À l’occasion de ses 60 ans, Marshall a rafraîchi la plupart de ses gammes d’enceintes Bluetooth. Après la Emberton, c’est au tour des enceintes Homeline de passer à la nouvelle génération. On a testé pour vous la plus puissante du lot, la Marshall Woburn III.

Comme son nom l’indique, la gamme d’enceintes Homeline se destine à la maison et fonctionne donc sur secteur. Plus puissantes que leurs homologues portables, ces enceintes offrent en théorie un véritable gain en termes de qualité sonore. La Woburn est la plus imposante du lot, et donc la plus puissante. Qu’a-t-elle dans le coffre ? On va voir ça tout de suite.

On aime… Son design hyper léché

Son ergonomie simple

L’équilibre et la puissance du son

Le réglage de compensation de placement On aime moins… L’application encore perfectible (mais il y a du mieux)

Pas encore de Multistream

Son moins équilibré à très haut volume

Le prix

Marshall Woburn III : un design iconique

L’une des forces de Marshall réside dans son design emblématique, que la marque a retranscrit avec soin dans toutes ses gammes d’enceintes. La Woburn III continue dans cette lignée en arborant les différents éléments iconiques associés à Marshall : la grille poivre et sel en façade change de couleur selon les modèles (noir ou crème), tout comme le logo Marshall en relief. Entourant l’enceinte, on retrouve le silicone texturé déjà présent sur les gammes portables, avec sur le dessus un ilot de boutons en laiton du plus bel effet.

La finition et l’esthétique ont toujours été les points forts de Marshall et cela se vérifie encore ici. À noter que par rapport à la précédente génération, la Woburn III s’allège de plus d’un kilogramme, pour un poids total de 7,45 KG. Certes, l’enceinte n’en devient pas portable, mais on apprécie les efforts de la marque, qui a en plus opté pour une conception sans PVC avec 70% de plastique recyclé.

L’esprit Marshall se retrouve aussi dans la mise en route de l’enceinte qui se fera par l’interrupteur d’alimentation à bascule qui suscitera une certaine nostalgie pour beaucoup. À partir de là, la Woburn III se comporte comme une enceinte Bluetooth classique, à quelques détails près.

Le bouton dans la section « Source » vous permettra de passer d’une source à l’autre entre Bluetooth, Aux (mini-jack), RCA et HDMI. L’apparaige sans fil se fera en restant appuyé sur le même bouton et bonne nouvelle, l’enceinte supporte l’Association Express sur Android, qui vous économisera l’étape de recherche d’appareils sur votre smartphone.





Ergonomie : les fonctionnalités avancées de l’enceinte

Par leur caractère sédentaire, et donc alimentées sur secteur, les enceintes de la gamme Homeline offrent des fonctionnalités plus avancées que leurs petites sœurs portables. Le contrôle du son a toujours été leur point de différenciation, ici possible grâce aux trois boutons centraux. Le premier sert évidemment à régler le volume, tandis que les deux autres serviront à contrôler les basses et les aigus.

Leur course est ici infinie : pas de potard analogique allant de 1 à 10 comme sur la Woburn première du nom, le réglage est remplacé depuis la génération précédente par une série de 10 LEDs s’allumant et s’éteignant selon le volume. Vous pourrez aussi garder le contrôle sur la musique en elle-même avec le désormais classique bouton de contrôle directionnel afin de passer d’une chanson à l’autre ou simplement faire pause.

L’application Marshall : un peu plus utile

Lors de notre test de la Marshall Emberton II, on regrettait l’utilité toute relative de l’application mobile de la marque, qui n’autorisait que quelques réglages anecdotiques. Ici, elle offre un minimum d’utilité à plusieurs égards.

Tout d’abord parce qu’elle permet le réglage de compensation de placement, qui adapte le profil sonore selon la position de l’enceinte dans l’espace : prés d’un mur, d’un rebord, au sol, au centre d’une table… L’égalisation changera ainsi en fonction de votre choix, pour éviter toute réverbération pouvant affecter le son. On vous conseillera cependant de surélever l’enceinte au maximum afin de ne perdre aucune fréquence, notamment si vous êtes debout. On retrouve ici ce réglage pour la première fois sur une enceinte Marshall, traditionnellement réservé aux enceintes HiFi et de monitoring.





Pour le reste, le paramètre d’égalisation vous permettra de régler basses et aigus sans vous lever ainsi que d’activer le mode nuit, dont on vous reparlera dans la partie qualité sonore. On regrette un peu l’absence de réglage d’intensité des LEDs présent sur le modèle précédent, mais cela relève du détail. En résumé, sans ce paramètre de compensation de placement, l’application Marshall serait restée aussi anecdotique que pour la Emberton II. On leur accorde donc ça.

Le son : puissant et maitrisé

On passe maintenant au plat principal : le son. La Marshall Woburn III est connue pour sa puissance et son équilibre, y compris à haut volume. L’enceinte reste fidèle à elle-même et fera trembler vos murs au plus haut réglage. Marshall a opté cette fois pour un seul amplificateur 90 W pour le woofer au lieu de deux de 50 W sur la précédente, afin de laisser la place à deux nouveaux amplificateurs de 15 W, dont un dédié aux médiums. En résulte une réponse en basse légèrement moins prononcée, mais plus maitrisée, pour éviter toute distorsion à haut volume.

En situation, la Marshall Woburn III étonne encore par sa présence sonore, y compris à volume moyen. Les basses sont évidemment très présentes, mais ne dominent pas le reste du spectre comme les médiums qui sont bien plus présents qu’auparavant sur ce modèle. Ainsi, les voix, guitares, mélodies et autres éléments distinctifs d’un morceau sont désormais au-devant de la scène.

Sur les morceaux rocks et metal, Marshall garde sa signature sonore pour un rendu naturel et granuleux. On se rend ainsi compte de l’amélioration en termes de largeur de scène avec cette clarté de rendu sonore appréciable, notamment sur les morceaux les plus chargés. Même constat pour la musique électronique qui brille aussi sur la Woburn, avec un kick puissant et précis. Et la musique acoustique et folk n’est pas en reste avec une clarté des aigus appréciables et des voix naturelles.

À haut volume, loin de distorde, le son va cependant s’adapter grâce à la fonction Dynamic Loudness (intensité sonore dynamique). On vous conseillera ainsi de baisser les aigus d’un cran, qui sont toujours les premiers à « briller » à pleine puissance. La précision tonale en prendra un coup sur les morceaux plus chargés avec des medium prenant le dessus et des sub-basses moins maitrisées, notamment sur la musique électronique. On est cependant sur un tout autre niveau de maitrise que les enceintes portables de la marque qui toussent volontiers à pleine puissance.

Bientôt le Bluetooth LE Audio



Les enceintes de la gamme Homeline ont été pensées pour l’avenir et supporteront la technologie Bluetooth LE Audio et son codec LC3 (Low Complexity Communications Codec). Concrètement, vous aurez ainsi le droit à une meilleure qualité sonore, même à faible débit binaire, mais aussi à la possibilité de vous connecter à plusieurs appareils Bluetooth en même temps via la fonction Multistream. La portée sera aussi plus longue et la latence bien moins importante. Il faudra attendre cet automne pour voir cette nouvelle technologie arriver sur la Woburn III sous la forme d’une mise à jour de firmware via l’application mobile.

En plus des entrées Aux et RCA, la Marshall Woburn III introduit un tout nouveau port HDMI afin de brancher votre téléviseur avec la norme ARC. Ainsi, votre téléviseur pourra contrôler le volume de l’enceinte et vice versa, à la manière d’une bar de son. L’application mobile Marshall vous permettra d’activer le mode nuit, qui réduira les sons les plus forts pour vos voisins tout en garantissant l’audibilité des sons les plus faibles.

Marshall Woburn III vs Stanmore III

Si vous recherchez une enceinte plus compacte mais puissante, alors la Marshall Stanmore III pourrait être le bon compromis. On passe ainsi d’un woofer de 90 W à 50 W, avec une réponse en basse légèrement moins profonde, mais toujours aussi présente à l’écoute. Elle bénéficie aussi des améliorations de cette troisième génération, avec un son toujours plus équilibré et une largeur de scène très appréciable, afin de bien distinguer les différents éléments d’un morceau. Comme sa grande sœur, elle tient la distance à haut volume, même si encore ici on vous conseillera de baisser légèrement les aigus pour un rendu moins brillant. Elle se comporte bien mieux à volume modéré.

La Stanmore III n’embarque pas d’entrée HDMI sur son panneau arrière et c’est bien la seule différence esthétique qu’elle affiche avec la Woburn. Plus portative, elle semble dédiée à de plus petits espaces et saura englober la pièce de sa signature sonore massive. C’est donc votre besoin de puissance ainsi que votre espace disponible qui feront pencher la balance entre l’un ou l’autre modèle. Ça et la différence de tarif de 200€ bien sûr : la Woburn III est à un prix conseillé de 569€ alors que la Stanmore III affiche 369€.