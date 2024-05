Test micro Shure MV7+ : le meilleur micro pour les podcasts et les streams à 300€ en 2024?

Cette année, Shure, le leader des fabricants de matériel audio allonge sa gamme de microphones de qualité supérieure avec son nouveau modèle : le Shure MV7+ !

Ça y est, cette fois, c’est sûr : vous voulez animer votre propre émission sur Twitch ou sur YouTube. Mais qu’est-ce qui fait la qualité d’une chaîne, outre son contenu ? Évidemment, l’image et le son ! Et, on ne va pas vous mentir… Ce n’est pas si simple d’avoir un rendu correct. Mais avec un équipement professionnel associé à un logiciel facile d’accès, vous allez level up d’un seul coup ! Car ce qu’il faut savoir, c’est que le MV7+ va vous permettre d’anticiper des problèmes courants mais assez irritants quand on se lance dans le contenu vidéo et audio. Voici pourquoi en détails !

Caractéristiques du micro MV7+

Connectivité : sorties hybrides XLR et USB-C

Denoiser : oui (technologies Voice Isolation et DSP) ;

Casque audio : prise jack 3,5mm

Bandeau LED tactile (16,8 millions d’options de couleurs)

Réverbération : Plate, Hall et Studio

Digital Popper Stopper intégré

Application de bureau : MOTIV Mix™ sur Windows 10 et ultérieur / macOS 12 et ultérieur

Application mobile : MOTIV Audio et Video sur iOS 16 et ultérieur / Android OS 12 et ultérieur

Quel est le contenu de la boîte MV7+ ?

1 MV7+ noir

1 Guide de démarrage rapide

1 Câble USB-C vers USB-C (3m)

1 Câble USB-C vers Lightning de 35 cm (en option)

1 Carte MOTIV MIX avec les instructions de téléchargement

1 Bonnette en mousse de rechange (en option)

Un appareil à portée de tous

On notera d’abord que le MV7+ fonctionne sur des sorties hybrides USB-C et XLR, afin de se connecter non seulement à votre ordinateur portable, mais également à votre téléphone (iOS et Android) ! Niveau flexibilité, déjà, ça se pose là !

En outre, il intègre un bandeau tactile à LED multicolore (au choix parmi 16,8 millions de couleurs pour avoir vos niveaux sonores en harmonie avec votre setup) qu’il suffit de toucher pour couper le son instantanément. C’est résolument pratique en cas d’imprévu, et cela en rassurera sans doute plus d’un !

Un son purifié via trois fonctionnalités

Avoir un son propre, c’est juste essentiel si vous voulez que les gens accrochent à vos lives, à vos podcasts ou même à vos compos musicales !

Shure vous garantit de ne jamais vous emmêler les pinceaux avec trois fonctionnalités ultra-pratiques :

Un ajustement audio intelligent de pointe , qui va régler automatiquement le gain du microphone en fonction de l’acoustique de la pièce, de la distance qui vous sépare du dispositif et du réglage du volume. De cette manière, vous vous assurez d’avoir un son équilibré, même si vous changez de place !

, qui va régler automatiquement le gain du microphone en fonction de l’acoustique de la pièce, de la distance qui vous sépare du dispositif et du réglage du volume. De cette manière, vous vous assurez d’avoir un son équilibré, même si vous changez de place ! Un réducteur de bruit en temps réel (Voice Isolation) qui va oblitérer les bruits parasites avec sa technologie DSP. En effet, la directivité du microphone se concentre uniquement sur la voix de l’utilisateur ! Le vent, les portes, les voitures et autres bruits de fond ne vous empêcheront plus de réaliser vos prises tranquillement !

qui va oblitérer les bruits parasites avec sa technologie DSP. En effet, la directivité du microphone se concentre uniquement sur la voix de l’utilisateur ! Le vent, les portes, les voitures et autres bruits de fond ne vous empêcheront plus de réaliser vos prises tranquillement ! Le Digital Popper Stopper™, un filtre anti-pop numérique : vous savez ce qu’est une plosive ? C’est un type de consonne qui utilise les deux lèvres “b” ou “p”, et qui peuvent provoquer une saturation sonore. Avec ce dispositif, plus besoin de filtre physique qui peut encombre le cadre lorsque vous filmez !

Personnalisez et façonnez votre identité sonore !

Une fois bien pris en main, le MV7+ va vous offrir toutes les latitudes pour une expérience personnalisée, avec notamment trois types de réverbérations (Plate, Hall et Studio) pour apporter du relief à vos enregistrements. Mais ce qui va également faire la différence avec les modèles précédents, c’est l’application logicielle !

Nouvelle application Motiv Mix tout-en-1

Première bonne nouvelle, l’application est offerte avec l’achat de votre microphone ! Ensuite, son interface va vous permettre de configurer assez précisément votre appareil, grâce à une table de mixage virtuelle qui va modifier votre voix, le gain, la signature sonore, etc.

Pour vos enregistrements, il y a un mode multi-pistes très pratique si vous voulez superposer des couches sonores sur cinq canaux différents maximum. En outre, vous pourrez configurer votre DSP pour la réduction sonore, vue plus haut.

Nota Bene : le Motiv Mix en est encore à sa version bêta et sera bientôt compatible avec d’autres produits de la gamme Motiv tels que le modèle MV7 et le MVX2U.

Le MV7+ en résumé : la meilleure technologie audio enfin démocratisée !

Avec son design épuré, ses options de personnalisation avancées (réverbération, bandeau LED tactile, console de mixage, fonction multipiste), l’ajustement automatique du son (DSP et Denoiser) en fonction du besoin de l’utilisateur, et une connectivité ultra-flexible, le MV7+ semble être un investissement absolument fiable, à un coût somme toute abordable (d’autant plus en vous évitant l’achat d’une carte son externe !), que vous pourrez même amortir si vous monétisez vos contenus !

Et même en tant qu’amateur, vous allez forcément progresser avec un équipement aussi permissif !

Quelle offre pour le MV7+ ?

Actuellement, le nouveau MV7+ est disponible en deux coloris (noir et blanc) pour 329 € sur www.shure.com !

Sinon, vous pouvez opter pour le MV7+ Podcast kit, un pack spécial comprenant le microphone en finition Noir et un pied de micro court Gator, à 349 € !