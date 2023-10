Test du graveur laser xTool F1 : vous allez vouloir l’acheter pour personnaliser votre déco

Vous désirez personnaliser votre intérieur ? Les graveurs laser sont probablement fait pour vous ! Et si vous ne savez pas lequel choisir, nous avons eu l’opportunité de tester le xTool F1 : un appareil à la fois simple d’utilisation et précis !

Lorsque l’on cherche à acheter un graveur laser : il convient de prêter attention à différent point. Saurez-vous rentabiliser votre achat ? Aurez-vous une pièce dédiée ou du moins un espace conséquent pour l’utiliser ? Une fois que vous aurez répondu à ces deux questions : viendra le moment de se pencher sur le modèle et là : le xTool F1 pourrait bien arriver en tête de votre liste (ou pas loin). On a pu le tester et on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur graveur laser.

On aime… Son design coloré.

La qualité des gravures sur toutes les surfaces.

Sa simplicité d’utilisation. On aime moins… Son prix,

L’encombrement (avec les accessoires).

Fiche technique

Type de laser : 10 W de laser à diode et 2 W de laser infrarouge (1064 nm).

10 W de laser à diode et 2 W de laser infrarouge (1064 nm). Taille de produit (en mm) : 179 x 235 x 334

179 x 235 x 334 Zone de travail : rectangle arrondi de 1115 x 115 mm et plus avec les accessoires.

rectangle arrondi de 1115 x 115 mm et plus avec les accessoires. Aperçu : rectangle et contour extérieur. Vitesse de gravure : 4000 mm/s.

4000 mm/s. Connexion : WiFi & USB-C

WiFi & USB-C Fichiers supportés : SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP

SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP Système de support : Android / iOS / iPad / Windows / macOS.

Android / iOS / iPad / Windows / macOS. Prix : 1 799 € (hors promo et 1529 € en ce moment).

Unboxing et montage du graveur laser

La première chose que l’on remarque lorsqu’on se penche sur le xTool F1 est qu’il est déjà entièrement construit ! On se rappelle encore amèrement des assemblages qu’il fallait faire sur l’Ortur Laser Master 3…

Ici, aucun problème, on le sort du carton, on branche l’alimentation et ça marche directement sans avoir à sortir un tournevis ou une clé Allen : déjà un très bon point.

On notera également que là où certains appareils fournissent des lunettes de protection, le xTool F1 fait le choix d’une vitre protectrice directement intégrée au graveur – qui en plus lui donne un design plus élégant que les autres modèles et lui permet de gratter des points de style.

Vous aurez des constructions à faire si vous achetez des modules additionnels comme celui pour les verres, mais l’appareil de base, lui, fonctionne directement.

Simple, efficace : tout ce qu’on demande d’un graveur laser.

Une connectique complète

Le graveur laser xTool F1 possède :

De nombreuses prises USB-C : pour les accessoires ou pour connecter votre PC en filaire (une connexion Wi-Fi est également possible).

: pour les accessoires ou pour connecter votre PC en filaire (une connexion Wi-Fi est également possible). Une mollette d’ajustement : pour régler la hauteur et le cadrage de votre gravure.

: pour régler la hauteur et le cadrage de votre gravure. Une évacuation des gaz : pour extraire les gaz et les conduire à l’extérieur grâce à des gaines en plastique.

: pour extraire les gaz et les conduire à l’extérieur grâce à des gaines en plastique. Un bouton d’arrêt d’urgence : pour interrompre la gravure au moindre problème.

Il n’y a donc pas vraiment de supplément, mais tout ce qu’on doit attendre d’un bon graveur laser est là et ne nécessite pas nécessairement d’accessoires.

Le logiciel du graveur laser xTool F1

Une fois déballé et construit, il ne reste plus qu’à l’utiliser et pour ce faire, vous devrez passer par le logiciel de la marque : xTool Creative Space.

Comme vous pourrez le voir, le logiciel est très simple d’utilisation, il vous suffit de glisser / déposer les images que vous souhaitez graver (ou de les créer de toutes pièces grâce aux outils intégrés au logiciel).

Une fois votre visuel sélectionné, vous devrez sélectionner le matériel sur lequel vous allez le graver, son épaisseur et le cadrer sur votre support avant de lancer l’impression.

On ne pouvait pas choisir un meilleur modèle.

Les gravures du xTool F1

Graver des visuels est extrêmement simple et rapide ! Si toutes les étapes sur le logiciel sont correctement respectées, les gravures se font sans accros.

La marque nous fournissait différents matériaux allant de la carte en aluminium au dessous de verre en bois :

Un excellent podcast ciné s’est glissé dans nos gravures : saurez-vous le trouver ?

Vous pourrez également effectuer des découpes avec le xTool F1 jusqu’à 8 mm de bois et 5 mm d’acrylique.

Une gravure simple et rapide

Nous avons donc pu tester le xTool F1 sur une large gamme de matériaux, ce qui nous a permis de constater sa grande précision et rapidité d’exécution sur différents visuels. En moyenne, que ce soit pour le Dwayne Johnson sur bois ou le Yoshi sur métal, la gravure aura pris moins de 30 secondes.

Les accessoires du xTool F1

Si vous achetez le graveur laser xTool F1 et que vous désirez pousser l’expérience un peu plus loin, la marque propose une large gamme d’accessoires. En tête de liste :

Une plateforme rotative (xTool F1 RA2 Pro) : pour graver des objets cylindriques comme des verres, des tasses, des gourdes, etc.

pour graver des objets cylindriques comme des verres, des tasses, des gourdes, etc. Une glissière rectangulaire automatique : pour élargir la zone de travail et graver des objets à la chaîne.

: pour élargir la zone de travail et graver des objets à la chaîne. Un purificateur de fumée : qui apporte un véritable plus par rapport à l’extraction classique (moins d’odeurs).

Toutefois, ces accessoires viennent avec 2 points négatifs logiques :

Un surcoût : évidemment, ils ne sont pas gratuits et il faudra compter entre 169 € et 399 € en fonction des accessoires choisis.

: évidemment, ils ne sont pas gratuits et il faudra compter entre 169 € et 399 € en fonction des accessoires choisis. L’encombrement : plus vous rajoutez des objets et plus ça prendra de la place (logique)

Rien que l’extracteur + le graveur prennent toute la table… et bonjour le cable management avec les gaines…

Faut-il acheter ce graveur laser ?

Les graveurs laser s’adressent à un public très ciblé. Vous devrez être sûr d’avoir beaucoup d’éléments à graver : on pense surtout à des mariages ou des entreprises qui voudraient personnaliser des cartes de visites.

Vous devrez également vous assurer de posséder un espace dédié au graveur ou du moins une pièce pour les travaux comme un garage où il pourra être entreposé (surtout si vous y ajoutez des accessoires).

Il faut dire que son prix de 1 799 € (hors promo) pourrait calmer les élans créatifs de certains mais à ce tarif, vous posséderez ce qui se fait de mieux sur le marché et vous n’aurez pas à posséder un diplôme d’ingénieur pour effectuer (et réussir) vos premières gravures.