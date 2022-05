Avec le Mini IT8, la marque Geekom propose un mini PC taillé pour la navigation sur internet et les logiciels basiques. Rien de nouveau sous le soleil en somme. Sauf que celui-ci affiche un tarif particulièrement compétitif pour sa configuration.

À quoi bon s’encombrer d’une tour quand on cherche un ordinateur fixe pour faire de la bureautique ? Plusieurs constructeurs nous proposent des appareils qui remplissent ce rôle tout en tenant dans la main. Malgré ce petit gabarit, ils contiennent en théorie tout le nécessaire pour satisfaire leurs utilisateurs et peuvent même accueillir des composants supplémentaires ! Le GEEKOM Mini IT8 fait donc partie d’entre eux. Regardons ce qu’il a à nous offrir.

Fiche technique du GEEKOM Mini IT8

Poids 0,5 kg Dimensions 11,7 x 11,2 x 4,5 cm Processeur Intel Core i5-8259U 2,30 Ghz RAM 1 x 16Go DDR4 2400MHz Carte graphique Intel Iris Plus Graphics 655 Connectiques 3 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x mini DisplayPort, Ethernet, jack 3.5mm, port carte SD Stockage SSD M.2 512Go OS Windows 11 Professionnelle Support du Bluetooth Oui

Unboxing du GEEKOM Mini IT8

Vu les dimensions de la boîte et sa teinte bleue avec le logo de la marque en blanc, on a l’impression de déballer un processeur Intel. Hormis la machine qui motive ce test, on y déniche un câble HDMI, une alimentation ainsi qu’une plaquette de fixation avec deux jeux de visse pour installer le PC au dos d’un écran. Pas besoin de plus de choses, l’essentiel se trouve déjà à l’intérieur du Mini IT8.

Le boîtier du GEEKOM Mini IT8

C’est simple, toute sa fiche technique tient dans une boîte carrée qui loge dans la poche d’un pantalon cargo. C’est pratique ! On note que son poids se trouve dans la moyenne pour un mini PC et qu’il est légèrement plus épais que certains concurrents comme le Beelink SER4. Outre son socle en aluminium, le boîtier de l’ordinateur se compose de plastique et arbore des grilles d’aération en métal sur ses flancs. Teinté d’un noir brillant, celui-ci conserve à merveille les traces de doigts. Sinon, l’apparence du GEEKOM Mini IT8 inspire confiance, on ne craint pas de le voir s’effondrer sur lui-même.

On apprécie sa richesse en matière de connectique malgré sa petite taille. Grâce au port HDMI, au Mini DisplayPort et au port USB-C Thunderbolt à l’arrière, vous pouvez brancher jusqu’à quatre écrans 4K sur cet ordinateur d’après Geekom. On regrette néanmoins l’absence d’un DisplayPort classique. Notez que le port USB-C à l’avant ne sert que pour le transfert de données et ne peut en faire fonctionner un de plus. En outre, c’est agréable d’avoir un port jack 3,5mm et un lecteur de carte SD. Sur le flanc droit, on remarque la présence d’un verrou Kensington. Il s’agit d’une encoche dans laquelle on peut insérer un câble de sécurité à clé ou à combinaisons. Chose qui permet de limiter les possibilités de vol du mini PC dans un open space par exemple.

Si même avec sa taille, le Mini IT8 prend trop d’espace sur votre bureau, rappelez-vous de la plaquette de fixation au fond de la boîte. À moins que votre écran ne respecte pas la norme VESA, son dos arbore quatre trous de montages. La plaquette peut donc s’installer là-dessus. Il ne vous reste qu’à placer deux autres vis sous le mini PC pour qu’il puisse s’insérer dans la plaque. Et voilà, votre unité centrale est désormais cachée !

Et une fois à l’intérieur ?

Plongeons dans ses entrailles un instant. Pour cela, quelques coups de tournevis suffisent pour y accéder partiellement. En effet, une fois que l’on a ôté la base en aluminium, on tombe notamment sur la mémoire vive et le SSD. Quant au processeur, il se trouve de l’autre côté de la carte mère. Y jeter un œil va demander un démontage supplémentaire et celui-ci demeure moins aisé. Cela peut poser problème à l’avenir lorsque la poussière s’y sera accumulée…

On remarque que les 16 Go de RAM en DDR4 sont assurés par une seule barrette. Une paire offrirait de meilleures performances grâce au Dual Channel (d’ailleurs supporté par la carte mère), mais compte tenu du prix on s’y attendait. D’ailleurs, la carte mère peut accueillir une barrette d’appoint pour ceux désireux de doper leur machine. De plus, la face interne du socle arbore un compartiment pour y loger un disque dur au format 2,5 pouces.

Le Mini IT8 peut donc profiter d’un stockage très confortable. À vous de choisir entre la technologie HDD moins chère et le SSD plus rapide. Pour en revenir à la RAM, Geekom semble se servir de la DDR4 comme d’un argument marketing. Or, cela fait 7 ans que cette technologie s’est démocratisée. Encore heureux que ce mini PC l’intègre !

Le premier lancement du GEEKOM Mini IT8

Une pression sur le bouton et une dizaine de secondes plus tard, l’accueil de Windows 11 Professionnel apparaît. Pour les bidouilleurs du dimanche, sachez que le BIOS du Mini IT8 est assez daté. On y navigue seulement à l’aide du clavier et il offre une quantité limitée d’options. Ce simple constat annonce la couleur. Comme la plupart des mini PC, le IT8 ne se destine pas aux utilisateurs exigeants, ceux qu’on appelle les « Power users », adeptes d’optimisation et d’overclocking. Mais on ne s’en formalise pas, car ils ne sont pas la cible principale de ce mini PC.

Les performances du GEEKOM Mini IT8

Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i5 de huitième génération sorti en 2018. Sans être le meilleur, celui-ci délivre bien assez de puissance pour un usage bureautique. Couplé avec les 16 Go de RAM, naviguer sur internet ou utiliser la suite Office ne pose aucun souci. Même avec une tonne d’onglets ouverts sur deux écrans différents. Toutefois, on remarque que le ventilateur s’emballe lorsqu’on lance plusieurs fenêtres en même temps ou que l’on charge une page particulièrement complexe sur Wordpress. Cet effet soufflerie se calme rapidement, mais sur le moment on l’entend très bien voir trop.

De plus, un léger bruit de ventilation à tendance à persister, peu importe les activités en cours. Traduction, le GEEKOM MINI IT8 manque de discrétion. Là-dessus, un PC portable s’en sort beaucoup mieux. Question température, le processeur ne dépasse les 60°C que pour des tâches très exigeantes comme un benchmark graphique. Bonne nouvelle !

Benchmark global du Geekom Mini IT8

Le stockage

Comme n’importe quel ordinateur récent, ce mini PC intègre un disque dur SSD pour assurer un démarrage et des transferts de fichiers rapides. Précisons qu’il s’agit d’un SSD au format M.2 c’est-à-dire semblable à une barrette de RAM. Celui-ci fonctionne avec la norme SATA que l’on distingue de la norme NVMe pour ce genre de composant. La première coûte moins cher que la seconde, mais offre des performances sensiblement inférieures. À titre d’exemple, un SSD SATA possède une vitesse de transfert aux alentours de 500 Mo/s contre un maximum pouvant atteindre 7000 Mo/s. Cela n’est pas très dérangeant compte tenu du prix du mini PC et des usages auxquels il convient même si toute amélioration reste bonne à prendre. Notez que vous pouvez changer ce SSD M.2 SATA par une version NVMe compatible avec un port PCI-Express 3.0.

Les performances graphiques

Avec la puce Intel Iris Plus Graphics 655, on ne s’attend évidemment pas à des miracles. C’est l’inconvénient d’avoir un processeur Intel vieux de quatre ans. En 2020, la firme a considérablement amélioré ses puces graphiques intégrées pour sa onzième génération de CPU. Pour s’en rapprocher sans faire exploser les coûts, il faut se tourner vers AMD. Par exemple, le mini PC MINISFORUM UM350 et son CPU Ryzen 5 3550H obtient un score de 894 sur le benchmark 3DMark Time Spy contre 698 pour le IT8. Et ce pour 70€ de moins que ce dernier. En revanche, ce Ryzen se montre moins efficace que le i5 8259U sur le reste. Tout ça pour dire que dans cette gamme de prix, le GEEKOM IT8 n’a pas les meilleures performances graphiques.

Benchmark des performances graphiques du Geekom Mini IT8

Mais concrètement, ça vaut quoi ? Et bien, n’espérez pas faire du rendu 3D ou des montages vidéos en 4K avec cette machine. 698 au benchmark Time Spy c’est vraiment le bas de l’échelle. Pour le gaming, elle ne satisfera que les joueurs occasionnels qui ne s’intéressent pas trop aux gros jeux. Pour ce test, nous avons fait un petit tour sur Fortnite. Grâce à des paramètres graphiques en faibles et au mode « Performance », nous avons atteint les 60fps avec la résolution 3D à 100%. Dans un bâtiment on les maintient, mais lorsqu’il faut charger tout le décor à l’extérieur on chute à 40 voir 30fps. Ça reste jouable ! Pour Minecraft, une diminution acceptable de la distance d’affichage suffit pour passer le cap des 60 et le conserver.

Faut-il acheter le GEEKOM Mini IT8 ?

Comme beaucoup de mini PC, il convient surtout à un usage bureautique et montre vite ses limites lorsqu’il en sort. Joueurs réguliers et monteurs, passez votre chemin. Si votre domaine d’expertise et d’exigences s’arrête à la suite Office et Google Chrome en revanche, il sera amplement suffisant. Il s’agit du rôle que l’on accorde souvent aux ordinateurs portables avec un tarif inférieur à 800€. Si le IT8 se transporte encore plus aisément que ces derniers, il se montre plus bruyant et il amène des coûts supplémentaires qui le font revenir au même tarif.

Aux 540€ de la configuration maximale il faut en ajouter 100 voir 150 pour l’écran et quelques dizaines de plus pour un ensemble clavier et souris PC. Et tout cet attirail lui, n’est pas aussi compact et facile à transporter. On lui reconnaît néanmoins la possibilité d’augmenter la capacité du stockage et de la RAM, chose plus difficile sur un ordinateur portable. Pour conclure, gardez en tête que le processeur et la carte mère ne peuvent se changer. Un PC évolutif donc, mais qui a ses limites.

