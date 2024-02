Test Flex 14 : ajoutez deux écrans portables à votre PC facilement et efficacement ?

Le nouveau double écran de The Portable Monitor (ex Portabl.), appelé Flex 14, arrive avec des nouvelles caractéristiques pour une utilisation innovante : permettre un confort avec trois écrans à emporter partout.

Tel un phœnix, la marque Portabl. renait de ses cendres en changeant de nom, de slogan et de produit. Aujourd’hui renommée The Portable Monitor, cette entreprise belge a lancé une « nouvelle version » de son double écran pour ordinateur portable. Après son Slide 13.3 », c’est au tour du Flex 14 » de faire son apparition sur le marché.

Le principe de ce nouveau modèle est le même que le double écran testé en 2021 par la rédaction, le portabl. Slide : des écrans portatifs de 14 pouces que l’on peut connecter à son ordinateur portable. Si le concept était innovant et la demande importante, le premier modèle avait reçu un accueil mitigé, avec une praticité limitée et un poids important.

Avec sa nouvelle version, le Flex 14, tous les défauts semblent avoir été corrigés : écrans plus grands, connectivité plus facile et transportabilité améliorée. Sur le papier, oui. Et dans les faits ?

Le double écran Flex 14 : ça sert à quoi ?

L’intérêt du Flex 14 est simple puisqu’il réside dans son nom : « The Portable Monitor » — en français, l’écran portable. Étant l’un des seuls doubles écrans portables du marché (il existe Ofiyaa qui reste un concurrent bien en dessous niveau qualité), il permet de profiter d’un confort décuplé lors de l’utilisation de son ordinateur. Et qui plus est, avec sa hanse et son poids restreint (moins de 2kg), il se transporte partout facilement.

En voyage, chez un ami ou dans un café, il suffit de déplier les deux écrans du Flex 14 pour profiter d’un triple bureau après l’avoir connecté avec son ordinateur portable. Le rendu est intéressant avec une dalle Full HD lumineuse, 60 Hz et compatible HDR, et le résultat sans équivoque : ça fonctionne bien et c’est particulièrement pratique.

Autre utilisation plus professionnelle, la possibilité de faire un « triangle d’écran » lors d’une réunion pour que tout le monde puisse voir votre présentation. Avec une vision à 360°C, plus besoin de tourner votre ordinateur.

Les plus Facilement transportable,

Mise en place ultra-simple,

Fluide et de qualité,

Très innovant,

Design et matériaux premiums. Les moins Pas optimale pour le gaming,

Encore un peu encombrant,

Pour des usages spécifiques.

Le flex peut se mettre en mode 360°, mais aussi 180° ou encore le mode portrait

Le Flex 14 » se présente comme un bloc en métal complètement dissocié de votre ordinateur portable. Une fois déplié, deux écrans de 14 pouces se découvrent de part et d’autre. Le tout est solide, mais en l’absence de housse de transport, on n’est pas si serein à l’idée de voir s’entrechoquer les écrans.

Selon son constructeur, le Flex est compatible avec tous les ordinateurs portables jusqu’à 18 pouces. En effet, si l’îlot central a une dimension de 14 pouces, les charnières des deux écrans sont extensibles et gagne 1 cm de chaque côté, de quoi atteindre tout pile les 18 pouces. Au-delà, le confort sera plus limité.

Une fois déplié, le Flex se connecte via USB-C ou USB-A (le classique) à l’ordi. Un câble est fourni pour la connectique. Sur le produit, on retrouve deux ports USB-C, un pour la connexion et l’autre pour l’alimentation.

Le Flex 14 fonctionne avec un câble unique en utilisant la batterie de votre ordinateur. Mais, il est aussi possible de l’alimenter de façon indépendante avec un autre câble en USB-C non fourni. Une bonne alternative quand on sait que les deux moniteurs allumés consomment environ 30 à 50 % de la durée de vie de la batterie.

Lorsqu’il est branché, le double écran de « The Portable Monitor » nécessite l’installation d’un driver pour fonctionner. Ce dernier est fourni sur une clé USB et ne demande que très peu de place sur votre ordinateur. Une fois installé, plus besoin de s’en soucier, le double écran fonctionne dès qu’on l’allume.

Et les deux écrans, ça donne quoi ?

Avec une qualité Full HD (1080p), les écrans du Flex 14 sont dotés d’une dalle et d’une résolution très correcte. La luminosité et le contraste sont tous aussi bons et n’altèrent en rien le confort d’utilisation. Enfin, la fluidité est aussi à mettre au crédit de ces écrans, sans aucune latence et avec un passage d’un écran à l’autre réussi, même si les 60 Hz ne sont pas optimaux pour le gaming. On a là un triple écran avec un confort parfait pour de la bureautique.

Des boutons en dessous de chaque écran sont disponibles pour modifier leurs paramètres (les deux écrans ont leurs paramètres propres). Un menu s’affiche et l’on peut y gérer la luminosité, les couleurs, la position de l’affichage… Si tout est modifiable pour avoir une configuration idéale, ce menu est un peu daté dans son esthétique, faisant retourner vers les années 2000.

Au niveau de la praticité, les 2 kg du Flex 14 en font un objet transportable, mais qui prend un peu de place. Pour un écran qu’on est censé « emmener partout », c’est comme si vous preniez avec vous deux Macbooks (avec la taille de trois). Dans un sac, ça ne passe pas inaperçu. De même, lors de l’installation, il faut trouver l’inclinaison parfaite pour que les écrans ne tombent pas vers l’avant, ce qui est assez désagréable.

Le prix du double écran Flex 14

Le Flex 14 est affiché à 459€ sur le site du constructeur ou sur Amazon. La marketplace est d’ailleurs un bon moyen de tester l’écran et le rendre au cas où il ne plait pas. Au niveau du prix, c’est une somme, surtout pour des écrans de « transport ». Mais, quand on sait que le modèle précédent, le Slide, coutait deux fois plus, on salue la baisse de prix du nouveau modèle.

Quand on compare ce prix aux autres acteurs du marché, le double écran de The Portable Monitor est un peu plus élevé. La plupart des produits sur Amazon tourne autour de 300€. Mais, ils doivent souvent s’accrocher à l’écran de votre ordinateur pour tenir, voir nécessiter un câble d’alimentation en plus. Enfin, la qualité ne semble pas équivalente.

Le Flex est l’un des seuls doubles écrans à proposer un modèle indépendant de votre ordi, ce qui permet une meilleure ergonomie le rendant plus pratique et plus solide.

Flex 14 vs Slide 13.3 Les améliorations du Flex par rapport à son prédécesseur, le Slide 13.3, sont sans appel. Avec sa nouvelle manière de tenir, des écrans plus grands et des matériaux de bien meilleure qualité, il n’y a aucun débat. Le Flex fait bien mieux sur tous les points. En plus, il est moins cher !

Faut-il acheter le Flex 14 de The Portable Monitor ?

C’est la question que l’on se pose : est-ce que le Flex 14 vaut le coup ? Au niveau des caractéristiques, la qualité de fabrication et les performances des écrans prouvent que le produit est une réussite. Il est abouti et fonctionne très bien dans ce pourquoi il est fait. Mais, une autre question subsiste sur son intérêt.

Avec le poids d’un Macbook et l’équivalent en épaisseur d’un gros ordinateur portable, est-il si pratique de transporter le Flex 14 partout en plus de son ordi ? En réalité, pas tant. Les exemples d’utilisation sont finalement assez restreints. En plus, déplié, le double écran prend de la place et ne peut pas être utilisé partout.

Quand on sait qu’il existe des deuxièmes écrans portables plus fins et tout aussi performants, on se demande si avoir trois écrans pour voyager est réellement intéressant. Lenovo, Asus, Dell… Tout le monde s’y est mis. The Portable Monitor propose d’ailleurs également une version Mono (un seul écran) à partir de 200€.

Face à eux, utiliser le Flex apparait plus encombrant qu’autre chose et un seul écran plus facile à transporter apparait comme une alternative plus efficace la plupart du temps. L’usage est finalement assez niche, réservé à ceux qui voyagent et ont de la place pour transporter le produit.

