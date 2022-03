En décembre 2020, après la commercialisation de deux graveurs laser compact et connecté, les Hongkongais de LaserPecker se lancent dans un Kickstarter pour initier la production d’une nouvelle version. La démarche est rapidement couronnée de succès et bat des record avec 5,3 millions d’euros récoltés. Il faut dire que les promesses sont alléchantes. Ce laser graverait plus vite, sur plus de matériaux en demandant encore moins d’efforts que ses prédécesseurs.

À présent, la plupart des contributeurs ont reçu leur exemplaire, nous compris. Est-il digne de trôner dans un top idées cadeau high-tech ? Jetons un œil à ce produit encore jamais testé par un média francophone.

On aime… Prise en main très facile

Design pratique et esthétique

Fonctionne sur beaucoup de matériaux

Gravure précise et rapide

Belle polyvalence avec les extensions On aime moins… Pas d’indications sur les paramètres adéquats pour découper

Pack de matériaux non inclus dans la version de base

Localisation obligatoire pour utiliser l’app

Fiche technique du graveur laser portable LaserPecker 2

Dimensions : 19,4 x 15,3 x 23,6 cm

19,4 x 15,3 x 23,6 cm Poids : 2,2 kg

2,2 kg Formats compatibles : jpg, svg, png, bmp, G code, CAD, AI, CDR, dwg…

jpg, svg, png, bmp, G code, CAD, AI, CDR, dwg… Dimensions de gravure : 100mm x 100mm Puissance du laser : 5W

5W Vitesse de gravage : 6mm/s-600mm/s

6mm/s-600mm/s Résolution en px : 1k, 1,3k, 2k

1k, 1,3k, 2k Prix : 899€

Quelles différences technologiques avec le LaserPecker L1 Pro ?

Tout d’abord, il y a un véritable écart de puissance au niveau du laser. En effet, le L1 Pro se trouve limité à 500 mW soit dix fois moins que celui du LaserPecker 2. En outre, le L1 Pro ne fonctionne qu’avec le bois, le papier, divers tissu, le cuir ainsi que le plastique. Pour le reste, il vous faut son successeur. La vitesse de gravure connaît elle aussi un écart important. On parle d’une multiplication pouvant aller jusqu’à 10 ! Enfin, le L1 Pro ne possède qu’une seule résolution et ne profite pas des extensions proposées pour le LaserPecker 2. Attention le L1 Pro n’est pas un mauvais produit pour autant. Bien noté sur Amazon, ce dernier affiche un prix plus attractif avec 399€ comme tarif de départ.

Unboxing du Laserpecker 2

Dans un souci de transport, le graveur est en pièces détachées dans la boîte. On trouve donc le bloc avec le laser, son support ainsi que sa base. Pour préserver les yeux des utilisateurs, LaserPecker fournit une paire de lunettes ainsi qu’un cône de protection qui se place directement sous le laser. Les deux arbores une teinte orange qui absorbe et filtre la lumière du laser pour la rendre inoffensive pour les paires d’yeux qui sont autour. En outre, la boîte contient deux câbles USB A vers USB-C, l’alimentation de la bête, une réglette en bois, une clé Allen avec deux vis. Pour tester la machine, LaserPecker fournit un carré en bois et une sorte de plaque d’identité militaire. C’est léger pour réaliser ses premiers pas. Pour davantage de possibilités, il faut acheter le pack de matériaux qui, pour un peu moins de 20€, vous offre :

10 feuilles de papier recyclé en A6

4 chiffons à lunettes

2 médaillons pour animaux en aluminium

2 étiquettes de bagages en cuir 2 panneaux en lièges de 10 cm sur 10 cm

4 plaquettes de bois dans les mêmes dimensions

20 cartes de visites en aluminium de couleurs différentes

Design du LaserPecker 2

Si on le compare avec d’autres produits du même genre vendus sur Amazon, il y a de quoi être surpris. Ici, la tête du laser n’est pas montée sur une barre elle-même fixée sur des rails qui forment un carré. Le LaserPecker 2 prend beaucoup moins de place que ces derniers, ce qui rend son installation beaucoup plus simple. Cela se fait au prix d’une surface de gravure réduite… sauf si vous craquez pour les extensions.

Entièrement en métal avec une couleur bleu matte, ce graveur laser laisse une impression de confiance quant à sa qualité de construction. On y voit deux paires de boutons tactiles, une sur le dessus du laser et une sur le support de celui-ci. À cela s’ajoutent deux LED sur le bloc laser et c’est tout, pas de gros boutons disgracieux à l’horizon.

Les différents branchements sont placés à l’arrière du bloc laser, juste au-dessus de son ventilateur. Outre le port d’alimentation, on y trouve deux entrées USB A et une USB-C. Pour finir, le dessus du bloc arbore une poignée sur toute sa longueur. Chose très pratique pour le manipuler sans maladresse.

Sur quel matière le LaserPecker 2 peut il graver ?

Le champ des possibilités est plus que large. La gravure peut se faire sur du bois, du bambou, du papier, du tissu y compris l’acrylique et le feutre, du cuir, du plastique, de l’aluminium anodisé, du ciment et même de la nourriture ! À cette liste déjà bien garnie s’ajoutent certaines matières réfléchissantes et transparentes à condition de colorer la zone de gravure en noir au préalable avec un feutre (verre, céramique, acier, bronze, plastique blanc).

Notons que tous les matériaux qui précèdent le plastique peuvent normalement se découper à l’aide du laser. Pour cela, ils ne doivent pas dépasser 5 mm d’épaisseur. Dans tous les cas, veillez à ce que la résolution reste en adéquation avec le matériau utilisé. Au-delà de 1000 pixels, le papier va se retrouver troué et le tissu risque de s’enflammer, rendant impossible la gravure. À l’inverse, privilégiez la résolution 2k pour l’acier qui demande plus d’efforts au laser.

Installation du LaserPecker 2

Rien de compliqué dans le montage, ça se passe en trois étapes simples à réaliser. Il faut d’abord fixer le support du laser à la base avec les deux vis fournies puis placer le bloc laser sur la vis papillon du support. Pas besoin de plus de bricolage, il ne reste qu’à brancher l’alimentation du Laserpecker 2 et connecter le support au bloc avec l’un des câbles USB A vers USB C fournis. Et voilà ! La LED sur la face avant du laser clignote en bleue, c’est le moment de télécharger l’application dédiée.

On recommande également d’installer le cône de protection dès le départ. Grâce à lui, l’utilisateur et les éventuelles personnes au tour peuvent s’affranchir des lunettes. Ce dernier possède d’ailleurs un ventilateur pour évacuer la fumée qui se branche en USB sur le bloc laser.

L’application LaserPecker

À son lancement, celle-ci vous demande d’activer le Bluetooth ainsi que votre localisation. Autant le premier est nécessaire pour le fonctionnement du graveur, autant on se passerait bien de la deuxième exigence qui impacte fortement la batterie des smartphones. Après avoir créé un compte et choisi un code PIN, la connexion avec le LaserPecker 2 s’effectue sans soucis. Un bip retentit et la LED se fige pour vous l’indiquer. L’application vous prend alors par la main avec le sympathiquement nommé « Newbie guide ». Même sans, ce n’est pas difficile de comprendre comment mettre le laser en marche. L’écran d’accueil affiche 4 options :

Album : sélectionner une image de votre galerie

: sélectionner une image de votre galerie Creation : écrire un texte avec la police de votre choix, dessiner ce qui vous passe par la tête ou créer un QR code

: écrire un texte avec la police de votre choix, dessiner ce qui vous passe par la tête ou créer un QR code Camera : prendre une photo avec votre smartphone pour l’utiliser

: prendre une photo avec votre smartphone pour l’utiliser Examples : choisir un motif parmi la centaine présente dans l’application

La section Examples permet aussi de graver quelque chose via un programme G-Code au lieu d’une image classique. Enfin, mentionnons l’existence d’un logiciel pour utiliser le LaserPecker 2 sur PC en le connectant avec un câble USB-C ou un dongle USB non fournis de base.

Première gravure avec le LaserPecker 2

Une fois votre motif sélectionné, c’est à vous de choisir son orientation ainsi que la dimension adéquate. En longueur comme en hauteur, celle-ci ne peut excéder les dix centimètres et descendre en dessous d’un millimètre. Ce paramètre dépend de vous et de la taille de l’objet sous le laser. Vous pouvez aussi modifier la résolution de gravure, plus celle-ci est élevée, plus le niveau de détails augmente. À vous de voir en fonction de la complexité de votre image et de la matière utilisée. Chose importante, le laser doit être placé à 110 mm de l’objet à graver. C’est là que la réglette entre en action.

À présent, vous pouvez prévisualiser l’emplacement de la gravure en appuyant sur le bouton tactile avec une cible. Le laser va alors projeter un carré ou un rectangle aux dimensions indiquées. L’application permet également de déplacer ce visuel pour choisir l’emplacement de la gravure. Honnêtement, la manipulation manque un peu de précision, car elle ne se fait qu’avec la partie supérieure de l’écran. Il faut donc faire preuve d’une certaine minutie.

Tout est bien agencé, on peut appuyer sur « Next ». Un nouveau menu apparaît pour sélectionner la quantité de passage du laser et la matière de l’objet à graver. Chacune d’entre elles a un niveau de puissance et de profondeur différent qui convient à leurs caractéristiques. Par exemple, une profondeur au-delà de 25% risque d’enflammer le bois et le liège, car le laser s’attardera trop longtemps dessus. Évidemment, vous pouvez choisir tout seul le pourcentage de ces valeurs si les réglages prédéfinis ne vous conviennent pas.

À ce sujet, nous nous demandons pourquoi le choix de la résolution ne figure pas dans cette partie. Cela pourrait éviter des accidents comme enflammer un tissu à cause d’un oubli.

Première impression ?

Dans la pratique, tout ce processus demeure particulièrement facile à intégrer et la première gravure ne se fait pas attendre après l’installation. Une fois que le laser a débuté son travail, l’application indique le temps écoulé et le pourcentage de progression de la gravure. Si nécessaire, vous pouvez la mettre en pause ou l’arrêter définitivement. Prudents, nous avons choisi de graver un simple flocon de neige sur du papier recyclé. Le laser n’a eu besoin que d’une minute pour le faire apparaître. Le résultat est net et le papier ne semble pas avoir souffert. Ça ressemble à une réussite !

LaserPecker 2 : un graveur laser pratique

Il ne s’agit pas du plus puissant en vente sur le marché. En revanche, vous ne trouverez pas, à notre connaissance, quelque chose d’aussi facile à faire fonctionner et à transporter. Par exemple, la poignée sur le dessus du bloc laser permet d’utiliser le LaserPecker sur une surface inclinée ou à la verticale. En outre, vous pouvez vous affranchir du branchement sur secteur avec la version Deluxe qui inclut une batterie portable de 20000 mAH. De quoi faire fonctionner le laser pendant 200 minutes d’après la firme.

Une extension pour plus de polyvalence

Cette version Deluxe intègre aussi l’accessoire LaserPecker 2 « Third Axis » pour étendre les possibilités d’utilisation de l’appareil. C’est un bloc de métal teinté en bleue avec deux rouleaux dorés en son centre. Il permet de graver avec trois modes différents :

Cylinder : comme son nom l’indique, il est utile pour graver les objets cylindriques sur toute leur circonférence. Il suffit de placer l’objet entre les rouleaux pour que ces derniers le fassent tourner à mesure que le laser progresse. C’est idéal pour personnaliser des pailles en bambou par exemple.

Slab : ici l’intérêt est de pouvoir graver sur une surface plate qui excède les 10 cm en longueur comme une planche. Le dispositif demeure simple, vous la placez de façon perpendiculaire aux rouleaux pour que ces derniers fassent passer toute sa longueur sous le laser. Puisqu’il y a de fortes chances qu’elles finissent par basculer, LaserPecker fournit deux de petits supports avec des billes sur le dessus.

Trolley : celui-ci sert à graver sur une longueur allant jusqu’à deux mètres. Pour cela, le bloc laser se fixe à un nouveau support qui lui se place sur le dessous du Third Axis. On retourne donc le bloc des rouleaux pour que ces derniers reposent sur la surface à graver. Ainsi, les rouleaux font avancer le laser pour qu’il passe sur toute la longueur d’une planche de bois par exemple.

Le LaserPecker 2 est-il efficace ?

Après plusieurs expériences menées sur les objets du pack de matériaux avec du texte et des images prises sur internet, nous sommes en mesure de dire que oui ! Tout d’abord, la vitesse de gravure est impressionnante. En résolution 1k, inscrire un texte sur une paille prend moins de cinq secondes et un motif de cinq centimètres en hauteur et en largeur demande rarement plus d’une minute. Pour une tête de cheval avec beaucoup plus de détail et la résolution en 2k, comptez une dizaine de minutes.

Chose inévitable, une odeur plus ou moins forte se dégage des matériaux au contact du laser en plus de la fumée. Dans le cas des petites cartes en aluminium par exemple, elle est particulièrement désagréable. Conclusion, gravez dans une pièce facile à aérer si vous le pouvez.

Les paramètres prédéfinis pour chaque matière semblent adéquats. Toutefois, on vous invite à la prudence lorsque vous tâtonnez pour vous épargner des mauvaises surprises. Si vous n’êtes pas sûr que l’objet sous le laser va supporter sa puissance, baissez la un peu et refaites un passage ensuite au besoin. En outre, dans le cas du bois, du tissu ou du papier, placez quelque chose en dessous. Ça vous évitera de graver à même le socle du LaserPecker à cause d’un réglage inadapté.

Nous avons obtenu de bons résultats pour les matériaux réfléchissants et transparents. Le processus est évidemment plus long puisqu’il faut utiliser une profondeur importante et la résolution 2k. Sur l’acier inoxydable, la gravure demeure bien visible, rien à signaler ! En revanche, si le laser marque efficacement le verre, la gravure ne saute pas aux yeux.

Et le découpage ?

Sur le bois et le papier ça fonctionne bien, nous n’avons pas essayé sur le tissu mais le laser ne devrait pas rencontrer de difficultés avec. Pendant notre tentative, nous avons mis la profondeur aux alentours de 50% de peur d’y aller trop fort sur une matière inflammable. La découpe a donc demandé trois passages, ce qui brûle le bois plus fort qu’un seul à 100%.

De plus, un à-coup sur la table de travail entre deux passages est vite arrivé. De quoi déplacer le morceau de bois et faire échouer la découpe. Pour cette utilisation, n’ayez pas trop peur des hauts pourcentages. En constatant tout ce tâtonnement, on peut se demander pourquoi l’app LaserPecker n’a pas de réglages dédiés à la gravure et d’autres à la découpe.