourrait se révéler décourageante dans une telle optique.

Surtout, la vraie question se révèle au final être une autre. Ainsi, que vaut vraiment la tablette Surface Go 2 par rapport aux autres tablettes tactiles ? Si on prend la comparaison du Chromebook, pour un prix similaire vous aurez sans aucun doute un équipement de qualité supérieure, et potentiellement plus pratique à l’utiliser. Si vous hésitez avec un iPad, alors il faudra accepter de payer plus cher, mais votre équipement sera aussi plus rapide et surtout plus durable. La question qui aurait donc tendance à dominer est celle du logiciel que vous souhaitez. Si vous souhaitez à tout prix avoir Windows, il faut regarder du côté de Microsoft. Mais, dans ce cas la Surface Pro 6 ou 7 peut se trouver à un tarif au moins aussi attractif avec des produits d’occasion ou bien en profitant d’offres.

Microsoft avait l’opportunité de révolutionner le marché en lançant cette tablette. Si elle trouvera un certain public, on ne peut pas vraiment estimer que l’objectif soit rempli. C’est un petit pas en avant.

Quel prix pour la Surface Go 2 ?

Son prix de vente pour l’Europe est de 459 euros, soit un peu plus que son tarif de lancement aux Etats-Unis (399 dollars). Le problème est bien entendu que pour vous en servir efficacement, vous devrez notamment ajouter un clavier, soit un peu plus d’une centaine d’euros additionnels. La majorité des modèles sont vendus à 129,99 euros actuellement sur le site de Microsoft. Vous pourriez cependant bien être tentés de prendre la version premium de la tablette qui propose 8 Go de RAM et 128 Go de RAM au lieu de 4 Go et 64 Go.

La différence niveau tarif avec la version basique est de 629 euros. Vous pouvez aussi opter pour une Intel Core M3, qui pousse dans ce cas jusqu’à 719 euros pour la version Wi-Fi et 829 euros pour la version 4G. À noter que vous pourriez aussi être tentés par Microsoft 365 (Famille ou Personnel). Pensez-donc bien à prendre tous les éléments en compte. Pour les puristes, un stylet vous coûtera aussi 109,99 euros. En clair, la question financière sera sans aucun doute centrale à l’heure de décider si vous devez investir dans la Surface Go 2.

LES PLUS [+] Une tablette complète et abordable

Une tablette complète et abordable [+] De bonnes caméras bien situées

De bonnes caméras bien situées [+] Facile à prendre en main

Facile à prendre en main [+] Un design soigné, solide et bien pensé LES MOINS [-] Ne fonctionne qu’avec les applications Microsoft Store

Ne fonctionne qu’avec les applications Microsoft Store [-] Audio un peu limité

Audio un peu limité [-] La rapidité n’est pas au rendez-vous

La rapidité n’est pas au rendez-vous [-] Un clavier à acheter à part

Un clavier à acheter à part [-] Une autonomie décevante