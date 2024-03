Test sèche-cheveux Laifen Swift Special : aussi puissant qu’un Dyson pour un tiers du prix ?

En testant le sèche-cheveux Laifen Swift Special, on se rend compte d’une chose : Dyson n’est qu’à un cheveux de se faire détrôner.

Homme ou femme, prendre soin de sa chevelure est un critère important, surtout lorsqu’on souhaite avoir des cheveux longs en bonne santé. Les fourches, les pointes cassantes, les frisottis, ça peut donner envie de se tirer les cheveux ! Et c’est dans ces moments-là, qu’investir dans un appareil puissant peut s’avérer très utile.

Des sèches-cheveux sur le marché, il en existe des milliers, du bas au haut de gamme, il est parfois difficile de savoir ou donner de la tête. Nous avons pu tester le Swift Special de la marque Laifen. Elle revendique que plus de 5 millions d’utilisateurs obtiennent des résultats concrets avec une note de 4,8 également partagée sur Truspilot. De notre côté ? Laifen nous a aussi coiffés au poteau.

Les plus Séchage ultra rapide,

3 modes de température,

Systèmes de verrouillage magnétiques,

3 embouts différents,

Très silencieux,

Ultra léger,

Design,

Rapport qualité-prix. Les moins Le câble n’est pas très long,

L’étui de voyage est en option (23,99€),

Position des boutons.

Les caractéristiques du Laifen Swift Special promues par la marque

Séchage ultra rapide . Doté d’un moteur sans balai à grande vitesse de 110 000 tr/min développé indépendamment, il est 5 fois plus rapide que les sèche-cheveux traditionnels.

. Doté d’un moteur sans balai à grande vitesse de développé indépendamment, il est que les sèche-cheveux traditionnels. Mode innovant de cyclage de la température . Le nouveau mode cercle froid et chaud protège vos cheveux et votre cuir chevelu des dommages causés par la chaleur.

. Le nouveau protège vos cheveux et votre cuir chevelu des dommages causés par la chaleur. Anneau lumineux breveté à trois températures . Exclusif aux produits Laifen, il permet de connaître la température de l’air en un clin d’œil.

. Exclusif aux produits Laifen, il permet de connaître la température de l’air en un clin d’œil. Buses magnétiques . Contrairement aux autres méthodes de verrouillage, le système de verrouillage magnétique de Laifen facilite la fixation des buses.

. Contrairement aux autres méthodes de verrouillage, le système de verrouillage magnétique de Laifen facilite la fixation des buses. Super silencieux à seulement 59 dB . Le Swift Special permet un séchage des cheveux sans bruit excessif et moins de perturbations pour vous et votre famille.

. Le Swift Special permet un séchage des cheveux sans bruit excessif et moins de perturbations pour vous et votre famille. 200 millions d’ions négatifs . Obtenez des cheveux lisses et sans frisottis grâce aux 200 millions d’ions négatifs du sèche-cheveux Laifen. Ces ions emprisonnent l’humidité dans vos cheveux et leur confèrent une brillance naturelle.

. Obtenez des grâce aux 200 millions d’ions négatifs du sèche-cheveux Laifen. Ces ions emprisonnent l’humidité dans vos cheveux et leur confèrent une brillance naturelle. Léger et portable . Pesant seulement 407 g , il est facile à utiliser pour tout le monde, y compris les enfants et les femmes enceintes. Facile à transporter.

. Pesant seulement , il est facile à utiliser pour tout le monde, y compris les enfants et les femmes enceintes. Facile à transporter. Le Laifen Swift Special est identique au Laifen Swift, mais sa couleur est plus élégante, ce qui en fait un cadeau idéal.

Point sur la marque Laifen

Laifen est une entreprise innovante, fondée en 2019 par Hongxin Ye, un visionnaire passionné de technologie. La société s’est rapidement distinguée par le développement indépendant d’un moteur sans balai à grande vitesse, capable d’atteindre une vitesse impressionnante de 110 000 tours par minute. Cette avancée technologique a été le moteur du Laifen LF01, le premier sèche-cheveux à séchage rapide de la marque, lancé en 2020.

Depuis sa création, Laifen s’est imposée comme un acteur de premier plan dans le domaine des accessoires domestiques, grâce à son engagement envers l’innovation et la qualité. Ses produits, au cœur desquels se trouve une technologie de pointe, sont désormais utilisés dans plus de cinq millions de foyers à travers le monde.

Recherche & développement L’entreprise met un point d’honneur à investir dans la recherche et le développement, avec un tiers de ses employés dédiés à cette tâche. Cet engagement envers l’innovation est au cœur de la mission de Laifen, qui vise à pousser constamment les limites du progrès technologique. Le but ultime de Laifen est de rendre ces innovations révolutionnaires accessibles à tous.

Unboxing du Laifen Swift Special

Ce serait mentir que dire que le déballage du Laifen Swift Special ne fait pas son petit effet. La boîte est design et on sent tout de suite que la qualité est là.

Carton ouvert, on découvre la bête. Et la bête n’est pas si grosse ! Bien plus petite que la plupart des sèches-cheveux sur le marché, on se rend vite compte qu’elle peut être facilement transportée.

S’en suit le déballage du reste. Comme à notre première impression, l’expérience est plus qu’agréable. Comme déballer le meilleur cadeau qu’on aurait au pied du sapin. Tout est emballé dans son petit compartiment pour maximiser la protection. On sent que nous ne sommes pas sur un sèche-cheveux premier prix. Le Laifen Swift Special est lui-même empaqueté dans un papier qui semble clairement de qualité pour le protéger avant sa première utilisation. Bref, l’unboxing nous donne envie d’aller plus loin.

Unboxing des accessoires

Après avoir retiré le Laifen Swift Special de la boîte, on découvre le reste. Trois embouts différents : un petit pour concentrer l’air sur une partie des cheveux, un pour diffuser plus largement et lisser la chevelure et un dernier : l’embout diffuseur, idéal pour redessiner vos boucles ou vos ondulations. Avec ces trois embouts, on dispose de manuels d’instructions ainsi que d’un petit carton nous certifiant de la qualité du sèche-cheveux. Gage ici encore une fois d’un produit haut de gamme.

Design du Laifen Swift Special

En ouvrant la boîte, puis en arrachant (gentiment) le papier qui protège le sèche-cheveux, la découverte est quelque peu wahou. D’un noir mat mais qui se reflète à la lumière, nous ne sommes clairement pas sur un produit cheap. Le design n’est pas sans rappeler celui du Dyson mais en plus petit et plus léger. La prise en main est très agréable.

Réalisé à partir de Nylon et fibre de verre, le Laifen Swift Special est clairement dans le haut du classement niveau design.

Le câble est attaché avec un embout en silicone pour pouvoir le ranger plus facilement, sans l’enrouler autour du sèche-cheveux et l’abîmer.

Fixation magnétique des embouts

Le petit plus qui nous a scotchés ? Lorsqu’on se met à vouloir attacher un embout au sèche-cheveux, la magie opère. C’est magnétique ! Chaque embout s’attache au reste du Laifen Swift Special à la façon d’un aimant. Et ça, nous ne l’avions encore jamais vu sur aucun sèche-cheveux auparavant. Très gros plus. Et si vous vous demandez si ce n’est pas un peu gadget et potentiellement léger comme attache. Pas du tout ! L’aimant est très solide et l’embout reste bien en place durant toute la durée où il sera sur votre sèche-cheveux. Qui plus est, cela facilite grandement la fixation ! Cela prend littéralement 1 seconde pour se clipser. En comparaison à un sèche-cheveux classique, c’est un gain de temps et d’énergie qu’on ne se refuse pas.

Comme par magie l’embout se fixe au socle.

La prise en main du Laifen Swift Special

Le modèle Laifen Swift Special se décline en une palette de quatre nuances : noir profond (version testée), bleu métallique, blanc nacré, et rouge intense. Dans le sillage des innovations récentes dans la conception de sèche-cheveux, le Swift intègre un moteur ultra-performant, pouvant atteindre une vitesse de 110 000 tours par minute, logé au cœur de son manche de 18 centimètres. L’entrée d’air est positionnée à l’extrémité inférieure, près du fil électrique.

L’air sort de cette extémité.

Ce dispositif est équipé d’un embout de 9 centimètres capable de délivrer un flux d’air impressionnant de 13 litres par seconde, rappelant les performances du Dyson Supersonic. Il offre ainsi un séchage efficace tout en garantissant un équilibre optimal pour une manipulation aisée et sécurisée, évitant l’aspiration des cheveux par la grille d’aération (ce qui est souvent le cas avec d’autres sèches-cheveux).

Aucun air ne passe par ici.

Le Swift se distingue par sa légèreté, avec un poids de seulement 407 grammes, soit 153 grammes de moins que le Dyson Supersonic (accessoires non inclus). Malgré un cordon d’alimentation qui aurait pu gagner en longueur, son 1,8 mètre permet une utilisation confortable loin de la prise, sans nécessité d’extension.

Câble d’1,8 mètre

Le bilan est jusqu’ici positif. Cependant, il reste à évaluer les revendications de Laifen concernant sa technologie de régulation thermique qui préserve les cheveux des dommages sévères, ainsi que l’efficacité de son flux d’air exceptionnel de 22 291 mètres par seconde. Sans oublier le bruit et la technologie d’ions négatifs à la concentration élevée de 200 millions par cm3, promettant d’améliorer l’éclat et la douceur des cheveux, tout en diminuant les frisottis et la sécheresse.

Utilisation du Laifen Swift Special

Les fonctionnalités du Swift se manipulent via un bouton unique et un levier situés sur son manche. Le bouton, positionné de manière à correspondre naturellement à l’emplacement de votre pouce, s’occupe du réglage de la température, alternant entre modes froid, moyen et chaud. Une pression prolongée sur ce bouton permet au sèche-cheveux de basculer automatiquement d’un mode de température à un autre. Juste au-dessus, le levier sert à allumer l’appareil et à changer la vitesse du flux d’air. Le Swift n’offre que deux vitesses.

Bouton du haut pour la puissance d’air, bouton du bas pour régler la température.

Ce qui nous a séduits dans ce design est la facilité avec laquelle on peut activer le mode froid sans devoir constamment appuyer sur le bouton, rendant le séchage à l’air froid bien plus confortable sur de longues durées.

À l’extrémité de l’embout du Laifen Swift Special se trouve un indicateur de température à changement de couleur (bleu, orange, rouge), qui montre le degré de chaleur sans avoir à interrompre son utilisation pour vérifier. Une touche esthétique intelligente qui offre une lecture directe du réglage thermique en cours. Selon Laifen, l’air froid est à température ambiante, l’air tiède à 50°C et l’air chaud atteint les 80°C.

De gauche à droite : air chaud, tiède et froid.

Et en réalité ça donne quoi ?

Le processus de séchage de nos cheveux a duré entre 7 et 8 minutes , comparé à un séchage avec un autre appareil qui nécessite au moins 12 à 15 minutes .

, comparé à un séchage avec un autre appareil qui nécessite . Grâce à la rapidité et à la précision du flux d’air , il a été facile de cibler des zones spécifiques au niveau des racines pour un brushing on the top.

, il a été facile de cibler des zones spécifiques au niveau des racines pour un brushing on the top. L’alternance efficace entre l’air chaud et froid a également contribué à un gain de temps appréciable, sans dessécher outre mesure les cheveux .

. Nous avons été ravis du résultat final, tant au niveau des pointes qu’en termes de quasi absence d’électricité statique ou de frisottis , équivalent à un coiffage professionnel réalisé en salon.

, équivalent à un coiffage professionnel réalisé en salon. La légèreté du sèche-cheveux a considérablement facilité son usage , rendant la manipulation bien plus confortable.

, rendant la manipulation bien plus confortable. Le bruit est léger et très différent des sèches-cheveux habituels, c’est clairement un point fort. Très agréable pour les oreilles.

et très différent des sèches-cheveux habituels, c’est clairement un point fort. Très agréable pour les oreilles. La transition de chaud à froid et vice-versa s’est déroulée sans accroc.

Seul bémol lorsque nous l’utilisons : les boutons. Le bouton marche-arrêt étant placé juste au dessus du bouton chaud-froid, ce n’est pas toujours très simple de l’atteindre sans appuyer sur l’autre.

Nous n’avons pas grand chose à redire. L’expérience était dans l’ensemble très positive et nos cheveux brillants et doux. Que ce soit sur cheveux courts ou longs.

Test avec l’embout concentrateur sur cheveux courts et lisses.

Test avec embouts diffuseur et lisse sur cheveux longs, fins et ondulés.

On vous conseille le Laifen Swift Special ?

Commercialisé au prix de 239,99€, il est actuellement en promotion sur le site de Laifen à 169,99€ grâce à une réduction de 70€. Avec les mêmes qualités que le sèche-cheveux Dyson pour un prix bien plus bas, il mérite de finir dans votre salle-de-bains. Il allie élégance, efficacité et embarque des innovations de pointe en termes de séchage.