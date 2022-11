Dans la gamme des vélos électriques à moins de 2000€, nous avons beau avoir testé un grand nombre de modèles, on cherche toujours la pépite, l’élu qui pourra concurrencer une offre colossale de produits globalement similaires. Non pas qu’ils soient tous mauvais, mais parce qu’aucun ne sort vraiment du lot. Le Fiido X saura-t-il se démarquer ?

À vrai dire, de prime abord, on ne misait pas vraiment sur Fiido. Après le test du fatbike M1 Pro, la marque chinoise avait été rangée dans le tiroir des « bons produits qui n’innovent pas ». C’est donc sans grande conviction que nous nous attelons au test de son dernier-né, le Fiido X. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Ce modèle nous a étonné plus d’une fois. On vous explique comment il est passé de « monsieur tout le monde » à « tout le monde le veut ».

Sur le même sujet : Les 15 meilleurs vélos électriques pliables du moment

Les plus Le design moderne et épuré

L’efficacité des freins hydrauliques

La fluidité du pédalage avec assistance

La puissance du moteur

L’autonomie très bonne (80 km) Les moins Le code assez agaçant à taper à la longue

L’absence de poignée de transport

La vitesse bloquée à 25km/h sur le compteur

Où acheter le Fiido X au meilleur prix ? Voir le meilleur prix sur Fiido.com Voir l’offre

Fiche technique du vélo électrique

Dimensions : 149 x 58,7 x 107 cm

149 x 58,7 x 107 cm Poids : 19,8kg (24kg avec batterie)

19,8kg (24kg avec batterie) Cadre : Alliage de magnésium

Alliage de magnésium Fourche : Alliage de magnésium

Alliage de magnésium Puissance moteur : 350W

350W Position moteur : roue arrière (+capteur de couple)

roue arrière (+capteur de couple) Poids max : 100 kg Vitesse max : 25km/h

25km/h Freinage : hydraulique avant et arrière

hydraulique avant et arrière Pneus : 20 x 1.95 pouces

20 x 1.95 pouces Étanchéité : IP54

IP54 Capacité de batterie : 417.6 Wh

417.6 Wh Temps de charge : 7h

7h Autonomie : 130km annoncés (50 réels)

130km annoncés (50 réels) Prix : 1600€

Unboxing et assemblage du Fiido X

La première surprise que nous a réservé le vélo électrique est son unboxing. Bien emballé dans son carton, le vélo était déjà monté avant de prendre l’avion pour l’Europe. Seuls les garde-boues étaient à installer par nos soins. Pour tout le reste, il suffit de déplier le vélo et d’insérer la selle pour être opérationnel.

Le vélo Fiido X était déjà monté lors du déballage

Ce point peut paraitre anecdotique, mais il ne l’est pas du tout. Pour la plupart des vélos électriques de marque chinoise à moins de 2000€ que nous avons testé, il fallait monter nous-même la roue avant du vélo et le guidon. L’assemblage était 8 fois sur 10 un enfer avec une notice mal traduite et un passage chez le réparateur obligatoire pour régler les freins.

Ainsi, pouvoir sauter cette étape avec le Fiido X nous a fait pousser un grand ouf de soulagement. Même si l’assemblage des garde-boues nous a pris un peu de temps (notice en anglais qui ne mentionne pas comment les monter !), avec un peu de bon sens, cela n’était finalement pas trop complexe à faire.

Le design du vélo électrique

Deuxième réussite, celle visuelle. Le Fiido X a d’ailleurs reçu le prix de design « IF design Award 2022 ». Avec ses belles finitions, son esthétique épurée et sobre ainsi que sa couleur mat, le vélo électrique n’a pas gagné cette récompense par hasard. Ce qui se distingue particulièrement est l’intégration parfaite de tous les éléments constituant le vélo. Les fils sont insérés dans le cadre, les phares sont intégrés au vélo et la batterie se trouve dans la selle.

C’est la grande innovation de ce vélo : plus besoin d’insérer une batterie dans le cadre. Sur le Fiido X, elle fait office de tige de selle, ne faisant qu’un avec cette dernière. Ce qui rend le vélo très beau avec des lignes massives haut de gamme.

En plus de ce design particulièrement réussi, on note un système d’allumage à code qui permet d’éliminer l’utilisation de clé. Enfin, la qualité des matériaux utilisés en alliage de magnésium (assez rare pour être souligné) rend le Fiido X robuste et durable dans le temps.

Sachez que la plupart des composants du vélo sont garantis au moins un an, directement envoyés des entrepôts européens. Pour en savoir plus, retrouvez la politique de garantie chez Fiido.

Un vélo pliable pour prendre moins de place

Une autre particularité de ce vélo est qu’il est pliable. Le guidon ainsi que le cadre peuvent se plier, permettant au vélo de diviser sa taille par deux en longueur. Idéal pour ranger le vélo dans un coffre ou dans un coin de sa maison. De plus, avec ses 24 kg, le Fiido X est un poids plume. Deux aimants permettent d’ailleurs de le maintenir plié et de le faire rouler facilement.

Ce que l’on regrette, c’est l’absence de poignée pour soulever et transporter le vélo électrique. L’emmener dans les transports en commun ou dans un escalier peut être assez fastidieux sans aucun moyen de le soulever.

Si le côté pliable d’un vélo est une caractéristique indispensable pour vous, n’hésitez pas à jeter un œil sur notre comparatif des 15 meilleurs vélos électriques.

Les fonctionnalités du vélo électrique

C’est pour l’instant un presque sans faute proposé par le vélo électrique. Et ce n’est pas fini : passons aux fonctionnalités. Ici, pas d’application mobile, ni de clé pour allumer le vélo. C’est à l’aide d’un bouton ON/OFF situé sous la selle et d’un code situé sous le feu arrière qu’il est possible d’activer/désactiver l’assistance électrique. C’est simple, rapide et efficace.

Au-delà de cette particularité, on retrouve les caractéristiques classiques d’un vélo électrique — qui reste de très bonne facture : un écran LDC indiquant la batterie restante, la vitesse et les kilomètres parcourus, des phares LED avant et arrière puissants ou encore des freins hydrauliques et 7 vitesses shimano. On emmétra simplement un petit doute sur la sonnette avec un embout plastique qui lui empêche d’être très audible. On aurait préféré un embout en métal, bien plus sonore.

Malgré l’absence de porte-bagage ou d’un support smartphone (les deux en options), rien ne manque à l’appel. Tout est très bien pensé et intégré au vélo.

Une application bientôt disponible Une application Fiido devrait arriver début d’année prochaine. On a pu testé sa version anticipée ; pour notre plus grand bonheur. Avec, il est possible de verrouiller/déverrouiller le vélo à distance en bluetooth, de modifier le code secret ou de choisir une limitation de vitesse. Malgré quelques bugs, l’application promet et on a hâte de voir la version définitive.

Un code précieux à ne pas oublier

Parlons plus en détail de ce fameux pavé numérique situé à l’arrière du vélo, unique en son genre. Il permet trois actions :

Allumer le vélo avec un code secret

Enlever la batterie avec ce même code secret

Changer de code secret

Pour activer l’assistance au pédalage, voici les différentes étapes. Après avoir installé la selle-batterie sur le vélo (attention à bien clipser le loquet pour régler la hauteur de la selle), il suffit d’appuyer sur un bouton ON situé sous la selle, puis de taper un code secret et le tour est joué. Pour savoir si l’assistance fonctionne bien, vous verrez normalement s’allumer l’écran de contrôle ainsi que les feux avant et arrière.

Notez que le code reste en veille même lorsque la batterie n’est pas insérée sur le vélo. Pour l’éteindre (et l’allumer aussi), pressez pendant 3 secondes le bouton Power du pavé numérique.

Pour retirer la batterie, il faut taper le code secret et appuyer sur le verrou. Le loquet qui permet de retenir la batterie se replie et vous pourrez ensuite récupérer votre selle-batterie pour la charger ou la mettre en sécurité. Ce qui est dommage sur ce système est qu’il n’y a pas de cache opaque sur le pavé numérique, sujet à attirer la curiosité de certains envieux. Ce système de code permet aussi de verrouiller la batterie au vélo, où seul un code permet de l’enlever du vélo.

Enfin, changer le code n’a rien de bien compliqué. Après avoir appuyé sur les deux boutons « power » et « cadenas » du pavé numérique, tapez le code que vous voulez changer. Puis, insérer la nouvelle combinaison de 6 chiffres. Vous allez entendre un bip de quelques secondes vous indiquant que votre code a été changé.

On se pose néanmoins la question de la fiabilité du code. Baser l’ensemble de son système sur la technologie numérique peut faire peur. Que se passe-t-il en cas de panne ou si le pavé numérique se casse ? Il faudra renvoyer le produit pour le remplacer. En attendant, votre vélo deviendra un modèle classique où votre seul moteur sera vos jambes.

Vous avez du mal à faire un choix, voici notre guide d’achat sur les vélos électriques qui devrait répondre à toutes vos questions.

Prise en main et utilisation du Fiido X

A l’usage, ce principe de code est innovant et pratique. Lors des premières utilisations, on est enchanté par la rapidité pour allumer son vélo et rassuré par cette sécurité pour bloquer la selle. Mais, plus les jours avancent, plus l’effet « whaouu » s’estompe et le code devient vite une corvée à taper. Vivement l’arrivée de l’application !

Pour installer la batterie sur votre vélo, il suffit de la glisser dans la fente destinée à la selle. Un rail permet de connecter la batterie au moteur du vélo et un loquet la bloque pour qu’il ne soit plus possible de la retirer sans le code. Elle reste néanmoins ajustable pour une taille allant de 1m65 à 1m90.

Pour ce qui est praticité, qu’il soit plié ou déplié, le Fiido X est prêt à partir sur la route en quelques secondes — la manipulation pour le déplier est particulièrement facile à réaliser. Attention simplement lorsque vous enlevez la selle : il faut éviter de laisser le vélo plié, car il s’appuie alors sur le dérailleur pour tenir.

Le vélo Fiido X plié repose sur la batterie pour être stable

Passons la praticité et concentrons-nous sur le confort. Une fois votre vélo déplié et la batterie installée, la position bien droite sur le vélo est très agréable. La selle est facilement réglable et le guidon inclinable — dommage qu’il ne soit pas réglable en hauteur. Les pneus de 20 pouces, eux, ne sont pas très larges et nous orientent sur le type de vélo qu’est le Fiido X : un vélo électrique pour une conduite en ville.

Une conduite en ville particulièrement satisfaisante

Quand nous avons essayé pour la première fois le Fiido X, nous avons été surpris par la différence de ce modèle par rapport aux autres vélos électriques à moins de 2000€. La conduite est bien plus agréable et fluide. Peut-être grâce au capteur de pression situé au niveau du pédalier du Fiido X. Ce dernier permet une assistance progressive en fonction du pédalage pour une sensation digne des meilleurs modèles de vélo.

Exit l’activation du moteur après un coup de pédale, exit le pédalage dans la semoule, exit le « vélo-scooter ». Ici, la fluidité et la réactivité du moteur sont extrêmement satisfaisantes. On a l’impression de faire du vélo normalement sans pour autant faire d’effort pour atteindre la vitesse max de 25 km/h. C’est « smooth » et même en montée, où les 350W se montrent parfaitement adaptés.

Si on devait reprocher quelque chose à ce vélo, ce serait de l’ordre du détail. Notons tout de même que l’écran bloque la vitesse affichée à 25 km/h. Si vous allez plus vite (en descente par exemple), vous ne pourrez pas savoir à combien vous allez. La marque nous a néanmoins assuré q’une mise à jour logiciel allait voir le jour prochainement, corrigeant ce défaut.

De même, on a trouvé les poignées assez désagréables au toucher ainsi qu’un guidon non réglable. Au final, pas grand-chose à critiquer. Et en même temps, quand un vélo est une réussite, il faut savoir le reconnaitre. Le Fiido excelle et après l’avoir testé, on en redemande.

L’absence d’amortisseurs n’impacte pas le confort de conduite sur route comme sur chemin. Le vélo reste tout de même un modèle pliable et citadin. Ne vous aventurez pas sur du hors-piste où vous finirez par marcher comme un canard.

Les performances du vélo électrique

Pourquoi de tels ressentis sur ce vélo ? Grâce à deux caractéristiques qui font du Fiido un excellent modèle : un moteur de 350W et surtout un capteur de pression des pédales. Pour faire simple, cela signifie que plus vous pédalez fort (en mettant plus de pression), plus l’assistance sera importante. Ce système diffère des moteurs classiques qui s’activent à la moindre pression des pédales.

Ainsi, avec ce capteur, la transition est plus fluide et le moteur varie en fonction de l’effort que vous mettez. Vous retrouvez sur l’écran 3 niveaux d’assistance qui bloque le compteur à différentes vitesses (18 km/h ; 22 km/h et 25 km/h, la limite légale en France). Finalement, sur le Fiido, l’effort 0 n’existe pas et tant mieux. Le vélo vous permet de le limiter sans pour autant vous faire oublier que vous devez pédaler.

On salue également les très bons freins hydrauliques et les 7 vitesses proposées sur le Fiido X. Attention, en vitesse 7, la chaine à tendance à taper sur le dérailleur, produisant un son peu rassurant lors de la conduite.

Sur le même sujet : les meilleures assurances pour vélos électriques

Autonomie du Fiido X

Là encore, c’est du lourd. Un vélo capable de parcourir plus de 70 km alors qu’il coute 1600€, c’est rare, même inexistant. Même si on est en dessus des 130 km annoncés (l’autonomie est gonflée par tous les constructeurs), la distance parcourue par le vélo est très bonne. Et si vous tombez en rade, pas de panique, il est tout à fait possible d’utiliser le vélo sans assistance et c’est d’ailleurs très facile. Le faible poids du Fiido en fait un vélo mécanique utilisable sans mal.

Avec ce vélo, vous n’êtes pas à l’abri d’attirer les regards mal attentionnés. Pour vous parer contre le vol, on vous explique dans un article comment bien protéger son vélo électrique.

Un temps de recharge en demi-teinte

Praticité, design, confort, puissance, autonomie… le vélo possède-t-il un défaut ? C’est justement sur le point de la recharge que l’on peut lui faire un reproche : le temps de charge est assez long. 7h pour passer la batterie de 0% à 100%, loin des 3h30 d’un IWEECH S+. De même, on ne retrouve pas de voyant pour connaitre le niveau de batterie restante à charger. Dommage.

Outre ce point, la batterie pèse 3,8 kg. Elle est facilement transportable et peut être rechargée sans que vous ayez à l’enlever du vélo.

Faut-il acheter le Fiido X ?

Si vous avez lu notre article, pas besoin de vous faire un dessin. Ce vélo, affiché à 1800€ sans offre, est excellent. Que ce soit au niveau du design, de son utilisation ou de ses performances, tout y est pour faire du Fiido X le vélo à moins de 2000€ de référence. Même s’il souffre de quelques défauts de praticité et une dépendance à la technologie, c’est le modèle idéal si vous cherchez un vélo léger et puissant pour un usage citadin.

Finalement, le seul vrai frein à l’achat de ce vélo est son prix. Mais dans cette gamme, difficile de trouver mieux. Invertir moins vous obligera à faire de nombreuses concessions. Si par contre, vous voulez y mettre le prix, on vous conseille largement le Fiido X par rapport à d’autres vélos à plus de 2000€.

Où acheter le Fiido X au meilleur prix ? Voir la vente flash sur fiido.com Voir l’offre