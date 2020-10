L’art premier du savoir-faire culinaire n’est-il pas de joindre l’utile à l’agréable ? De concilier minutie et efficacité ? Afin de réduire votre apport en matières grasses tout en conservant le plaisir de confectionner des recettes savoureuses et réconfortantes, certaines marques ont mis au point des friteuses sans huile. C’est notamment le cas de la friteuse à air de Proscenic, baptisée T21, laquelle propose même une option “connectée”. Les plus fins gourmets de notre équipe se sont donc empressés de l’essayer, concoctant deux plats simples, rapides, avec un bon goût de “reviens-y”. Mais ne vous y trompez-pas, c’est bien de la friteuse sans huile que nous allons parler, bien davantage en tout cas que de de nos qualités d’auto-restauration !

LES PLUS – Cuisson saine et polyvalente

– Écran LED impeccable

– Sécurité et facilité d’entretien LES MOINS – Application peu utile et mal traduite

– Elle ne “frit” pas les aliments

Caractéristiques Techniques de la Friteuse Intelligente Proscenic T21

Marque : Proscenic

Alimentation : filaire

filaire Capacité : 5,5 l

5,5 l Matériau : acier inoxydable

acier inoxydable Puissance : 1700 watts

1700 watts Dimensions : 31.4 x 31.6 x 32.6 cm

Poids : 5,7 kg Cuisson : air chaud tournant à 360°

Objet connecté : oui

Écran : LED One Touch

Assistance vocale : compatible avec Alexa

Thermostat: 80 – 205 °C Prix : 130 €

Unboxing de votre Friteuse Sans Huile Connectée

Une fois n’est pas coutume, passons sur le packaging cette fois-ci, car il n’y a guère de choses à en dire, puisque le contenu en est assez sommaire. Pensez toutefois, avant de procéder à l’achat de cette friteuse à air chaud, à prévoir un endroit assez spacieux où la poser (non loin d’une prise) ou la ranger. Ensuite, quand vous la sortirez de sa boîte, il sera bon de passer quelques minutes sur la notice, car d’importantes précautions seront à observer lors de son utilisation.

Contenu de la boîte Proscenic T21

Friteuse à air Proscenic

Cuve amovible

Panier antiadhésif et lavable au lave-vaisselle

Livret de recette

Manuel d’utilisation

Design de la Friteuse Sans Huile

En vérité, l’objet est vraiment de bel aspect, et il le conservera sans doute, puisqu’aucune projection d’huile n’en jaunira les surfaces. De sorte que vous pouvez sans peine choisir de le garder sorti sur votre plan de travail, et ce pour deux bonnes raisons. La première est qu’une aura de mystère high-tech entoure l’appareil… Surtout avec son écran noir dont les pictogrammes s’illuminent en blanc ou bien en bleu. Ses finitions en inox en font reluire la partie inférieure. Enfin, sa forme de cube massif aux angles arrondis semble promettre monts et merveilles ! Ce qui nous amène à la deuxième raison de l’exhiber dans votre cuisine : vous pourriez l’utiliser assez fréquemment, à condition de bien vous familiariser avec ses fonctionnalités.

Livret de recette et Manuel d’usage

Ces deux documents sont là pour vous guider, et ils le font à vrai dire plutôt bien. La notice d’utilisation doit être consultée impérativement, car on a tôt fait de commettre un mésusage dangereux de la friteuse. Vous y trouverez l’essentiel des informations sur les pratiques à bannir (utiliser de l’huile quand même, remplir trop ambitieusement le bac etc…) et sur les étapes à respecter pour confectionner vos recettes. On sent toutefois qu’il s’agit d’une traduction, car le français employé est assez rigide. Quant au livre de recettes, il est le bienvenu. En effet, il propose des menus simples et jolis, idéaux pour essayer votre friteuse à air chaud. Vous pourrez ainsi mieux vous rendre compte de sa polyvalence. À présent, voici comment nous l’avons mise à l’épreuve !

Cuisiner sans huile avec la Friteuse à Air chaud de Proscenic

Nous avons choisi deux recettes qui n’impliquent que très peu de préparation : une salée et une sucrée. Il s’agissait de patates douces simples (à essayer avec du paprika !) et des beignets de banane plantin (ne lésinez pas sur l’arôme vanille, voire un peu de rhum…). Les icônes de l’écran vous donnent accès à des programmes préenregistrés pour la cuisson de certains aliments de base (poulet, frites, légumes en tout genre, gâteaux, poisson etc.), avec un temps et une température définis, et modifiables manuellement. Il existe un mode préchauffage et un mode “garder au chaud”. Tous deux pourront s’avérer très pratiques.

Préparation de la Cuve de votre Friteuse Sans Huile

Avant toute chose, le manuel vous explique qu’il est nécessaire de laver une première fois le panier anti-adhésif avant sa première utilisation. Vous pouvez le faire à la main ou le passer au lave-vaisselle (profitez-en pour ôter la plaque de plastique qui protège le fond de la cuve). Pour cela, tirez la poignée vers vous en poussant fort du pouce le petit levier translucide. Il résiste un peu ; c’est un coup de main à prendre. Une fois la cuve désolidarisée du reste, appuyez sur le bouton noir qui se situe sous le levier que vous venez d’actionner. L’opération n’est pas tout à fait fluide au début, mais on s’y fait. De plus, l’ensemble est très facile à remettre en place ! Branchez votre friteuse et laissez-lui environ 15 cm d’espace de chaque côté, car elle dégage de l’air chaud.

Cuisson des Aliments à frire

Une première chose importante à souligner : la friteuse s’arrête dès que vous ouvrez la cuve, diminuant ainsi les risques de vous brûler. Voici donc comment vous y prendre !

Affichage Écran LED

Pour activer l’un des trois modes (préchauffage, cuisson ou maintien de chaleur), il faut d’abord choisir votre programme. Ensuite, vous ajustez le temps et la température si besoin, avant d’appuyer sur l’icône “play/pause”. Le temps restant s’affichera automatiquement, lors duquel la machine émettra un bourdonnement assez rauque sans être insupportable. Évitez dans tous les cas de toucher l’écran avec des mains mouillées : cela pourrait l’endommager.

Quelle efficacité sans huile ?

N’hésitez pas, si vous faites des frites, à sortir le panier pour le secouer de temps en temps, afin d’homogénéiser leur croustillant. C’est plus long à faire que pour une friteuse traditionnelle, mais le résultat est là : la chaleur tournante donne une texture moelleuse à l’intérieur de la patate. Votre cuisine ne sent pas la friture, mais la T21 y laisse un parfum chaud et réconfortant. Pour les beignets, mieux vaut une pâte qui se tient toute seule, pour ne pas qu’elle coule à travers les trous du panier. Surtout, laissez bien refroidir la machine avant de la toucher ou de la déplacer !

Dégustation des Produits Cuits dans la Friteuse Sans Huile

D’abord, un bon point : les deux expériences sont réussies. Cependant, le verdict est unanime : les aliments sont, certes, cuits à la perfection, mais pas du tout frits. Or, à “frire” le dictionnaire propose : “faire cuire en plongeant dans un bain de matière grasse bouillante”. Les friteuses à air chaud sont donc en réalité à mi-chemin entre un mini-four et une cuiseuse ; la friteuse sans huile Proscenic T21 ne fait pas exception.

Avis sur l’Application Proscenic Home

Vous pouvez choisir de consulter vos recettes et de commander votre friteuse à partir de votre smartphone. Sur le papier, on aime bien. Néanmoins, nous avons rencontré quatre problèmes à ce sujet :

c’est assez inutile tout le temps que vous passez en cuisine. Lorsque vous avez les mains dans le cambouis, ouvrir l’application au lieu de manipuler directement l’objet à côté est contre-intuitif. Mais bon, si vous n’avez rien d’autre à surveiller, vous pouvez activer le préchauffage depuis le canapé ;

Mais bon, si vous n’avez rien d’autre à surveiller, vous pouvez activer le préchauffage depuis le canapé ; l’application est un peu longue à installer. Il faut s’inscrire, puis connecter la friteuse à une Wi-Fi (si vous êtes sur routeur, ça ne fonctionne pas), passer par un certain nombre d’étapes… même si ça reste raisonnable ;

même si ça reste raisonnable ; l’interface est mal traduite . Pas au point de devenir incompréhensible, mais ça donne toujours une mauvaise impression !

. Pas au point de devenir incompréhensible, mais ça donne toujours une mauvaise impression ! peu de recettes sont disponibles sur l’appli ; pour en enregistrer de nouvelles, il faut s’y prendre manuellement…

Cela étant, tout fonctionne parfaitement : du contrôle de la friteuse à la consultation des recettes. De plus, l’appli est compatible avec plein d’autres produits Proscenic.

Pourquoi investir dans une Friteuse à Air Chaud T21 Proscenic ?

D’abord parce qu’elle est relativement peu cher pour la performance qu’elle offre. Son écran LED a une interface très intuitive, et les menus offrent une cuisson précise d’aliments variés. En outre, le panier est assez grand pour cinq personnes, ce qui fait déjà une jolie famille. Ensuite, parce qu’elle peut vraiment vous inciter à cuisiner mieux, avec un vrai gain de temps. De multiples recettes inscrites dans le livret et sur l’appli vous serviront de base. Elle vous épargne les odeurs tenaces de beaucoup de plats, de la vaisselle, le taux d’humidité de l’air montant avec la vapeur… Enfin parce qu’elle assainit les recettes trop grasses, même si pour ce faire elle en vient à galvauder son nom. Quoi qu’il en soit, elle sera parfaite pour améliorer vos habitudes d’alimentation. À ce titre, impossible pour nous de ne pas vous renvoyer à notre test des couverts intelligents Slow Control, astucieusement designés pour vous aider à manger moins vite !