Test IWEECH Promenade : un vélo à assistance électrique magique au super rapport qualité-prix

Transférant la technologie du premier modèle sur un modèle urbain, l’IWEECH Promenade est un excellent vélo électrique monovitesse tout équipé, de plus français et au prix attractif.

L’assistance électrique automatique est-elle celle du VAE de demain ? Plusieurs marques de vélos y croient dur comme fer, à l’instar d’IWEECH, nichée dans la région marseillaise. Après son premier vélo 24” S dérivé en 24” S+, la firme française lance son second modèle, l’urbain IWEECH Promenade, que nous avons testé pendant plusieurs jours.

Les plus La superbe assistance,

Le confort global,

La grande autonomie,

La connectivité,

Le prix compétitif. Les moins L’application mobile à améliorer (prochainement corrigé par la marque),

La recharge lente (prochainement corrigé par la marque),

L’absence de niveau de batterie,

Prix des accessoires élevés.

Un assemblage facile

L’assemblage final du iweech Promenade est assez rapide et classique. Le montage consiste d’abord à fixer la roue avant, puis à remettre le cintre dans la bonne direction. Enfin, il ne reste qu’à installer les pédales, et le tour (de clé) est joué. Petit plus, la boîte contenant le chargeur dispose aussi d’un jeu de clés bienvenu s’il on n’est pas équipé. Il manquerait une clé pour les pédales et c’était parfait ! Deux jeux de trois clés pour la batterie et l’antivol de roue sont fournis en cas de perte ou pour partager le vélo avec la famille.

Un vélo électrique urbain simple et classe

L’Iweech Promenade marque une rupture nette avec le 24 S qui jouait l’originalité sur un vélo fitness. Ce VAE opte pour une géométrie urbaine, à cadre ouvert, dont le style est moderne. Le tube diagonal héberge parfaitement la batterie, ainsi que le seul bouton indiquant que l’on est en présence d’un vélo électrique (voir plus bas). La marque nous a prêté un exemplaire à coloris bleu, dont la peinture mate est d’un bel effet. Des versions en vert, noir et blanc sont aussi au choix.

Le crédo d’Iweech est la sobriété électronique qui vise notamment à améliorer la sécurité de l’utilisateur en supprimant les occasions de perdre sa concentration avec des boutons et des écrans à gérer. Rien n’apparait donc sur le guidon, pas même un bouton, encore plus radical qu’un VanMoof ou un Cowboy ! Fixé sur une large potence, il combine un éclairage intégré puissant, automatique – ou non – combiné à un feu arrière élégant au niveau du garde-boue arrière. Ce dernier est toutefois un peu trop bas pour être visible dans certaines conditions, et l’on aurait aimé qu’il soit à fonction stop.

Visant le roulage au quotidien et le vélotaf, l’Iweech Promenade offre une possibilité d’équipement complet. D’office, il intègre les garde-boues, en métal et bien fixés, très longs donc préservant les jambes et l’arrière du vélo des projections d’eau. Pour compléter le verrou électronique, l’antivol de roue et la chaîne sont également possibles, tout comme une béquille double. Cette dernière est préférable avec une charge lourde à l’arrière (ou un enfant), mais la béquille standard est suffisante et stable pour un cycliste seul et le Promenade. Celui-ci pèse par ailleurs 23 kg selon notre mesure.

L’essentiel sur le vélo, tout le reste dans l’application

La volonté d’Iweech, un peu à l’image du Fiido Air qui s’en inspire, c’est d’épurer au possible en ne laissant qu’un bouton. C’est encore plus sobre qu’un VanMoof S5 ou un Cowboy 4, le bouton logeant sur le tube diagonal servant pour le peu de fonctions : allumage, verrouillage, changement de mode. Le bouton possède plusieurs couleurs et clignotements, trop à notre goût, car il faut du temps pour les assimiler :

Vert : allumé,

Bleu : allumé avec destination enregistrée (iRide),

Orange clignotant : batterie mal fixée,

Rouge fixe : mode antivol,

Rose : mode fitness,

Violet : mode veille.

les fonctionnalités de sécurité connectée du IWEECH Promenade

Précision, les modes iRide et Fitness sont désactivables par une double pression de bouton et réactivables par une nouvelle pression. Pas besoin donc de passer par l’application. En absence d’écran, consulter la jauge de batterie passe également par le bouton, ajoutant 4 autres couleurs :

Vert : 50% et +,

Jaune: 30% à 50%,

Orange : 20% à 30%

Rouge : 10% à 20%,

Rouge clignotant : moins de 10%.

Une application mobile aux fonctions uniques, à peaufiner

En l’absence d’écran, et afin de connaître le pourcentage exact, il est impératif de passer par l’application Iweech. Cette dernière entraîne un point noir, car entre l’allumage et la connexion au Promenade, l’attente est de 2 minutes. C’est très long, là où Bosch et autres vélos électriques connectés demandent quelques secondes. La société IWEECH indique qu’elle compte améliorer ce point dans les 6 prochains mois.

L’accueil de l’application est sommaire, localisant le vélo sur une carte avec le pourcentage de batterie et une recherche de destination. On peut y consulter la zone d’action permise par l’autonomie en trajet aller ou aller-retour, unique en son genre, et recalculée en temps réel ! Il est également possible de changer l’éclairage (auto, off ou on) et d’y verrouiller/déverrouiller l’Iweech Promenade.







En mode navigation, un compteur ajoute des infos de conduite, encore mieux si l’on fixe son smartphone sur le support SP Connect de la potence (il faut une coque compatible ou une pince non fournie).

Un onglet statistiques vient lister les trajets précédents (même d’un autre vélo IWEECH en possession ou précédent), avec quelques infos sur chacun dont deux graphiques de puissance et vitesse.







L’autre onglet est celui du programme Fitness, définissant un objectif de kilométrage hebdomadaire et de calories à dépenser. Avec un objectif élevé de calories, l’assistance du vélo électrique sera moindre qu’avec un faible objectif. Un histogramme compile votre activité et les objectifs dans le temps, tandis que des parcours suggérés viennent vous motiver à les battre, selon votre position géographique. Ça change des autres applications de vélo !

Une Promenade quotidienne à l’excellent confort

L’Iweech Promenade est un vélo électrique urbain, ciblant le confort avant tout. Le cadre bas permet un enjambement facile, parfait lorsque l’on s’arrête fréquemment en ville. La taille unique s’adapte en théorie à une fourchette large de gabarits (1,60 à 1,90 m), or notre 1m84 nécessite de relever la selle près de sa limite.

Ceci a une conséquence, renvoyant quelques trépidations dans l’assise, les haubans étant situés très bas et connectés au tube diagonal. Heureusement, le VAE marseillais intègre des pneus Schwalbe Moto X amortissant bien les imperfections de la chaussée. En les unissant à une fourche suspendue SR Suntour, le Promenade devient un compagnon très confortable au quotidien. On peut ainsi le mener sur du gravier et des routes dégradées, sans prétendre à être un VTC, du fait des pneus non adaptés et du débattement faible de 63 mm.





Le confort est également prodigué par la position de conduite assez droite, en théorie puisque la selle relevée vient au niveau de la potence dans notre cas. Le guidon courbé recule néanmoins la position du corps, donnant un bon compromis entre posture et maniabilité. Résultat, l’Iweech Promenade permet de rouler avec un maximum d’agilité, mais une personne de petite taille penchera davantage vers le côté confort.

Une assistance magique, digne des meilleures

Le moteur de ce vélo électrique est situé en moyeu arrière, une grande différence avec l’Iweech 24 S au bloc central Brose. Néanmoins, l’Iweech Promenade intègre le moteur Mivice 080, le plus pêchu du catalogue de la marque chinoise. Avec ses 45 Nm sur le papier, il envoie l’assistance électrique avec un sacré tempérament. Les relances sont très vives et les démarrages canons jusqu’à la vitesse maximale de 25 km/h.

Or l’atout phare d’Iweech, c’est son assistance adaptative. Passant toujours par une transmission par courroie et monovitesse, elle se cale avec perfection au désir du cycliste. Que ce soit sur plat ou en montée, la puissance (250 W continus pour rappel) est décochée en une fraction de seconde pour ne pas subir les premiers coups de pédales difficiles typiques d’un vélo électrique single speed. Ainsi, il ne faut pas appliquer une trop forte pression, au risque de se heurter à une résistance, il faut donc y aller avec modération.

Ensuite, le Promenade porte bien son nom car s’adapte à la cadence pour filer vite ou progressivement à sa vitesse de croisière. Encore mieux, en décélérant, la transmission règle le braquet très rapidement pour conserver une cadence similaire, enlevant l’effet “moulinage”. Ce dernier subsiste tout de même en descente, et le système affiche sa limite au-dessus de 30 km/h où il devient compliqué de continuer avec la force des jambes. Autre petit bémol, les freins hydrauliques à disques Tektro installés sur ce modèle de test ont un poil en dessous des Shimano MT200 mentionnés sur le site et qui sont livrés en série.

Une belle autonomie !

Avant-propos, sachez que l’autonomie varie beaucoup selon votre environnement et si vous activez le mode fitness. Sans ce dernier, nous avons roulé au quotidien sur de petits trajets ainsi qu’un long parcours urbain principalement plat. Avec une température idéale (20 à 30°C), la batterie de 504 Wh assure 80 km sur une charge complète. C’est très efficient comparé à un vélo électrique à assistance automatique équivalent. Précisément, c’est dans le rang d’un Cowboy 4 (55-60 km avec 360 Wh), davantage qu’un VanMoof S5 (60-65 km avec 492 Wh) et bien supérieur au Decathlon LD 920 E pourtant à plus grande batterie (65 km avec 694 Wh).

La batterie Pytes de 504 Wh est amovible. Un tour de clé et un bouton à pousser libère le pack. Attention, le logement sous le tube diagonal occasionne un risque de chute, si l’on ne tient pas fermement la batterie de la seconde main (l’autre déverrouillant le loquet). Épaisse mais moins longue que d’autres batteries (30 cm de long), elle pèse 2,85 kg. Pas si lourde vu la capacité !

La recharge est possible directement sur l’Iweech Promenade, ou en mode nomade. Sur le premier choix, impossible de suivre la charge, à moins de débrancher – et d’attendre 2 minutes de connexion – avant de rebrancher. Toutefois, il est possible de consulter une jauge directement sur la batterie, donc valable en mode nomade, certes vague avec seulement avec trois voyants (33% par niveau). Au moyen d’un chargeur de 2 A (36 V ou 72 W), la recharge complète nécessite 7 heures. C’est lent mais Iweech proposera une option de chargeur rapide 4 A dès la rentrée pour diminuer l’attente.

Faut-il acheter l’IWEECH Promenade ?

Si l’objectif est de monter sur la selle et de démarrer, sans s’occuper de passer de vitesse en conduite, l’Iweech Promenade est le vélo électrique idéal. Son assistance vive, parfaitement adaptée au pédalage, est l’une des meilleures du marché, combinée à un beau confort grâce aux pneus larges et la fourche suspendue.

Malgré la technologie à bord dont une alarme, il faut faire avec une absence d’écran, elle est comblée par une application gérant la géolocalisation, la navigation et un compteur possible. Des fonctions de vision du rayon d’action selon le niveau de batterie ou un programme fitness modifiant le niveau d’assistance sont proposées, elles sont uniques sur ce vélo Iweech plutôt urbain mais pouvant être sport ! L’efficience du système permet d’offrir une belle autonomie, tandis que la batterie est amovible.

Sachant les prestations, l’assemblage en France et l’équipement riche, le prix de 2 495 euros est très compétitif, livraison incluse. Il comprend en outre la garantie 5 ans du cadre et celle de 2 ans légale pour l’électronique. La location est aussi possible à partir de 50€/mois sur une période de 4 ans. L’assurance vol et réparation peut compléter le tout à 162 €/an.

Résumé

Très confortable, ce vélo électrique possède l’une des transmissions par courroie des plus efficaces du marché. Bien que monovitesse, elle répond de façon intuitive à son cycliste, et permet de niveler l’effort en toutes occasions. L’univers connecté, certes imparfait, ajoute un verrouillage électronique avec alarme ainsi qu’une géolocalisation précise dans l’application, qui propose un programme fitness adaptant l’assistance de l’Iweech Promenade.