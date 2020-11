Le tout nouveau casque de réalité virtuelle HP Reverb G2 vient de sortir. Voici notre test complet du casque doté d’une définition époustouflante, mais qui souffre de certaines lacunes.

Le tout nouveau casque de réalité virtuelle de HP était très attendu tant ses performances sur papier semblent impressionnantes. Ce casque est un peu le Frankenstein de la réalité virtuelle. Il a en effet été conçu en partenariat avec Microsoft et Valve, utilisant le potentiel de Windows Mixed reality de Microsoft, des éléments du HP Reverb première génération et des détails issus de Valve. Ce nouveau casque VR se place clairement dans le haut de gamme et les professionnels. Cependant, cela vaut-il la peine d’investir 629,95 euros pour le casque seul et 749,95 euros pour le casque et ses deux contrôleurs ? Notre évaluation complète du casque.

Caractéristiques techniques du HP Reverb G2

Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici un récapitulatif des caractéristiques du Reverb G2. Il s’agit d’un casque de réalité virtuelle fonctionnant avec un PC sous Windows 10.

Résolution : 2.160 × 2.160 (4,7 Mpx) par œil écran LCD

Taux de rafraîchissement : 90Hz

Lentilles : de type Fresnel

Champ de vision : 114°

Ajustements optiques : IPD

Gamme IPD : 60-68mm

Connecteurs : USB-C, Port Display, Alimentation

Longueur du câble : 6 mètres

Caméra embarquée de suivi : 4

Contrôleurs Reverb G2 : 2

Casque audio intégré

Dispose d’un microphone

Notre test complet du nouveau casque VR de HP

Le nouveau casque de HP étant du haut de gamme, nous avons donc mené un test très complet dont nous vous donnons tous les détails et nos appréciations ci-dessous. Nous avons testé le casque sur un PC fonctionnant sous Windows 10, processeur Intel Core 17-10700 à 2,90 GHz, 32 Gb de Ram et une carte vidéo GeForce RTX 2060. A titre de comparaison, nous avons essayé différents jeux classiques testés sur d’autres casques de réalité virtuelle.

Design et confort du HP Reverb G2

Tout de suite on remarque la collaboration avec Valve. Si le système de visière du HP Reverb G2 est typique de HP, le système de sangle et d’écouteurs audio sont très similaires au Valve Index. Côté confort des sangles, celles-ci étant élastiques, il est un peu difficile de trouver la tension idéale, mais avec un peu de pratique, on trouve l’ajustement idéal. Une fois ce détail réglé, le confort est plutôt bon. Petit hic à noter, le système de sangles grince un peu. Nous n’avons pas noté de pression excessive sur le nez et le système de rabats souples évite des fuites de lumières gênantes.

Bien qu’un peu lourd comparé à un Oculus Quest 2 par exemple, le rembourrage doux autour des zones de contact avec le visage fait que l’on ne ressent peu de fatigue lors des utilisations longue durée. Le poids est aussi bien réparti sur toute la tête ce qui est plutôt agréable. Le système de visière à bascule est très fonctionnel et permet de basculer facilement dans le monde réel sans avoir à enlever le casque. Fait intéressant, le HP Reverb 2 peut se déconnecter au niveau du casque et pas seulement au niveau du PC ce qui est très pratique. Le Câble de 6 mètres de long permet des séances loin du PC, mais restant gênant toutefois pour l’immersion. Il n’existe pas, pour le moment, de solution sans fil ce qui pourrait rendre le casque encore plus attrayant.

Affichage du HP Reverb G2 : des détails incroyables

C’est sans doute LA caractéristique la plus importante du HP Reverb G2. Avec son écran LCD proposant une résolution de 2.160 x 2.160 pixels par œil, le casque de Hewlett Packard fait nettement mieux que la concurrence maintream. L’effet grille a presque totalement disparu et la netteté des images est véritablement très intéressante. La netteté supplémentaire rend également le sens de la profondeur stéréoscopique plus clair, d’une manière qui semble plus convaincante pour le cerveau.

Des jeux sous un autre jour

Le niveau des détails est tout simplement époustouflant en comparaison d’autres casques VR. Dans Half-Life : Alyx, l’œil est attiré par de minuscules détails totalement flous avec des casques offrant une résolution moindre. Rejouer à The Elder Scrolls V : Skyrim VR est comme découvrir ce jeu avec un regard neuf. La pointe des flèches est d’une netteté surprenante et le regard des personnages offrent une sensation de connexion réaliste. Dans Star Wars : Squadrons, les détails complexes du cockpit sont véritablement impressionnants.

Le meilleur casque grand public pour la résolution

Au niveau visuel, aucun doute, le HP Reverb G2 est le seul à offrir de tels détails et une telle netteté. Le casque dispose d’un avantage très net face à la concurrence. On peut toutefois regretter que l’écran LCD n’offre pas des niveaux de noir aussi profonds qu’avec les casques OLED comme le premier Quest. Cependant, ce compromis vaut vraiment la peine tant le résultat est stupéfiant.

Un réglage IPD facile sur le HP Reverb G2

Le système de curseur pour le réglage IPD est simple et facile d’utilisation. Cela représente une meilleure option, plus rapide et plus étendue que les trois préréglages de Quest 2. La fourchette d’ajustement de l’espace entre les pupilles est de 60 à 68 mm ce qui est suffisant pour la très grande majorité des visages.

Des lentilles Fresnels ni meilleures ni pires que les autres

En ce qui concerne les lentilles, le Reverb G2 utilise des Fresnels comme presque tous les autres casques de réalité virtuelle. Ce type de lentilles, bien que très efficace, a toutefois le défaut de générer une sorte de rayons émanant d’éléments à fort contraste. Le nouveau casque de HP n’est ni pire ni meilleur que les autres dans ce domaine comme l’Oculus Rifts S ou le Quest 2. Cependant, la particularité des lentilles du casque HP crée une sorte de tâche aveugle un peu au-dessus du nez.

Notez toutefois que le HP Reverb G2 n’a pas de reflets extérieurs comme ceux qui apparaissent avec le casque Valve Index lorsque l’on observe des éléments très contrastés. Cela semble toutefois se faire au détriment du champ de vision qui est inférieur au Valve Index. Les lentilles du Reverb G2 reflètent la découpe nasale sur leur partie supérieure

Les lentilles Valve Index couvrent une plus grande partie de la zone située au-dessus du nez. Tous les casques ont un angle mort dans cette zone, mais la plupart d’entre eux façonnent leurs lentilles pour le minimiser, alors que sur le Reverb G2, c’est un peu plus visible. Rien de bien gênant toutefois.

Audio : l’un des meilleurs du marché

Le HP Reverb G2 utilise des haut-parleurs assez similaires au Valve Index. Il s’agit d’écouteurs qui n’exercent pas de pressions sur l’oreille et permettent même d’entendre les sons extérieurs ce qui est bon en termes de sécurité. Aucune gêne de ce côté. Un son puissant qui ne bouche pas les oreilles. Notez que le casque ne propose pas de port audio extérieur pour connecter un autre casque audio.

HP Reverb G2 a un petit souci de distorsion audio

Nous avons toutefois noté que, même si la puissance et la portée sont similaires au Valve Index, certaines hautes fréquences semblent un peu déformées. Une distorsion peu notable qui sera sans doute corrigée lors d’une mise à jour officielle du casque.

Tracking du HP Reverb G2 : très correct, mais pas génial

Le HP Reverb G2 embarque 4 caméras de suivi pour le tracking. Une solution utilisée par de nombreux casques récents qui est bien plus pratique que des capteurs extérieurs. Cela permet de jouer dans n’importe quel espace ouvert. L’ajout de deux caméras supplémentaires par rapport au Reverb première génération a nettement amélioré le système de tracking intérieur et extérieur. Le résultat est plutôt convaincant même lorsque l’on se baisse ou que l’on se penche. Seuls petits bémols, on note un peu de latence rotationnelle avec les jeux rapides ainsi qu’une zone morte au-dessus de la tête.

Contrôleurs : le gros point faible du HP Reverb G2

C’est sans doute là le gros point noir du nouveau casque de réalité virtuelle de HP. Les dispositifs sont bien visibles dans l’environnement virtuel et le suivi est très bon. Nos tests menés avec Beat Saber ont été très concluants. Cependant, le champ de vision vertical est un peu limité. Ainsi, lorsque l’on baisse les bras, le suivi des contrôleurs est un peu erratique. Nous avons aussi noté quelques soucis lorsque les contrôleurs sont proches (un peu comme s’ils se débattaient). Un problème lorsque l’on tire à l’arc ou que l’on utilise un simulateur de boxe. Cela génère des distractions gênantes.

Bien qu’améliorés par rapport aux contrôleurs originaux de Windows Mixed Reality, les nouveaux contrôleurs disponibles avec le HP Reverb G2 ne sont pas parfaits loin de là. Les deux gros anneaux de repérage ajoutent une lourdeur gênante en haut des contrôleurs. La gâchette arrière ne s’enfonce pas très loin ce qui est surprenant. Clairement, l’ergonomie est moins bonne que celle des Oculus Touch même si le confort d’utilisation est correct. On regrette aussi l’absence de capteurs capacitifs comme ceux des Valve Index ou Oculus Touche. Des défauts qui viennent véritablement gâcher l’expérience.

La plateforme Windows Mixed Reality pas à la hauteur

Le HP Reverb G2 est lié à la plateforme Windows Mixed Reality. Un système un peu négligé en comparaison des autres plateformes existantes telles qu’Oculus Home ou Viveport. Facile à mettre en place et fonctionnelle, la plateforme de Microsoft souffre toutefois d’un manque cruel de choses à faire qui soient natives ou exclusives.

C’est aussi frustrant de devoir passer d’un bureau à l’autre en appuyant sur les touches Windows et Y, même si vous utilisez une fenêtre virtuelle dans l’environnement domestique, ce qui vous oblige à utiliser votre clavier. Peu de chances que l’arrivée du HP Reverb G2 force Microsoft à améliorer drastiquement sa plateforme Windows Mixed Reality.

Les tests sur Steam sont toutefois plutôt positifs cependant, il vous faudra une bonne carte vidéo pour pouvoir en profiter pleinement. Les cartes graphiques GTX 1080 sont trop limitées pour cette plateforme avec le HP Reverb G2.

HP Reverb G2 : à qui s’adresse ce casque ?

Nous sommes là avec un casque de réalité virtuelle haut de gamme qui s’adresse avant tout aux personnes recherchant une expérience visuelle et sonore très poussée. Ce n’est pas un produit mainstream comme l’Oculus Quest 2, mais il pourrait intéresser de nombreux professionnels et des geeks à la recherche d’une expérience avancée. Notez toutefois que certains jeux, comme Half Life : Alyx ne peuvent pas fonctionner sur un Quest 2 même avec un Oculus Link le reliant à un puissant PC, mais sont parfaits sur le nouveau casque de HP.

Si vous jouez beaucoup à des jeux ne nécessitant pas de contrôleurs avancés, comme Project Cars 2 et Microsoft Flight Simulator, alors une partie de ces problèmes disparaît. Cela reste toutefois une belle niche au sein d’un public déjà limité. Le casque est toutefois aussi ce qui se fait de mieux pour regarder des vidéos 360 degrés ou 180 degrés en haute définition comme, par exemple, du porno en réalité virtuelle.

Conclusions de notre test du HP Reverb G2

Clairement l’écran du HP Reverb G2 est véritablement incroyable offrant un niveau de détails jamais vus jusqu’ici en réalité virtuelle (sauf quelques casques extrêmement coûteux réservés à des professionnels). Le son est d’une netteté et d’une puissance vraiment bonne. Le design et le confort sont particulièrement intéressants pour les longues sessions de jeux-vidéos. C’est, de ce côté une véritable avancée géniale.

Cependant, les contrôleurs viennent gâcher le tableau et, sans être un défaut rédhibitoire, c’est toutefois un vrai problème surtout pour les passionnés. Des mises à jour logicielles à venir pourraient toutefois corriger une partie de ces soucis dans le futur. La plateforme Windows Mixed Reality est aussi un peu limitée pour un tel casque. Le HP Reverb G2 fait aussi face à une concurrence rugueuse. L’Oculus Quest 2 propose une définition d’écran un peu moindre et des détails moins précis, mais son prix est de moitié et il peut fonctionner en autonome sans-fil.

Le nouveau casque de HP a toutefois l’avantage de ne pas exiger un compte Facebook comme le Quest 2, ce qui pourrait freiner certains utilisateurs soucieux de leur vie privée. En conclusion, le casque VR est génial, mais souffre de défauts qui viennent gâcher l’expérience ce qui est très dommage. Le HP Reverb G2 sera disponible auprès de ceux qui ont précommandé leur casque ce mois-ci.