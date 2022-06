Dans le monde des montres connectées abordables, Xiaomi règne en maitre avec de nombreux modèles issus de ses multiples sous marques, dont Haylou. Réputée pour ses modèles performants et pas chers, la marque revient avec la Haylou RS4 Plus, une évolution de la RS4 toujours sous le prix au prix de 60€. Santé, sport, sommeil, quasiment tout ce qu’on peut attendre d’une montre connectée est intégré, mais est-ce que ce modèle tient ses promesses à un prix aussi compétitif ?

On aime… Son design élégant

Son écran AMOLED 60 Hz

Nombreux modes sportifs On aime moins… Peu adaptée aux petits poignets

L’absence de GPS

Le bouton, inutilement imposant

Fiche technique de la Haylou RS4 Plus

Écran AMOLED 1,78 pouces Résolution 368*448 avec fréquence de 60hz Poids 57,5 grammes (avec bracelet) Modes d’entrainements 105 modes Étanchéité IP68 GPS Non Bluetooth Bluetooth 5.1 Autonomie 10 jours utilisation active, 28 jours en basique

Design de la Haylou RS4 Plus

La montre arbore un design discret et minimaliste, notamment grâce à son écran brillant et de grande taille. On sent ici l’évidente inspiration de l’Apple Watch avec sa construction en aluminium. Le cadran est légèrement plus épais que ses concurrents, même si la différence reste minime en utilisation réelle.

Le bracelet abandonne le style « boucle de ceinture » pour une attache magnétique en silicone similaire à celle de l’Apple Watch dont le design sera bien sûr interchangeable avec d’autres déclinaisons à acheter en ligne. Simple d’utilisation, ce système d’accroche peut cependant faire défaut aux petits poignets, l’écran de large taille provoquant un peu de jeu même au réglage le plus resserré.

À noter que la montre dispose d’un bouton sur le côté, similaire à la molette présente sur l’Apple Watch. Si cette dernière peut-être pivotée, cette utilisation n’est que cosmétique et seul le bouton aura une utilité. Dommage !

Mise en route

Après un unboxing très sommaire, la montre est quasi-prête à l’emploi. L’utilisateur est invité à scanner un QR Code afin d’installer l’application mobile Haylou Fun. S’en suit une initialisation semblable à n’importe quelle montre connectée :

Création d’un compte

Saisie du profil physique de l’utilisateur (âge, taille, poids)

Activation de nombreuses autorisations permettant à l’application de fonctionner en arrière-plan

Appairage Bluetooth entre le téléphone et la montre

Mise à jour du firmware (assez longue, car via le Bluetooth)

Une fois l’appairage effectué, la montre et l’application travaillent de consorts. L’application servant avant tout à traquer les performances de l’utilisateur et activer la surveillance en temps réel des données d’activité physique.

Un écran de grande taille

Avec une taille de 1.78 pouce et une résolution de 368 sur 448, on est clairement face au plus grand écran trouvable dans cette gamme de prix. Comme la RS4, celui-ci arbore une dalle AMOLED, habituellement réservée aux montres de gammes supérieures. Et pour couronner le tout, la dalle affiche une fréquence de rafraîchissement de 60Hz, pour un gain de fluidité non négligeable dans la navigation.

On aurait cependant aimé une fonction Always-on qui pourrait ainsi bénéficier de l’autonomie supérieure offerte par l’écran AMOLED. On espère voir la fonction arriver via une future mise à jour.

Interface et OS de la Haylou RS4 Plus

La Haylou RS4 Plus utilise un OS propriétaire similaire aux autres produits Xiaomi, avec les limitations qu’on lui connait : les applications sont ainsi préinstallées, il n’y a donc pas de Store comme sur des systèmes comme WearOS ou WatchOS par exemple. Et même s’il aurait été surprenant de les voir dans une montre de ce prix, il n’existe aucune fonction GPS (contrairement à la Redmi Watch 2 Lite), ni d’appel ou de messagerie sur la RS4 Plus. Il vous sera possible de recevoir des notifications de messages (SMS, WhatsApp, Messenger, etc.) et d’appel, mais non d’y répondre via votre montre.

La navigation se fait au moyen de différents swipes : les différents applications de santé peuvent être parcourues à l’aide d’un swipe latéral droite et gauche, les notifications via un swipe vers le haut, le centre de contrôle avec un swipe vers le bas. Ce dernier vous permettra d’activer certaines options comme la luminosité, une lampe torche, un mode nuit / ne pas déranger et bien d’autres.

Le bouton latéral lui servira à afficher la liste des applications, qui pourront être parcourues en mode liste, chute ou ruche, reprenant ainsi une mise en forme bien connue des utilisateurs d’Apple Watch. On apprécie ce réglage qui n’est pas systématiquement présent sur d’autres modèles similaires.

Concernant l’écran principal (celui qui affiche l’heure) il sera possible de charger de multiples thèmes depuis l’application mobile avec possibilité de changer depuis la montre avec une longue pression sur l’écran d’accueil. À l’heure où nous écrivons ces lignes, prés de 85 cadrans sont disponibles, avec plus d’une centaine prévues tout à long de l’année via des mises à jour successives.

Enfin, d’autres fonctionnalités vous permettront notamment de contrôler votre musique, de faire vibrer un portable égaré, de vous réveiller à heures fixes ou encore d’accéder à la météo. On regrette cependant un contrôle de volume moins pratique, utilisant deux boutons tactiles et non un slider à l’instar de la luminosité.

Les applications de santé et de sport

Comme sur toute montre connectée, la Haylou RS4 Plus met en avant de multiples applications liées à la santé, qui mesurent grâce au capteur présent au dos du cadran plusieurs métriques. Les moindres mouvements de l’utilisateur sont captés, afin de surveiller son activité physique, ainsi que sa fréquence cardiaque. Il sera ainsi possible de mesurer cette fréquence cardiaque à tout moment de la journée et d’être alerté quand celle-ci dépasse ou descend au-dessous d’une certaine valeur. À noter qu’il existe aussi un indicateur de stress, qui se base sur la variabilité de la fréquence cardiaque pour vous donner cette indication.

Il existe aussi une application mesurant votre taux d’oxygène dans le sang ainsi qu’un module de prise de température. Ce dernier ne semble cependant pas fonctionner et indique une température de 30 degrés, même après avoir porté la montre toute une journée. Il ne faudra pas s’y fier pour le moment. Enfin, vous pourrez utiliser l’application sommeil, qui mesurera la quantité et surtout la qualité de votre sommeil montre au poignet. Petit regret : pas de fonction alarme afin de réveiller l’utilisateur à l’heure idéale selon sa phase de sommeil (la plus légère possible, donc).

Enfin, toujours dans le domaine de la santé, la montre pourra vous prévenir en cas de trop longue sédentarité, histoire de vous dégourdir les jambes en pleine session de travail. Et en plus de mesurer votre niveau de stress comme nous l’avons vu, la Haylou RS4 Plus vous proposera des exercices de respiration à suivre à un rythme précis pour relâcher la pression.

Côté sport, la Haylou RS4 Plus propose ici une mise à jour conséquence par rapport à la précédente version. De 12 programmes d’entrainement, la montre passe ici à 105. De la course à pied au vélo, en passant par le sport en salle, le catalogue est maintenant complet et adapté à tous les profils de sportifs. Les données de vos entrainements seront synchronisées avec l’application mobile, qui vous permettra de suivre en détail l’évolution de vos performances (fréquence cardiaque, durée, calories brulées) sur une période donnée. À noter que la montre sera protégée contre la poussière et les éclaboussures grâce à sa norme d’étanchéité IP68, un prérequis désormais pour ce type de produit.

L’autonomie de la Haylou RS4 Plus

L’un des apports de l’écran AMOLED, au-delà d’une qualité d’image supérieure, est l’autonomie supérieure théorique qu’il peut offrir. Alors que le LCD utilise un rétroéclairage constant, l’AMOLED est constitué de LEDs qui se désactivent lorsque des pixels noirs sont affichés.

C’est une bonne nouvelle pour la Haylou RS4 Plus qui promet désormais près de 28 jours d’autonomie en utilisation basique et 10 jours en utilisation intensive. Par intensive, la marque entend la surveillance constante des données de santé, l’utilisation des fonctions sportives quotidiennement et la réception de nombreuses notifications d’appels et de messages.

Haylou RS4 Plus vs Redmi Watch 2 Lite

Haylou RS4 Plus Redmi Watch 2 Lite Écran AMOLED 1,78 pouce LCD 1,55 pouce Résolution 368*448 avec fréquence de 60hz 320*360 Poids 57,5 grammes (avec bracelet) 35 grammes (avec bracelet) Modes d’entrainements 105 modes 100 modes Étanchéité IP68 5ATM GPS Non Oui (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou) Bluetooth Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.0 Autonomie 10 jours utilisation intensive, 28 jours en basique 10 jours utilisations active, 5 jours en utilisation intensive

Le Redmi Watch 2 Lite est plus compacte que la Haylou RS4 Plus et conviendra davantage aux petits poignets. De plus, le modèle Xiaomi utilise un bracelet classique non aimanté, qui peut avoir ses avantages encore une fois pour les petits poignets, mais les amateurs d’attaches aimantées pourraient y trouver une régression. Cela dépendra bien sûr de votre sensibilité, mais dans nos tests, la Redmi Watch 2 Lite proposait ainsi un meilleur maintien au poignet.

Qui dit plus compacte dit écran plus petit (1,55 pouce contre 1,78 pouce pour la Haylou). De plus, la montre de Xiaomi utilise une dalle LCD, contre une dalle AMOLED pour la Haylou. Dans la pratique, l’expérience visuelle n’est cependant pas si différente sur un si petit écran. On louera cependant le gain de fluidité de la Haylou RS4 Plus et ses 60Hz, les animations et transitions entre les menus nous semblent ainsi plus saccadées sur la Redmi Watch Lite 2.

La Haylou RS4 Plus à gauche, la Redmi Watch 2 Lite à droite

Niveau fonctionnalités liées à la santé et au sport, les deux montres offrent des options similaires avec plus d’une centaine de niveaux d’entrainement. À noter que la Redmi Watch 2 Lite dispose d’un GPS intégré pour une plus grande précision dans le suivi des exercices, qui vous permettra ainsi de vous séparer de votre téléphone en séance de jogging.

Enfin, niveau santé, les deux montres se valent : capteur de fréquence cardiaque, d’oxygène dans le sang et de stress, on reste en terrain connu. Le suivi de la qualité du sommeil est lui aussi présent, offrant une analyse complète de vos nuits pour en déceler les pistes d’améliorations.

Entre les deux, on pencherait donc davantage vers la Haylou RS4 Plus et son écran plus grand et plus fluide, mais la Redmi Watch 2 Lite conviendra aux plus petits gabarits avec une application qui nous semble plus stable et surtout l’intégration d’un GPS pour les sportifs les plus exigeants.