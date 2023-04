Test UPDF : l’alternative abordable pour éditer des PDF à la place d’Adobe Acrobat (-54%)

Et si on vous disait qu’on a peut-être trouvé le meilleur logiciel PDF du marché ? UPDF permet non seulement de consulter mais aussi d’annoter, de modifier, d’organiser ou de convertir des documents PDF, le tout à un prix très attractif. Pour en savoir plus, nous l’avons mis au banc d’essai.

À la maison comme au travail, les fichiers PDF sont désormais partout. Devis, documents administratifs, magazines ou encore documents numérisés, ils nous servent au quotidien. Mais les modifier ou les organiser relève bien souvent du chemin de croix. Les différents éditeurs de PDF du marché disposent généralement de très peu de fonctionnalités, ou affichent un tarif prohibitif. Et puis il y a UPDF. Ce logiciel PDF promet à ses utilisateurs un grand nombre d’outils pour un tarif contenu. Pour en avoir le cœur net, nous l’avons entièrement testé. Voici nos résultats.

UPDF, bien plus qu’une simple visionneuse de PDF

UPDF est un logiciel d’édition de PDF disponible sur ordinateur Windows, Mac mais aussi sur iPhone, iPad et smartphones Android. Il dispose de nombreuses fonctions qui permettent de consulter, modifier, organiser ou partager des fichiers PDF. En outre, il dispose d’un outil de reconnaissance automatique des caractères (OCR) qui permet de détecter le texte d’un document numérisé.

Si UPDF se distingue dès son ouverture par une interface à la fois intuitive et originale, ce sont surtout les nombreuses fonctions du logiciel qui le rendent aussi intéressant. Voici un tour d’horizon des différents outils que propose UPDF.

Créé en 1993, le PDF (Portable Document Format) est un type de fichier qui permet de conserver la mise en page d’un document tel que l’auteur l’a voulue, et ce peu importe l’ordinateur, le système d’exploitation ou le logiciel utilisé par la personne qui consulte le document.

1. Consulter un fichier PDF

Il nous arrive presque tous les jours de consulter des fichiers PDF. Et si d’autres liseuses le font très bien comme Acrobat Reader, UPDF a une fonction particulièrement intéressante : le mode présentation. Semblable à un diaporama, ce mode permet de mettre des éléments en évidence grâce au pointeur ou à l’outil crayon. Ces outils sont très utiles lors de présentations publiques ou de réunions.

On regrette simplement de ne pas pouvoir afficher deux pages en même temps avec le mode Présentation

Lorsqu’il s’agit de formulaires comme des documents cerfa, il est tout à fait possible de renseigner les différents éléments directement depuis le logiciel.

2. Annoter, modifier vos fichiers PDF

Si le visionnement d’un fichier PDF est une fonctionnalité qui reste basique, nous allons désormais passer aux choses sérieuses : l’annotation et la modification de fichiers. Et en la matière, UPDF est une référence.

L’annotation permet de mettre en avant une partie du contenu d’un PDF, tout comme on le ferait sur un document papier. Surlignage, ajout de commentaire, autocollants, tout est possible ! On apprécie particulièrement le large choix d’autocollants et de tampons qui contribuent à faciliter la lecture des annotations. On peut ainsi ajouter des flèches, des bulles et autres emojis.

Les outils d’édition et d’annotation sont légion sur UPDF. On apprécie particulièrement la fonction « commentaire »

La modification de contenu permet d’ajouter du texte, des images ou des liens hypertextes à un fichier existant, mais aussi d’en modifier le contenu en conservant ses caractéristiques d’origine. À l’inverse, il est possible de modifier la taille ou le type de police utilisée, de souligner des éléments, etc.

Vous pourrez ainsi entièrement personnaliser un document en modifiant son arrière-plan, en ajoutant ou en modifiant des images et des signatures.

3. Organiser les pages d’un document

C’est l’une des fonctions clés d’UPDF. Le logiciel vous permet de combiner, organiser et modifier vos fichiers PDF comme bon vous semble, et avec une grande facilité. Vous avez téléchargé la notice de votre dernier appareil connecté mais la moitié des pages ne vous sert à rien ? Supprimez-les pour ne garder que l’essentiel. Vous avez numérisé en deux fois le recto et le verso de votre pièce d’identité ? Combinez les deux fichiers. L’ordre d’un document ne vous convient pas ? Réorganisez-le.

C’est la fonctionnalité que nous avons le plus utilisé au cours de notre test !

Il est même possible d’insérer une page vierge pour compléter le document

4. La fonction OCR

L’outil OCR, ou Reconnaissance Automatique des Caractères permet de facilement récupérer le texte de n’importe quel document numérisé. La fonctionnalité ne se contente pas de l’anglais ou du français et peut détecter 38 langages différents !

À l’inverse, afin d’empêcher les modifications, il est possible de convertir le texte d’un fichier en image. Ainsi, le texte ne sera plus sélectionnable ou modifiable. Pratique !

5. Signer, protéger et enregistrer un document PDF

Grâce à la fonction signature de UPDF, il est possible de signer un fichier grâce à 4 signatures que vous pourrez pré-enregistrer. Une manière de gagner du temps et de l’argent : plus besoin d’imprimer, signer et numériser un document. Vous n’avez plus qu’à y apposer votre signature.

Si vous voulez restreindre l’accès de votre fichier – que ce soit pour le consulter ou l’éditer – vous pouvez y ajouter un mot de passe. Ensuite, vous pouvez l’enregistrer tel quel, le compresser pour qu’il soit moins volumineux, ou encore l’exporter sous un autre format.

Il est possible de convertir le fichier PDF à de nombreux formats

6. Partager et imprimer un PDF

A travers son interface UPDF permet de partager votre document PDF par mail, ou par le biais d’un lien en téléchargeant votre document sur le cloud.

Côté impression, l’interface est très classique et parfaitement fonctionnelle.

Et la version mobile ?

Vous êtes du genre à consulter des PDF sur votre tablette, votre iPhone ou votre smartphone ? Ça tombe bien, UPDF est également disponible sur iOS et Android. L’application se montre à la fois pratique et complète. Bien que les fonctionnalités soient moins nombreuses que sur ordinateur, il est tout de même possible d’annoter les PDF, de les réorganiser en ajoutant ou en modifiant l’ordre des pages.

L’application permet d’annoter et de modifier le contenu

Combien coûte UPDF ?

C’est la bonne surprise de ce logiciel. Car s’il n’est pas gratuit comme Adobe Acrobat Reader, il est disponible à un tarif nettement plus avantageux que la référence du marché, à savoir Acrobat Standard ou Pro.

UPDF bénéficie pourtant d’un plus grand nombre de fonctionnalités et d’une interface plus agréable à utiliser.

UPDF : un abonnement annuel ou une licence à vie

L’éditeur de fichier PDF est disponible sous deux formes différentes. Vous pouvez opter pour un abonnement annuel qui vous permettra de disposer de toutes les fonctionnalités et de toutes les mises à jour gratuites, ou bien, vous pouvez préférer la licence à vie qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités du logiciel ainsi que des mises à jour mineures et régulières.

UPDF Propose actuellement une offre intéressante de -54% qui fait passer son abonnement annuel de 49,99€ à 29,99€, et son abonnement à vie de 99,99€ à 45,99€. Pour en profiter, rien de plus simple : rendez-vous sur le site de UPDF et sélectionnez l’offre qui vous convient.

Pour chaque commande passée, vous disposez pendant un an de 10 Go de stockage sur l’UPDF Cloud et chaque abonnement peut être utilisé sur deux ordinateurs et deux mobiles. Ce n’est pas tout ! En souscrivant à un abonnement, vous obtiendrez gratuitement aJoysoft PDF Password Remover en plus de la remise de 54%. Ce logiciel permet de supprimer le mot de passe d’un fichier PDF pour en faciliter l’affichage et l’édition !

Une version gratuite pour tester l’éditeur de PDF

Si vous n’êtes pas encore décidé, vous pouvez tester le logiciel sur Windows, Mac et même sur votre smartphone iOS ou Android. Pour cela, il suffit de le télécharger gratuitement sur le site d’UPDF. La version gratuite est limitée et comporte des publicités, mais vous pourrez tout de même convertir 5 documents, et ceux-ci possèderont un filigrane. Si vous n’êtes pas sûr de vouloir l’acheter, c’est une excellente manière de découvrir logiciel et de l’apprivoiser.

Faut-il choisir UPDF ? Est-ce que ça vaut le coup ?

Si vous êtes du genre à utiliser régulièrement des fichiers PDF pour le travail ou à la maison, on ne peut que vous recommander UPDF. Sa polyvalence et sa simplicité d’utilisation vous feront gagner du temps et de l’énergie. Fini les impressions inutiles, le casse-tête de la réduction ou de la conversion d’un fichier parce que vous n’arrivez pas à l’envoyer par mail. Avec UPDF, vous avez accès à toutes les fonctionnalités nécessaires à l’utilisation d’un PDF dans de bonnes conditions.

Les plus Interface soignée,

Ultra complet,

Compatible MacOS, Windows, iOS, Android,

Aucune publicité,

Tarif alléchant. Les moins Moins de fonctionnalités sur l’application mobile.