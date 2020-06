La nouvelle Surface Book 3 est disponible en France depuis quelques semaines. Une sortie qui a généré beaucoup d’attentes. Cependant, l’ordinateur portable détachable 2-en-1 de Microsoft vaut-il vraiment le détour ? On l’a testé pour vous.

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui étaient impatients de pouvoir mettre la main sur la Surface Book 3 de Microsoft. Rapidement annoncé, et rapidement arrivé en France. Un modèle à la fiche technique plutôt ambitieuse, mais l’appareil est-il vraiment à la hauteur de ses ambitions ? On aurait plutôt tendance à vous dire que oui. Voici notre avis après le test complet de l’ordinateur version écran 15 pouces.

Qu’est-ce vraiment que la Surface Book 3 ?

À l’heure de faire le tour du marché des ordinateurs portables, plusieurs grandes catégories se détachent. Le modèle classique qui s’ouvre en 2, les modèles convertibles avec un écran capable de pivoter à 360° et ceux qui sont détachables, vous permettant une approche plus souple, mais aussi souvent moins puissante. La Surface Book 3 se trouve au confluent de ces trois idées. En apparence, elle peut se présenter comme un laptop plutôt classique, mais le système central permet de détacher le clavier de l’écran en quelques secondes.

Plusieurs possibilités de positionnement

Si certains modèles demandent parfois de chercher, ici aucune crainte à avoir. Un simple bouton permet de détacher les deux parties. Nous n’avons pas eu la crainte, comme avec certains appareils de pouvoir casser quelque chose en l’ouvrant. Petit détail très appréciable, la possibilité de pouvoir rattacher le clavier à l’envers et d’utiliser ensuite l’appareil comme un V. Une méthode pratique si vous êtes dans la catégorie des artistes qui veulent pouvoir retoucher à la main facilement ou simplement avoir une facilité d’usage.

Le Surface Book 3 existe en deux modèles d’écran

Sans surprise, la Surface Book 3 se décline dans deux tailles différentes, à la façon de beaucoup de laptop. Vous pourrez choisir le modèle 13,5 pouces d’entrée de gamme ou celui de 15 pouces qui appartient au haut de gamme. À noter que le premier modèle arrive aussi avec la fiche technique la plus limitée (Intel Core I5, disque dur SSD 256 Go et 8 Go de RAM), mais qui correspondra à plus d’usages. Nous avons eu en main la version 15 pouces haut de gamme qui se révèle être un véritable bijou à l’usage, qui propose une définition de 3240 x 2160 pixels.

Un Surface Book 3 plutôt résistant

La Surface Book 3 propose un design que l’on peut sans aucun doute qualifier de futuriste, malgré sa très forte ressemblance au premier abord avec la Surface Book 2. Cependant, non seulement la possibilité de détacher l’écran en quelques secondes nous a séduits, mais surtout l’ensemble dégage une impression de solidité supérieure. On sent qu’avec ce modèle, Microsoft a aussi envie de rivaliser avec la gamme MacBook, en alliant l’élégance et la résistance. Malgré un usage parfois plutôt sportif, la Surface Book 3 s’est révélée toujours résistante et ne montre pas de traces d’impacts ou de choc. Sur aucune partie du PC portable, ce qui est plutôt séduisant quand on pense à quel point il est composite.

Design : un ordinateur un peu massif

En tant que puristes, on regrettera toutefois les bordures qui sont un peu trop épaisses à notre goût, l’impression d’avoir une perte d’espace. Le châssis n’est pas forcément discret ou élégant, contrairement à ce que peuvent proposer d’autres modèles. L’ensemble donne tout simplement une impression de lourdeur par moment, d’avoir un appareil un peu trop massif. Il souffre surtout la comparaison avec le HP Spectre X360 ou le Dell XPS dans ce registre. Un problème qui disparaît toutefois si vous utilisez le portable uniquement comme une tablette tactile.

Surface Book 3, le problème de la connectivité

Dans le registre de la connectivité, l’appareil de Microsoft semble clairement en retard sur son temps et on peut le regretter. Ainsi, l’appareil compte deux ports USB-A 3.1 et un lecteur de cartes SD, un port USB-C 3.1 et le port Microsoft Surface Connect pour le système de recharge rapide. En revanche, on ne trouve pas de port Thunderbolt 3, ce qui représente un vrai point noir de notre point de vue. Microsoft se justifie en invoquant un problème de sécurité. Sinon, l’appareil propose aussi une prise casque, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.

Surface Book 3, des performances haut de gamme

Si la Surface Book 3 est aussi massive, c’est pour de bonnes raisons qui pourraient vous aider à lui pardonner. En effet, côté performances il n’y a vraiment rien à redire, et c’est du très haut niveau. Le GPU très discret se trouve sous le pad de la souris. Vous aurez le choix entre la solution intégrée Intel Iris Plus ou encore la Nvidia GeForce GTX 1650, GTX 1660 Ti. Les plus gourmands peuvent même craquer pour une Quadro RTX 3000 avec de 4 Go à 6 Go de GDDR5. Très séduisant et surtout très efficace.

Une puissance bien maîtrisée

On note très vite la rapidité de traitement pour faire à peu près n’importe quelle activité y compris du montage vidéo. Le clavier ne chauffe d’ailleurs pas puisque tout le reste se trouve derrière l’écran. Le dernier-né de Microsoft est selon notre benchmark et ceux effectués par la concurrence, le meilleur dans sa catégorie à l’heure actuelle, dans sa version 13 pouces. La version 15 pouces présente toutefois un rapport qualité-prix légèrement moins intéressant de notre point de vue.

Une excellente autonomie

Microsoft annonce aussi sur le papier une autonomie de 15,5 heures pour le petit modèle et 17,5 heures pour le plus grand. Une réalité qui peine toutefois à se confirmer à l’usage, notamment si vous êtes un peu gourmand en multipliant les usages : photos, vidéo, montage et même gaming.

Surface Book 3, un modèle adapté au gaming ?

Avec une fiche technique séduisante, on a forcément envie de tester la Surface Book 3 dans des conditions difficiles et notamment pour du gaming. Dans ce registre, on parle d’un modèle qui reste tout de même d’entrée de gamme et le résultat est au final quelque peu mitigé. On note très vite que l’appareil a de sérieux problèmes de rapidité, mais qu’il s’en sort mieux sur les jeux demandant de bonnes performances CPU. Cependant, sur Assassin’s Creed Odyssey, nous n’avons pas pu en profiter au-delà de 25 FPS en 1080p. Très loin de ce que la compétition peut offrir. Un bilan similaire peut se faire avec Battlefield V ou dans une moindre mesure Civilization VI. Vous pourrez tout de même profiter avec plaisir de nombreux jeux à condition d’être raisonnables sur le niveau de qualité.

Faut-il acheter la Surface Book 3 ?

Soyons clairs, la Surface Book 3 est, dans beaucoup de domaines, un modèle très séduisant qui possède de sérieux arguments. Cependant, dans le même temps, c’est aussi un appareil qui semble vraiment destiné à certains usages très particuliers. Si vous ne vous imaginez pas comme ayant besoin de passer d’un mode à un autre, alors un laptop plus classique et sans doute moins onéreux sera sans doute plus adapté à vos besoins. En effet, la Surface Book 3 coûte tout de même 1.799 euros dans sa configuration de base actuellement. Un prix qui peut atteindre 3.349 euros pour peu que vous souhaitiez la version haut de gamme avec un écran 15 pouces, une puce Intel Core i7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage. De quoi faire réfléchir.

Les Plus [+] Un ordinateur résistant

[+] Un détachement d’écran très simple

[+] Très performant et puissant

[+] Très grosse autonomie Les Moins [-] Un peu massif

[-] Pas de port Thunderbolt 3

[-] Pas idéal pour le gaming