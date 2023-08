Test Shure SM7B : le micro d’enregistrement parfait pour vos podcasts et streams ?

À l’occasion des 50 ans du micro iconique de la marque Shure, nous avons décidé de tester la deuxième version de ce modèle « légendaire », le SM7B.

Vous n’en êtes peut-être pas conscient, mais vous avez forcément déjà vu quelque part le micro SM7B de la marque Shure. En live Twitch, sur une vidéo YouTube ou une rediffusion d’une émission de radio, il est omniprésent dans le monde professionnel. Avec une qualité de son presque inégalable, tout le monde est unanime : ce micro est le meilleur pour enregistrer sa voix. Mais, pour un débutant, est-ce nécessaire d’avoir un aussi bon modèle ? C’est pour répondre à cette question que nous nous sommes attelés au test du SM7B.

Les plus La qualité professionnelle du son,

Le design et les matériaux,

La facilité d’utilisation. Les moins Le manque d’accessoires fournis,

La prise du son très proche du micro.

Le micro SM7B sans bonnette (2023, Paris) Cr. Hippolyte Semin

Fiche technique : caractéristiques du vidéoprojecteur

Type de microphone Dynamique Réponse en fréquence 50 à 20 000 Hz Courbe de directivité Cardioïde Impédance de sortie 150 Ohms Sensibilité -59 dBV/Pa (1,12mV) Filtres amplification des médiums Poids 0,764 kg Prix 499 €

Un micro au design épuré

À première vue, le packaging ne laisse pas présager un produit d’une aussi grande qualité. Dans un carton assez simple, on retrouve le micro SM7B, une bonnette anti-vent A7WS, une protection d’interrupteur, et un adaptateur de filetage pour les fixations du micro. Le tout dans un de la boite en polystyrène, loin d’une marque luxe. On se demande même si c’est le bon produit.

A lire également : notre test du micro Shure MV88 pour la vidéo smartphone

Lors du déballage, tous nos aprioris s’effacent. On se rend compte directement que l’on a affaire à un modèle de qualité. Les matériaux qui le composent, avec la bonnette, les câbles peu apparents et une articulation en métal ne font pas de doute : la marque propose ici un micro à usage professionnel. Notons le filtre pop et la protection contre les interférences intégrés au SM7B, permettant de ne capter que le son de votre voix.

Un montage avec des accessoires en plus nécessaires

Après avoir reluqué le SM7B et son design épuré, il est temps de l’installer. C’est là que les choses se compliquent : pas de câble XLR intégré, ni de trépied ou bras articulé : seul, le micro est inutilisable. Avant de pouvoir enregistrer votre voix, il faudra donc s’équiper d’accessoires supplémentaires.

Le plus simple est d’acheter un câble XLR/jack ou XLR/USB à connecter directement sur votre PC. Mais, ce serait faire un pied de nez au micro. Avec cette qualité, autant en profiter au maximum et utiliser un set-up haut de gamme pour faire fonctionner le micro de manière optimale.

Ainsi, on vous conseille, en plus du micro, d’acheter : un trépied, un câble XLR et une carte son. Le tarif de ces accessoires va de 150€ à plus de 500€ si vous souhaitez une carte son permettant de connecter d’autres micros pour des interviews, des talks à plusieurs…

Carte son Rode AI-1 et câble XLR (Paris, 2023) Cr. Hippolyte Semin

Pensez à vous munir également d’un préamplificateur. Le niveau de sortie de votre micro a tendance à être très faible. Il est presque indispensable de s’en munir afin d’éviter d’ajouter du gain en postproduction. Comptez une cinquantaine d’euros pour en acheter.

Des performances à couper le souffle

Après avoir acheté tout le matériel et avoir installé votre set-up de rêve, place au test du micro. Après plusieurs sessions de prise de son, on se rend compte que le micro est fait pour la radio et le podcast. En effet, il est parfait pour enregistrer votre voix, moins pour capter des ambiances.

Au niveau de ses caractéristiques, le SM7B est en haut du tableau : niveau de fréquences impressionnantes, captation irréprochable… Vous aurez un timbre de voix doux et chaud, idéal pour votre enregistrement. Ce que l’on remarque et salue, c’est l’absence totale de bruit de fond ! Quel plaisir de n’entendre que sa voix !

Attention, le micro est un modèle fait pour être tenu proche de votre bouche. Il n’est pas adapté à une utilisation à deux et encore moins si vous le mettez loin de votre visage. Pour avoir le son parfait, il faudra que votre tête soit située en face du micro, à une cinquantaine de centimètres maximum.

Faut-il acheter le Shure SM7B ?

La réponse réside dans l’utilisation que vous allez faire de ce micro. À destination d’un public averti, il est nécessaire d’avoir tout le matériel qui va avec le micro. Si vous voulez pouvoir utiliser de manière optimale votre micro sans avoir à acheter bras articulé, préampli ou carte son, on vous déconseille le SM7B.

Par contre, si vous cherchez un micro professionnel pour vos sessions de podcast, vidéos ou musique, le modèle de Shure est le meilleur dans sa gamme de prix. À 499€ pour cette qualité, difficile de trouver mieux. Rappelons que la première version de ce « micro légendaire » (le SM7A) a été utilisée pour l’enregistrement de l’album Thriller de Michael Jackson, rien que ça !

Alternative : Shure SM7B vs MV7

À la différence du SM7B, le dernier micro de Shure a été pensé pour les podcasters et streamers qui veulent se lancer sans difficulté et à bas prix. Affiché à 350€ avec trépied, le MV7 a l’avantage d’être compatible USB et XLR, de proposer une application intuitive et des réglages de sons automatiques. C’est donc le micro parfait pour les débutants et ceux qui veulent avoir un modèle opérationnel sans frais supplémentaires, à défaut d’avoir une qualité et des réglages aussi poussés que sur le SM7B.