Test Himiway Zebra : un fatbike électrique qui fait le poids

Avec un poids qui se rapproche d’un scooter, le modèle Zebra de la marque Himiway fait le pari de commercialiser un fatbike à grande autonomie pour la ville et la montagne. À raison ?

La marque américaine Himiway a vu, avec son sixième modèle de vélo électrique, les choses en grand. On pourrait même dire les choses en gros. Après un modèle Cruiser salué par la critique, Himiway a décidé de commercialiser un nouveau fatbike, « mélange de montagne et de croiseur urbain« . Une dénomination qui interroge : est-il possible de rendre un vélo confortable pour la ville et pour le tout-terrain ? Avec ses plus de 35 kg, le Zebra est loin des vélos légers pour citadin et son design ne ressemble pas à un VTT. Finalement, quelle utilisation pour ce vélo électrique aux pneus de 26 pouces ?

Les plus La puissance dégagée,

La stabilité du vélo,

La grosse autonomie. Les moins Le poids (plus de 35 kg),

Le demi-tour de pédalier pour activer le moteur,

Le temps de charge.

Fiche technique du vélo électrique

Dimensions : 199 x 106 cm.

199 x 106 cm. Poids : 40 kg.

40 kg. Cadre : Alliage d’aluminium 6061.

Alliage d’aluminium 6061. Fourche : Alliage d’alluminium.

Alliage d’alluminium. Puissance moteur : 250W (87Nm).

250W (87Nm). Position moteur : roue arrière.

roue arrière. Poids max : 180 kg. Vitesse max : 25km/h.

25km/h. Freinage : hydraulique avant et arrière.

hydraulique avant et arrière. Pneus : 26 x 4 pouces.

26 x 4 pouces. Capacité de batterie : 960 Wh batterie Samsung.

960 Wh batterie Samsung. Temps de charge : 7 heures.

7 heures. Autonomie annoncée : 128 km.

128 km. Prix : 2 299€.

Unboxing et assemblage du Himiway Zebra

Avant de déballer le vélo électrique, il suffit de voir et de peser le carton pour se rendre compte d’une chose : le Zebra n’est pas un vélo transportable. Le carton fait plus de 40 kg, autant vous dire que l’emmener dans nos locaux ne fut pas une mince affaire.

Lors de l’unboxing, on découvre le vélo bien emballé, même si une partie du cadre a été endommagé pendant le transport. Pour le monter, il faut installer la roue avant, les gardes boues, les pédales ainsi que le phare avant. Du matériel est fourni pour le montage, mais deux points viennent compliquer les choses : il faudra vous munir d’un tournevis supplémentaire et d’un niveau d’anglais B1. La notice n’existant qu’en anglais, on vous conseille de télécharger un traducteur.

Il est aussi possible d’ajouter un porte-bagage au vélo. Pratique pour emmener des affaires, il s’installe facilement à l’aide de quatre vis.

Au-delà de ces détails, nous n’avons eu aucun mal lors de l’assemblage des pièces du vélo électrique. Les problèmes de freins rencontrés lors du test du ADO n’ont ici pas eu lieu. Une fois la batterie rechargée, le vélo est opérationnel pour sa première sortie.

Le design du vélo électrique

Le design du Himiway Zebra est à l’image de son poids, imposant. Vous ne passerez pas inaperçu avec ce fatbike. D’un côté, ses pneus de plus de 4 pouces de large lui donnent un look de 4×4 tout terrain. D’un autre, le porte-bagage et la selle de ville font penser à un vélo de ville confortable pour de long trajet urbain. On a donc un mélange plutôt réussi pour ce vélo d’apparence multifonction.

Notons que les pédales sont en métal et non en plastique, un plus quand on connait la durabilité des deux matériaux.

Si on regarde plus en détail, on salue les finitions du vélo. Même si les soudures sont très apparentes, cela n’entache pas le style du vélo. Le cadre reste de très bonne facture avec son alliage d’aluminium, le choix du bois sur le porte-bagage donne un aspect classe au vélo, les poignées sont agréables et le moteur bien intégré…

Les fonctionnalités du vélo électrique

Sur le guidon du Himiway Zebra, on retrouve basiquement une sonnette, sept vitesses avec un dérailleur Shimano et un écran LCD avec sa console de commandes. On remarque aussi une bague d’accélération à droite du guidon, permettant d’atteindre 5 km/h sans pédaler. Un ajout bien pratique pour démarrer sans trop peiner et faire avancer les 35 kg du vélo avant que l’assistance s’active.

Sur l’écran, on retrouve les informations classiques de votre trajet : la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus, la batterie (matérialisée par six barres de chargement) ou encore le niveau d’assistance entre 0 et 5. Au niveau de la console, vous retrouverez cinq boutons :

Le démarrage de l’assistance.

Le choix du niveau d’assistance (bouton + et -).

L’activation des phares.

Le changement d’information (bouton i).

De plus, la réactivité des boutons est très agréable et fluide. De même pour l’activation des phares avant et arrière (qui sont d’ailleurs très puissants).

Côté caractéristiques, en plus des sept vitesses bienvenues pour éviter de pédaler dans le vide à 25 km/h et de pouvoir adapter sa cadence à la vitesse, on retrouve des freins hydrauliques. On est rassuré avec ce vélo dit « de montagne » et avec un tel poids.

Prise en main et utilisation du Himiway Zebra

Utiliser un vélo de 40 kg, ce n’est d’apparence pas si évident. Lorsque nous avons dû le porter pour monter les marches du bureau, son poids s’est fait ressentir. Impossible d’aller dans le métro avec ou de monter plusieurs étages.

Une fois prêt à partir, il suffit d’utiliser la fameuse bague d’accélération, d’atteindre 5 km/h (sans pédaler) et de faire un demi-tour de pédalier pour activer l’assistance.

Sur le papier, c’est exactement ce qu’il fallait pour compenser le poids du vélo. Mais, en réalité, ce n’est pas aussi efficace. En effet, la bague est utile pour démarrer (la puissance suffit pour arriver à 5 km/h, même en côte), mais il y a un délai pour passer de l’accélérateur de la bague à l’assistance au pédalage. Ces quelques secondes se font ressentir avec un coup de pédale assez dur : surtout en montée.

Passer cette petite difficulté, le Himiway Zebra passe en mode « élève parfait ». L’assistance, couplée aux sept vitesses du vélo, rend la conduite très agréable. Pas d’à-coup, pas de pédalage dans le vide, la fonction de fatbike électrique est remplie.

Après une heure à se balader dans les rues de Paris, le ressenti est très bon. La maniabilité est très correcte grâce à un grand rayon de braquage et des gros pneus qui avalent les pavés (on ressent à peine).

Ce n’est pas un VTT !

C’est lorsque nous sommes allés au-delà des sentiers battus que les limites du vélo se sont révélées. Rouler sur les chemins reste agréables, les suspensions absorbant tous les chocs. Mais faire du tout-terrain est une tout autre affaire.

La taille des pneus ainsi que les suspensions ne suffisent manifestement pas à compenser le poids du vélo. En effet, les bosses et les chocs se font sentir dès que l’on passe sur l’herbe ou sur des terrains accidentés. Finalement, on ne vous conseille pas le Himiway Zebra comme VTT, mais plus comme d’un vélo tout-chemin.

Les performances du vélo électrique

Si le vélo électrique est agréable dans sa conduite, c’est notamment grâce à son moteur dernier cri. Même s’il reste bridé à 250W (comme le veut la législation française), sa technologie ainsi que son couple de 86Nm font la différence face à d’autres vélos moins performants.

À titre d’exemple, lors d’une forte montée, très peu de vélo testé réussissent à grimper sans décélérer, le Zebra n’a aucun mal à le faire. La vitesse de 20 km/h est tenue quand d’autres vélos passent de 20 km/h à 5 km/h.

Un très bon point, même si une latence d’un demi coup de pédale pour faire fonctionner l’assistance empêche de démarrer dans une montée sans faire marcher vos mollets.

À savoir : lorsque vous appuyez sur le frein, la lumière du phare arrière se met à clignoter. Un détail très satisfaisant et particulièrement important pour maximiser votre sécurité.

Autonomie du Himiway Zebra

C’est un autre point fort du vélo. Avec une batterie Samsung/LG d’une capacité de 5 000 mAh, l’autonomie atteint — avec l’assistance maximum — plus de 100 km. Une prouesse comparée aux autres batteries standard de 3 500 mAh.

Après avoir utilisé le vélo plusieurs dizaines de kilomètres, on a pu voir la lente descente de la barre de batterie du Himiway Zebra. De plus, la marque de la batterie est gage de qualité et de durabilité. Connaissant le prix d’une nouvelle batterie, on est ravi de savoir que celle proposée sur ce vélo pourra durer plusieurs années.

Mais, qui dit batterie longue durée, dit long chargement. Si la batterie pèse plus de 5 kg, dans la moyenne des autres batteries, il faudra attendre plus de 7 h pour un rechargement complet. Un temps assez important, mais qui ne dépasse pas une nuit.

Il est donc idéal de charger sa batterie pendant son sommeil — tant que le chargement ne se fait pas près de votre lit, au risque d’entendre un son de ventilateur tourner durant votre sommeil.

Faut-il acheter le Himiway Zebra ?

Pour 2 299€, le vélo de la marque américaine Himiway est une réussite. Globalement, il propose des performances ou une prise en main idéale pour des longs trajets en montagne ou en ville. Mais, son poids limite son utilisation.

Ce n’est pas un vélo fait pour la multimodalité : on vous souhaite bonne chance si vous tentez d’emmener le Zebra dans une rame de métro. Avec ses 40 kg, il faut bien penser à ce que vous allez faire avec ce vélo.

En mettant de côté le poids, malgré un moteur qui se met en route avec un peu de latence, la conduite est fluide, agréable et l’assistance puissante et bien gérée. Si l’usage de votre futur vélo correspond aux caractéristiques du Zebra, le prix est au niveau des performances.

