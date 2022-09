Allier durabilité, qualité et prix contenu sonne bien trop souvent comme une utopie. Nombre d’entreprises ont cherché à y parvenir, en vain. Pourtant, dans le monde du café, une entreprise semble avoir réussi ce tour de force en proposant une « boule de café » 100% biodégradable et écologique sans en détériorer sa qualité. Coup de com’ ou véritable innovation de rupture ? Machine à café pour écolo ou véritable produit innovant pour tous public ? Voyons cela de plus près.

Proposer un café en capsule le plus écologique possible, c’est aujourd’hui l’un des enjeux majeurs du secteur. On connaissait la capsule réutilisable ou la capsule compostable, solutions avec leurs qualités et leurs défauts. Voici maintenant CoffeeB, une entreprise suisse qui rentre sur le marché par la grande porte avec sa déjà célèbre boule de café. Solution brevetée et unique, nous avons testé cette innovation étonnante.

Présentation de CoffeeB et son principe de capsule à café sans capsule

La capsule de café, apparue en 1976, s’est très vite imposée comme la solution numéro 1 pour avoir un bon café rapidement sans dosage ni manipulation. Mais voilà que 40 ans plus tard, on se rend compte que cette technologie n’a pas que des bons côtés : près de 10 milliards de dosettes en aluminium sont consommées chaque année, équivalent à 40 000 tonnes de déchets. La limite écologique des capsules à café oblige donc le marché à être repensé. CoffeeB est la dernière entreprise en date à proposer une solution de remplacement aux capsules en aluminium, sans dégrader l’expérience utilisateur de la machine à café.

Sa force : proposer une innovation unique qui s’aligne sur les prix proposés par les grands noms du secteur. Que ce soit la machine (179€) ou les boules de café (0,38€ la boule), le coût ne dépasse pas celui de Nespresso par exemple. Forcément, ça a attiré notre attention. Avant de commencer le test à proprement parlé, voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau système de boule à café proposé par CoffeeB.

L’innovation : des boules de café au service de la planète

CoffeeB s’est allié à la marque Café Royal pour proposer une solution de café unique : des petites boules de café enrobées d’une protection transparente en algues, 100% organique et 100% écologique. Le café utilisé est sourcé, torréfié en Suisse et livré dans un emballage carton recyclable.

Pour rentrer dans les détails, les boules de café sont faites à partir de café moulu (5,5 grammes) compacté en une sphère parfaite qui est ensuite plongée dans une solution fait à base d’algues. Ce mélange permet de fixer une fine pellicule autour de la boule et de protéger le café lors du transport ainsi que de conserver ses arômes.

Toutes les boules sont faites uniquement à partir d’éléments organiques, donc compostables et font un très bon engrais à mettre dans ses plantes décoratives ou aromatiques. Le carton d’emballage des boules a l’air d’être aussi compostable (à l’instar des boites à œufs), mais on attend une confirmation de la marque avant en avoir le cœur net.

les boules de café sont sérigraphiées au laser afin de connaitre le type de café qui y est contenu

Aujourd’hui, il existe 4 types de café proposés par la marque (expresso, lungo, ristretto, décaféiné). Ce qui est très peu, surtout que ce n’est pas l’origine du café qui change mais simplement son usage. On est très loin des 50 références Nespresso, proposées à un prix relativement similaire (aux alentours de 0,40€ la capsule). Peu de choix donc, mais une durée de conservation très correcte de 14 mois quand les boules de café sont dans leur emballage et de 3 mois une fois ouverts.

Utilisant régulièrement du « café royal » en grains, on aimerait voir un jour le café « Honduras » dans la gamme CoffeeB. Un rêve et bientôt une réalité ?

Seules 8 références de café sont proposées par CoffeeB avec simplement 4 usages différents

La machine à café, un design convaincant pour une première version

Parlons maintenant de la machine à café. Utilisant un système breveté de percolation, la machine CoffeeB arbore un design soigné. Ces 34% de plastique recyclé, son bac à eau de 1,3L et ses boutons d’utilisation sont dignes des machines Nespresso. Seuls deux points viennent ternir l’ensemble du produit : le réservoir à boules (en plastique) jure de par son côté cheap. De même, le socle questionne sur sa durabilité, étant surélevé et retirable avec une attache plastique peu solide et peu pratique comparé à un support pliable comme chez Nespresso. Ces détails n’impactent pas la qualité du système de la machine, mais semblent être assez fragiles à l’utilisation.

Côté ergonomie, la machine est relativement compacte — difficile de l’emmener en voyage, elle ne prendra néanmoins pas trop de place dans votre cuisine avec un cordon d’alimentation de 80 cm. Elle possède trois boutons permettant de faire un café court (40ml) ou long (150ml) ou encore de vidanger la machine. Aussi, sur le côté, on retrouve une manette permettant d’enclencher ce système de percolation.

Attention, il est difficile de retrouver sa boule car l’inscription sérigraphiée ne se voit pas et s’efface.

La machine à café CoffeeB versus la machine Nespresso Krubs

Finalement, on a devant nous un concept prometteur et une machine travaillé. Voyons maintenant ce qu’il en est de son utilisation réelle et de capacité à venir concurrencer les grandes marques du secteur.

Utilisation de la machine à café CoffeeB

D’extérieur, à l’instar de Nespresso, la machine à café CoffeeB semble classique avec le type de capsules comme seule véritable différence. C’est en réalité à l’intérieur de la machine à café que l’innovation s’opère. Voici notre ressenti sur l’utilisation de la machine CoffeeB.

Mode d’emploi de la machine CoffeeB

Pour utiliser la machine, on n’a presque pas besoin de sa notice. Le principe est on ne peut plus simple : il suffit d’insérer sa boule de café dans une trappe prévue pour, d’actionner un levier et de choisir la quantité de café ; rien de plus classique. Les boules de café sont contenues dans un réservoir situé sur le dessus de la machine (capacité de 9 boules) et glissent toutes seules dans la cafetière à la manière de boule de loto. Le bac à eau est, lui, assez important pour faire plus d’une dizaine de cafés. Finalement, on a là un produit similaire à n’importe quelle autre machine à café. Une fois le café terminé, le levier se relève automatiquement et les boules utilisées tombent ensuite dans un bac à capsules que l’on peut changer très simplement.

Il est possible de personnaliser la quantité de café que l’on veut faire. Pour cela, appuyez longtemps sur le bouton à programmer, attendez que ce dernier clignote. Relâchez le bouton et laissez le café s’écouler. Dès que la quantité souhaitée est dans la tasse, appuyez à nouveau sur le bouton. Le tour est joué : le système a enregistré la longueur pour les prochaines utilisations.

l’utilisation de la CoffeeB est très simple

Le principe de percolation, véritable innovation de machine à café

La percolation utilisée par CoffeeB est une solution brevetée, deuxième innovation après la conception des boules à café. Voici comment marche ce système.

Une fois que la boule de café est rentrée dans la machine et le levier actionné, un mécanisme l’humidifie pour la rendre plus modelable. Puis, la machine presse et perfore cette boule pour y injecter de l’eau chaude, permettant d’extraire les arômes de café qui y sont contenus. Le café ainsi créé arrive directement dans votre tasse.

Un système ingénieux, novateur et unique qui permet d’allier praticité, durabilité et écologie.

le système de percolation de CoffeeB

Durabilité de la cafetière et du café CoffeeB

La durabilité est notre premier point de vigilance sur CoffeeB. En plus de d’intégrer des accessoires qui ne rassurent pas sur leur qualité (le réservoir à boule et le repose-tasse), le système est tout nouveau sur le marché et il est impossible d’avoir de la visibilité sur sa durée de vie. Heureusement, l’entreprise s’engage à proposer une garantie de 3 ans (deux ans + 1 an offert si vous créez un compte sur le site).

Un autre point qui interroge concerne les boules elles-mêmes. Nous en avons retrouvé certaines boules abimées dans les cartons d’emballages (avec parfois une entaille) sûrement dù au transport. Même si nous avons utilisé ces boules et le gout ne semblait pas altéré, la question de leur conservation et du maintien des arômes se pose ! Affaire à suivre.

La machine à café propose donc une innovation simple d’utilisation qui possède un seul véritable point faible, le manque de visibilité à ce stade sur la durabilité du système.

Performances de la machine à café

Oublions maintenant le côté innovation et écologie. Concentrons-nous sur les performances de la machine à café en tant que telles. Comparée à ses concurrents, comment s’en sort la cafetière CoffeeB ?

Rapidité

Le premier critère que l’on cherche chez une cafetière est sa rapidité à proposer un bon café. À ce niveau, la machine à café CoffeeB n’est pas parmi les meilleurs éléments avec un espresso fini en 40 secondes (+ 15 secondes de préchauffe). À titre de comparaison, il faut attendre 25 secondes avec une cafetière Nespresso Krups (+ 30 seconde de préchauffe).

Cette différence de vitesse à l’avantage de la Nespresso s’explique notamment par le système de percolation. Sur la CoffeeB, l’humidification fait perdre de précieuse secondes face au modèle classique de machine à café.

Bruit

Côté bruit, la CoffeeB est une cafetière particulièrement silencieuse. C’est tellement agréable et unique sur le marché ; surtout quand on voit des machines à café à plus de 1000€ faire un bruit d’avion qui décolle quand on lance un café.

Pour vous donner un ordre d’idée, la machine ne produit pas plus de 60 décibels tandis qu’une machine Nespresso Krups en fait entre 60 et 65 et une machine à grains dépasse les 70 dB. Un écart qui fait une vraie différence — un décibel de plus s’entend très bien à l’oreille, alors imaginez 5 dB supplémentaires.

Consommation

Au niveau de la consommation, la machine CoffeeB utilise 1450W, ce qui est dans la moyenne haute de la concurrence (1450 W pour la cafetière SENSO PHILIPS et 1260 W sur la Nespresso Krups). Mais une des forces de la machine à café CoffeeB est qu’elle se met en veille après une minute sans utilisation contre 9 minutes chez Nespresso. Un bon point qui permet de limiter la consommation inutile de la cafetière.

Finalement, la machine CoffeeB s’en sort très bien, que ce soit au niveau de la rapidité, du bruit ou de sa consommation. On a devant nous une vraie concurrente à Nespresso au niveau des performances. Chapeau bas.

Entretien de la machine à café CoffeeB

Dernier point sur le test de la machine à café CoffeeB, et non des moindres : l’entretien. C’est un point crucial et trop souvent négligé pour allonger la durée de vie de votre cafetière. Sur la CoffeeB, un bouton de vidange est situé à côté de ceux pour faire le café. Un détartrant est disponible sur la boutique de la marque pour 5€. Un voyant rouge sur le bouton de lavage vous indiquera quand la cafetière doit être détartrée.

Pour laver la cafetière, il faut respecter plusieurs étapes :

Remplissez le bac à eau de 0,5l de détartrant

Appuyer 3 secondes sur le bouton de vidange de la machine

Videz le bac à café, actionnez le levier et appuyez sur le bouton de lavage

Attendez 25 minutes

Retirez les compartiments détachables et lavez-les à la main

Lavez le bac à eau et remplissez-la d’eau

Remettez tous en place et appuyez une dernière fois sur le bouton de vidange

Avis subjectif du café CoffeeB Un café durable et écolo, c’est bien beau. Mais la question du gout du café s’impose. Qu’avons-nous penser du café CoffeeB ? Déjà, le point noir étant le manque de choix, on vous conseille donc de tester le café avant afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Maintenant, d’un point de vue purement subjectif, ce n’est pas le meilleur que nous ayons gouté, loin des références de café en grains — mais le principe de boules n’est pas la cause de notre réticence, notre palais étant le seul responsable. Ne baissons pas les bras pour autant : la marque « café royal » utilisée par CoffeeB est une très bonne référence et on espère qu’à l’avenir, le partenariat va permettent d’étoffer l’offre de boules CoffeeB.

Faut-il acheter la machine à café CoffeeB ?

Finalement, le système de CoffeeB vaut-il le coup ? La réponse n’est pas la même selon le prisme que l’on prend.

Au niveau de la démarche écologique, c’est le système le plus durable, écoresponsable et pratique qui existe sur le marché . Le fait de n’utiliser que des matériaux organiques pour faire ses capsules n’a jamais été vu et s’impose comme le principe idéal sur le marché du café à l’heure actuelle.

. Le fait de n’utiliser que des matériaux organiques pour faire ses capsules n’a jamais été vu et s’impose comme le principe idéal sur le marché du café à l’heure actuelle. D’un point de vue praticité, la cafetière CoffeeB souffre de plusieurs défauts. À commencer par son offre de café limitée qui est vraiment dommage. Aussi, la rapidité pour avoir son café pourrait être améliorée. Enfin, la solidité des boules de café interroge après en avoir trouvé plusieurs fissurées lors du déballage.

qui est vraiment dommage. Aussi, la pour avoir son café pourrait être améliorée. Enfin, la de café interroge après en avoir trouvé plusieurs fissurées lors du déballage. Concernant son prix, CoffeeB n’est pas aussi cher qu’on pourrait le penser. Légèrement moins couteux que Nespresso et que la plupart des capsules « écologiques », la marque a réussi à proposer une offre au niveau de la concurrence malgré le fait qu’elle soit un acteur récent sur le marché.

Finalement, la machine en elle-même est encore une V1 perfectible mais qui est promise à un avenir radieux. Son principe novateur est génial. On ne peut que le saluer et l’encourager pour espérer qu’il devienne, à terme, un véritable concurrent aux machines Nespresso en tout point.

Et la machine à grains dans tout ça ? Evidemment, qui dit café écolo, dit machine à grains. Entre elles et CoffeeB, qui choisir ? La machine à grains possède un inconvénient de taille : on ne peut pas changer de type de café. De plus, le bruit et la rapidité est à l’avantage de CoffeeB. Pourtant, quand on compare les deux, le prix vient contrebalancer ce constat : la machine à grains, plus chère à l’achat (~400€) est rentabilisée en 1 an car les grains sont bien moins couteux que les boules (0,20€ contre 0,40€). A vous maintenant de faire votre choix.