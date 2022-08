Fitbit a bâti au fil des années une solide réputation dans les bracelets et montres connectées dédiées au suivi santé. Qu’en est-il pour leur modèle haut de gamme, la Fitbit Sense ?

L’entreprise américaine Fitbit a acquis ses lettres de noblesse dans les années 2010 en proposant des produits à la pointe de la technologie dans le domaine du bien-être et de la santé. 10 ans après, le marché des smartwatch s’est densifié mais Fitbit reste une référence des montres connectées dédiées à la santé, en témoigne son modèle Sense aux prestations pertinentes.

Affichée au prix de 249,95 €, la Fitbit Sense se révèle être une montre connectée de qualité, idéale pour améliorer son bien être ou entamer une remise en forme.

Les plus Confort au poignet

Ecran flatteur

Fonctionnalités complètes et pertinentes

Polyvalence

Précision des capteurs Les moins Design et qualité de fabrication quelconques

Synchronisations Bluetooth et GPS parfois très capricieux

Temps de latence de l’écran à la détection du mouvement

Applications limitées

Caractéristiques techniques

DIAMETRE 41MM CONNECTIVITE BLUETOOTH + WIFI + NFC MEMOIRE 7 JOURS DE DONNEES ECRAN SUPER AMOLED 396×396 AUTONOMIE 3 JOURS ET DEMI (6 JOURS SELON FITBIT) COULEUR NOIR OU BLANC ETANCHEITE 50M GPS OUI ACCELEROMETRE OUI CARDIOFREQUENCEMETRE OUI ECG OUI DETECTEUR LUMIERE AMBIANTE OUI CAPTEUR TEMPERATURE CORPORELLE OUI POIDS 43 GRAMMES

Unboxing de la Fitbit Sense

A l’ouverture de la boîte d’un blanc presque immaculé, on découvre au centre la fameuse smartwatch trônant fièrement face à nous, à gauche le chargeur dédié et à droite un bracelet de grande taille.

A travers ce packaging soigné, Fitbit illustre ici sa volonté de proposer un produit particulièrement abouti et travaillé.

Si l’expérience est agréable, on aurait apprécié la présence d’une housse de protection afin de protéger la montre et son chargeur lorsqu’on ne les utilise pas.

Le packaging soigné transcende la découverte de la montre

Design, construction et confort

Disponible en trois coloris, la Fitbit Sense présente un design discret, voire un peu fade mais qui a l’avantage de passer partout. La montre ne brille pas par sa qualité de finition malgré un contour en acier inoxydable et son poids plume lui confère un aspect presque plastique. En revanche, cette légèreté devient un réel avantage dans le confort d’utilisation. La montre a été étudiée pour être portée à longueur de journée mais aussi de nuit et sait se faire oublier.

Le bracelet à la fois doux et élastique se révèle confortable. Seul le système d’attache peut s’avérer un peu traître et demande une certaine habitude.

Des finitions décevantes mais un confort remarquable

L’écran lui est d’excellente facture. Son contraste et sa lisibilité le rendent particulièrement agréable à utiliser, même en plein soleil.

L’écran lumineux et contrasté se montre parfait au quotidien

Interface et fonctionnalités de la montre connectée Fitbit

Colorée pour les uns, enfantine pour les autres, l’interface de cette Fitbit Sense est avant tout facile à prendre en main grâce à l’écran tactile et au bouton avec retour haptique sur le côté gauche de la montre. On aurait aimé des boutons physiques permettant de parcourir les menus avec plus de précision, mais force est de constater que la simplicité d’utilisation de la smartwatch la rend accessible à tous.

Les fonctionnalités sont pratiques et bien pensées, tant pour la santé que pour le quotidien. Grâce à des raccourcis et des menus personnalisables, il sera possible d’adapter la montre à votre utilisation.

Si les applications à télécharger sont peu nombreuses, on trouve par contre un grand nombre de design d’horloges à télécharger. De quoi modifier votre montre au gré de vos envies !

Des horloges aux styles divers et variés sont disponibles en téléchargement

Côté smartphone, l’application Fitbit est à la fois complète, facile à utiliser et au design réussi. Largement personnalisable, elle vous permettra de mettre en avant les éléments qui vous servent le plus. Vous pourrez y contrôler l’ensemble des appareils de la marque Fitbit comme une smartwatch mais aussi une balance connectée.

L’application Fitbit est une vraie réussite

Usage et fonctionnement de la Fitbit Sense

Au quotidien, la montre s’avère être pratique et confortable. Les notifications sont faciles à lire, que ce soit WhatsApp, Messenger ou encore la météo. En outre, il est également possible de contrôler Deezer ou Spotify, de répondre à un appel ou de consulter son agenda. Ces applications nécessitent cependant une connexion quasi permanente au téléphone via le Bluetooth, ce qui peut nuire à l’expérience. Il est même possible de payer avec la montre grâce à la technologie NFC !

Le service de paiement via la montre ne fonctionne pas avec toutes les banques. Il est conseillé de consulter sa banque pour en savoir plus.

Google et Alexa sont également de la partie en maintenant appuyé le bouton physique de la montre. Grâce au micro et au haut-parleur de la montre, il est possible d’interagir avec votre assistant vocal préféré.

La montre a deux défauts qui peuvent avoir tendance à gâcher l’expérience utilisateur :

L’activation automatique de l’écran a parfois un temps de latence important qui oblige à forcer le mouvement du poignet. Un geste qui parait anodin mais peut devenir contraignant.

qui oblige à forcer le mouvement du poignet. Un geste qui parait anodin mais peut devenir contraignant. La connexion Bluetooth entre la montre et le téléphone a tendance à s’interrompre sans raison. Un problème de taille car sans cette connexion, vous ne recevrez aucune notification.

Ces défauts ne sont pas importants dans l’absolu, mais ils ont tendance chaque jour à détériorer la facilité d’utilisation de la montre.

Un suivi santé et bien-être exemplaire

Le suivi santé constitue le véritable point fort de cette montre connectée. Complet et pertinent, il vous permet d’avoir une vision globale de votre bien-être quotidien et vous aide à améliorer vos habitudes.

D’abord, le cardiofréquencemètre se montre précis de même que l’accéléromètre qui compte vos pas. Régulièrement, la montre vous invite à bouger quand vous avez été immobile pendant trop longtemps. Des objectifs quotidiens peuvent être fixés comme le nombre de pas, la distance parcourue mais aussi le nombre de moments de méditation ou le nombre d’activités physiques par semaine.

Le scan AED ou encore des exercices de respiration guidée sont autant d’applications qui vous aident à analyser et améliorer votre niveau de stress.

Enfin, la montre analyse votre sommeil et vous permet d’avoir un compte rendu de la qualité de votre sommeil chaque matin. Ce compte-rendu précise vos différentes phases de sommeil mais également une estimation de votre courbe d’oxygène.

L’analyse des différentes phases de sommeil nous semble très approximative car la montre peut facilement être trompée. Nous avons par exemple constaté que la montre ne pouvait pas détecter une insomnie. Difficile donc de donner du crédit aux valeurs enregistrées.

L’application smartphone plutôt complète vous permet également de quantifier vos repas et votre consommation d’eau pour un suivi encore plus global.

Le suivi de l’activité sportive

Le suivi de l’activité physique se montre plus sommaire que des spécialistes du genre comme Garmin. La liste des activités disponibles est conséquente mais les données enregistrées manquent parfois de pertinence.

Malgré tout, la Fitbit Sense remplira largement son rôle pour la majorité des utilisateurs. Pour le running par exemple, il est possible d’obtenir une expérience satisfaisante en procédant à quelques réglages.

D’abord, il est nécessaire de forcer l’allumage permanent de l’écran, car si les problèmes de latence peuvent être ennuyants au quotidien, ils deviennent carrément agaçants quand cela arrive en plein milieu d’une course. Les notifications de zone cardio qui indiquent vos changements de rythme cardiaque entrainent des vibrations régulières de la montre qui peuvent être perturbantes, en particulier quand l’écran reste noir.

C’est pendant l’activité sportive que l’absence de boutons physiques supplémentaires se fait le plus ressentir. En effet, contrôler l’écran tactile tout en courant relève souvent de l’exploit et s’accompagne parfois de quelques jurons entre deux respirations.

Le GPS offre une bonne précision. On regrette simplement que sa synchronisation soit parfois (trop) longue. Les autres capteurs comme le cardiofréquencemètre font un travail de qualité pour suivre les variations de vos constantes au fil de votre activité.

Il est possible de personnaliser l’affichage de votre Fitbit Sense lors d’une activité physique

Une fois la course terminée, l’application Fitbit nous propose un récapitulatif de la course en nous affichant les classiques temps de passage, le dénivelé et l’évolution de la fréquence cardiaque au cours de la course.

Le récapitulatif de l’activité sportif est fourni mais pas à la hauteur des spécialistes du genre

Autonomie

Fitbit annonce jusqu’à 6 jours d’autonomie pour sa Fitbit Sense, mais cette valeur varie grandement en fonction de l’usage, des paramètres et des activités sportives pratiquées. En effet, l’écran allumé et l’utilisation du GPS participent grandement au déchargement de la batterie.

Lors d’une semaine d’utilisation type avec deux activités sportives de 50 minutes avec GPS, nous avons constaté une autonomie de 3,5 jours jusqu’à déchargement complet de la montre. On comptera donc environ 3 jours d’autonomie pour éviter l’extinction de la montre.

Etant donné que la recharge ne dure que 1h30 grâce au socle fourni, c’est un temps qui est loin des références dans le domaine comme Garmin, mais bien meilleur que des ténors du marché comme Apple, Samsung ou Fossil.

Notre avis : faut-il acheter la Fitbit Sense ?

Polyvalente et dotée de nombreux points forts, cette Fitbit Sense deviendra la compagne idéale de tous ceux qui veulent un outil du quotidien pour améliorer leur bien être ou souhaitent se remettre en forme. En analysant plusieurs aspects du quotidien comme le sommeil, le rythme cardiaque, l’alimentation ou encore le niveau de stress, elle permet à chacun de corriger ses habitudes pour améliorer son hygiène de vie.

Néanmoins, les plus sportifs d’entre nous risquent d’être déçus à cause d’un suivi de l’activité sportive pas assez poussé que ce soit pendant ou après les entrainements, tant sur l’analyse des données que sur le coaching personnalisé qui est ici très limité.

Enfin, on trouve son design un peu trop discret et surtout des finitions qui sont un cran en dessous de certaines de ses rivales comme la Withings Scanwatch.

Dommage que les problèmes de connexion au téléphone viennent régulièrement entacher l’expérience utilisateur, sans quoi cette Fitbit Sense aurait tout pour se placer comme une référence de sa catégorie.