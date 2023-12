Test Geekom Air 12 : est-il le meilleur mini PC abordable ?

Geekom est devenue, au fil du temps, la marque référence lorsque l’on parle de mini PC et c’est donc tout naturellement que nous nous sommes penchés sur l’un des plus minis des minis ordinateurs de la marque.

Vous recherchez un ordinateur qui tient à la fois dans votre sac et peut occuper une place infime sur votre bureau ? Les minis PC Geekom sont surement ce que vous convoitez. Seulement : lequel sera le plus adapté à vos besoins ?

Si certains sont propices pour des taches de bureau complexes, d’autres s’axent plus sur l’utilisation quotidienne. Et si vous c’est ce que vous désirez, vous n’aurez pas nécessairement à dépenser une fortune pour vous offrir un ordinateur pour regarder des vidéos ou faire des recherches sur internet.

Est-ce le cas pour le Mini Air 12 ?

Unboxing du Mini Air 12

Fidèle à sa réputation, Geekom propose une nouvelle fois un emballage simple et complet. On y retrouve :

Le PC,

Un câble HDMI,

L’alimentation,

Une dalle pour accrocher votre ordinateur derrière votre écran (et gagner encore plus de place).

Cet unboxing permet également de se rendre réellement compte de la petitesse de l’ordinateur qui perd un bon centimètre sur les autres modèles de la marque en hauteur (les autres mesures restent standard : 117 x 112 x 34.2 mm).

De ce côté, le mini PC remplit donc parfaitement son rôle, à savoir : être petit. Il s’agit donc d’un premier vrai bon point pour le Geekom Mini Air 12.

Pas de fioritures, mais tout est là.

Une connectique très complète

On retrouve également la grande connectique habituelle de la marque :

Un port USB 3.2 (à l’avant),

2 ports USB 3.2 (à l’arrière),

1 lecteur de carte SD (sur le côté),

1 port HDMI 2.0 (à l’arrière),

Une prise casque (à l’avant),

Une prise Ethernet.

Autant dire qu’avec tout ça, vous devriez largement pouvoir connecter tous vos appareils comme bon vous semble. Et si vous le désirez, vous pourrez même brancher trois écrans 8K en simultané.

Autant de ports sur un si petit appareil.

Une installation facile sur le Mini PC Geekom (comme d’habitude)

Comme bien souvent, les minis PC Geekom profitent de Windows pour paramétrer votre ordinateur facilement lors des premières utilisations. Il suffit de suivre les quelques indications à l’écran et pour peu que vous ayez un compte Microsoft, vous pourrez récupérer en 2-3 clics.

Certes, cela peut passer pour un point de détail, mais dans la mesure où cet ordinateur se destine à des personnes qui en auront un usage basique, la facilité d’installation représente alors un véritable argument, car vous n’aurez pas besoin d’appeler à l’aide un membre de votre famille pour vous installer les logiciels que vous aviez avant.

Un PC idéal pour le bureau

Dans l’ensemble, ce mini PC tire le meilleur de son processeur Intel Alder Lake N100 et de sa carte graphique (Intel UHD). Toutefois, il ne s’agit pas d’une bête de course et l’ordinateur se retrouve vite à ramer lorsque l’on tente de faire tourner des logiciels gourmands.

Alors pas de panique, si vous souhaitez écrire sur Word, faire des tableaux Excel ou regarder des vidéos YouTube : le Mini Air 12 fera largement l’affaire et à vrai dire, si ces utilisations sont celles que vous souhaitez faire d’un mini PC : il n’y a pas besoin d’aller chercher des ordinateurs à 1000€.

Performant et prend peu de place.

Un PC pour le divertissement (en partie)

Pour regarder des films, séries ou à des jeux très simples (solitaire, Tetris, etc.), le Mini Air 12 saura vous satisfaire. Par contre, vous pouvez d’ores et déjà faire une croix sur les jeux avec de la 3D ou des graphismes un peu poussés.

En effet, Geekom n’a pas prévu son ordinateur pour cet usage et la carte graphique montre très vite ses limites.

Un petit Assassin’s Creed et l’Air 12 est tout retourné…

La meilleure fonctionnalité des Mini PC Geekom est toujours là

C’est l’un des points les plus appréciables des minis PC Geekom : malgré leur petite taille, ils trouvent toujours un emplacement pour que vous puissiez y intégrer du stockage supplémentaire.

Un stockage qui n’est déjà pas ridicule de base grâce à un SSD de 512 Go, mais qui peut être poussé jusqu’à 2 To en y ajoutant d’autres disques durs.

On notera également que le Mini Air 12 embarque une mémoire vive de 16 Go, qui permet au PC de démarrer extrêmement vite et de ne pas attendre de longues minutes lorsque vous l’allumez.

4 petites vis et à vous le boost de stockage !

Faut-il acheter ce mini PC Geekom ?

Si vous comptiez utiliser des logiciels imposants ou faire tourner des jeux vidéo, d’autres modèles de la marque comme l’IT13 devraient plus satisfaire votre demande.

En revanche, le Mini Air 12 est un excellent PC si vous souhaitez en avoir une utilisation basique : vous divertir en regardant des vidéos, consulter vos mails ou écrire sur Word, etc.

Habituellement, ce mini PC est vendu à 399€ – un prix déjà contenu pour un tel PC – mais qui tombe à 279€ en ce moment : de quoi s’offrir un mini PC à moindre coût et pourquoi pas le mettre sous le sapin.

