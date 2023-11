Surfant sur la renommée du SM7B, le nouveau micro de Shure propose une partition parfaite et répond aux attentes avec brio.

Le micro le plus iconique de Shure a un grand frère. Après avoir conquis le monde de l’enregistrement, le SM7B voit une amélioration de ses caractéristiques avec une version 2.0 fraichement sortie. Sans changer l’ADN de son prédécesseur, le nouveau SM7dB peut se targuer d’embarquer avec lui un pré-ampli permettant une meilleure sensibilité et un gain bienvenu pour un enregistrement idéal.

Fiche technique : caractéristiques du micro

Type de microphone Dynamique Réponse en fréquence 50 à 20 000 Hz Courbe de directivité Cardioïde Impédance de sortie 150 Ohms (mode bypass) / 27 (mode preamp) Sensibilité -59dB, -41dB, -31dB Filtres amplification des médiums Poids 0,837 kg Prix 599 €

Un micro imposant

Quand on compare le SM7B et le SM7dB, la différence est minime, mais elle existe. Légèrement plus long, l’aspect de la nouvelle version du micro Shure ne diffère que par sa taille et sa couleur légèrement plus sombre (notons également le logo présent sur le nouveau micro).

La conception reste la même, avec un poids encore plus important que le SM7B qui ne laisse pas place au doute (837g sur la balance contre 764g). Ce micro reste un modèle pour chez soi ou dans son studio et n’est pas fait pour se déplacer ou réaliser des micro-trottoirs.

Notons également les réglages à l’arrière, plus nombreux sur le nouveau micro. On peut y retrouver différents boutons pour modifier le gain ou la fréquence.

Le micro SM7B sans bonnette (2023, Paris) Cr. Hippolyte Semin

Avec un usage professionnel, le SM7dB garde tout ce qui a fait la réussite de Shure : un microphone dynamique avec filtre pop et protection contre les interférences. Mais, au-delà, il intègre aussi un préampli. Et c’est là la force du nouveau modèle.

Pour plus de gain, nécessaire quand le micro est assez éloigné de la source à enregistrer, nous expliquions dans notre test du SM7B comment se procurer un préampli. Mais, il fallait débourser souvent une cinquantaine d’euros supplémentaire et ajouter du poids et un branchement supplémentaire.

Avec le nouveau micro, il est possible d’ajouter jusqu’à 28dB de gain.

Une initialisation simple à condition d’avoir les accessoires

Les défauts matériels du SM7B se retrouvent sur le SM7dB. Dans la boite, le micro est accompagné d’une bonnette uniquement. Pas de trépieds, pas de câble. Heureusement que le préampli est intégré. C’est déjà ça de plus à enlever de la longue liste d’accessoires supplémentaires. Pour utiliser le micro, il faudra quand même se munir au minimum d’un câble XLR, d’une carte son et d’un trépied ou d’un bras articulé. Rien que ça.

Avec une telle qualité et ce prix, devoir doubler le prix en accessoires reste dommage. D’autant plus quand l’usage n’est pas professionnel. Pour une utilisation moins couteuse et plus simple à installer, on vous conseille d’aller voir du côté du MV7, le micro de podcast de Shure. Il existe également des belles références plus abordables chez Rode ou Blue Yeti.

Le setup complet intégrant le micro avec bras articulé (2023, Paris) Cr. Hippolyte Semin

Une fois que vous possédez tout le setup nécessaire, le micro est simple à installer. Branchez un câble XLR à une carte son, elle-même branchée à votre ordinateur. C’est l’installation minimale pour profiter du meilleur son proposé par le SM7dB.

Des performances plus simplement modulables

Le SM7dB est un micro cardioïde qui intègre ce qu’il se fait de mieux en matière de prise de son : élimination des bruits parasites, du souffle ou encore des ondes électromagnétiques des différents appareils autour de vous. En plus de ces aspects, que l’on retrouve sur le SM7B, le nouveau micro de Shure possède ce fameux préampli.

Et qui dit préampli intégré, dit réglages intégrés. Derrière le micro, on retrouve différents boutons permettant de modifier le gain facilement. Il est possible de choisir entre un gain de 15 dB ou de 28dB selon la distance du micro avec la source sonore. Un autre paramètre permet de couper le préampli et d’utiliser le micro en mode naturel et de retrouver la configuration classique du SM7B.

Les réglages du micro SM7dB avec l’ajout de gain (2023, Paris) Cr. Hippolyte Semin

A la différence du SM7B, le préampli intégré permet au micro d’être situé à plusieurs mètres de vous ou entre deux personnes. Plus besoin d’avoir la bouche collée au micro pour parler.

Au-delà, l’enregistrement de la voix est toujours aussi net et ce micro ne déroge pas à la qualité que la marque développe depuis plus de 50 ans. Ce n’est pas pour rien que le SM7 (dans toutes ses versions) se retrouve dans tous les milieux professionnels, que ce soit pour la radio, les podcasts, les émissions télé ou les enregistrements musicaux.

Cette référence de micro s’explique à travers les tests réalisés, même si la différence est minime comparée à un micro moins cher pour une utilisation amateur.

Il est possible de modifier les fréquences sur le préampli.

Un prix gonflé à bloc Au niveau du prix, le nouveau micro de Shure frôle les 600€, soit une centaine d’euros de plus que la version précédente. C’est l’un des plus chers du marché, la marque misant sur le haut-de-gamme pour toucher plus des utilisateurs.

Faut-il acheter le Shure SM7dB ?

Si vous cherchez le meilleur micro en termes de qualité de rendu sur le marché, vous ne serez pas déçu par le SM7dB. Affiché à 599€, c’est l’un des plus chers, mais aussi l’un, si ce n’est, le meilleur du marché. La qualité est au rendez-vous et si c’est votre seul critère d’achat, foncez les yeux fermés.

Mais, réfléchissez bien à l’utilisation que vous allez en faire. Pour se déplacer, il n’est pas le plus pratique, son poids étant plus élevé que la moyenne. De même, si votre budget est serré, tournez-vous vers des modèles qui ne demandent pas d’accessoires en plus.

Finalement, le SM7dB s’adresse à un usage professionnel et sans déplacement… ou bien pour flex devant ses viewers Twitch.

Les deux micros SM7B et SM7dB ont une légère différence de taille (2023, Paris) Cr. Hippolyte Semin

Que choisir entre le Shure SM7dB et le Shure SM7B ?

Faut-il craquer pour le nouveau micro Shure ou rester sur la référence qu’est le SM7B ? Pour 100€ de plus, le SM7dB propose un élément qui manquait cruellement à son prédécesseur : l’intégration d’un préampli. Il permet d’ajouter du gain au micro directement dans les réglages situés à l’arrière. À part ça, pas grand-chose, si ce n’est la couleur ou le poids (le nouveau micro est plus lourd).

La différence de prix est largement justifiée quand on sait qu’un préampli coûte une cinquantaine d’euros. Si vous êtes tout seul avec ce micro, le réglage intégré est bienvenu pour vous faciliter les choses.