Test Fiido X 2025 : le vélo électrique pliable design, performant et abordable vaut-il le coup ?

La mobilité urbaine continue sa révolution silencieuse, et au cœur de cette transition, le nouveau vélo pliant Fiido X 2025 fait une entrée remarquée. Présenté comme un vélo électrique abordable pensé pour les citadins en quête de performance, d’élégance et de praticité, ce modèle promet de bousculer les habitudes avec un design épuré et des innovations technologiques notables.

Mais derrière l’esthétique soignée et les améliorations apportées, ce nouveau Fiido X, version 2025, a-t-il les arguments pour s’imposer face à la concurrence ?

Les plus Le design moderne et épuré,

La qualité des composants,

L’efficacité des freins hydrauliques,

La fluidité du pédalage avec assistance,

La puissance du moteur,

Les améliorations apportées (guidon, selle et sonnette),

L’autonomie. Les moins Le verrouillage ne protège que la selle / batterie,

L’absence de poignée de « transport »,

La qualité des poignées du guidon et de la béquille sont médiocres.

Fiche technique du vélo électrique

Dimensions : 149 x 58,7 x 107 cm

149 x 58,7 x 107 cm Poids : 19,8kg (24kg avec batterie)

19,8kg (24kg avec batterie) Cadre : Alliage de magnésium

Alliage de magnésium Fourche : Alliage de magnésium

Alliage de magnésium Puissance moteur : 250W

250W Position moteur : roue arrière (+capteur de couple)

roue arrière (+capteur de couple) Poids max : 100 kg Vitesse max : 25km/h

25km/h Freinage : hydraulique avant et arrière

hydraulique avant et arrière Pneus : 20 x 1.95 pouces

20 x 1.95 pouces Étanchéité : IP54

IP54 Capacité de batterie : 417.6 Wh

417.6 Wh Temps de charge : 7h

7h Autonomie : 130km annoncés (75 dans nos tests en conditions réelles)

130km annoncés (75 dans nos tests en conditions réelles) Prix : 1999€ sur le site officiel

Unboxing et assemblage du Fiido X 2025

La première surprise que nous a réservé le vélo électrique est son unboxing. Bien emballé dans son carton, le vélo était déjà quasiment intégralement monté.

Le vélo Fiido X était déjà monté lors du déballage

Ce point peut paraitre anecdotique, mais il ne l’est pas du tout. Pour la plupart des vélos électriques de marque chinoise à moins de 2500€ que nous avons testé, il fallait monter nous-même la roue avant du vélo, le guidon, etc. L’assemblage prend souvent 1 à 2h, c’est fastidieux et cela nécessite même parfois d’être à l’aise avec le réglage des freins.

Ainsi, pouvoir sauter cette étape avec le Fiido X fût franchement agréable. Même si l’assemblage des garde-boues nous a pris un peu de temps.

Le design du vélo électrique

Deuxième réussite, celle visuelle. Le Fiido X a d’ailleurs reçu le prix de design « IF design Award ». Avec ses belles finitions, son esthétique épurée et sobre ainsi que sa couleur mat, le vélo électrique n’a pas gagné cette récompense par hasard. Ce qui se distingue particulièrement est l’intégration parfaite de tous les éléments constituant le vélo. Les fils sont insérés dans le cadre, les phares sont intégrés au vélo et la batterie se trouve dans la selle.

C’est la grande innovation de ce vélo : plus besoin d’insérer une batterie dans le cadre. Sur le Fiido X, elle fait office de tige de selle, ne faisant qu’un avec cette dernière. Ce qui rend le vélo très beau avec des lignes massives haut de gamme. On apprécie également le nouveau guidon cruiser (en forme de V) et la selle Vélo, qui rendent la conduite bien plus confortable.

Fiido X 2025

FIIDO X Classique (2022)

Enfin, la qualité des matériaux utilisés en alliage de magnésium (assez rare pour être souligné) rend le Fiido X robuste et durable dans le temps.

Sachez que la plupart des composants du vélo sont garantis au moins un an, directement envoyés des entrepôts européens. Pour en savoir plus, retrouvez la politique de garantie chez Fiido.

Un vélo pliable pour prendre moins de place

Une autre particularité de ce vélo est qu’il est pliable. Le guidon ainsi que le cadre peuvent se plier, permettant au vélo de diviser sa taille par deux en longueur. Idéal pour ranger le vélo dans un coffre ou dans un coin de sa maison. Deux aimants permettent d’ailleurs de le maintenir plié et de le faire rouler facilement.

Ce que l’on regrette, c’est l’absence de poignée pour soulever et transporter le vélo électrique. L’emmener dans les transports en commun ou dans un escalier peut être assez fastidieux sans aucun moyen pratique de le soulever.

Les fonctionnalités du vélo électrique

C’est pour l’instant un presque sans faute proposé par le vélo électrique. Du côté du démarrage, c’est à l’aide d’un bouton ON/OFF situé sous la selle qu’il est possible d’activer/désactiver l’assistance électrique, contrôlable ensuite depuis l’écran sur le guidon. C’est simple, rapide et efficace.

Concernant les fonctionnalités disponibles sur l’application mobile connecté en bluetooth, il est possible de verrouiller/déverrouiller la selle, de modifier le code secret (déverrouillage de la selle par code depuis l’écran sur le guidon), d’allumer / éteindre les phares, ou encore de choisir une limitation de vitesse.

Nous regrettons que le verrouillage du vélo, qu’il soit effectué via l’application ou le nouveau système de code sur l’écran du guidon, ne restreigne pas l’accès à l’écran de contrôle ni à l’assistance électrique.

Au-delà de ces particularités, on retrouve les caractéristiques classiques d’un vélo électrique qui reste de très bonne facture : un écran LCD indiquant la batterie restante, la vitesse et les kilomètres parcourus, des phares LED avant et arrière puissants ou encore des freins hydrauliques Tektro et 7 vitesses Shimano.

On valide aussi la nouvelle sonnette incluse de meilleure qualité avec un embout en métal !

Malgré l’absence de porte-bagage ou d’un support smartphone (les deux en options), rien ne manque à l’appel. Tout est très bien pensé et intégré au vélo.

Prise en main et utilisation du Fiido X

Pour ce qui est praticité, qu’il soit plié ou déplié, le Fiido X est prêt à partir sur la route en quelques secondes. La manipulation pour le déplier est particulièrement facile à réaliser. Attention simplement lorsque vous enlevez la selle : il faut éviter de laisser le vélo plié, car il s’appuie alors sur le dérailleur pour tenir.

Pour installer la batterie sur votre vélo, il suffit de la glisser dans la fente destinée à la selle. Un rail permet de connecter la batterie au moteur du vélo et un loquet la bloque pour qu’il ne soit plus possible de la retirer sans le code. Elle reste néanmoins ajustable pour une taille allant de 1m65 à 1m90.

Vous avez du mal à faire un choix, voici notre guide d’achat sur les vélos électriques qui devrait répondre à toutes vos questions.

Passons la praticité et concentrons-nous sur le confort. Une fois votre vélo déplié et la batterie installée, la position bien droite sur le vélo est très agréable. La selle est facilement réglable et le guidon inclinable. Les pneus de 20 pouces, eux, ne sont pas très larges et nous orientent sur le type de vélo qu’est le Fiido X : un vélo électrique pour une conduite en ville.

Une conduite en ville particulièrement satisfaisante

Quand nous avons essayé pour la première fois le Fiido X, nous avons été surpris par la différence de ce modèle par rapport aux autres vélos électriques à moins de 2000€. La conduite est bien plus agréable et fluide. Peut-être grâce au capteur de pression situé au niveau du pédalier du Fiido X. Ce dernier permet une assistance progressive en fonction du pédalage pour une sensation digne des meilleurs modèles de vélo.

Exit l’activation du moteur après un coup de pédale, exit le pédalage dans la semoule, exit le « vélo-scooter ». Ici, la fluidité et la réactivité du moteur sont extrêmement satisfaisantes. On a l’impression de faire du vélo normalement sans pour autant faire d’effort pour atteindre la vitesse max de 25 km/h. C’est « smooth » et même en montée, où les 250W se montrent parfaitement adaptés.

Le Fiido excelle et après l’avoir testé, on en redemande.

L’absence d’amortisseurs n’impacte pas le confort de conduite sur route comme sur chemin. Le vélo reste tout de même un modèle pliable et citadin. Ne vous aventurez pas sur du hors-piste où vous finirez par marcher comme un canard.

Les performances du vélo électrique

Pourquoi de tels ressentis sur ce vélo ? Grâce à deux caractéristiques qui font du Fiido un excellent modèle : un moteur de 250W et surtout un capteur de pression des pédales. Pour faire simple, cela signifie que plus vous pédalez fort (en mettant plus de pression), plus l’assistance sera importante. Ce système diffère des moteurs classiques qui s’activent à la moindre pression des pédales.

Ainsi, avec ce capteur, la transition est plus fluide et le moteur varie en fonction de l’effort que vous mettez. Vous retrouvez sur l’écran 3 niveaux d’assistance qui bloque le compteur à différentes vitesses (18 km/h ; 22 km/h et 25 km/h, la limite légale en France). Finalement, sur le Fiido, l’effort 0 n’existe pas et tant mieux. Le vélo vous permet de le limiter sans pour autant vous faire oublier que vous devez pédaler.

On salue également les très bons freins hydrauliques et les 7 vitesses.

Autonomie du Fiido X

Là encore, c’est du lourd. Un vélo capable de parcourir plus de 70 km alors qu’il coute 1600€, c’est rare. Même si on est en dessous des 130 km annoncés (l’autonomie est gonflée par tous les constructeurs), la distance parcourue par le vélo est très bonne. Et si vous tombez en rade, pas de panique, il est tout à fait possible d’utiliser le vélo sans assistance et c’est d’ailleurs très facile. Le faible poids du Fiido en fait un vélo mécanique utilisable sans mal.

Avec ce vélo, vous n'êtes pas à l'abri d'attirer les regards mal attentionnés.

Un temps de recharge en demi-teinte

Praticité, design, confort, puissance, autonomie… le vélo possède-t-il un défaut ? C’est justement sur le point de la recharge que l’on peut lui faire un reproche : le temps de charge est assez long. 7h pour passer la batterie de 0% à 100%. De même, on ne retrouve pas de voyant pour connaitre le niveau de batterie restante à charger. Dommage.

Outre ce point, la batterie pèse 3,8 kg. Elle est facilement transportable et peut être rechargée sans que vous ayez à l’enlever du vélo.

Faut-il acheter le Fiido X 2025 ?

Si vous avez lu notre article, pas besoin de vous faire un dessin. Ce vélo, affiché à 1999€ sans offre (1499€ en ce moment via ce lien), est excellent. Que ce soit au niveau du design, de son utilisation ou de ses performances, tout y est pour faire du Fiido X le vélo à moins de 2000€ de référence. C’est le modèle idéal si vous cherchez un vélo léger et puissant pour un usage citadin.

Finalement, le seul vrai frein à l’achat de ce vélo est son prix. Mais dans cette gamme, il est vraiment difficile de trouver mieux. Investir moins vous obligera à faire de nombreuses concessions. Si par contre, vous voulez y mettre le prix, on vous conseille largement le Fiido X.

