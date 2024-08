Test du service mail d’Infomaniak : peut-il remplacer votre adresse professionnelle actuelle ?

Article sponsorisé

Infomaniak, une société suisse renommée pour ses services d’hébergement web ainsi que kDrive, leur solution cloud. Mais au-delà de leur solution de stockage en ligne, la firme propose également d’autres services et notamment une messagerie sécurisée pour vos e-mails nous avons pu tester.

Si vous souhaitez créer un site web ou une adresse mail personnalisée pour votre entreprise, vous avez probablement envisagé des alternatives à la messagerie de Google. Que ce soit pour la sécurité ou les fonctionnalités, Infomaniak n’a peut-être pas à rougir devant les autres services mail du marché : on observe cela tout de suite.

Les plus Interface intuitive,

Interconnexion avec les autres services d’Infomaniak,

Data centers écologiques

IA souveraine intégrée

Applications Calendrier et Contacts incluses

Envoi de pièce jointe jusqu’à 3 Go Les moins Quelques fonctionnalités en cours de développement.

Le chiffrement n’est pas intégré nativement chez Infomaniak.

Quels sont les avantages d’utiliser la messagerie d’Infomaniak ?

Créée en Suisse en 1994, Infomaniak est une société proposant de très nombreux services comme de l’hébergement web, du cloud, du streaming video ou radio et bien d’autres encore.

Au fil des années, ce sont près d’un million de sites internet qui font confiance à Infomaniak pour leur hébergement, et plus de 3’000 radios à travers l’Europe utilisent leur solution de streaming.

Un gage de confiance donc, mais qui ne s’arrête pas là, car la société suisse est également engagée écologiquement ! À l’heure où les datas centers sont fréquemment pointés du doigt pour leur forte consommation électrique et leur rejet de CO2, Infomaniak fait office de (très) bon élève.

En effet, l’un des avantages d’être situé en Suisse est que la société peut bénéficier de l’énergie électrique créée par les nombreux barrages et panneaux solaires afin de n’utiliser que de l’énergie renouvelable. De l’autre côté de la chaîne, la forte chaleur générée par le data center est alors renvoyée vers les habitations pour le chauffage domestique.

Un cycle vert qui doit être encouragé et qui pourrait en convaincre plus d’un utilisateur de délaisser Gmail pour passer sur Infomaniak.

L’offre gratuite d’Infomaniak vous offre 20 Go de stockage pour vos e-mails, ce qui est largement suffisant pour une utilisation standard (à titre de comparaison, Gmail propose 15 Go pour les e-mails et le drive). De plus, l’offre d’Infomaniak inclut 15 Go supplémentaires pour kDrive.

Quels sont les éléments indispensables pour créer une adresse mail professionnelle ?

L’objectif est de pouvoir centraliser au même endroit toutes vos adresses mail et pour ce faire, il faudra alors :

Acheter un nom de domaine (certains se trouvent assez facilement depuis le menu intégré à Infomaniak, pour des sommes commençant aux alentours de 5-6€).

(certains se trouvent assez facilement depuis le menu intégré à Infomaniak, pour des sommes commençant aux alentours de 5-6€). Paramétrer l’adresse mail créée pour savoir si vous en serez le seul utilisateur ou si elle sera partagée avec plusieurs utilisateurs.

pour savoir si vous en serez le seul utilisateur ou si elle sera partagée avec plusieurs utilisateurs. Ajouter un mot de passe.

Il ne vous restera plus qu’à entrer les adresses mails que vous désirez lier à votre nouvelle espace et vous pourrez importer le contenu de celles-ci : pour avoir tous vos messages sous la main sur Infomaniak mail.

Notez que si vous ne voulez pas réimporter à chaque fois vos mails, il faudra cocher une case dans la boîte mail que vous utilisez (comme expliqué par le blog du modérateur).

Une interface simple et lisible

Le premier élément marquant du service mail d’Infomaniak est sa grande lisibilité ! Que l’on vienne de Google ou d’Outlook, il est très simple de reprendre ses marques.

L’interface est extrêmement simple d’utilisation et, lorsque vous créez votre session, Infomaniak ne vous guide alors pas à pas pour être sûr que vous maitrisiez les bases de son outil.

On vous rassure, les mails ont été floutés à des fins de confidentialité mais ils sont parfaitement visible en temps normal

Le service mail d’Infomaniak est également équipé de quelques fonctionnalités très pratiques utilisant l’intelligence artificielle comme :

Un outil de traduction comprenant 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol et italien.

: français, anglais, allemand, espagnol et italien. Une option pour reformuler , raccourcir ou rallonger vos textes .

, . Une option pour corriger vos fautes.

Enfin, et il s’agit d’un vrai petit plus : vous bénéficiez d’un délai de 10 secondes après l’envoi pour annuler l’expédition d’un mail. Ce simple ajout permet d’éviter d’envoyer un mail à la mauvaise personne ou d’envoyer un autre mail pour dire « PS : avec la pièce jointe c’est mieux ».

Ce délai peut être désactivé ou agrandi jusqu’à 30 secondes.

La sécurité de vos données sur Infomaniak

Que ce soit sur mobile ou sur PC, il est possible (et recommandé) de se créer une authentification à deux facteurs – vous pourrez d’ailleurs passer par Infomaniak Auth.

Le filtre anti-spam de son service mail est très efficace et il est tout à fait possible d’ajouter manuellement des adresses mails dont vous ne voudriez plus recevoir des messages.

Enfin, basée en Suisse, Infomaniak doit se conformer aux règles en vigueur dans ce pays et celles-ci ont été révisées le 1ᵉʳ septembre 2023 pour être plus strictes, ainsi qu’au RGPD – protégeant donc plus les utilisateurs.

Le chiffrement n’est pas intégré nativement chez Infomaniak. Cette fonctionnalité bloque certaines fonctionnalités professionnelles essentielles comme l’indexation des e-mails (et donc les recherches).



Il reste cependant possible de chiffrer vos messages depuis un client mail (comme Thunderbird) et le Service Mail avec OpenPGP.

La sécurité est d’ailleurs si rigoureuse qu’elle bloque l’affichage des images lorsque vous recevez un e-mail pour la première fois d’une adresse inconnue. Toutefois, cette restriction peut être facilement levée en cliquant sur un bouton en haut du mail concerné.

Un service mail en constante amélioration

Les fonctionnalités en lien avec l’IA ne sont pas les seules à être en cours de développement, et l’on peut a minima citer celle permettant de planifier un mail qui est aujourd’hui manquante, mais qui devrait arriver dans les prochains mois.

D’autres suggestions de nouvelles options affluent sur l’interface « Feedback » d’Infomaniak où vous pouvez également soumettre vos propres idées et suggestions d’améliorations.

Pour finir, Infomaniak propose de nombreux autres services comme kMeet, SwissTransfer, Calendar, etc. qui sont tous interconnectables avec le mail.

Faut-il utiliser le service mail d’Infomaniak ?

Vous l’aurez compris, Infomaniak propose un service mail très intuitif ! Mais si l’outil est globalement complet, certaines fonctionnalités manquent encore à l’appel (même si elles devraient sortir au fil des mises à jour).

Dans l’ensemble, ce service mail reste un excellent moyen de centraliser des mails et des informations : l’idéal si vous possédez un site ou une entreprise – qui plus est si vous cédez pour kSuite qui intègre tous les outils collaboratif dont vous avez besoin.

