J’ai testé Suno : l’IA qui va détruire l’industrie musicale !

L’intelligence artificielle progresse de jour en jour et avec sa version 3.5, Suno se positionne plus que jamais comme une des meilleures (et dangereuses) applications.

Cela fait maintenant plusieurs que Suno a percé sur TikTok (notamment) et il faut dire que le concept a de quoi attirer : créer de la musique automatiquement sans aucune base de solfège et sans dépenser un euro.

Au fil des mises à jour, le site s’est perfectionné jusqu’à atteindre un niveau vraiment bluffant et dans plusieurs langues pour vous permettre de composer à peu près tout et n’importe quoi avec seulement un texte et un style musical.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, lorsqu’on choisit l’onglet « Create », le site nous propose plusieurs espaces de rédactions :

Lyrics : pour écrire vos paroles. Nous vous conseillons de préciser [Couplet], [Refrain], [Pont], [Outro] pour que l’IA prenne en compte les différents passages de la musique (les mots entre crochet ne seront pas lus par la voix).

: pour écrire vos paroles. Nous vous conseillons de préciser [Couplet], [Refrain], [Pont], [Outro] pour que l’IA prenne en compte les différents passages de la musique (les mots entre crochet ne seront pas lus par la voix). Style of Music : pour préciser le style de musique que vous souhaitez utiliser.

: pour préciser le style de musique que vous souhaitez utiliser. Title : pour donner un titre à votre création.

Notons que nous avons coché la case custom et qu’il est tout à fait possible de juste créer une musique sans paroles.

Une fois les paroles écrites ?

Vos paroles sont écrites, votre style musical est choisi et vous avez donné un titre à votre chanson : parfait, il ne reste qu’à appuyer sur « Create » en bas de page.

Le site vous sortira alors 2 versions de votre musique et affichera (une fois qu’elles seront totalement générées) leurs durées.

Si vous n’êtes pas satisfait du résultat (ce qui est généralement le cas sur la première version), vous pouvez reprendre tous les paramètres préalablement établis et les modifier à votre guise pour une V2.

Gratuitement, vous pourrez profiter de 5 générations de 2 musiques par jour ! Si vous désirez en avoir plus, il faudra souscrire au Plan Pro à 10$ ou au Plan Premier à 30$ par mois (ou vous créez d’autres adresses mails pour cumuler les offres gratuites journalières).

Y a-t-il des défauts ?

Il est possible que les quelques défauts que nous allons pointer du doigt soit modifier au moment où vous lirez ces lignes, mais au moment où nous les écrivons :

Le site peine parfois à finir ses chansons : même si de gros progrès ont été fait entre la V3 et la V3.5 (permettant notamment de dépasser les 2 minutes et de ne plus couper brutalement à 2:00), l’IA a toujours tendance à générer plus que nécessaire et à reprendre les anciens couplets pour les mettre à la fin et rallonger le morceau… Ceci nous oblige alors à passer par une application tierce et à réduire l’audio quand cela est possible.

: même si de gros progrès ont été fait entre la V3 et la V3.5 (permettant notamment de dépasser les 2 minutes et de ne plus couper brutalement à 2:00), l’IA a toujours tendance à générer plus que nécessaire et à reprendre les anciens couplets pour les mettre à la fin et rallonger le morceau… Ceci nous oblige alors à passer par une application tierce et à réduire l’audio quand cela est possible. L’outil d’extension de chanson : parfois, il arrive que la génération soit bien au début mais moins sur la fin… Il est alors théoriquement possible d’utiliser « Extend » et de sélectionner le timing auquel on souhaiterait que la génération reprenne. Problème ? L’IA ne re-génère pas toujours dans le ton de la musique d’avant, si bien qu’il vaut mieux relancer le process de 0 et dire adieu à cette version plutôt que de tenter des modifications.

: parfois, il arrive que la génération soit bien au début mais moins sur la fin… Il est alors théoriquement possible d’utiliser « Extend » et de sélectionner le timing auquel on souhaiterait que la génération reprenne. Problème ? L’IA ne re-génère pas toujours dans le ton de la musique d’avant, si bien qu’il vaut mieux relancer le process de 0 et dire adieu à cette version plutôt que de tenter des modifications. Quelques mots sont encore mal prononcés : dans plusieurs versions de la musique ci-dessus, « IA » était prononcé « yeah ». Alors, il existe des moyens de corriger le problème comme écrire « I.A » ou écrire phonétiquement, mais consomme une génération dans le vide…

Malgré ces quelques défauts, l’application reste aujourd’hui une des plus complètes et simples à utiliser. Si simple d’utilisation qu’Universal Music Group, Warner Music et Sony Music accusent Suno (et Uncharted Lab) de violation de droit d’auteur (cf. Le Figaro).

En effet, la manière dont ces IA se sont entrainées pour générer des musiques dans tous les styles est encore floue (même si leurs dirigeants estiment qu’ils ne font rien d’illégal)… Rien n’assure donc que ces sites existent encore dans les années à venir.