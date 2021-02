La firme suédoise connue pour son Urban mask anti-pollution commercialise aujourd’hui un nouveau produit plus abordable et davantage adapté au contexte sanitaire. Le Lite Air Mask abandonne en effet les valves caractéristique de son aîné pour fournir une meilleure efficacité face au covid19.

Avis : Que vaut le Lite Air Mask ?

Unboxing : le contenu de la boîte

Le Lite Air Mask est disponible sur le site Airinum.com pour une quarantaine d’euros. Le masque est fourni avec deux filtres à air dotés des mêmes technologies que le Urban Air Mask. Chacun d’eux possède une durée de vie d’environ cent heures (100h). Cependant, Airinum préconise de le changer toutes les deux semaines environ. Le site de la marque permet évidemment de renouveler son stock de filtres une fois vide. Comptez presque 19 euros pour un pack de trois. La boîte contient également un petit headclip utile pour resserrer le masque si nécessaire.

Un masque filtrant confortable

Airinum l’a conçu en mesh, un textile léger et respirant notamment utilisé pour les vêtements de sport. En apparence plus épais qu’un masque chirurgical, cette différence ne se ressent pas une fois le produit sur le nez. La respiration se fait sans problème malgré la présence d’un filtre. Celui-ci ne vient d’ailleurs pas la gêner avec un contact désagréable. Le masque est bien tendu et donne l’impression d’isoler sa respiration de l’extérieur. Pour cela, le filtre contient un pince-nez recouvert d’une mousse qui permet de fixer correctement le masque au visage. Cette mousse peut sembler un peu lourde sur le nez pour qui n’est pas habitué. Les points d’attache au niveau des oreilles sont fins et suffisamment élastiques pour ne pas avoir à craindre une rupture au moment de les placer. Le headclip demeure utile pour resserrer le masque et relâcher la tension présente sur les oreilles si besoin?

Un design passe partout

Airinum propose 5 coloris pour le Lite Air Mask : Noir, Gris, Bleue foncé, Rose et Blanc. À cela s’ajoutent 4 tailles différentes adaptées à une catégorie poids respective. Deux autres couleurs destinées aux enfants sont également disponibles, soit en XS soit en S. La teinte des parties élastiques n’est pas exactement la même que sur les autres parties du masque car la matière diffère. L’apparence reste sobre et épouse le visage sans trop ressortir par rapport aux vêtements. Toutefois, on remarque le petit drapeau suédois sur la partie gauche du masque. Quant au logo Airinum, celui-ci est visible du côté droit.

Une protection efficace pour ce nouveau masque

Airinum possède une technologie qui lui est propre concernant le filtre du Le Lite Air Mask. Composé de cinq couches, il bloque près de 98 % des particules allant jusqu’à trois microns. C’est le cas des bactéries par exemple. Le masque dispose en effet la norme KN95, la certification chinoise qui garantit un taux de filtration supérieur ou égal à 95 %. Le fait de posséder ce taux lui permet de rentrer dans la catégorie UNS1. Celle-ci correspond aux masques recommandés par l’État pour se protéger du Virus. À l’inverse, les modèles en tissus plus artisanaux dépourvus de filtres sont considérés comme UNS2. Airinum a également obtenu les certifications BFE et VFE qui garantissent un taux de filtration de 99 % pour les virus et les bactéries. Enfin, le masque assure toujours une protection contre les particules polluantes avec la présence des normes PM0.3 et PM2.5.

En savoir plus sur l’entreprise Airinum

Créée en 2014, la firme suédoise derrière le slogan « Each breath count » a fait du masque antipollution son fer de lance. Ses créateurs souhaitent fournir au public un produit avec la meilleure construction possible pour un air sain. En quelques années, le premier masque Airinum M90 s’est fait un nom. En 2018, la marque développe son offre avec plusieurs éditions limitées et obtient un prix aux International Design Award dans la catégorie « Fashion design ». Fort de ce succès Airinum lance le Urban air Mask 2.0 en novembre 2018, une version relookée et améliorée du premier. Toujours en vente, il est disponible pour 75 $ soit environ 61 euros. Le produit fait partie d’une large offre de masque réutilisable sur laquelle nous avons réalisé un comparatif.

L’autre produit de la marque, Urban Air Mask, n’est pas tout à fait adapté au Covid

La conception de ce masque est en effet antérieur à la pandémie. Il demeure certifié KN95 ce qui signifie qu’il possède un taux de filtration correspondant à ≥ 95% pour les particules d’une taille de 3 microns. Cette certification équivaut à la norme européenne FFP2 qui exige un taux ≥ 94%. Cependant, le système de ventilation avec valves pose problème. Certes efficace pour faciliter l’expiration de son utilisateur tout en garantissant une inhalation saine, il ne filtre pas complètement cette première étape. Une personne positive au Covid19 risque donc de contaminer les autres même en portant ce masque. À présent, Airinum fournit des capuchons pour bloquer les valves et ainsi adapter leur produit à la situation.

“Premièrement nous voulons préciser qu’une grande majorité de l’air que vous expirez est purifié par le filtre. Ce qui entrave également la propagation des gouttelettes dans l’air. Deuxièmement, les valves pour l’expiration sont spécifiquement conçues pour ne pas répandre l’air horizontalement. C’est une logique similaire aux masques chirurgicaux. Cependant, malgré ces deux points nous ne pouvons vous garantir que vos expirations n’atteignent pas les gens autour de vous.”

Faut-il acheter le masque Lite Air Mask d’Airinum ?

Le Lite Air Mask est-il adapté pour le sport ?

Bien que la respiration demeure plutôt aisée avec ce masque, Airinum déconseille d’effectuer une activité physique intense avec celui-ci. La plupart des sports rentrent malheureusement dans cette catégorie.

Où sont fabriqués les masques Airinum ?

D’origine suédoise, la firme les a conçu dans le pays pour ensuite être fabriqué et produit en Chine. Il en va de même pour les filtres ce qui explique la présence de la certification chinoise KN95 dessus.

Les filtres Airinum sont-ils réutilisables ?

Ils utilisent à la fois des technologies mécaniques et statiques. Le fait de mouiller le filtre aura pour conséquence une baisse significative de l’efficacité du filtrage statique. Il est difficile de le laver et donc de le réutiliser.

Pourquoi les filtres possèdent plusieurs couches ?

Ces dernières ne sont pas toutes identiques. Parmi elles, un filtre en carbone actif qui réduit notamment la force des odeurs et deux filtres chargés électriquement. Le premier sert à filtrer le pollen et les particules polluantes volumineuses. Quant au second il se destine aux particules polluantes plus petites, à la poussière et aux bactéries. De son côté, la couche la plus proche du visage est recouverte par une matière plus douce pour la peau.