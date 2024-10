Le J15 Pro Ultra repousse les limites des aspirateurs-robots haut-de-gamme

À meilleure-innovation.com, nous avons testé les flagships des aspirateurs-robots. Le dernier challenger en date se nomme J15 pro ultra, il est signé Eureka, et il a clairement plus d’un tour dans sa manche !

En France, on s’arrache des aspirateurs-robots de toutes les marques. Les aficionados de ce genre de produits sont de plus en plus faciles à décevoir, surtout lorsqu’ils ont mis un gros budget sur la table. Mais depuis quelques années, les innovations autour des aspi-robots tournent un peu en rond. Option serpillère avec station auto-nettoyante, navigation opérationnelle, aspiration surpuissante… Comment relancer la compétition ?

Nous allons aujourd’hui tester le J15 pro ultra de la marque Eureka, qui nous avait déjà bluffé avec un aspirateur-balai rivalisant avec Dyson en beaucoup moins cher. Nous allons voir si le fabricant réitère l’exploit d’un rapport qualité/prix bien énervé, en regardant ses caractéristiques, ses fonctionnalités et, bien entendu, son efficacité sur un terrain bien miné !

Les plus L’application originale

Capacité importante de la station

Très silencieux

Voix française disponible

Ultra complet

Un prix agressif Les moins Connectivité avec des frictions

Bac à poussières vite saturé

Où acheter le J15 pro ultra au meilleur prix ? ACHETEZ sur Eureka.fr

Caractéristiques techniques

Dimensions : 35,5L x 35,4l x 11,7H cm

Poids : 14,9 kg

Aspiration : 16200 Pa

Autonomie max : 180 minutes

Capacité d’eau sale : 3 L

Indice de réparabilité : 8,5/10

Connectivité : 2,4G WI-FI

Assistance vocale : ‎Alexa, Siri, Google Home

Prix : 1099 €

What’s in my vacuum cleaner box ?

Robot aspirateur

Station de charge auto-nettoyante

Rampe de base

Sac à poussière (75 jours) Disques serpillères

Manuel d’instruction

Brosse latérale

Brosse d’entretien

À quelles innovations s’attendre avec le J15 pro ultra d’Eureka ?

Eureka n’a pas chômé en ce qui concerne les innovations. En plus d’embarquer des fonctionnalités haut-de-gamme déjà connues de notre petit labo (on pense notamment aux serpillères rotatives, à la station auto-nettoyante et auto-chauffante, à la cartographie multi-niveaux ou encore la programmation ultra précise des modalités de nettoyage), le J15 pro ultra nous propose :

un mode patrouille , qui permet de surveiller la maison au gré des déplacements du robot grâce à la caméra intégrée ;

, qui permet de surveiller la maison au gré des déplacements du robot grâce à la caméra intégrée ; la technologie ScrubExtend , une articulation qui permet aux serpillères rotatives de s’étirer vers les bord et nettoyer le long des murs ;

, une articulation qui permet aux serpillères rotatives de s’étirer vers les bord et nettoyer le long des murs ; la technologie FlexiRazor , qui consiste à découper directement les longs poils et cheveux empêtrés dans la brosse d’aspiration ;

, qui consiste à découper directement les longs poils et cheveux empêtrés dans la brosse d’aspiration ; le Dock WhisperWork , un système de réduction de bruit à sept couches qui couvre le moteur ;

, un système de réduction de bruit à sept couches qui couvre le moteur ; Intelliview IA, qui va permettre au robot d’affiner sa méthode de nettoyage en distinguant les salissures humides des particules sèches, et donc de soulever les brosses quand nécessaire, en plus de ralentir la rotation de la brosse latérale.

On va voir directement à quel point ces renforcements technologiques améliorent les sessions de nettoyage.

Tests de performance du J15 pro d’Eureka

La première chose qui frappe avec Eureka, c’est l’application qui parvient à faire mieux que ce qui existait déjà.

On garde la même structure, mais l’interface est vraiment soignée visuellement, avec des couleurs originales. En outre, les options de contrôles sont très complètes, comme on peut le voir sur les captures ci-dessous.

Nota Bene : la connectivité n’était pas d’une fluidité absolue au départ, mais la situation s’est débloquée assez vite, en reprenant simplement le processus depuis le début.

Entre tous les paramètres de nettoyage et les modifications de la carte, vous pouvez vraiment personnaliser l’utilisation de votre aspi-robot, ce qui est appréciable dans une perspective domotique.

Test d’aspiration

Nous avons commencé par un test d’aspiration seule, avec une bonne quantité de levure de bière, de pâtes alphabet, de lentilles corail et de pennes. L’appareil, particulièrement silencieux grâce au Dock WhisperWork, a presque tout gobé sur la zone définie grâce à l’application… mais comme l’ensemble de ses homologues, il aime bien éjecter avec sa brosse latérale quelques particules.

Ainsi, les lentilles corail auront résisté plus longtemps que prévu.

Nota Bene : nous avons terminé le job avec le contrôle manuel, mais l’aspiration cesse à chaque changement de direction et ne reprend pas instantanément, ce qui rend l’appareil plus difficile à manœuvrer.

Une fois qu’il a terminé son cycle, le J15 pro se hâte à sa station qui va sécher le compartiment à déchets et tout aspirer dans le sac intégré, lequel a vocation à durer plus de deux mois.

C’est le seul moment où l’appareil se montre un peu bruyant, mais c’est dans les normes.

Test de la Serpillère

Il est possible de demander à l’aspirateur de passer uniquement la serpillère, d’aspirer en même temps, ou encore d’aspirer puis de laver dans un second temps. Nous avons choisi de faire la totale, avec du ketchup, de la mayonnaise, du marc de café, des feuilles de thé et même de la menthe plus très fraîche qui restait au frigo. Et ce dans des quantités plutôt dantesques par rapport à ce qu’on demanderait normalement à la machine.

Très honnêtement, le J15 pro ultra nous a bluffé : il a vraiment mis un bon coup de propre sur le carnage que vous voyez ci-dessus. Seul le ketchup s’est montré vraiment retors, mais nous pensons que c’est principalement dû à la surcharge de travail que nous avons volontairement donnée à l’appareil.

Nota Bene : les mops ont un effet “cirant” sur le sol, ce qui peut le rendre légèrement glissant. Attention si vous portez des chaussettes en laine !

La station prend le relai, utilise de l’eau à 75 °C pour nettoyer les disque lavants et une ventilation à air chaud (55°C) pour les sécher et éviter qu’ils ne moisissent.

Nettoyage complet de la maison (100 m2)

Dernier test dans des conditions plus normales : un tour complet de l’appartement préalablement cartographié. La navigation est très fine, aucun endroit n’a été négligé, notamment grâce à la fonction Scrub Extended, les meubles sont parfaitement contournés, et les tapis épargnés par le mode “Nettoyage adaptatif” (on peut aussi choisir de les éviter complètement).

En mode “Aspiration Seule”, le collecteur à poussière du robot s’est rempli à environ deux tiers de l’appartement, mais l’appareil n’est pas revenu à la station. Aucune notification n’a été envoyée, et l’aspirateur a commencé à laisser des particules derrière lui. Nous l’avons mis en pause pour vider manuellement le bac. Un peu dommage… Cela dit, en mode Aspiration & Serpillère, ce défaut disparaît.

Ensuite, comme tous ses cousins, il adore se prendre dans les câbles, les tissus et autres fils. Si les capteurs sont capable de différencier les salissures humides des détritus secs, nous avons du mal à comprendre pourquoi ils ne sont toujours pas capables de s’éloigner des multiprises…

Mention spéciale enfin au FlexiRazor, qui libère bel et bien la brosse des enchevêtrements de cheveux et conserve son efficacité sur tout le cycle. Long hair tester approved !

Faut-il acheter le J15 Pro Ultra d’Eureka ?

L’ambition d’Eureka tient la route, avec un aspirateur-robot haut-de-gamme qui se maintient aux alentours de mille euros malgré une panoplie très complète de fonctionnalités. Même s’il n’égale pas encore le travail d’un humain, et laisse encore quelques saletés en liberté, il saura immanquablement vous faire gagner du temps. Le prix reste élevé, bien sûr, mais par rapport à tout ce qu’on a pu voir sur le marché, il est actuellement très concurrentiel. À saisir !

